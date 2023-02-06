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Маша Цепелева

VK открыла второй клуб в Москве — VK Gipsy Статьи редакции

Площадка вмещает до 2,5 тысячи человек, за год там планируют провести 100 концертов.

Фото VK
  • VK Gipsy открылся на месте клуба Gipsy на Болотной набережной в Москве. Компания обновила интерьер, зоны для фото и отдыха, поставила караоке-будки. Инвестиции в проект не раскрывают.
  • Для подписчиков «VK Музыки» есть привилегии: fast-track c возможностью быстрого прохода на мероприятие и зона Meet&Greet для неформального общения артистов со зрителями.
  • В мае 2023 года в клубе откроется терраса с раздвижным куполом — по данным компании, самая большая в Москве. Летом появятся лежаки для отдыха.

  • В декабре 2022 года VK открыла концертную площадку на месте московского клуба Adrenaline Stadium. Он вмещает семь тысяч человек.

  • Собственные площадки для мероприятий также есть у «Яндекса» и МТС.

#новость #vk

4908 просмотров
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60 комментариев
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 Михаил Добролюбов
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Сергей Микоянов

Занимаюсь поставками LED-настенных экранов для них. Одно скажу: не пытаются экономить, берут топовейшие.

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Николай Гребенюков

И теперь первые полчаса концерта будешь слушать нормально, потом либо оплачивай подписку, либо реклама после каждого трека

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Лев Коптев

И потом фоном не послушать будет, только если смотришь на сцену

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3 комментария
Михаил Добролюбов

между треками будет реклама VK клипы и VK music :D

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Jessica Logan

ну вы загнули, целых пол часа

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Игорь Протасов

Сколько сотрудников отдела Э на квадратный метр планируется?
Камеры даже в толчке?

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VBZASH

даже в очке

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2 комментария
Светлана Завацкая

Ну так по классике, видео потом будут продавать на компетентные сайты. Сколько историй слышала за данные возможности клубов.

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MMT

Goida Club

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Pavel Cree

Ждём VK GEOMETRIA и VK Soho Rooms.

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Oleg Yakushev

VK рюмочная

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Черт Сибирский

Я надеялся что это компьютерный клуб.

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Никита

Извините, я же правильно помню, что Gipsy, это цыгане. То есть Клуб VK Цыгане...

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D. Olko

Аналогичная первая мысль

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1 комментарий
Анна Вершинина

Иногда мне кажется, что в России кроме Москвы больше нет городов...

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Митряев Денис

Ну Питер... А еще есть разве?

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1 комментарий
Инженер-душнила

давно пора москвичей расселять по стране. им только на пользу пойдет

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Stanislav Rosomaha

А ты подпишись на новости из других городов и казаться перестанет.

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1 комментарий
Диана Попова

ну в Питере иногда тоже что-то открывают х)

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name

Ждем комментариев почему и эта новость плохая...)))

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Александр Б.

Vk mutabor next?

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Никого Нету

VK такой:
Создаем свой GIPSY с …

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Слегка Придурковатый

Comrade Major Club.

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Oleg Berezan

Будут отслеживать все устные комментарии к выступлениям, публикациям и прочим новостям. 😀

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Roman Orlov

И подвозить товары к выходу, чтобы тут же можно было купить после тусы
:)

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Абырвалг Абырвалг

VK открывает клубы ?
Почему IT компания занимается чем-то мягко говоря не сильно связанным с IT ?
Что дальше ? Бургеры ? Бордели ?

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Евгений Широков

Ты наверное забыл что такое яндекс

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3 комментария
Костя Маслов

Зато секьюрити смогут иметь отсрочку по айти)

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Боровков Евгений

чего
адреналин переделали под площадку вк?
как я это пропустил

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Вадим Д.

Ого, так я узнал про первый клуб ВК.

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Servantes

Теперь у нас будет все vk?

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Амина Абдулова

Как-то пропустила для себя, что ВК стал клубы открывать. Круто, что они еще и привилегии для подписчиков придумали! Ну или взяли у кого-то идею. Надеюсь, среди 100 концертов за год там найдется место для молодых артистов, а не только для супер именитых людей из чартов

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Adel Shakirov

Какой ChatGPT-шный комментарий. Взяли пару фич из новости и вот, коммент пиарящий Мейлру готов))

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1 комментарий
Пабы старой Руси

Молодой артист 2,5к аудитории не соберёт. А в полупустом зале выступать хуже, чем в полном, но поменьше

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1 комментарий
D.
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User Unnamed

There he is - the Electro Gypsy;
In his caravan, it's the future man.

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Артём Артёмов

ВК может выкупить большое кол-во клубов по всей России и сделать возможность артистам продавать билеты через сам ВК на концерты которые буду проходить чисто в их собственных клубах

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Suntori

Зачем?

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Митряев Денис

Винтаж, Ноггано... Огонь афиша

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Сексорцист Милфхантерович

В 2023 излюбленным местом у наёмников и фиксеров был клуб "ВК Цыган".

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Влад

VK-туса

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Leslie Cooper

ну выглядит неплохо

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Кирилл Садовой

Одобряю.

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turgunov
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Щукин Сергей

Point of entry в соцсеть - это подростковый возраст. Чем старше человек - тем менее активен он в соцсети. Стратегически верное решение уйти в музыку - это вечный двигатель для нагона новой/молодой аудитории. Жду клубов в других милионниках - это было бы логично

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Незначительный шар

Ну да, и дело, разумеется, не в том чтобы через VK взять под контроль государства артистов и места их выступлений. Чтобы минимизировать или свести на ноль выступления не согласных с властью и войной и продвигать "кого надо".
Скриньте, следующим шагом будет объявление экстремистами и запрет в РФ всех стиминговых площадок кроме принадлежащих российским подконтрольным властям структурам и выпил из оных всех "нежелательных" артистов.
Это звенья одной цепи.

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