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Медиа
Маша Цепелева

Минюст признал иноагентами «ОВД-инфо» и «Медиазону» Статьи редакции

29 сентября в список СМИ-иноагентов внесли 22 человек и две организации.

Минюст включил в реестр издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и главного редактора издания Сергея Смирнова.

В своём Telegram-канале Сергей Смирнов попросил не поздравлять его «со знаком качества» и назвал меру глубоко дискриминационной. «По факту лично мне запретили вести Twitter, потому что я обязан ставить плашку. Иначе речь может идти о штрафах и уголовном деле».

Одна из двух организаций, внесенных в список — ООО «ЗП». Это юридическое лицо «Медиазоны», указано на сайте издания и в базе «Контур.Фокуса». Вторая — ООО «Зона права», юридическое лицо одноименной правозащитной организации.

Минюст внёс «ОВД-инфо» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. По данным в документе, проект получал средства от правозащитного центра «Мемориал» (внесён в реестр НКО-иноагентов), Европейской комиссии и Международной федерации за права человека.

Также в список попали 15 участников движения «Голос», а также бывшая глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева.

  • В августе Минюст внёс в реестр иноагентов телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и шесть его журналистов.
  • С 2017 года ведомство признало более 70 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами.
  • В список попали «Медуза», The Insider и другие. После получения статуса некоторые из этих медиа потеряли доходы, издание VTimes закрылось с 12 июня.

#новость

2293 просмотров
40 40 комментариев
18
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Батин Воротила

Мне кажется, что им уже проще всех считать агентами и вести белый список.

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44
Alex Moren

Проще добавлять плашку "кремлёвский агент" ред.

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10
Oksana Virtanen

Коричневый список лояльных.

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2
БАБКА В ЗАСАДЕ

Это кстати хорошо щас было )

Ответить
1
Koan

Есть две стороны:
- Иностранные агенты
- Кремлёвские агенты

Ох, вспоминаются фильмы про гремлинов фром... 

Ответить
1
Эдуард Гладышев

Медиазона ожидаемо, такое СМИ должно было получить этот знак качества. ред.

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32
Steve Evets

 Сергей Смирнов попросил не поздравлять его «со знаком качества»

и всё-таки, поздравим!

Ответить
0
Maxim Sergeevich

"Иностранные агенты", "госизмена", "иностранное вмешательство" - вот так шаг за шагом термины из учебников по истории и воспоминаний (пра-)бабушек снова становятся привычными... Политические репрессии и куча разных "надзоров" уже тоже реальность. В этой "картине" "недостаёт" буквально несколько штрихов, чтобы стать плагиатом, казалось бы, далёкого прошлого. ред.

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32
БАБКА В ЗАСАДЕ

К сожалению да, все туда и движется 

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2
Koan

Нам остаётся только подстроиться и смириться с неизбежным

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–3
Розарио Агро

- И что? Я должен съесть это говно и улыбаться?
- Нет. Улыбаться ты не обязан.

P. S. Если все ситуации уже описаны в книгах, то может там есть и ответы? 🤣

Ответить
0
Александр Никитин

В прошлом уже понятно, что именно радовались развалу СССР именно «Ножки Буша». Не зря деньги тратили на пропаганду. 

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0
Розарио Агро

Мне кажется, что список уже достаточно большой, чтобы создать расширение, отфильтровывающее новостные ресурсы только с плашкой ИА, использовать его и ничего не потерять 🤣

P.S. О! Создать новостной агрегатор, куда допущены только ИА. Будет гораздо проще читать новости и не плеваться из-за случайного клика на РИА 

P.S.2 Кажется количество скоро перейдёт в качество. Кажись намечается стратегическая ошибка у неприятеля 🖖 ред.

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23
Александр Сергеевич

Через неделю агрегатор будет доступен только через Тор браузер/VPN.
На главной нужно сразу описать как обходить)))

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2
Tannim

И при входе в приложение чтобы писало что все СМИ в приложении = иностранные агенты, что надеюсь позволит писать материалы без этой дебильной плашки.

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0
Карфаген должен быть разрушен

Конечно, не хватит

Ответить
0
Сергей

Google AdSense вроде как тоже зарубежная компания. Если СМИ получает от нее деньги от рекламы, она тоже иностранный агент получается, тк финансирование из-за бугра?

Ответить
12
Карфаген должен быть разрушен

Да.
Это репрессии, чему вы удивляетесь ред.

Ответить
1
Old Car Raffle

Как же это напоминает

Жёлтая звезда или Лата - особый отличительный знак, который по приказу нацистов должны были носить евреи на подконтрольной властям Германии территории.

Ответить
7
Steve Evets

Плюк — чатланская планета, поэтому пацаки должны носить в носу «цак»

Ответить
1
Aleksandra Chaus

Что говорит буква закона о тех, кто переводит деньги иноагентам 🤨

Ответить
1
Алексей Никитенко

с.956 ч.2, Красавчики. ред.

Ответить
12
Карфаген должен быть разрушен

Можно

Ответить
0
Андрей Орлов

Международная федерация за права человека — это, конечно, очень «плохо». Признать иноагентом нельзя запретить. ред.

Ответить
4
Розарио Агро

«Признать иноагентом нельзя запретить»
Интересная логическая конструкция -  псевдоИЛИ 😂 ред.

Ответить
0
Андрей Орлов

Запятую поставьте сами))

Ответить
0
Александр Никитин

Все кто работает на иностранные деньги против России вообще должны быть заблокированы. А им всего лишь плашки инагентов дают. Вон в Штатах сносят все видео на ютуб, которые подвергают сомнению выборы президента, сносят без суда и следствия потому что демократия. Они себя защищают, а Россия опять жалеет этих предателей родины, и зря. 

Ответить
–1
Dmitrii Luckyenko

Давно пора

Ответить
–16
Steve Evets

О свеженький, сегодняшняя регистрация. 
В кассу ходил уже, бот? Сколько дали за день работы? 

Ответить
2
Карфаген должен быть разрушен

Давно ждём, всё-таки лучшее СМИ в РФ

Ответить
1

Комментарий удален

Фиктивный Аккаунт

Норм новости.
Полет нормальный.

Ответить
1
Evgeniy Zorin

Я смотрю этот год выдался урожайным в Минюсте, из 72 в списке - 54 свеженькие

Ответить
1
bloger

А блогеров с Твича и Ютуба также можно в список этот добавить?

Ответить
–3
Mavlet Yulmukhametov

Ну блогеров же вроде как признали СМИ... Кто-то из блогеров называет себя журналистом... При желании еще че-нить придумать могут.

Ответить
1
Александр Никитин

Негласно, блогеров с миллионом и выше подписчиков приравнивают к СМИ. 

Ответить
0
Карфаген должен быть разрушен

Любого человека или организацию можно ред.

Ответить
0
hakhagmon

КММТ, ты следующий судя по всему))) 

Ответить
0
Виталий Воробьев

СМИ-иноагенты должны скидывать донаты всем остальным СМИ, чтобы тех тоже признали иностранными агентами и круг замкнулся бы.

Ответить
0
Карфаген должен быть разрушен

Так не работает.
У вас логика, что репрессии слепые по какому-то правилу, а они точечные с ручным наведением ред.

Ответить
0
Ласковый Денис

Печаль

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0
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Медиа
Маша Цепелева
Минюст признал иноагентами «ОВД-инфо» и «Медиазону» Статьи редакции

29 сентября в список СМИ-иноагентов внесли 22 человек и две организации.

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