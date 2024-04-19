МИД предложил открыть для россиян точки оформления электронных подписей в Кыргызстане, Казахстане, Армении и Узбекистане Статьи редакции
Инициатива должна упростить получение госуслуг гражданами, проживающими за рубежом.
- МИД разработал проект постановления правительства о проведении с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2025-го эксперимента по выдаче россиянам за границей «квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей». Внимание на документ обратил «Ъ».
- Ведомство предлагает запустить специализированные пункты в Армении, Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. Их планируют организовать на базе филиалов подведомственных МИД структур и представительств «Россотрудничества». Проверять подлинность данных и изготавливать сертификаты в России будет АО «Аналитический центр».
- По данным МИД, за границей проживают более 15 млн россиян. Инициатива должна упростить для них дистанционное получение госуслуг.
- «Ростех» и «Россотрудничество» подписали соглашение о старте проекта по выдаче электронных подписей россиянам за рубежом ещё летом 2023 года, отмечает «Ъ». Источник газеты в госсутрктурах подтвердил, что инициатива МИД связана с этим проектом.
- В Минцифры пояснили, что большинство сервисов на Госуслугах доступны после подтверждения учётной записи через приложение российского банка или в центре обслуживания. Однако для некоторых услуг требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Отлично, теперь смогу расписаться за повестку, находясь в Кыргызстане. Жизнь налаживается.
Так и тут упростили, теперь после размещения в реестре, Ваша подпись не нужна, будет считаться врученой.
за границей скоро будет больше жить россиян, чем в России
ЭЦП можно получить при помощи загран паспорта на 10ть лет, чего я без проблем, собственно и сделал.
Где получить?
Приложение Госключ.
зачем ты ему сказал? пусть сидел бы и думал, раз уже гуглить разучился
Прямо на диване. Никуда ходить не нужно. Нужен только паспорт на 10ть лет и телефон с NFC
Есть ссылка?
Да в гугле поищите, полно инструкций.
Ясно
Отметился так сказать))
Так частная компания выдает, да и какая разница, всё равно с 25года будет консульский учет, и спец. статус для релокантов.
В чем подвох?
Всегда есть подвох.
Сервисы развиваются.. их всё больше и больше. Не знаю насколько это будет актуально в указанных странах, но наверное в миде виднее. Да и всё таки количество россиян проживающих за рубежом не маленькое.