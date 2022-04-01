Миграция
Лишенный Петя

Правительство поддержало законопроект о бессрочном ВНЖ для иностранных специалистов — «Ведомости» Статьи редакции

Они смогут получить его, если уже работают в России, получают от 750 тысяч рублей в квартал и платят налоги в стране, следует из предложений.

  • Поправки в закон о правовом положении иностранцев, которые предусматривают получение бессрочного вида на жительство (ВНЖ) высококвалифицированными зарубежными специалистами, разработало о Минэкономразвития. 31 марта их поддержало правительство, рассказал близкий к нему источник «Ведомостей». Издание ознакомилось с документом.
  • Согласно проекту, иностранный специалист сможет получить ВНЖ без ограничения срока действия, если он уже работает в России и платит налоги, обладая ВНЖ. В ином случае вид на жительство будут выдавать только на срок действия разрешения на работу.
  • При этом правительство планирует повысить требования к иностранным специалистам. Чтобы попасть в эту категорию, нужно не только иметь определенный набор навыков, но и зарабатывать не менее 750 тысяч рублей за квартал вместо нынешних 167 тысяч рублей в месяц, следует из поправок.
  • По действующему законодательству работодатель не может в течение двух лет привлекать иностранных специалистов, если не исполнил обязательств перед ними или представил в МВД поддельные или подложные документы. Поправки вводят третье основание, чтобы отказать работодателю, — если он направил в налоговые органы некорректные сведения.

#новость

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18 комментариев
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Dmitriy Dmitriev

С первым апреля 🤣🤣🤣

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Щитпостер на зарплате

Хорошая юмореска.

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Дмитрий Филиппов

Почему законопроекты такие идиотские? Я искренне не понимаю, ощущение что я живу в цирке каком-то.

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Dimka Nevidimka

Так их разрабатывает наше правительство. 🤦‍♂️

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Дмитрий Филиппов

Это не аргумент

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Dimka Nevidimka

Это шутка.
Если без шуток: государство работает по итерационной модели — отсюда невозможность моментального реагирования на происшествия и «глупые» и несвоевременные законопроекты. Ну и низкая компетенция служащих.
Послушал бы более подкованных людей, в данном вопросе.

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Nomad from Mordor

Гейтс, Маск, Цукерберг уже бегут подавать на ВНЖ.

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Vladimir Medvedev

Маск не проходит по условиям, у него зарплата $1 (

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Кирилл Вечкасов - Маркетолог

Я конечно далек от мастодонтов бизнеса, но насколько Россия привлекательнее Кремниевой Долины для переезда, ума не приложу…

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Заходил вчера

У вас мир замкнулся на IT, есть еще другие области где работают иностранные специалисты.

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Кирилл Вечкасов - Маркетолог

Не могу не согласиться 😅 проипался значитсо… ИТ головного мозга у меня 😂

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Заходил вчера

Видимо можно сегодня сделать дополнительный выходной)

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Цифровые комплексы

Отличная хохма от правительства)) Уже предвижу очереди таких специалистов, жаждущих получить ВНЖ

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Руслан Халиуллин

Почти поверил 😏

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Artur Kuramshin

Не удивлюсь, если это не шутка

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Dimitri

Сейчас все специалисты из кремниевый долины побегут в 🇷🇺

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Анар FS

Теперь менеджеры клининговых служб, а так же менеджеры строительной отрасли будут получать хорошие деньги.

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Александр Рогожников

иметь определенный набор навыков, но и зарабатывать не менее 750 тысяч рублей за квартал вместо нынешних 167 тысяч
 Они им еще и условия ставят =)

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