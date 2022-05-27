Netflix перестал открываться без VPN у пользователей из России Статьи редакции
Ошибка появляется и в некоторых других странах.
- В ночь с 26 на 27 мая пользователи Netflix из России начали сообщать о полной недоступности сервиса без VPN. Ранее сериалы и фильмы можно было смотреть из России, используя VPN только для регистрации и пополнения счёта аккаунта — например, турецкого.
Проверка DTF показала, что сервис действительно выдаёт ошибку — как в приложениях, так и в веб-версии. В последней на главной странице просто отображается текст «Недоступно».
Пока неясно, идёт ли речь об ошибке, однако включение VPN возвращает доступ к сервису.
- Ночью пользователи DTF сообщили, что у сервиса ошибка появляется также в Канаде и Австралии (но доступ не утерян полностью). Возможно, речь о масштабном сбое. Либо он вызван как раз попыткой полностью отключить Россию.
Netflix объявил о приостановке работы в России 6 марта, однако после этого продолжал добавлять контент как с дубляжом (более ранние релизы), так и с русскими субтитрами (более поздние).
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Кина не будет
Электричество кончилось!
...- сказал друг "BadComedian" 'a в первом комментарии к новости на VC.ru
Уфффф, ну, главное что zetflix доступен
... и другие онлайн- кинотеатры. ( продолжил комментарий, но не вслух Константин Фролов).
А что это?
Ну вы поняли
Обозначила свою отношение Дрункенмааста.
Zetflix работает как и прежде;)
... отверг пессимизм Ник.
типа кинопаба?
Денетфлификация.
Zетлификация!
Нечего россиянам смотреть богопротивную пропаганду ценностей загнивающего запада. Насмотрятся нетфликсоф, а потом начинают гейпарады устраивать.
финита ля комедия
трагедия скорее, это ж нетфликс
... если не оформить подписку ( добавил про себя Денис Чернышёв).
А есть те кто еще не пользуется vpn?
Я, максимум для лост фильма, в остальном нахкй не нужон. Инстой не пользуюсь с момента блокировки
... спросил Терри Браун.
...вспомнил крылатую фразу Владимир Ремеденок.
Читаем книги! Это, оказывается, приятно.
Чтение книг и просмотр сериалов не взаимоисключающие вещи
Поднять паруса!
Хаха. Как по мне, чем меньше этой выманивающей деньги *******, тем прекраснее. У меня комп с 96 года и с тех пор я не привык пользоваться всякие "удобными" сервисами. Которые помимо прочего по всяким причинам могут отказаться от своих обязательств. То направление по онлайн-фотоальбомам прикроют, или музыкальный сервис, то еще чего. И за это платить свои деньги? Я - не понимаю такого "юмора".
... сыронизировал Сэм Эск.
Это примерно 486 SX 25 МГц , 8 Мб RAM?
Всё-таки рассмотрите возможность купить поновее.
Тогда и современные сервисы сможете оценить, может даже понравятся!
Но сразу надо сказать, что как правило сервисы просят определённую оплату и бесплатно не хотят работать (хотя это конечно удивительно, я понимаю).
Но это знаете как в кинотеатре или цирке, почему-то нужно билетик покупать.
Впрочем, оплата небольшая.
Ха-ха!
Plex + rutracker и работает даже без интернетов ваших.
rutracker без интернета не работает, не вводите людей в заблуждение.
А Инстаграм наоборот, стал открываться без VPN 🤷♂️🤭
За это время многие уже нашли себе другие развлечения и площадки. Да и вкладывать время, а то и деньги в развитие площадок, доступ к которым в любой момент может быть ограничен - такое себе.
Новость заслужившая статью.
... высказал мнение Рудольф Боларс.
Zetflix (реклама, да)
У меня и с VPN не открывается.
Мало того что внутренние давят, ещё и внешние пресуют. Или они думают, что в кремле смотрят Netflix???
Очень жаль (нет)
Я сейчас впервые с VPN после начала СВО открыть хотела аккаунт. Ранее пользовалась в 20 и 21 году. Короче, не нашла ни один аккаунт. Возможно, удалили(