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Миграция
Полина Лааксо

Где привлекать деньги предпринимателям и релоцированным компаниям в Армении Статьи редакции

Акселераторы, предпринимательские программы и фонды.

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Источник: Schneider Group

«Предприниматель+Государство»

Проект при инвестиционном фонде Armenian National Interests Fund (ANIF). Финансирует преимущественно малый и средний бизнес и вложить готов от $0,5-4 млн. Участвовать может как новый, так и уже действующий или релоцированный проект любой отрасли — от ИТ до сельскохозяйственной промышленности.

Доля ANIF в акционерном капитале в среднем составляет 25,1-49,9%, а срок участия фонда — до 10 лет. В течение этого времени бумаги может выкупить частный партнёр или же ANIF сделает этого сам по истечении срока.

По вопросам: info@anif.am.

Armenia Startup Academy

Образовательная программа для предпринимателей. Готовит стартапы к предпосевным раундам и выходу на мировой рынок и руководит двумя инициативами. Первая — подготовительный акселератор с грантами до €10 тысяч.

Это 14-недельная программа, задача которой — помочь командам определить, как продвигать продукт в последующие полгода. Наставники также помогают подать заявки в другие программы и привлечь инвестиции от местных, американских и европейских фондов и бизнес-ангелов.

  • Участвовать могут зарождающиеся коммерческие проекты. В приоритете высокотехнологичные инициативы.
  • Кого принять, решают внутренние эксперты, а определяющую роль играет несколько факторов: масштабируемость, многопрофильные команды (например, с одинаково сильными «бизнесовой» и технической сторонами), хороший послужной список и зрелость проекта.

Вторая инициатива — программа с грантами до €50 тысяч для более зрелых проектов, которым нужен дополнительный толчок. Помогает переосмыслить стратегии в продажах, развитии и инвестициях. Податься можно, если стартап уже получал выручку и наработал аудиторию. Плюсом будут бывшие инвестиции — минимум $20 тысяч от государств, венчуров и бизнес-ангелов, а также участие в инкубаторах.

Академия работает при поддержке венчурного фонда SmartGateVC из Кремниевой долины.

По вопросам: info@catalyst.am.

Foundation for Armenian Science and Technology

Фонд по поддержке научно-технологических наработок. Среди его инициатив:

  • Трёхмесячный акселератор для агротеха с грантами до $10 тысяч. Участвовать могут проекты с пред- и посевным раундами, а также предприниматели с дооформленной идеей. Главное, чтобы инициативы решали проблемы местного сельского хозяйства.
  • Акселератор для разработчиков технических средств реабилитации.
  • InVent — для индивидуальных предпринимателей, которые хотят вместе с наставниками развить прототип проекта и в перспективе получить доступ к финансированию.
  • M1TQ — 12-недельная программа, по окончании которой проекты представляют венчурным инвесторам и бизнес-ангелам. Особенно приветствуют представителей из сфер финансовых и образовательных технологий, искусственного интеллекта, экотеха, онлайн-торговли и разработчиков коммерческого ПО.

Для тех, кто сотрудничает с армянскими учёными — особенно в приоритетных для страны областях вроде биотехнологий, науки о данных и микроэлектроники, — у фонда есть грант. А ещё можно попробовать получить деньги от бизнес-ангелов в частном порядке — и для этого оставить заявку.

По вопросам: сюда.

Impact Hub Yerevan

Регулярно запускает программы для стартапов, индивидуальных предпринимателей и учёных из самых разных сфер: от технологий, сельского хозяйства и туризма до теле- и радиоиндустрии, маркетинга и социального благополучия. Одни помогают завязать полезные знакомства, а другие подразумевают денежные вознаграждения.

При желании и за деньги можно также вступить в местное сообщество и благодаря этому пользоваться коворкингом и посещать закрытые мероприятия. Ежемесячный взнос составляет от 10 тысяч до 70 тысяч армянских драмов.

По вопросам: yerevan@impacthub.net.

