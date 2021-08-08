Не только Кремниевая долина: какие есть ИТ-города в Бразилии, Нигерии, Израиле и других странах Статьи редакции
Шесть альтернатив, местные стартапы и поддержка властей — в пересказе Rest of World.
Лагос, Нигерия
Самый большой город в стране, её культурный, промышленный и технологический центр. Здесь находятся старейший банк Нигерии и крупнейшая местная киностудия. По статистике, каждый час сюда переезжает 77 человек из разных городов страны.
В Лагосе расположен популярный маркетплейс Jumia. Также здесь множество финтех-стартапов вроде OPay, PalmPay и других, они пытаются решить проблему денежных переводов в Африке.
Местный ИТ-рынок известен за границей:
- В 2016 году в Лагос приезжал венчурный фонд Y Combinator — тут он провёл своё единственное мероприятие в Африке.
- А в 2015 году предприниматели основали в Лагосе платёжный сервис Paystack — и спустя пять лет его купила американская компания Stripe за $200 млн. На тот момент эт стало крупнейшей сделкой в Нигерии в технологическом секторе.
За пределами Лагоса
Нигерия раньше других африканских стран занялась предпринимательством, считает журналист Алекс Онуквуэ. По его словам, нигерийцы самостоятельно построили банки в 1980-х годах, а в 1990–2000-х основали ИТ-компании.
Но не всем нравится Лагос. Основатель платформы электронной коммерции Konga Сим Шагайя запустил EdTech-проект в другом нигерийском городе — Джосе. Он выбрал его, чтобы избежать стресса от мегаполиса и пробок на дорогах в Лагосе.
ИТ-центр в пригороде
Яба — пригород Лагоса. Его узкие улочки и «древняя» инфраструктура не сразу производят впечатление ИТ-центра, пишет Rest of World. Однако тут расположены два вуза — Университет Лагоса и Технологический Колледж Ябы. И ещё на окраине стабильный интернет.
Здесь начали открывать штаб-квартиры африканские компании, например онлайн-магазин Jumia и бизнес-инкубатор для стартапов Co-Creation Hub — он выпустил более 120 проектов и получил прозвище «Ябаконовая долина».
Ресифи, Бразилия
Университет штата Пернамбуку, в котором находится Ресифи, выпускал в в 2000-х множество ИТ-специалистов. Но все они каждый год уезжали в более крупные города Бразилии, такие как Сан-Паулу, или за границу.
Чтобы сохранить таланты в городе, власти основали в Ресифи ИТ-центр Porto Digital. Власти, университет и местный бизнес в 2000 году создали независимую организацию Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD). Она отвечает за:
- Привлечение компаний в регион.
- Партнёрство с вузами, поиск квалифицированных студентов.
- Подключение компаний к местным цепочкам поставок.
- Связь стартапов с инвесторами.
Благодаря NGPD заброшенные здания и исторические достопримечательности в Ресифи превратились в офисы, коворкинг и кафе. Государство снизило на 60% местные и федеральные налоги для компаний, расположенных в центре города. Также бизнес может бесплатно пользоваться конференц-залами и лабораториями от властей.
Проблемы ИТ-центра
Однако глава Porto Digital Пьер Лусена признаётся, что им крайне трудно конкурировать с более богатыми городами на юге Бразилии. По его мнению, в том районе в стартапы инвестируют гораздо активнее, чем в Porto Digital, но при этом меньше ожидают взамен.
Самый успешный выходец из Porto Digital
Tempest — крупнейшая компания по кибербезопасности в Бразилии, которая в 2020 году продала контрольный пакет акций аэрокосмическому конгломерату Embraer. Tempest основали в Porto Digital. Её руководители прошли обучение в сфере бизнеса, получили налоговые льготы и наняли сотрудников из местных университетов.
Бангалор, Индия
За последние двадцать лет Бангалор стал центром индийской ИТ-индустрии, оцениваемой в $200 млрд. Но если раньше он был известен как центр аутсорсинга, то сегодня Бенгалуру стремится стать центром стартапов, пишет издание.
В середине 2010-х годов из Индии эмигрировали молодые ИТ-специалисты. «Я просто чувствовал, что в Индии у меня нет возможностей», — говорит Хемант Мохапатра, он один из тех, кто уехал работать в США. Но со временем он и другие вернулись, чтобы инвестировать свои средства и опыт в родную страну.
После этого в Индии появились такие компаний-«единороги», как интернет-магазин Flipkart и сервис доставки Ola. Издание называет Бенгалур мировой столицей стартапов: в городе находятся 14 компаний-«единорогов».
