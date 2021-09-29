29 сентября в список СМИ-иноагентов внесли 22 человек и две организации. Минюст включил в реестр издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и главного редактора издания Сергея Смирнова.

В своём Telegram-канале Сергей Смирнов попросил не поздравлять его «со знаком качества» и назвал меру глубоко дискриминационной. «По факту лично мне запретили вести Twitter, потому что я обязан ставить плашку. Иначе речь может идти о штрафах и уголовном деле».

Одна из двух организаций, внесенных в список — ООО «ЗП». Это юридическое лицо «Медиазоны», указано на сайте издания и в базе «Контур.Фокуса». Вторая — ООО «Зона права», юридическое лицо одноименной правозащитной организации.

Минюст внёс «ОВД-инфо» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. По данным в документе, проект получал средства от правозащитного центра «Мемориал» (внесён в реестр НКО-иноагентов), Европейской комиссии и Международной федерации за права человека.

Также в список попали 15 участников движения «Голос», а также бывшая глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева.

В августе Минюст внёс в реестр иноагентов телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и шесть его журналистов.

С 2017 года ведомство признало более 70 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами.

В список попали «Медуза», The Insider и другие. После получения статуса некоторые из этих медиа потеряли доходы, издание VTimes закрылось с 12 июня.