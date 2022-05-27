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DTF

Netflix перестал открываться без VPN у пользователей из России Статьи редакции

Ошибка появляется и в некоторых других странах.

  • В ночь с 26 на 27 мая пользователи Netflix из России начали сообщать о полной недоступности сервиса без VPN. Ранее сериалы и фильмы можно было смотреть из России, используя VPN только для регистрации и пополнения счёта аккаунта — например, турецкого.

  • Проверка DTF показала, что сервис действительно выдаёт ошибку — как в приложениях, так и в веб-версии. В последней на главной странице просто отображается текст «Недоступно».

DTF

  • Пока неясно, идёт ли речь об ошибке, однако включение VPN возвращает доступ к сервису.

DTF
  • Ночью пользователи DTF сообщили, что у сервиса ошибка появляется также в Канаде и Австралии (но доступ не утерян полностью). Возможно, речь о масштабном сбое. Либо он вызван как раз попыткой полностью отключить Россию.

  • Netflix объявил о приостановке работы в России 6 марта, однако после этого продолжал добавлять контент как с дубляжом (более ранние релизы), так и с русскими субтитрами (более поздние).

#новость #netflix

2844 просмотров
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Условия: clck.ru/h7Vx2
18+
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30 дней бесплатно
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51 комментарий
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Дмитрий Давыдов

Кина не будет

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Слегка Придурковатый

Электричество кончилось!

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3 комментария
Александр Либертайм

...- сказал друг "BadComedian" 'a в первом комментарии к новости на VC.ru

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1 комментарий
Frolov Konstantin

Уфффф, ну, главное что zetflix доступен

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Александр Либертайм

... и другие онлайн- кинотеатры. ( продолжил комментарий, но не вслух Константин Фролов).

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Дмитрий

А что это?

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1 комментарий
Drunkenmaasta

Ну вы поняли

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Александр Либертайм

Обозначила свою отношение Дрункенмааста.

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1 комментарий
Nick

Zetflix работает как и прежде;)

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Александр Либертайм

... отверг пессимизм Ник.

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2 комментария
Заходил вчера

типа кинопаба?

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Ivan the Not So Terrible

Денетфлификация.

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Sam Esq

Zетлификация!

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Владимир Кондратьев

Нечего россиянам смотреть богопротивную пропаганду ценностей загнивающего запада. Насмотрятся нетфликсоф, а потом начинают гейпарады устраивать.

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Денис Чернышев

финита ля комедия

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Виктория Никанорова

трагедия скорее, это ж нетфликс

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1 комментарий
Александр Либертайм

... если не оформить подписку ( добавил про себя Денис Чернышёв).

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Terri Brown

А есть те кто еще не пользуется vpn?

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Kv4Nt

Я, максимум для лост фильма, в остальном нахкй не нужон. Инстой не пользуюсь с момента блокировки

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Александр Либертайм

... спросил Терри Браун.

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Vladimir VR
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Александр Либертайм

...вспомнил крылатую фразу Владимир Ремеденок.

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Кирилл Аваков

Читаем книги! Это, оказывается, приятно.

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Анатолий Калугин

Чтение книг и просмотр сериалов не взаимоисключающие вещи

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Hnorr

Поднять паруса!

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Sam Esq

Хаха. Как по мне, чем меньше этой выманивающей деньги *******, тем прекраснее. У меня комп с 96 года и с тех пор я не привык пользоваться всякие "удобными" сервисами. Которые помимо прочего по всяким причинам могут отказаться от своих обязательств. То направление по онлайн-фотоальбомам прикроют, или музыкальный сервис, то еще чего. И за это платить свои деньги? Я - не понимаю такого "юмора".

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Александр Либертайм

... сыронизировал Сэм Эск.

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Евгений Мирошниченко
У меня комп с 96 года

Это примерно 486 SX 25 МГц , 8 Мб RAM?

Всё-таки рассмотрите возможность купить поновее.
Тогда и современные сервисы сможете оценить, может даже понравятся!
Но сразу надо сказать, что как правило сервисы просят определённую оплату и бесплатно не хотят работать (хотя это конечно удивительно, я понимаю).
Но это знаете как в кинотеатре или цирке, почему-то нужно билетик покупать.
Впрочем, оплата небольшая.

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Относительный колос

Ха-ха!

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Kirill Sidorov

Plex + rutracker и работает даже без интернетов ваших.

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Sergey Klochko

rutracker без интернета не работает, не вводите людей в заблуждение.

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2 комментария
Символический меч

А Инстаграм наоборот, стал открываться без VPN 🤷‍♂️🤭

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Sam Esq

За это время многие уже нашли себе другие развлечения и площадки. Да и вкладывать время, а то и деньги в развитие площадок, доступ к которым в любой момент может быть ограничен - такое себе.

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Rudolf Boiars

Новость заслужившая статью.

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Александр Либертайм

... высказал мнение Рудольф Боларс.

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Дмитрий Филиппов

Zetflix (реклама, да)

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AleXXX

У меня и с VPN не открывается.

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Степан Фадеев

Мало того что внутренние давят, ещё и внешние пресуют. Или они думают, что в кремле смотрят Netflix???

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ProtoMan

Очень жаль (нет)

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Юлия Баранова

Я сейчас впервые с VPN после начала СВО открыть хотела аккаунт. Ранее пользовалась в 20 и 21 году. Короче, не нашла ни один аккаунт. Возможно, удалили(

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