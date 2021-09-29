Минюст признал иноагентами «ОВД-инфо» и «Медиазону» Статьи редакции
29 сентября в список СМИ-иноагентов внесли 22 человек и две организации.
Минюст включил в реестр издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и главного редактора издания Сергея Смирнова.
В своём Telegram-канале Сергей Смирнов попросил не поздравлять его «со знаком качества» и назвал меру глубоко дискриминационной. «По факту лично мне запретили вести Twitter, потому что я обязан ставить плашку. Иначе речь может идти о штрафах и уголовном деле».
Одна из двух организаций, внесенных в список — ООО «ЗП». Это юридическое лицо «Медиазоны», указано на сайте издания и в базе «Контур.Фокуса». Вторая — ООО «Зона права», юридическое лицо одноименной правозащитной организации.
Минюст внёс «ОВД-инфо» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. По данным в документе, проект получал средства от правозащитного центра «Мемориал» (внесён в реестр НКО-иноагентов), Европейской комиссии и Международной федерации за права человека.
Также в список попали 15 участников движения «Голос», а также бывшая глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева.
- В августе Минюст внёс в реестр иноагентов телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и шесть его журналистов.
- С 2017 года ведомство признало более 70 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами.
- В список попали «Медуза», The Insider и другие. После получения статуса некоторые из этих медиа потеряли доходы, издание VTimes закрылось с 12 июня.
"Иностранные агенты", "госизмена", "иностранное вмешательство" - вот так шаг за шагом термины из учебников по истории и воспоминаний (пра-)бабушек снова становятся привычными... Политические репрессии и куча разных "надзоров" уже тоже реальность. В этой "картине" "недостаёт" буквально несколько штрихов, чтобы стать плагиатом, казалось бы, далёкого прошлого. ред.
Мне кажется, что список уже достаточно большой, чтобы создать расширение, отфильтровывающее новостные ресурсы только с плашкой ИА, использовать его и ничего не потерять 🤣
P.S. О! Создать новостной агрегатор, куда допущены только ИА. Будет гораздо проще читать новости и не плеваться из-за случайного клика на РИА
P.S.2 Кажется количество скоро перейдёт в качество. Кажись намечается стратегическая ошибка у неприятеля 🖖 ред.
Все кто работает на иностранные деньги против России вообще должны быть заблокированы. А им всего лишь плашки инагентов дают. Вон в Штатах сносят все видео на ютуб, которые подвергают сомнению выборы президента, сносят без суда и следствия потому что демократия. Они себя защищают, а Россия опять жалеет этих предателей родины, и зря.
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29 сентября в список СМИ-иноагентов внесли 22 человек и две организации.
Минюст включил в реестр издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и главного редактора издания Сергея Смирнова.
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