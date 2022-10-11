Без нашего закона кинотеатрам, скорее всего, предстоит банкротство. Также надо понимать, что посещаемость торговых центров на 30−40% зависит от кинотеатров. Соответственно, следом упадёт выручка малого и среднего бизнеса в торговых центрах.