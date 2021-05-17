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Маша Цепелева

Twitch снизит цену на подписку в России и большинстве стран Статьи редакции

В компании предполагают, что стримеры смогут заработать больше, потому что количество подписчиков увеличится.

  • В третьем квартале 2021 года Twitch снизит цены на подписку на стримеров в большинстве стран, в том числе и в России, сообщили в блоге компании.
  • Пока самая доступная подписка стоит $4,99 (примерно 370 рублей) во всех странах. В компании считают, что цена «мешает многим зрителям поддерживать любимых авторов».
  • В Европе и Азии платных подписчиков на 50% меньше, чем в Северной Америке, а в Латинской Америке — на 80% меньше. Поэтому цена подписки будет разной в зависимости от страны.
  • Несмотря на то, что стримеры будут получать меньше денег от конкретного пользователя, их общий доход вырастет за счёт большего числа подписчиков, считают в компании. Несколько ценовых тестов подтвердили это.
  • После изменения цен Twitch восполнит 100% доходов авторов, если они будут меньше обычного. Поощрительные выплаты будут снижать каждые три месяца на 25% в течение девяти месяцев. Поощрять будут тех авторов, кто будет транслировать минимум 85% своего обычного времени.
  • Уже с 20 мая новая минимальная цена на подписку в Турции составит 9,90 турецких лир (примерно 88 рублей), в Мексике — 48 песо (примерно 180 рублей).

#новость #twitch

671 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Dmitry Porkhaev

3

Как раз сейчас налог на стримеров будут вводить🤭

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Костя Жажиев

1

Ну хоть одни ребята снижают цены , а то все наоборот повышают

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Fyodor

0

Повезло, повезло. 

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Невинный ГОСТ

0

Разумно. Не учитывать ППС в ценообразовании это как морозить уши назло кому-то.

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