МИД опроверг сообщения о том, что запретит россиянам менять и получать документы за рубежом Статьи редакции
О таких планах ранее рассказала «Новая газета» (её печатное и электронное издания лишили лицензий в 2022 году).
- По неподтверждённым данным газеты, МИД якобы обсуждает «временную приостановку оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства» консульскими учреждениями за рубежом.
- «Новая газета» поясняла: если такие поправки вступят в силу, уехавшим россиянам придётся приезжать в Россию, чтобы, например, заменить документ, у которого истёк срок действия.
- Консульский департамент российского МИД заявил, что «информация абсолютно не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер».
- По словам ведомства, дипломатические представительства, а также консульства «проводят политику информационной открытости» и заблаговременно информируют об изменениях публично. Следить за проектами федеральных органов власти советовали на официальном сайте.
- В январе 2024 года РБК со ссылкой на документ рассказало, что кабмин утвердил концепцию миграционной политики на 2024-2025 годы. Она, помимо прочего, предполагает «определение понятия “гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации”, и конкретизацию правового статуса этой категории граждан».
- Концепция также предусматривает обязательный консульский учёт для проживающих за рубежом россиян. Утвердить его планируют к 20 июня 2025 года, но как будет реализован механизм — неизвестно.
242 показа
721 открытие
Новая газета во всей своей говне.
Ага, российское гос ведомство "мы проводим политику информационной открытости", неподкупные комментаторы: "а ну гос. ведомства не врут, очевидно Новая газета наврала".
Комментаторы покупались ранее это известно, но инфооткрытость, действительно, на высшем уровне. И правдивость, кстати. Чего не скажешь в последние пару лет о Новой.
Это в 404 только. Не у нас
И у нас могут сделать, спрашивать не будут. Кинут сначала провокационную новость, посмотрят реакцию, подождут и потом сделают... Ради "нашей же безопасности".
Могут сделать. А могут не сделать. Зачем тут это highly likely?
Точно... "Свободные люди свободной страны.."
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Найти всех и отправить в гулаг
«но спасибо за идею» — добавили в МВД
Значит и правда запретят
Кто-то в очередной раз захотел проверить теорему тарана в действии?
А там уже всё - это уже перефорс пошёл.
Ну вот откуда кулеба все подчеркнул. Теперь все украинцы мужского пола получают паспорта только в своей стране. Даже те кто до 2022 года уехал.
По моим анонимным источникам из Кремля, Новая газета поела говна.
Ну дай бог не будет такого, хотелось бы спокойно дальше доки оформлять
Подумаем, реализуем.