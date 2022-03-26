Условия въезда и интересные места для посещения в стране — в материале «ПСЖР».

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Страна гор, коньяка и жаркого гостеприимства. Страна, в которой озеро называют морем, а один из городов — маленькой Швейцарией. Здесь вы не найдете обычный хлеб, зато попробуете хрустящий горячий матнакаш, а дорогу можно спросить у любого местного — и вас обязательно проводят.

Условия въезда

Для вылета в Армению совершеннолетним россиянам не понадобится загранпаспорт, а привитым — результаты ПЦР. Если прививки ещё нет, нужно сделать тест до вылета из России. Он будет действителен в течение 72 часов. Детям до семи лет тесты и сертификат о вакцинации не нужны.

Сухопутной границы с Россией у Армении нет. Самолёты прилетают пока только в аэропорт Звартноц, он находится рядом с Ереваном. Цена на билет в Ереван начинается от 8440 рублей без багажа (данные на 26 марта, при покупке билетов на середину мая с пересадкой), прямой рейс — 14 тысяч рублей. Время в пути — 2 часа 50 минут.

Ереван

Здесь у вас не возникнет проблем с общением — большинство населения прекрасно говорит по-русски, а в кафе и ресторанах предлагают меню на разных языках.

Чем заняться в Ереване?

Одолейте 572 ступени Каскада и посмотрите на город на фоне Арарата. Если не хочется долго подниматься по лестнице — внутри комплекса работают эскалаторы. Заодно можно бесплатно посетить выставки современного искусства и зал кристаллов Сваровски. В кафе Пончиканоц (проспект Месропа Маштоца, 54) попробуйте воздушные пончики и какао из советского чайника. В зале под потолком летают самолётики, а официантки одеты в передники и головные уборы, как у советских буфетчиц. Пончик стоит 120 драмов (18 рублей на январь 2022), эклер — 200 драмов (30 рублей на январь 2022), какао — 100 драмов (15 рублей на январь 2022). Не берите много: пончики сытные и большие, каждый занимает полтарелки. Рядом работает магазин армянской фабрики Grand Candy: можно купить шоколадные картины с ереванскими достопримечательностями и местное мороженое.

Посмотрите картины Айвазовского в Национальной галерее на площади Республики. Вход для взрослых стоит 1500 драмов (233 рубля на январь 2022). Когда вернётесь с выставки на площадь, оцените задумку архитектора Таманяна: если присесть на вторую лавочку слева от Дома Правительства, в арку напротив будет виден Арарат. Чтобы почувствовать национальный колорит, загляните в галерею Далан (Абовян, 12). С улицы пройдите сквозь сувенирный магазинчик и окажетесь в традиционном армянском дворике. Здесь можно выпить кофе «сурдж» за столиком под виноградом и посмотреть выставку работ армянских мастеров. Прокатитесь по Разданскому ущелью на маленьком поезде. Цена билета для взрослых и детей одинаковая — 300 драмов (62 рубля на конец марта 2022). Если детская железная дорога не будет работать, можно пройтись по железнодорожным путям. Это безопасно: обычные поезда здесь не ходят. Если захотите пообедать, идите в кафе «Лаваш». Попробуете традиционные блюда в оригинальной подаче и увидите, как пекут лаваш в армянском тонире. Приехать в Ереван и не послушать армянский джаз — преступление. Проведите вечер в Malkhas Jazz Club (Пушкина, 52) — вы его точно запомните. Если повезёт, в конце программы выйдет сыграть на рояле главный джазовый герой столицы Левон Малхасян. Вход в клуб стоит 2000 драмов (310 рублей на январь 2022), коктейли — от 2500 драмов (390 рублей на январь 2022), в счёт всегда включают чаевые за обслуживание.

Ещё нужно попробовать коньяк, тем более, всё к этому располагает: заводы Арарат и Ной находятся прямо напротив друг друга, через мост Победы. Экскурсия на завод Ной с дегустацией одного вида коллекционного вина и двух видов коньяка 5 и 10-летней выдержки стоит 5 000 драмов (1040 рублей на март 2022) с человека. Если решите попробовать 20-летний коньяк и два вида вина, стоимость экскурсии будет 15 000 драмов (3120 рублей на март 2022).



