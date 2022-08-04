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Армейский яд

Выручка видеосервисов в России выросла лишь на 5% по итогам полугодия из-за ухода Netflix и отсутствия новинок Голливуда Статьи редакции

На первое место по выручке вышел «Кинопоиск», затем идут ivi и Wink, посчитали в TelecomDaily.

  • Общая выручка легальных онлайн-кинотеатров в России составила 25,9 млрд рублей (без НДС) за первые шесть месяцев 2022 года. Об этом говорится в исследовании аналитиков TelecomDaily, с коротым ознакомился РБК. Это лишь на 5% больше, чем годом ранее.
  • На платную модель (подписки, покупка или аренда отдельных фильмов и сериалов) пришлось 23,1 млрд рублей выручки (рост на 12%). Рекламная модель принесла 2,8 млрд рублей (поступления упали на 30%).
  • Распределение выручки между игроками за полгода изменилось. По данным аналитиков: на первое место вышел «Кинопоиск» с долей 23,2% против 13% годом ранее. Прежний лидер ivi стал вторым с долей 22,8% против 22% в первой половине 2021-го.
  • На третью строчку по выручке впервые поднялся Wink (сервис «Ростелекома»): его доля выросла с 10 до 12,7%. Четвёртым стал Okko.
  • Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков называет три причины замедления роста выручки онлайн-кинотеатров: уход Netflix с долей рынка в 8,9% в первом полугодии 2021-го; отсутствие голливудских новинок, которые часто требовали отдельной покупки, и снижение общей покупательской способности россиян, особенно в регионах.

  • По итогам всего 2022 года TelecomDaily прогнозирует в лучшем сценарии нулевую динамику год к году, в худшем — «небольшое падение рынка».

  • По данным исследователей GfK, количество подписчиков онлайн-кинотеатров снизилось в России: во втором квартале подпиской пользовались 42% опрошенных против 46% в первом квартале, а платили за неё 28% против 30%.

#новость #онлайнкинотеатры #telecomdaily

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11 комментариев
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"Лишь на 5% больше". Не меньше, чем раньше и то хорошо. Недостаточно положительный рост)

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Ivan Boldyrev

Ниже инфляции, так-то.

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Mista

Видимо дело в том, что теперь на этих сервисах нечего смотреть, кроме старого и русских сериалов. Был удивлен, что на Амедиа появился новый сезон Мира дикого запада, но видимо изначально договор был на весь сериал.

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Анатолий Морозов

удивлен что у них вообще выросла выручка хоть и на 5 %

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Al

Интересно, а что смотреть в этих онлайн кинотеатрах, если все мировые студии от них открестились? Это как с ЯМузыкой - аккурат после начала войны кончились премьеры и рекомендации стали жуткими

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Nikolay Pomeschenko

я старые фильмы смотрю.
какие могут быть новинки, когда большинство классики не знает?!

эти сервисы, кажется, держатся за "последний заберёт всё" :)

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Denis Kiselev

Удивительно что сейчас вообще фиксируется рост! Вообще этот сегмент крайне неплохо себя чувствует в сложившейся ситуации, особенно в сравнении с оффлайн-сегментом - кинотеатрами

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Михаил Зеленин

Потому что опора на архив +эксклюзивы

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Vitaly Ya

Да не очень и удивительно, посмотрите тв программу. Тв же стало невозможно смотреть (главные каналы) люди ищут альтернативу.

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Denis Kiselev

Я никогда не мог смотреть ТВ, например. Уже лет 15 как

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Vitaly Ya

Да у нас очень инертное общество.

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