Онлайн-кинотеатр Megogo недоступен в России: он просит «отключить VPN» для работы сервиса — даже если тот не включён Статьи редакции
До этого в онлайн-кинотеатре перестала работать трансляция телеканалов в России.
При попытке войти на сайт Megogo появляется сообщение с требованием отключить VPN для нормальной работы сервиса — хотя VPN выключен. В приложении он также недоступен. С включённым VPN онлайн-кинотеатр работает.
Онлайн-кинотеатр недоступен в России «из-за непредвиденных технических сложностей», пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Работы по восстановлению доступа к нему уже ведутся.
28 февраля Megogo сообщал о «технических проблемах» из-за хакерской атаки. Из-за неё не работал раздел с трансляцией телеканалов на территории России.
Завтра интернет отключат и что мы будем смотреть
на лица друг друга наполненные безысходностью
Больше оптимизма.
На телевизорах LG перестало работать приложение LG Channels от Megogo. Вчера еще работало, сегодня какую-то невнятную ошибку выдает.
Там осталось 32 канала, которые бесплатные в России. Остальное пропало.
Это тот, который в открытую послал на*уй все русские фильмы?
Именно он. Первый - но думаю не последний.
Добро пожаловать в локальный интранет :)
Чувствую скоро так будет со всеми сервисами, созданными гражданами Украины, Европы, США и других прозападных государств...
Полтора часа концентрированной полезной информации от агентства ModumUp и экспертов Httpool — вот итоги вебинара, который прошел 15 февраля 2022 года.
Так ведомство хочет удержать кадры в стране.
Собираем новости и события шестого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.
С каждым днем все больше сайтов не открывается без VPN, при этом все чаще тормозит TOR, он либо вообще не загружает соединение, либо кое-как через раз. Почитала про VPN для TOR и начала все подряд тестить.
Начиная с «Я краснею» от Pixar и ближайших фильмов Marvel, «Бэтмена» и «Морбиуса» с Джаредом Лето.