Вокруг Еревана

Хотите увидеть кусочек Греции в Армении, отправляйтесь в село Гарни — там находится языческий храм, который очень напоминает храм Афины. За красивыми фотографиями с «симфонией камней» придётся спуститься в ущелье возле села. В этом месте базальтовые скалы имеют необычную форму и похожи на гигантский каменный орган. Доехать до Гарни можно на автобусе №284 за 49 минут. Стоимость проезда — 300 драмов (62 рубля на конец марта 2022).

За спокойствием и умиротворением отправляйтесь в город Эчмиадзин. Дорога занимает 25 минут на маршрутке за 200 драмов (41 рубль на март 2022) или на такси за 2500 драмов (520 рублей на март 2022). Здесь находится культовое место для всех верующих армян — Эчмиадзинский Кафедральный собор и древние церкви, которые охраняет ЮНЕСКО.

Лучшие виды на Арарат — возле древнего монастыря Хор Вирап. Если повезёт и гора покажется, сделаете прекрасные снимки. В темнице этого монастыря 30 лет провёл главный армянский святой, Григорий Просветитель. Если захотите, сможете спуститься в подземелье и осмотреть его. Чтобы добраться до Хор Вирапа, нужно сначала доехать на автобусе 451 до города Арташат — это займёт час, а затем на такси до монастыря. Если поедете на такси сразу из Еревана, доедете за 50 минут за 4500 драмов (936 рублей на март 2022).

Севан

Севан — самое большое озеро Армении, которое местные называют морем. На озере стоит одноимённый город.

Добраться до Севана можно на общественном транспорте от Северного автовокзала Еревана: на маршрутке №317 за 500 драмов (104 рубля на март 2022) доедете до центра города Севан, потом нужно взять такси до озера. Ещё мимо Севана проезжает маршрутка №654, можно договориться с водителем и он сделает остановку возле полуострова. Такси из Еревана до озера будет стоить от 6500 драмов (около 1350 рублей на март 2022).

Чем заняться на Севане?

Проверить свою смелость и поплавать: даже летом вода в озере холодная, к августу температура поднимается только до 19-20 градусов. Получить новые ощущения и посмотреть на Севан свысока. Это для тех смелых, кто решится полететь на параплане. Полет вместе с инструктором обойдётся в 30 000 драмов (6241 рублей на март 2022) за 10 минут. В стоимость входит трансфер из Еревана: можно сэкономить на дороге до Севана.

Посетить местные кафе, чтобы попробовать люля-кебаб из раковых шеек и форель ишхан, которая обитает только в этом озере. Кебаб из раков в среднем стоит 2500 драмов (520 рублей на март 2022) за 150 грамм, шашлык из форели — 1600 драмов (332 рублей на март 2022) за 100 грамм.

Погулять по прибрежному монастырю Севанаванк.

Куда поехать?

Можно объехать весь Севан, по пути встретятся ещё два монастыря (в Армении их действительно много!): монастырь Айраванк и Ваневан. Не стесняйтесь общаться с местными жителями и не удивляйтесь, если они пригласят вас на чашечку крепкого кофе — армяне очень гостеприимны.

Дилижан

За живописные горы и почти альпийские луга город прозвали маленькой Швейцарией. А ещё считается, что в Дилижане отличная вода. По версии Рубика из советского фильма «Мимино», она занимает второе место в мире после Сан-Франциско.

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До Дилижана каждый час отправляются регулярные рейсы с Северного автовокзала. Маршрутка №654 за 2 часа 20 минут и 1000 драмов (208 рублей на март 2022) довезёт в центр города. Такси сэкономит вам 30 минут, но будет стоить 9500 драмов (около 2000 рублей на март 2022).

Чем заняться в Дилижане?

Увидеть танцующий лес можно не только на Куршской косе. В национальном парке Дилижан есть участок с аномальными деревьями, а ещё разрушенные церкви и множество растений. Если интересно, как выглядел Дилижан раньше — вам на улицу Шарамбеян. Здесь отреставрировали исторические здания 19 века и открыли музей «Есаян».

