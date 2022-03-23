Где привлекать деньги предпринимателям и релоцированным компаниям в Армении Статьи редакции
Акселераторы, предпринимательские программы и фонды.
Проект при инвестиционном фонде Armenian National Interests Fund (ANIF). Финансирует преимущественно малый и средний бизнес и вложить готов от $0,5-4 млн. Участвовать может как новый, так и уже действующий или релоцированный проект любой отрасли — от ИТ до сельскохозяйственной промышленности.
Доля ANIF в акционерном капитале в среднем составляет 25,1-49,9%, а срок участия фонда — до 10 лет. В течение этого времени бумаги может выкупить частный партнёр или же ANIF сделает этого сам по истечении срока.
По вопросам: info@anif.am.
Образовательная программа для предпринимателей. Готовит стартапы к предпосевным раундам и выходу на мировой рынок и руководит двумя инициативами. Первая — подготовительный акселератор с грантами до €10 тысяч.
Это 14-недельная программа, задача которой — помочь командам определить, как продвигать продукт в последующие полгода. Наставники также помогают подать заявки в другие программы и привлечь инвестиции от местных, американских и европейских фондов и бизнес-ангелов.
- Участвовать могут зарождающиеся коммерческие проекты. В приоритете высокотехнологичные инициативы.
- Кого принять, решают внутренние эксперты, а определяющую роль играет несколько факторов: масштабируемость, многопрофильные команды (например, с одинаково сильными «бизнесовой» и технической сторонами), хороший послужной список и зрелость проекта.
Вторая инициатива — программа с грантами до €50 тысяч для более зрелых проектов, которым нужен дополнительный толчок. Помогает переосмыслить стратегии в продажах, развитии и инвестициях. Податься можно, если стартап уже получал выручку и наработал аудиторию. Плюсом будут бывшие инвестиции — минимум $20 тысяч от государств, венчуров и бизнес-ангелов, а также участие в инкубаторах.
Академия работает при поддержке венчурного фонда SmartGateVC из Кремниевой долины.
По вопросам: info@catalyst.am.
Фонд по поддержке научно-технологических наработок. Среди его инициатив:
- Трёхмесячный акселератор для агротеха с грантами до $10 тысяч. Участвовать могут проекты с пред- и посевным раундами, а также предприниматели с дооформленной идеей. Главное, чтобы инициативы решали проблемы местного сельского хозяйства.
- Акселератор для разработчиков технических средств реабилитации.
- InVent — для индивидуальных предпринимателей, которые хотят вместе с наставниками развить прототип проекта и в перспективе получить доступ к финансированию.
- M1TQ — 12-недельная программа, по окончании которой проекты представляют венчурным инвесторам и бизнес-ангелам. Особенно приветствуют представителей из сфер финансовых и образовательных технологий, искусственного интеллекта, экотеха, онлайн-торговли и разработчиков коммерческого ПО.
Для тех, кто сотрудничает с армянскими учёными — особенно в приоритетных для страны областях вроде биотехнологий, науки о данных и микроэлектроники, — у фонда есть грант. А ещё можно попробовать получить деньги от бизнес-ангелов в частном порядке — и для этого оставить заявку.
По вопросам: сюда.
Регулярно запускает программы для стартапов, индивидуальных предпринимателей и учёных из самых разных сфер: от технологий, сельского хозяйства и туризма до теле- и радиоиндустрии, маркетинга и социального благополучия. Одни помогают завязать полезные знакомства, а другие подразумевают денежные вознаграждения.
При желании и за деньги можно также вступить в местное сообщество и благодаря этому пользоваться коворкингом и посещать закрытые мероприятия. Ежемесячный взнос составляет от 10 тысяч до 70 тысяч армянских драмов.
По вопросам: yerevan@impacthub.net.
Краудфандинговая онлайн-платформа, цель которой — развивать бизнес-среду в Армении и укреплять деловые связи. Податься можно как с работающим бизнесом, так и с перспективной идеей. Для этого нужно:
- Подать заявку на запуск кампании.
- Дождаться первичной аналитической проверки.
- Пройти финансово-юридическую экспертизу. Проекты c высокой степенью рисков инвестфонд ANIF отклоняет.
