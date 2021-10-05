Сотрудники Netflix, Apple TV, Amazon и других студий пригрозили забастовкой из-за плохих условий труда Статьи редакции
Техники и другие закулисные работники требуют повышения зарплаты, перерывов на обед и других изменений.
- Почти 99% зарегистрированных участников (52 706 человек) Международного альянса работников театральной сцены, техников кино, художников и смежных работников (IATSE) проголосовали за проведение забастовки в первые выходные октября, сообщает AP. Если забастовка состоится, это будет первый протест членов альянса за 128 лет.
- Работники требуют повышения зарплаты, нормированного рабочего дня, гарантированных перерывов на обед для техников и других закулисных работников студий Netflix, Apple TV, Amazon и других.
- Трехлетний контракт с рабочими закончился в июле. IATSE начал переговоры с Альянсом кино- и телевизионных продюсеров, которые представляли интересы студий и стримингов. 19 сентября «Корона», «Тед Лассо» и «Королевский гамбит» получили премию «Эмми». На следующий день переговоры прекратились, сообщает издание.
- IATSE считает, что медиакорпорации несмотря на свою миллиардную стоимость не могут обеспечить закулисным сотрудникам обычные условия труда — достаточный сон, льготы и прожиточный минимум.
- «Сделка может быть заключена, но это потребует от обеих сторон добросовестной совместной работы и готовности к компромиссу», — заявили в Альянсе продюсеров.
Вообще это называется профсоюзное движение, ему больше 100 лет
Профсоюзное движение, голубчик, это когда работники борются с эксплуатацией и скотскими условиями труда. А когда заплывший салом офисный планктон хочет сохранить свои весьма немаленькие зарплаты, соцпакеты и прочие привилегии (которые и не снились участникам профсоюзных забастовок прошлого), но при этом не работать - это немного иначе называется.
А что мешает им уволиться и найти другую работу?
Это самый странный ответ на какой бы то ни было поставленный вопрос. Ответ на него очень прост: проблемы не решаются посыланием всего и всех нафиг, они решаются тогда, когда (удивительно) их решают. С таким подходом любой командный проект пойдет по пизде.
Кассирша буфета может любить свою работу, любить коллектив, её может любить коллектив и она жизненно необходима на съёмочной площадке, т. к. всегда накормит съемочную группу, а она скажет ей спасибо. И ей уходить?
Коллектив — не чужие люди, а если чужие, то человек сам уйдет, даже при хороших условиях труда. А инфантильно мыслить, конечно, очень интересно, но результатов от этого не бывает. ред.
Забавно читать про забастовку в нетфликсе после вот таких громких заявления про то что они "самые самые самые"
https://vc.ru/books/177194-my-ne-semya-my-komanda-pochemu-netflix-otkazalas-ot-domashney-atmosfery-i-uvolnyaet-dazhe-horoshih-sotrudnikov
Все мысли, которые несёт конкретный индивид (в данном случае я) - не всегда объективно отражают реальность :) И как человек здравомыслящий, лучше во всём сомневаться, выражая какое-то своё мнение. Скорее оно базируется на собственном жизненном опыте) Но т.к. я не работал в Netflix - имею право усомниться в собственном мнении :)
нормированного рабочего дня, гарантированных перерывов на обед для техников и других закулисных работников студий Netflix, Apple TV, Amazon и других.
Это, кстати, действительно важные причины. Киноиндустрия в этом плане — вакханалия условий труда, т. к. часто съемочные процессы невозможно полностью спрогнозировать, а день простоя стоит космических денег.
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