Любите фэнтези или нестандартные отели? Поселитесь у хоббитов. В отеле Cozy House каждый номер выглядит как домик маленьких жителей из «Властелина колец». Все номера разные и в каждом найдутся интересные дизайнерские детали с намёком на фильм и его героев. Ночь в таком номере на двоих стоит 6170 рублей. В цену включён завтрак, который подают в корзинке для пикника, и кофемашина с капсулами.



Куда поехать?

Дилижан — идеальное место для любителей походов без ночёвки. Доберитесь до горного озера Парз: можно дойти пешком, но придётся пройти 14 км по разбитой дороге, поэтому стоит поехать на машине. А потом начните пешую прогулку по тропе с указателями до старинного монастыря Гошаванк и озера Гош.

Иджеван

Горы, лес и вино — если коротко о Иджеване. Остановиться лучше в небольшом гостевом доме в традиционном стиле, так сможете почувствовать себя дорогим гостем и попасть на армянское застолье.

Из Еревана дорога на общественном транспорте займёт 3 часа. Выезжать нужно с Северного автовокзала на маршрутке 654 или 656, стоимость 1500 драмов (312 рублей). Если будете выезжать из Дилижана, на этих же маршрутках доберётесь за 40 минут.

Чем заняться в Иджеване?

Погулять по мостам вдоль реки Агстев. Создать свой маленький шедевр на мастер-классе по ковроткачеству. Изучить таблички на деревьях и растениях Иджеванского дендропарка.

Попробовать вино на Иджеванском винном заводе.



Куда поехать?

За 15 минут можно доехать до Енокаван — это маленькое горное село в очень живописной местности. Горы, ущелья, изумрудные луга и чистейший воздух. Здесь работает Yell Extreme Park — прекрасная возможность прокатиться на зип-лайне над каньоном и заняться скалолазанием. Полеты на зип-лайне взрослому обойдутся в 12 000 драм (около 2500 рублей на март 2022), детям до 13 лет — 9000 драмов (1900 рублей на март 2022). Можно взять дневной ски-пасс за 17 000 драмов (3600 рублей на март 2022) и попробовать все виды активности в парке. Если не любите экстрим, отправляйтесь в поход до пещер Ластивер или совершите конную прогулку.

Джермук

В Джермук приезжают лечиться в санаториях и отдыхать от шумных городов. Это курорт в советском стиле: с минералкой и прогулками по аллеям. Только ретро-пансионаты уже давно заменили пяти и четырёхзвёздочные отели по системе «все включено».

Доехать можно с Центрального автовокзала на маршрутке №558, время в дороге — 4 часа. Цена поездки — 2000 драмов (416 рублей на март 2022). Такси из Еревана обойдётся в 16 000 драмов (3400 рублей на март 2022) в одну сторону. Некоторые отели в Джермуке предлагают трансфер за умеренную цену — от 10 000 драмов (2080 рублей на март 2022) за автомобиль и 2000 драмов (416 рублей на март 2022) за место в минивене.

Чем заняться в Джермуке?

Приезжайте просто отдыхать. Погуляйте, подышите горным воздухом, сходите на массаж и загляните в галерею минеральных вод. Дойдите до водопада Волосы русалки по глубокому ущелью и пообедайте в ресторане в скале. Прокатитесь на канатной дороге, с вершины виден весь городок и горы. Станет скучно — отправляйтесь по бездорожью на джипе до гейзеров.

Куда поехать?

В 66 км от города находится древний монастырский комплекс Нораванк. Вам даже дорога до места запомнится надолго: трасса идёт по узкому ущелью среди отвесных оранжевых скал, а виды меняются за каждым поворотом. Лучше отправиться в поездку на личном автомобиле, так сможете остановиться, где захотите и сделаете множество фотографий. Такси может стоить дорого: придётся договариваться с местными таксистами, а из приложения такси в Джермуке вызвать не получится.

Горис

Все самое интересное находится за пределами Гориса. Но город отлично подходит для ночёвки: из него удобно добираться до интересных достопримечательностей.

С Южного автовокзала Еревана в Горис идёт маршрутка № 607, стоимость 3000 драмов (624 рубля на март 2022). Транспорт старый и не очень удобный, время в пути займёт 5 часов. Минус такой поездки — пропустите достопримечательности, которые находятся не на трассе.