В отличие от венчурных инициатив, здесь среди инвесторов можно найти не только профессионалов рынка, но также множество частных энтузиастов.
По вопросам: info@anif.am.
Армянский венчурный фонд — помогает развивающимся стартапам на ранних стадиях. Работает с европейским, азиатским, российским и северно-американским рынками. Готовы рассматривать в том числе международные проекты, но есть условие: они должны вносить вклад в развитие местных экосистем.
Строгих ограничений по сферам нет, но приветствуются облачные, мобильные, социальные и аналитические разработки, а также масштабируемые решения. Из критериев: принципиально новая для рынка ценность, устойчивая финансовая перспектива и возможность выхода из капитала.
По вопросам: info@granatusventures.com.
Инкубатор Американского университета Армении (AUA), развивающийся при поддержке центра предпринимательства и продуктовых инноваций (EPIC). Предлагает 15-недельную программу для «всех, у кого есть идея стартапа». Особенно рады тем, кто не учится в AUA. Помимо консультационной поддержки, есть также денежные вознаграждения.
По вопросам: epic@aua.am.
Организация работает при поддержке Программы развития ООН (UNPD) и время от времени запускает программы-акселераторы для ряда отраслей: устойчивые сельское хозяйство и пищевая промышленность; региональное, городское и сельское развитие; зелёная экономика; технологии для государственного, финансового и образовательного секторов.
По вопросам: impactaim.armenia@undp.org
Оказывает финансовую и консалтинговую поддержку развивающемуся бизнесу. В приоритете ИТ-проекты — в том числе с разработками для государственного и юридического секторов.
По вопросам: info@eif.am.
Клуб местных бизнес-ангелов. Рассматривают заявки три-четыре раза в год — чаще всего в марте, июле и октябре. Ограничений по сферам нет, но есть принципиальные критерии отбора: инновационность, масштабируемость и потенциал выхода на международные рынки.
Рассматривают в том числе иностранные проекты, однако его операционная команда должна базироваться в Армении. Минимальная сумма финансирования — $25 тысяч, потолка нет.
По вопросам: ventures@aica.social
Программа для масштабируемых решений в сфере искусственного интеллекта. Участие принять могут как компании, так и частные исследователи. Лучшим обещают финансовую поддержку — в том числе от венчурного фонда SmartGateVC.
По вопросам: info@catalyst.am
Цель фонда-акселератора — развить в стране высокотехнологичную и самодостаточную экосистему стартапов. Оказывает бизнес-консультации и финансовую поддержку начинающим проектам из любых сфер.
По вопросам: info@startupfund.am.
Малому и среднему бизнесу организация оказывает консалтинговые, а также маркетинговые и ИТ-услуги. А стартапам помогает найти инвесторов и выйти на новые рынки. Подать заявки можно здесь. Проводят также экскурсионные туры, чтобы иностранцы могли лучше узнать, как устроена ИТ-экосистема в Армении.
По вопросам: info@startdoon.com.
Юристы проекта получили уже 300 обращений.
На фоне заявления Путина о переходе на расчёты за газ в рублях для иностранцев.
Всем привет! Меня зовут Павел Стенюшин, я продакт-маркетолог в Albato.
До недавнего времени мы запускали таргетированную рекламу в Facebook (признан запрещённой экстремистской организаций в России) и настраивали её на Европу и аудиторию РФ, а в начале марта начали оперативно переносить все кампании в ВКонтакте.
Сейчас картами этих платёжных систем, выпущенных в России, нельзя расплатиться в иностранных интернет-магазинах и сервисах.
Это официально. Назначили дату старта второго потока НАШКОДИМ – 18 апреля. Это значит, что мы уже опубликовали вакансию и смотрим, как вы откликаетесь на нее и попадаете в руки наших заботливых hr. Они грозятся прочесть все-все мотивационные письма, уже ждут их, чтобы выдать тестовое задание.
А в России что есть ?)
Сколково
После переезда в Армению хочется вернуться в Россию, которая продаёт газ за рубли и из которой сбежал Чубайс.
Что так? что там такого?
В России что? Да так, ничего. Просто страна с огромным потенциалом возрождается.
Релоцированным всего доброго, хорошего настроения и здоровья!