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Медиа
Маша Цепелева

Сотрудники Netflix, Apple TV, Amazon и других студий пригрозили забастовкой из-за плохих условий труда Статьи редакции

Техники и другие закулисные работники требуют повышения зарплаты, перерывов на обед и других изменений.

  • Почти 99% зарегистрированных участников (52 706 человек) Международного альянса работников театральной сцены, техников кино, художников и смежных работников (IATSE) проголосовали за проведение забастовки в первые выходные октября, сообщает AP. Если забастовка состоится, это будет первый протест членов альянса за 128 лет.
  • Работники требуют повышения зарплаты, нормированного рабочего дня, гарантированных перерывов на обед для техников и других закулисных работников студий Netflix, Apple TV, Amazon и других.
  • Трехлетний контракт с рабочими закончился в июле. IATSE начал переговоры с Альянсом кино- и телевизионных продюсеров, которые представляли интересы студий и стримингов. 19 сентября «Корона», «Тед Лассо» и «Королевский гамбит» получили премию «Эмми». На следующий день переговоры прекратились, сообщает издание.
  • IATSE считает, что медиакорпорации несмотря на свою миллиардную стоимость не могут обеспечить закулисным сотрудникам обычные условия труда — достаточный сон, льготы и прожиточный минимум.
  • «Сделка может быть заключена, но это потребует от обеих сторон добросовестной совместной работы и готовности к компромиссу», — заявили в Альянсе продюсеров.

#новость #кино #забастовки

713 просмотров
20 20 комментариев
5
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new_comment

А что мешает им уволиться и найти другую работу?

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0
Ли Си Цын

А это такая современная манера. Мы не хотим искать новую работу - мы хотим прогибать работодателя на текущей. 

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2
Alexey Bulgakov

Современная? Вообще это называется профсоюзное движение, ему больше 100 лет.

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5
Ли Си Цын

Вообще это называется профсоюзное движение, ему больше 100 лет

Профсоюзное движение, голубчик, это когда работники борются с эксплуатацией и скотскими условиями труда. А когда заплывший салом офисный планктон хочет сохранить свои весьма немаленькие зарплаты, соцпакеты и прочие привилегии (которые и не снились участникам профсоюзных забастовок прошлого), но при этом не работать - это немного иначе называется. 

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0
badResistor

А когда заплывший салом офисный планктон хочет сохранить свои весьма немаленькие зарплаты

Не знаю как в остальных, но точно в курсе про адские условия в амазоне и из этого предполагаю что в остальных конторах точно такое же.

Так что тут не тот случай про жирный офисный планктон

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0
Ли Си Цын

точно в курсе про адские условия в амазоне

Ну-ка, ну-ка, я готов послушать. Только будьте любезны удостовериться, что "адские условия" у работников студии Амазона, потому что "бастовать" собираются именно они, а не сотрудники складов, например. 

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0
badResistor

Если не склад то пруфов не будет.
техников и других закулисных работников студий

но чет это не офисные сотрудники, а те кто таскает переставляет, монтирует итп по сути отличий от работника склада, так себе

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0
KINCH

 А что мешает им уволиться и найти другую работу?

Это самый странный ответ на какой бы то ни было поставленный вопрос. Ответ на него очень прост: проблемы не решаются посыланием всего и всех нафиг, они решаются тогда, когда (удивительно) их решают. С таким подходом любой командный проект пойдет по пизде.

Кассирша буфета может любить свою работу, любить коллектив, её может любить коллектив и она жизненно необходима на съёмочной площадке, т. к. всегда накормит съемочную группу, а она скажет ей спасибо. И ей уходить?

Коллектив — не чужие люди, а если чужие, то человек сам уйдет, даже при хороших условиях труда. А инфантильно мыслить, конечно, очень интересно, но результатов от этого не бывает. ред.

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0
badResistor

Забавно читать про забастовку в нетфликсе после вот таких громких заявления про то что они "самые самые самые"

https://vc.ru/books/177194-my-ne-semya-my-komanda-pochemu-netflix-otkazalas-ot-domashney-atmosfery-i-uvolnyaet-dazhe-horoshih-sotrudnikov

«Мы — не семья, мы — команда»: почему Netflix…
Отрывок из книги «Никаких правил. Уникальная культура Netflix» сооснователя и главы Netflix Рида…
vc.ru
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1
Юрий Карпов

Да любая корпорация со всех сторон кричит, что они "самые самые". По факту - самые самые - это  работяги, без которых корпорации пойдут на дно. Люди правильно сделали, что скооперировались. Это моё мнение, возможно оно ошибочное. 

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3
badResistor

Это моё мнение, возможно оно ошибочное.

а где ошибочное то? 

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1
Юрий Карпов

Все мысли, которые несёт конкретный индивид (в данном случае я) - не всегда объективно отражают реальность :) И как человек здравомыслящий, лучше во всём сомневаться, выражая какое-то своё мнение. Скорее оно базируется на собственном жизненном опыте) Но т.к. я не работал в Netflix - имею право усомниться в собственном мнении :)

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4
Педагогический цветок

Это левая книжка по моему.
Есть нормальная, где их HR пишет, что 10% худших каждый год увольняют.

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0
KINCH

 нормированного рабочего дня, гарантированных перерывов на обед для техников и других закулисных работников студий Netflix, Apple TV, Amazon и других.

Это, кстати, действительно важные причины. Киноиндустрия в этом плане — вакханалия условий труда, т. к. часто съемочные процессы невозможно полностью спрогнозировать, а день простоя стоит космических денег.

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1
Михаил Швец

Теперь понятно почему сериал «Основание» от Apple TV получился такой лажей.

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0
Alexandre Svergoun

Ещё рано судить,  всего 3 серии вышло.

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0
Михаил Швец

Да уже понятно что полная шляпа. От книги только название, а сюжет чисто левая повестка. Вместо политической гонки получим девочку которая не такая как все.

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1
Evgeniy Zorin

и другие закулисные работники требуют повышения зарплаты

а еще говорят, что закулисье жирует

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0
Волоцкой Дмитрий

К книге по нэтфликс пишут, что они предлагают самые большие зарплаты. Дают деньги, если сотрудникам дают более выгодный контракт на стороне. Что не так в итоге с ними ?

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0
Katya Moskalenko

скорее всего речь не о штатных сотрудниках, а о контрактниках, которые нанимаются под определенные телепроекты

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0
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