Стоимость такси до Гориса — 25 000 драмов (5200 рублей на март 2022). Доедете за 4 часа. Можно договориться с таксистом и за отдельную плату заехать в разные места, но цена такой поездки будет зависеть от сговорчивости таксиста. Ещё вариант: взять автомобиль с водителем на целый день. Например, маршрут Ереван-Караундж-водопад Шаки-монастырь Татев-Горис обойдётся в 52 000 драмов (10800 рублей на март 2022). Но удобнее всего взять машину напрокат и самостоятельно осмотреть все достопримечательности по дороге и в районе Гориса. Стоимость аренды на один день начинается от 2700 рублей на март 2022.

Чем заняться в Горисе?

Горис отличается архитектурой от других городов Армении. Большинство домов построены не из туфа, а из камня. Побродите по улочкам, рассмотрите резные деревянные балкончики и красивые таблички с адресами на калитках. Поднимитесь в горы — скалы необычной формы находятся прямо в городе, не нужно никуда ехать.

Куда поехать?

По дороге в Горис сделайте остановку возле Караунджа – это вариант армянского Стоунхенджа. Таинственные каменные столбы и живописная природа на фоне гор. Потом можно доехать до водопада Шаки.

В 15 минутах от Гориса находится древний пещерный город Хндзореск. Чтобы попасть, придётся пройти по подвесного мосту над ущельем. Здесь уже 70 лет не живут люди, но проводят экскурсии и предлагают конные прогулки.

Пол часа и доедете до древнего Татевского монастыря. Подъехать к нему можно с двух сторон: по серпантину мимо Чёртова моста или по самой длинной канатной дороге в мире «Крылья Татева». Билет на канатку в одну сторону стоит — 3500 драмов (728 рублей на март 2022), в обе стороны — 5000 драмов (1040 рублей на март 2022). Ещё за 2000 драмов (416 рублей на март 2022) можно взять аудиогид на русском языке.

Гюмри

Возле города находится второй аэропорт Армении — Ширак. Его чаще выбирают путешественники, которые направляются в Грузию: из Гюмри до Тбилиси на машине можно доехать за 4-5 часов.

Из Еревана до Гюмри можно доехать на электричке за 3 часа, стоимость 1000 драмов (208 рублей на март 2022). Скоростной экспресс доезжает за 2 часа 10 минут, но ходит только 4 раза в неделю. Цена билета — 1200 драмов (250 рублей на март 2022). Все электрички отправляются с железнодорожной станции возле площади Сасунци Давида. С Южного автовокзала можно уехать на маршрутке. Доберётесь за 2,5 часа, заплатите 1500 драмов (312 рублей на март 2022).

Чем заняться в Гюмри?

На площади Вардананц можно найти отголоски землетрясения 1988 года, от которого сильно пострадал город: возле отреставрированной церкви Сурб Аствацацин лежат фрагменты куполов и стоит памятник жертвам. Чтобы город не ассоциировался только с трагедией, по соседству гюмрийцы сделали Стену анекдотов — почитайте, Гюмри считают столицей армянского юмора. Если пришло время подстричься, отправляйтесь в старейшую парикмахерскую города на улице Гая. Здесь всё сохранилось с советских времен: зеркала, кресла, стены и даже инструменты. Стригут только мужчин, женский зал давно закрыли, но можно просто зайти посмотреть.

Здания XVIII-XIX века ищите на улицах Руставели и Абовян: некоторые сохранились после землетрясения, другие успели реконструировать.

Сувениры продают на пешеходной улице Рыжкова. Здесь же находится основная масса баров и кафе.

На ужин нужно идти в рыбный ресторан Cherkezi dzor. Многие армяне отправляюсь в Гюмри только ради него. Несмотря на популярность, здесь по-домашнему уютно. Цены для ресторана невысокие, средний чек на двоих выходит 12000-16000 драмов (2500-3400 рублей на март 2022) с напитками.

Куда поехать?

В 33 км от Гюмри можно увидеть самый высокий водопад страны — Трчкан. Весной и во время дождей к нему будет сложно подобраться — запланируйте поездку на лето или раннюю осень.