Armenia Financed

Краудфандинговая онлайн-платформа, цель которой — развивать бизнес-среду в Армении и укреплять деловые связи. Податься можно как с работающим бизнесом, так и с перспективной идеей. Для этого нужно:

  • Подать заявку на запуск кампании.
  • Дождаться первичной аналитической проверки.
  • Пройти финансово-юридическую экспертизу. Проекты c высокой степенью рисков инвестфонд ANIF отклоняет.

В отличие от венчурных инициатив, здесь среди инвесторов можно найти не только профессионалов рынка, но также множество частных энтузиастов.

По вопросам: info@anif.am.

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Granatus Ventures

Армянский венчурный фонд — помогает развивающимся стартапам на ранних стадиях. Работает с европейским, азиатским, российским и северно-американским рынками. Готовы рассматривать в том числе международные проекты, но есть условие: они должны вносить вклад в развитие местных экосистем.

Строгих ограничений по сферам нет, но приветствуются облачные, мобильные, социальные и аналитические разработки, а также масштабируемые решения. Из критериев: принципиально новая для рынка ценность, устойчивая финансовая перспектива и возможность выхода из капитала.

По вопросам: info@granatusventures.com.

EPIC Startup Incubator

Инкубатор Американского университета Армении (AUA), развивающийся при поддержке центра предпринимательства и продуктовых инноваций (EPIC). Предлагает 15-недельную программу для «всех, у кого есть идея стартапа». Особенно рады тем, кто не учится в AUA. Помимо консультационной поддержки, есть также денежные вознаграждения.

По вопросам: epic@aua.am.

ImpactAim Venture Accelerator

Организация работает при поддержке Программы развития ООН (UNPD) и время от времени запускает программы-акселераторы для ряда отраслей: устойчивые сельское хозяйство и пищевая промышленность; региональное, городское и сельское развитие; зелёная экономика; технологии для государственного, финансового и образовательного секторов.

По вопросам: impactaim.armenia@undp.org

Enterprise Incubator Foundation

Оказывает финансовую и консалтинговую поддержку развивающемуся бизнесу. В приоритете ИТ-проекты — в том числе с разработками для государственного и юридического секторов.

По вопросам: info@eif.am.

Angel Investor Club of Armenia

Клуб местных бизнес-ангелов. Рассматривают заявки три-четыре раза в год — чаще всего в марте, июле и октябре. Ограничений по сферам нет, но есть принципиальные критерии отбора: инновационность, масштабируемость и потенциал выхода на международные рынки.

Рассматривают в том числе иностранные проекты, однако его операционная команда должна базироваться в Армении. Минимальная сумма финансирования — $25 тысяч, потолка нет.

По вопросам: ventures@aica.social

AI Incubator

Программа для масштабируемых решений в сфере искусственного интеллекта. Участие принять могут как компании, так и частные исследователи. Лучшим обещают финансовую поддержку — в том числе от венчурного фонда SmartGateVC.

По вопросам: info@catalyst.am

Startup Armenia Foundation

Цель фонда-акселератора — развить в стране высокотехнологичную и самодостаточную экосистему стартапов. Оказывает бизнес-консультации и финансовую поддержку начинающим проектам из любых сфер.

По вопросам: info@startupfund.am.

StartDoon

Малому и среднему бизнесу организация оказывает консалтинговые, а также маркетинговые и ИТ-услуги. А стартапам помогает найти инвесторов и выйти на новые рынки. Подать заявки можно здесь. Проводят также экскурсионные туры, чтобы иностранцы могли лучше узнать, как устроена ИТ-экосистема в Армении.

По вопросам: info@startdoon.com.

#инвестиции #акселераторы #инкубаторы #венчур #армения

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6 комментариев
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Reshetilov Oleg

А в России что есть ?)

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Constantine Goldman

Сколково

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Aleks Melnik

После переезда в Армению хочется вернуться в Россию, которая продаёт газ за рубли и из которой сбежал Чубайс.

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Сидор

Что так? что там такого?

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Aleks Melnik

В России что? Да так, ничего. Просто страна с огромным потенциалом возрождается.

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Вадим Трушин

Релоцированным всего доброго, хорошего настроения и здоровья!

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