Истории людей
Партнёр венчурной компании Lightspeed Хемант Мохапатра вспомнил, что в 2010-х, когда он был студентом, статус предпринимателя был синонимом безработицы. «Я не мог даже жениться, никто не бы не захотел встречаться со мной», — добавил предприниматель. Также он рассказал, что проводил технические в встречи в кафе и пабах и ездил за 40 км, чтобы обсудить Android-разработку.
24-летний Ришаб Раманатан вырос в Бенгалуру и сейчас работает в Apple за границей. Он надеется однажды вернуться домой.
«Электронный город»
Центр ИТ-индустрии Бенгалуру — это «Электронный город» площадью 325 гектаров. В 1970-х годах его основал первый председатель Корпорации по развитию электроники штата Карнатака Рам Кришна Балиг. Он намеренно выбрал для города такое название, чтобы все сразу понимали его суть.
Сегодня в этом районе расположены штаб-квартиры более 200 ИТ-компаний, в числе которых разработчики ПО Infosys и Wipro. Также рядом расположен жилой район Корамангала — с пальмами вдоль улиц и множеством баров.
Самый дорогой стартап в Индии
Таким считается образовательный проект Byju’s. Он назван в честь основателя Биджу Равиндрана, известного тем, что он был частью новой волны индийских ИТ-предпринимателей, оставшихся строить карьеру на родине, а не уезжать в США.
За последние два года компания привлекла более $1 млрд инвестиций. Директор заявил, что в следующем году Byju’s планирует нанять на работу около 7000 человек.
Шэньчжэнь, Китай
Шэньчжэнь — это мировая столица производства оборудования с бешеным ритмом жизни, считает Rest of World.
Когда всего за месяц до запуска iPhone Стив Джобс захотел, чтобы у его смартфона был стеклянный экран, тысячи инженеров в Шэньчжэне перешли практически на круглосуточный режим работы. Проект, на который обычно уходят месяцы, здесь, в Шэньчжэне, занял всего несколько недель, а то и дней, отмечает издание.
Ещё в 20 веке Шэньчжэнь был небольшим приграничным городом с населением в 30 тысяч человек. Однако в 1979 году он начал превращаться в мегаполис и в 2020 году уже насчитывал 13 млн человек. Объём экспорта с $9,3 млн в 1979 году увеличился до $244 млрд на 2017 год. Сегодня город не только производит комплектующие для остального мира, но и создаёт свои собственные продукты.
В 2019 году Китай подал больше международных патентных заявок, чем США, причем половина из них — из Шэньчжэня. За год до этого 4,2% ВВП города ушло на исследования и разработки.
Поскольку Китай стремится к полной ИТ-независимости, ведущую роль играют китайские ИТ-компании, в числе которых DJI, Huawei и Tencent.
Но у темпа этого города есть и обратная сторона, считает издание. Здесь встречаются и подделки известных брендов электроники, которые могут выйти на рынок ещё до запуска оригинального продукта. А скорость города настолько высока, что местный график работы назвали «996»: работа с девяти утра до девяти вечера — шесть дней в неделю.
Рынок, где зародились подделки
Когда-то в Хуацянбэе был огромный рынок электроники, ларьки продавали всё — от готовых устройств до отдельных деталей для них. В этой среде формировалась культура подделок, так как заводы быстро копировали идеи и производили товар для этих продавцов.
Но популярность Хуацянбэя идёт на спад. Как и во многих районах города, некогда тесные рынки электроники постепенно пустеют. Им на смену приходят магазины косметики.
Крупнейшая ИТ-компания в Шэньчжэне
Tencent занимается разработкой ПО и управляет приложением WeChat, без которого сложно представить жизнь в Китае, отмечает издание. Также корпорация пытается захватить рынок игровой индустрии: она владея долями в разных студиях разработки, в том числе тех, кому принадлежат Call of Duty и Pokemon.
Тель-Авив, Израиль
Несмотря на то, что население Израиля менее 9 млн человек, в 2015 году у государства было больше компаний, торгующихся на NASDAQ, чем у любой другой страны, за исключением США и Китая.
Многие местные фирмы поддерживают тесные отношения с Кремниевой долиной. Топ-менеджеры часто приезжают туда из Израиля, чтобы получить финансирование и нанять отдел продаж. По некоторым оценкам, в Кремниевой долине проживает до 100 тысяч израильтян, многие из которых работают в сфере технологий.
