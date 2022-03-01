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Евгения Евсеева

Онлайн-кинотеатр Megogo недоступен в России: он просит «отключить VPN» для работы сервиса — даже если тот не включён Статьи редакции

До этого в онлайн-кинотеатре перестала работать трансляция телеканалов в России.

При попытке войти на сайт Megogo появляется сообщение с требованием отключить VPN для нормальной работы сервиса — хотя VPN выключен. В приложении он также недоступен. С включённым VPN онлайн-кинотеатр работает.

Онлайн-кинотеатр недоступен в России «из-за непредвиденных технических сложностей», пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Работы по восстановлению доступа к нему уже ведутся.

28 февраля Megogo сообщал о «технических проблемах» из-за хакерской атаки. Из-за неё не работал раздел с трансляцией телеканалов на территории России.

#новость #megogo

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Ivan Cikenov

Завтра интернет отключат и что мы будем смотреть

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Тетропак Молокоев

на лица друг друга наполненные безысходностью

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Смертельный Илья

Блин, чувак, я ржу и плачу с твоего коммента😂

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Ware Wow

Больше оптимизма.

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Явный танк88

— Видишь суслика?
— Нет
— А он есть.

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Станислав Перевышин

На телевизорах LG перестало работать приложение LG Channels от Megogo. Вчера еще работало, сегодня какую-то невнятную ошибку выдает.

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NotFop

Там осталось 32 канала, которые бесплатные в России. Остальное пропало.

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Strawberry Domestos

Это тот, который в открытую послал на*уй все русские фильмы?

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Илья Киселев

Именно он. Первый - но думаю не последний.

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Oleg Pasko

Добро пожаловать в локальный интранет :)

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Сергей

Чувствую скоро так будет со всеми сервисами, созданными гражданами Украины, Европы, США и других прозападных государств...

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Смертельный Илья

Если инет не отрубят, в этом году Кинопоиск станет абсолютным лидером. Правда, с необновляемой базой иностранных фильмов.

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