Виниловые пластинки принесли выпускающим компаниям $467 млн выручки в первой половине 2021-ого. Но некоторые считают, что возрождение индустрии под угрозой — почему, объясняет NYT.

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В 1980-х годах виниловые пластинки утратили популярность, но в 2021-м — это самые кассовые физические носители в музыкальной индустрии. Поклонники выбирают их из-за коллекционности, качества звука или просто возможности «потрогать музыку» в цифровую эпоху.

Однако изготовление винила становится все более сложной задачей: спрос такой большой, что производители не справляются.

Производство и статистика

Станок для записи Presto 6N в студии NYT

Joyful Noise Recordings — независимый лейбл звукозаписи из Индианаполиса, в офисе которого стоит станок для записи винила Presto 6N. Это оборудование 1940-х годов размером с микроволновку, которое наносит канавку — звуковую дорожку — на пластинку.

«Это трудоемкий процесс. Если песня длится три минуты, то на запись её на пластинку уходит столько же времени» Карл Хофштеттер основатель Joyful Noise Recordings

На протяжении 2010-х продажи пластинок росли постепенно, но во время пандемии произошел резкий скачок популярности. По данным Американской ассоциации звукозаписывающей компаний, за первую половину 2021 года в США было продано 17 млн виниловых пластинок, что принесло компаниям $467 млн выручки — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года. Для сравнения: за тот же отрезок времени производители продали 16 млн компакт-дисков на $205 млн.

На деле физические носители в настоящее время — это лишь малая часть музыкального бизнеса. Стриминговые сервисы контролируют 84% рынка. Тем не менее многие популярные звёзды, такие как Тейлор Свифт и Оливия Родриго, делают винил важной частью своего маркетинга.

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Проблемы с производством

По словам руководителей звукозаписывающих компаний, производственные заторы и зависимость от старого оборудования привели к задержкам. Пару лет назад новый альбом могли выпустить за несколько месяцев — теперь это может занять до года, что рушит планы артистов.

Певец Кевин Морби рассказал, что его пластинка A Night at the Little Los Angeles едва успела поступить в продажу во время его осеннего тура. И он оказался одним и счастливчиков, пишет NYT. Выпуск пластинок некоторых исполнителей, к примеру The Beach Boys и Tyler, the Creator, недавно был задержан.

От проблем не застрахованы даже самые популярные звёзды: например, 19 ноября у певицы Adele вышел альбом «30». В интервью на радио BBC она рассказала, что обозначила дату релиза ещё в апреле, чтобы к этому моменту выпустить пластинки и компакт-диски.

Пластинка Adele стоит $39,98.

Для Joyful Noise Recordings кризис винила — большая проблема. Почти 500 клиентов платят ему $ 200 в год за специальные издания каждой пластинки , выпущенной лейблом. Но из-за задержек он не знает, какие треки будут готовы в течение 2022 года.

Лейбл намерен выпустить в 2022 году восемь альбомов. Для этих артистов он решил записать пластинки с одной песней на каждой. Это станет бонусом для клиентов на время ожидания, но будет стоить компании денег и времени. На запись уйдёт 666 часов токарной работы, но лейбл рассматривает это как необходимую инвестицию.

Другие компании также находятся в трудной ситуации. Thrill Jockey, чикагский лейбл для ценителей инди-рока, хочет отпраздновать свое 30-летие в 2022 году серией переизданий. Но его основатель Беттина Ричардс сказала, что понятия не имеет, какие треки они смогут сделать вовремя.

Джон Брайен из Important Records, который выпускает произведения современных композиторов, недавно заявил, что «винил мертв», но позже в интервью пояснил, что формат слишком важен, чтобы от него отказываться.

Причины задержек

Музыкальные эксперты и производства ссылаются на различные факторы, стоящие за задержкой.

Многие заводы на какое-то время приостановили производство из-за пандемии, а проблемы в глобальной цепочке поставок замедлили производство всего, начиная от поливинилхлорида — материала, из которого изготавливаются пластинки, и заканчивая готовыми альбомами.

В начале 2020 года пожар уничтожил один из двух заводов в мире, производивших ацетатные диски, необходимые для изготовления пластинок.

Наиболее серьезная проблема — соотношение спроса и предложения. Потребление винила растёт намного быстрее, чем способность индустрии делать пластинки. Бизнес опирается на инфраструктуру дорогих в обслуживании и устаревших прессовальных машин. Новые аппараты появились только в последние годы и могут стоить до $300 тысяч каждый. Для них уже тоже накопилось слишком много заказов.



Спрос повышается по мере того, как крупные ритейлеры, такие как Walmart и Amazon, всё активнее продвигают винил. Продажи компакт-дисков падают, а новая пластинка, привлекающая внимание коллекционеров, может продаваться за $25 и больше.

Многие считают проблемой, что популярные поп-исполнители и крупные лейблы всё чаще выпускают пластинки. Менее известные исполнители, которые все это время оставались верными формату, переходят на второй план.

Другие говорят, что крупные лейблы — лишь часть проблемы. Настоящая вызов заключается в том, что промышленная сеть просто не расширилась достаточно быстро, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Почему возрождение винила под угрозой

Тем не менее, есть опасения, что возрождение винила может оказаться под угрозой по двум причинам:

Если задержки буду продолжаться, а потребители и артисты разочаруются.

Если винил будет рассматриваться просто как новый модный товар для фанатов, который им скоро наскучит.

Среди заядлых поклонников пластинок уже давно существуют подозрения, что многие новые фанаты покупают их ради коллекционирования, но на самом деле никогда не слушают.

Во время пандемии мы начали получать больше жалоб по поводу помятости обложки. В ответ мы интересуемся, хорошо ли воспроизводится пластинка, и покупатели отвечают: «Я не знаю, я просто храню ее в термоусадочной плёнке». Брайан Лоуит представитель Dischord Records

Задержки на производстве мотивируют музыкантов

Артисты, у которых нет поддержки крупных лейблов, стали задумываться о том, стоят ли релизы на виниле всех этих проблем. Но для некоторых из них это стало мотивацией к творческой деятельности.

Кассандра Дженкинс since i left you

Последний альбом певицы из Бруклина Кассандры Дженкинс An Overview on Phenomenal Nature стал неожиданным виниловым хитом — он начался с тиража 300 копий и в итоге достиг 7000.

Это инвестиция для артиста. Я могу продавать свои пластинки, поэтому собираюсь вкладывать в это. Кассандра Дженкинс

Для музыкантов эти инвестиции начали влиять на творческий процесс. После выхода последнего альбома в феврале Дженкинс начала работать над следующим материалом. Но длительный срок изготовления винила означал, что ей придётся сделать всё в сжатые сроки, чтобы успеть запустить производство.