Как Израиль составил конкуренцию США
Инвестор Одед Хермони считает, что небольшой размер Израиля — это его преимущество. «Есть вещи, которые легче сделать маленькой лодке, чем большому кораблю», — сказал Хермони и отметил, что страна сотрудничает с Китаем и США.
Он считает, что для израильских компаний есть два варианта:
- Оставить штаб-квартиру в Израиле и нанять ключевые команды в США.
- Перенести штаб-квартиру в США и оставить при этом ИТ-отдел в Израиле.
Один из известных примеров такого международного сотрудничества — сервис карт Waze. Компания официально переехала в Пало-Альто в конце 2010 года, но большинство её сотрудников по-прежнему остались в Израиле. В 2013 году Google купила её более чем за $1 млрд.
В 2014 году исполнительный директор Waze Ноам Бардин написал в своем блоге, что причины переезда были очевидны, поскольку США — основной рынок приложения, и компании требовался пиар в местных СМИ.
Центр Азриэли
С 1999 года в Тель-Авиве работает Центр Азриэли — в нём сосредоточено множество крупнейших ИТ-компаний страны, в том числе:
- Разработчик страхового программного обеспечения Sapiens.
- Производитель ИИ-процессоров Habana Labs, которого купила Intel за $2 млрд.
В одном квартале отсюда находится сверкающая башня Azrieli Sarona Tower, ставшая самым высоким зданием в Израиле после открытия в 2018 году. Некоторые из крупнейших ИТ-компаний, включая Amazon и Facebook, арендовали здесь офисные помещения. В 2020 году Facebook решила занять ещё два этажа, поскольку надеется, что работники вернутся в офис после пандемии.
Конструктор сайтов Wix
В 2013 году компания стала публичной в США, и в 2021 году её рыночная стоимость составляет $16 млрд. Wix — лишь одна из многих ИТ-компаний наряду с Taboola и Waze, основанная выпускниками военных спецслужб Израиля.
Медельин, Колумбия
Медельин долго пытался избавиться от репутации центра преступности и наркомании, от истории с Пабло Эскобаром, который организовал в городе кокаиновый картель. И ему это удалось, пишет издание. Теперь сюда приезжают молодые ИТ-специалисты ради красивых пейзажей, низких цен и технологичной экономики.
Однако в отличие от других популярных городов, как Бенгалуру или Тель-Авив, в Медельине пока что не было успешных стартапов, вышедших на биржу. В городе даже нет своих компаний-«единорогов». Во всей Колумбии есть только один «единорог» — Rappi, который находится в столице страны Боготе.
Зато здесь есть хорошие университеты и активное локальное ИТ-коммьюнити, которое проводит деловые встречи и конференции для всей Латинской Америки, отмечает Rest of World.
В Медельине активно нанимают сотрудников из иностранных компаний, особенно с прошлого года, поскольку многие перешли на удалёнку. Новый мэр, бывший разработчик, активно поддерживает развитие города в области ИТ. В итоге Медельин стали называть «Долиной программного обеспечения».
Самые значимые технологические компании в Медельине — международные. Например, инвестиционный фонд AI Fund и образовательная онлайн-платформа Skillshare, которая привлекла более $110 млн и открыла офис для инженеров в этом городе.
Не Кремниевая долина
«Только не говорите мне, что вы пишете очередную статью о Кремниевой долине в Колумбии», — ответил журналистам аналитик по политическим рискам Серхио Гусман. По его мнению, Медельин привлекает иностранцев именно легендами о Пабло Эскобаре.
Местный предприниматель Элкин Эчеверри Гарсия тоже считает, что Медельин не претендует на звание «Долины ПО». Он отметил, что они работают не ради славы, а ради повышения уровня жизни в стране.
После 16 лет работы в Европе разработчик Карлос Альзате вернулся в Медельин в качестве генерального менеджера офиса AI Fund, насчитывающего 50 сотрудников. По его словам, у города есть свои прелести: комфортный размер, круглогодичная тёплая весенняя погода и приветливые люди.
Поддержка местных проектов
В 1950-х годах в Медельин создали госкомпанию Empresas Públicas de Medellín (EPM), которая занимается коммунальным обслуживанием. В 2020-х годах компания вносит сотни миллионов долларов в развитие города.
EPM финансирует проект Ruta N — это центр, который помогает местные ИТ-компании с инвесторами. Также центр сотрудничает с корпорациями, чтобы те открывали в Медельине не просто офисы техподдержки, а серьёзные инженерные подразделения.
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