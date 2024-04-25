Миграция
Полина Лааксо

МИД опроверг сообщения о том, что запретит россиянам менять и получать документы за рубежом Статьи редакции

О таких планах ранее рассказала «Новая газета» (её печатное и электронное издания лишили лицензий в 2022 году).

  • По неподтверждённым данным газеты, МИД якобы обсуждает «временную приостановку оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства» консульскими учреждениями за рубежом.
  • «Новая газета» поясняла: если такие поправки вступят в силу, уехавшим россиянам придётся приезжать в Россию, чтобы, например, заменить документ, у которого истёк срок действия.
  • Консульский департамент российского МИД заявил, что «информация абсолютно не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер».
  • По словам ведомства, дипломатические представительства, а также консульства «проводят политику информационной открытости» и заблаговременно информируют об изменениях публично. Следить за проектами федеральных органов власти советовали на официальном сайте.
Источник фото: «РИА Новости»
  • В январе 2024 года РБК со ссылкой на документ рассказало, что кабмин утвердил концепцию миграционной политики на 2024-2025 годы. Она, помимо прочего, предполагает «определение понятия “гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации”, и конкретизацию правового статуса этой категории граждан».
  • Концепция также предусматривает обязательный консульский учёт для проживающих за рубежом россиян. Утвердить его планируют к 20 июня 2025 года, но как будет реализован механизм — неизвестно.

#новости

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17 комментариев
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 Дмитрий Яшин

Новая газета во всей своей говне.

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Labeling

Ага, российское гос ведомство "мы проводим политику информационной открытости", неподкупные комментаторы: "а ну гос. ведомства не врут, очевидно Новая газета наврала".

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Дмитрий Яшин

Комментаторы покупались ранее это известно, но инфооткрытость, действительно, на высшем уровне. И правдивость, кстати. Чего не скажешь в последние пару лет о Новой.

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Руслан Астафьев

Это в 404 только. Не у нас

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Uzabila

И у нас могут сделать, спрашивать не будут. Кинут сначала провокационную новость, посмотрят реакцию, подождут и потом сделают... Ради "нашей же безопасности".

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Walenok

Могут сделать. А могут не сделать. Зачем тут это highly likely?

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Асушник

Точно... "Свободные люди свободной страны.."

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Илья Затокин
О таких планах ранее рассказала «Новая газета» (её печатное и электронное издания лишили лицензий в 2022 году).- ей походу лишение лицензий не хватило
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Andrey Gordeev

Найти всех и отправить в гулаг

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Айнур

«но спасибо за идею» — добавили в МВД

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Невероятный Блондин
МИД опроверг

Значит и правда запретят

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Арсений

Кто-то в очередной раз захотел проверить теорему тарана в действии?

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Василий П

А там уже всё - это уже перефорс пошёл.

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Станислав

Ну вот откуда кулеба все подчеркнул. Теперь все украинцы мужского пола получают паспорта только в своей стране. Даже те кто до 2022 года уехал.

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Webmaster3.0

По моим анонимным источникам из Кремля, Новая газета поела говна.

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Руслан Кузин

Ну дай бог не будет такого, хотелось бы спокойно дальше доки оформлять

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Вадим Д.

Подумаем, реализуем.

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14 комментариев
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