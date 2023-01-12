В кинотеатрах «Киномакс», «Мираж синема» и «Премьер-зал» начали показывать сиквел «Аватара» без прокатного удостоверения Статьи редакции
Фильм показывают партнёры, которые арендуют залы, указывают в компаниях.
- Мировая премьера «Аватар: Путь воды» состоялась 6 декабря 2022 года, а с 11 января 2023-го фильм появился в расписании российских киносетей «Премьер-зал» (по данным «Невафильм Research», управляет 468 кинозалами), «Киномакс» (258 кинозалов), «Мираж синема» (149 залов). Внимание на это обратили «Ведомости».
- При этом в реестре Минкультуры информации о выдаче прокатного удостоверения второму «Аватару» нет, указывает газета. В российском офисе Disney отказались от комментариев.
- Согласно информации на сайтах «Киномакс» и «Мираж синема», фильм показывают партнёры. Глава «Киномакса» Дмитрий Нартов отказался от комментариев, в «Мираж синема» не ответили на запрос издания. Гендиректор «Премьер-зала» Владимир Петелин тоже сказал, что показ проводит партнёр, арендующий помещения.
- Но не все сети готовы показывать «Аватар: Путь воды», отмечает газета. Например, фильма нет в расписании объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино» (620 кинозалов) и «Каро» (257 кинозалов). Гендиректор объединённой киносети Алексей Васясин отказался от комментариев, а президент «Каро» Ольга Зинякова отметила, что показ сиквела — это «нарушение закона России и всех международных авторских конвенций».
- В начале декабря 2022 года «Бюллетень кинопрокатчика» писало, что киносети якобы договорились с кинобизнесом отложить новогоднюю премьеру нового «Аватара» ради отечественного контента. На «новогодних каникулах» лидером проката стал фильм «Чебурашка», сборы которого превысили 3 млрд рублей за восемь дней.
- Это не первый раз, когда некоторые российские кинотеатры показывают голливудские новинки после ухода из России иностранных студий. Например, летом 2022-го в кинозалах нескольких регионов появились сеансы с «бесплатным предсеансовым обслуживанием»: кинотеатры сперва показывали голливудский фильм, а сразу после — отечественный.
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"...партнёры, которые арендуют уютные торрент-залы"
Торрент кинотеатр ... это прям идея для бизнеса ... это как лицензионное ПО на флешках в озоне продавать :D
К лету накоплю на хороший проектор, буду летом по вечерам транслировать кино пиратское на стену дома. Всегда была такая мечта)
Так и было указано, когда я вчера билеты покупал. Зато люди пойдут, денег принесут кинотеатрам.
Кому необходимо удостоверение – пойдут на Чебурашку.
Чебутар
Ты разве занимаешься чем-то, помимо письма комментариев?😧😂
IMAX?
У нас бесплатное предсеансовое обслуживание
Билет на какую-то короткометражку
Она пришла или ушла... не помню.
А перевод нормальный или как в 90х? А люди перед камерой не ходят?)
Аватар 2 надо смотреть только в аймакс 3д
Иначе нет смысла
Значит, и нахуй такой фильм, который нужно смотреть только на чём-то там одном.
В 3д очках одуреешь сидеть 3ч10минут
а типо дома смотреть нельзя
Есть
Disney сам отказался от меня деньги принимать
И у меня 2 варианта. Или дома смотреть пиратку, или платить пиратам за показ на большом экране в 3D.
Если Маша отказала Мише в любви, то у Миши появилось право на изнасилование?
Есть и третий вариант)
Дедушка от тебя зато твою жизнь с радостью примет
Попробуйте арендовать зал для своего показа Аватара-2, посмотрите куда вас пошлют 😁
Залы на самом деле нередко арендуют. Об этом рассказывали, когда говорили про их убытки.
Всмысле без удостоверения. Чё, хорошие лазерные принтеры в стране кончились?
В Каро 8 фильм показывают. Причем на сайте в расписании его нет, а в кассах продают билеты на показ тизера. После тизера показывают и сам фильм)
А если сравнить на мировом прокате, Чебурашка против Аватара, интересно кто соберет больше в мировом прокате
и правда интересно, ктооо же, с учетом того, что у Аватара 2 уже по миру под два лярда вечно зеленых сборы, а чебурашка за рамки снг не выйдет..
Аватар уже идёт на рекорд, собрал 1,7 млрд $ и сейчас занимает 7 место в списке самых кассовых фильмов. Обогнал первых «Мстителей» и «Топ Ган: Маверик», догоняет последнего «Человека-паука: Нет пути домой».
Аххха
Чубурашка конешн
Действительно интересно. У Чебурашки сейчас 50 миллионов долларов (3 млрд рублей), а у Аватара - 2 млрд долларов.
Всем очень интересно, что больше - 50 миллионов или 2 миллиарда.
А что по качеству и по озвучке? Ходил кто?
Так премьера сегодня.
До этого в Петербурге только какие-то небольшие кинотеатры за косарь аватара показывали, но у Миража и Великан Парка может быть другая копия.
Качество и озвучка обычная. Но у нам 2д идёт
Сюжет конечно...Турук макто собрал ковёр в рулон и поехал на море.
Я вот фанат аватара1, мне не зашло...
А если, например я, решу открыть небольшой кинотеатр и там буду крутить фильмы, на которые у меня нет прокатных удостоверений, мне ничего не будет? Или, если так начну делать я, "человек с улицы", то законы начнут работать?
Гениальная "РЕКЛАМА" длинною в 3 часа)) А фильм то реально красивый, так еще и философский, мне зашел