VK открыла второй клуб в Москве — VK Gipsy Статьи редакции
Площадка вмещает до 2,5 тысячи человек, за год там планируют провести 100 концертов.
- VK Gipsy открылся на месте клуба Gipsy на Болотной набережной в Москве. Компания обновила интерьер, зоны для фото и отдыха, поставила караоке-будки. Инвестиции в проект не раскрывают.
- Для подписчиков «VK Музыки» есть привилегии: fast-track c возможностью быстрого прохода на мероприятие и зона Meet&Greet для неформального общения артистов со зрителями.
- В мае 2023 года в клубе откроется терраса с раздвижным куполом — по данным компании, самая большая в Москве. Летом появятся лежаки для отдыха.
В декабре 2022 года VK открыла концертную площадку на месте московского клуба Adrenaline Stadium. Он вмещает семь тысяч человек.
- Собственные площадки для мероприятий также есть у «Яндекса» и МТС.
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Занимаюсь поставками LED-настенных экранов для них. Одно скажу: не пытаются экономить, берут топовейшие.
И теперь первые полчаса концерта будешь слушать нормально, потом либо оплачивай подписку, либо реклама после каждого трека
И потом фоном не послушать будет, только если смотришь на сцену
между треками будет реклама VK клипы и VK music :D
ну вы загнули, целых пол часа
Сколько сотрудников отдела Э на квадратный метр планируется?
Камеры даже в толчке?
даже в очке
Ну так по классике, видео потом будут продавать на компетентные сайты. Сколько историй слышала за данные возможности клубов.
Goida Club
Ждём VK GEOMETRIA и VK Soho Rooms.
VK рюмочная
Я надеялся что это компьютерный клуб.
Извините, я же правильно помню, что Gipsy, это цыгане. То есть Клуб VK Цыгане...
Аналогичная первая мысль
Иногда мне кажется, что в России кроме Москвы больше нет городов...
Ну Питер... А еще есть разве?
давно пора москвичей расселять по стране. им только на пользу пойдет
А ты подпишись на новости из других городов и казаться перестанет.
ну в Питере иногда тоже что-то открывают х)
Ждем комментариев почему и эта новость плохая...)))
Vk mutabor next?
VK такой:
Создаем свой GIPSY с …
Comrade Major Club.
Будут отслеживать все устные комментарии к выступлениям, публикациям и прочим новостям. 😀
И подвозить товары к выходу, чтобы тут же можно было купить после тусы
:)
VK открывает клубы ?
Почему IT компания занимается чем-то мягко говоря не сильно связанным с IT ?
Что дальше ? Бургеры ? Бордели ?
Ты наверное забыл что такое яндекс
Зато секьюрити смогут иметь отсрочку по айти)
чего
адреналин переделали под площадку вк?
как я это пропустил
Ого, так я узнал про первый клуб ВК.
Теперь у нас будет все vk?
Как-то пропустила для себя, что ВК стал клубы открывать. Круто, что они еще и привилегии для подписчиков придумали! Ну или взяли у кого-то идею. Надеюсь, среди 100 концертов за год там найдется место для молодых артистов, а не только для супер именитых людей из чартов
Какой ChatGPT-шный комментарий. Взяли пару фич из новости и вот, коммент пиарящий Мейлру готов))
Молодой артист 2,5к аудитории не соберёт. А в полупустом зале выступать хуже, чем в полном, но поменьше
There he is - the Electro Gypsy;
In his caravan, it's the future man.
ВК может выкупить большое кол-во клубов по всей России и сделать возможность артистам продавать билеты через сам ВК на концерты которые буду проходить чисто в их собственных клубах
Зачем?
Винтаж, Ноггано... Огонь афиша
В 2023 излюбленным местом у наёмников и фиксеров был клуб "ВК Цыган".
VK-туса
ну выглядит неплохо
Одобряю.
Point of entry в соцсеть - это подростковый возраст. Чем старше человек - тем менее активен он в соцсети. Стратегически верное решение уйти в музыку - это вечный двигатель для нагона новой/молодой аудитории. Жду клубов в других милионниках - это было бы логично
Ну да, и дело, разумеется, не в том чтобы через VK взять под контроль государства артистов и места их выступлений. Чтобы минимизировать или свести на ноль выступления не согласных с властью и войной и продвигать "кого надо".
Скриньте, следующим шагом будет объявление экстремистами и запрет в РФ всех стиминговых площадок кроме принадлежащих российским подконтрольным властям структурам и выпил из оных всех "нежелательных" артистов.
Это звенья одной цепи.