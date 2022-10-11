«Без него им, скорее всего, предстоит банкротство»: закон о принудительной лицензии коснётся только офлайн-кинотеатров Статьи редакции
Его поддерживали кинотеатры и критиковали стриминговые сервисы.
- Об этом Sostav рассказал автор законопроекта Дмитрий Кузнецов. Он решил переработать закон — если раньше лицензию на аудиовизуальный контент через суд могла получить любая компания, то теперь такая возможность будет только у офлайн-кинотеатров.
- Кузнецов считает, что без этого закона кинотеатры попросту не смогут пережить уход голливудских студий и сокращение выручки. Это, в свою очередь, приведёт к падению заработка малого и среднего бизнеса в торговых центрах.
- Законопроект о принудительном лицензировании фильмов, музыки, игр и книг от правообладателей из «недружественных стран» внесли в Госдуму в августе 2022 года.
- Кинотеатры в сентябре поддержали его, а вот российские стриминговые сервисы в октябре выступили резко против, посчитав, что он испортит «всю российскую креативную индустрию».
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Закрывайте кинотеатры и открывайте торрент-залы. Чо как маленькие.
Видеосалоны
какая ностальгия)
Блять во всех этих бесконечных телодвижениях и принятиях законов, на самом деле всего одна лишня переменная, которую нужно исключить.
Уже не одна. Нужно будет пройти долгий и неприятный путь, как это было с немцами после 2 мировой.
Ну-ка, давай-ка, назови эту переменную.
(в сторону) Трищ маёр, тут потенциальная палка!
Нихуй не поменяется, как кровати переставить в борделе
Самая позорная страна 21 века🤦🏻♂️
Государство с идеологией «цап-царап».
Хоть какой то здравый смысл во всем этом дерьме
Развелось всяких кинотеатров обоссаных. А в стране загибается авиация.
Я думаю параллельный импорт фильмов авиации не поможет
Тут много кому помощь нужна, просто кино одним махом клиническую смерть словило, а авиация сейчас лишь одной ногой в могиле
Словило - в морг. Кино - не нужно. Я могу что угодно на ноуте посмотреть, зачем мне за что-то платить или ходить в какие-то помещения с большими экранами. Хипсторы с Canon 5D mark-2 ещё бесплатно сериалов наснимают, нахрен деньги туда вливать.
А зачем мне ваша Авиация, я на поезде езжу. А в кино я хожу
Авиация позволяет больше ненужного говна перевозить быстрее (смартфонов там всяких сраных). В воздухе трения меньше, он не ломается, нет семафоров.
Твое мнение
Оно не обязательно должно быть истинной в последней инстанции
Да вроде я не говорил, что это мнение, это была объективная инфа, бугага.
Объективная инфа, что за последние 20 лет, на любом промежутке в 2 года, количество кинотеатров в РФ - росло. Да, даже после ковида, на следующий же год их стало больше, чем было до пандемии.
А значит - спрос есть. А ты чушь сморозил. В прочем, не удивительно
Ой, заведения должны открываться, только если ты ими пользуешься? Ну у тебя и ЧСВ
Кинотеатры и так уже показывают вовсю фильмы без лицензии. Правда и качество как на пиратском сайте.
если это поможет кинотеатрам оставаться на плаву,то я только за
Рутрекер вам все бесплатно лицензировал
А не эти же люди переносили премьеры голливудских фильмов, чтобы российские, кассу собрали? Надеюсь обанкротятся в скором время все.
«Без него им предстоит банкротство» — да вся страна уже банкрот. Потерявши голову, по волосам не плачут.
А смысл смотреть пиратку в кино за деньги, если можно посмотреть бесплатно дома? Ещё и повестку на "попартизанить" на выходе из зала не вручат :)
Кинотеатры и так уже крутят футбол и какие-то сериалы.
Среди моих знакомых нет никого, кто сходил бы в кинотеатр хоть раз за последние полгода. И сам не хожу. На что ходить-то?
Ну в Питере есть кинотеатр Автора, где крутят либо классику, либо крутое авторское кино. Я хожу иногда. На масс-маркет ходить не хочется, это понятное дело