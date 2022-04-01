Правительство поддержало законопроект о бессрочном ВНЖ для иностранных специалистов — «Ведомости» Статьи редакции
Они смогут получить его, если уже работают в России, получают от 750 тысяч рублей в квартал и платят налоги в стране, следует из предложений.
- Поправки в закон о правовом положении иностранцев, которые предусматривают получение бессрочного вида на жительство (ВНЖ) высококвалифицированными зарубежными специалистами, разработало о Минэкономразвития. 31 марта их поддержало правительство, рассказал близкий к нему источник «Ведомостей». Издание ознакомилось с документом.
- Согласно проекту, иностранный специалист сможет получить ВНЖ без ограничения срока действия, если он уже работает в России и платит налоги, обладая ВНЖ. В ином случае вид на жительство будут выдавать только на срок действия разрешения на работу.
- При этом правительство планирует повысить требования к иностранным специалистам. Чтобы попасть в эту категорию, нужно не только иметь определенный набор навыков, но и зарабатывать не менее 750 тысяч рублей за квартал вместо нынешних 167 тысяч рублей в месяц, следует из поправок.
- По действующему законодательству работодатель не может в течение двух лет привлекать иностранных специалистов, если не исполнил обязательств перед ними или представил в МВД поддельные или подложные документы. Поправки вводят третье основание, чтобы отказать работодателю, — если он направил в налоговые органы некорректные сведения.
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Основные тезисы из материала РБК.
Постановление Правительства РФ, разрешающее так называемый параллельный импорт для некоторых видов зарубежной продукции, то есть ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателей на торговую марку, вызвало дискуссию.
Это не касается нерезидентов из «недружественных» стран, не работающих в России.
29 марта 2022 года Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении ввоза импортных товаров на территорию России без согласия правообладателей. Список таких товаров составит Минпромторг.
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С первым апреля 🤣🤣🤣
Хорошая юмореска.
Почему законопроекты такие идиотские? Я искренне не понимаю, ощущение что я живу в цирке каком-то.
Так их разрабатывает наше правительство. 🤦♂️
Это не аргумент
Это шутка.
Если без шуток: государство работает по итерационной модели — отсюда невозможность моментального реагирования на происшествия и «глупые» и несвоевременные законопроекты. Ну и низкая компетенция служащих.
Послушал бы более подкованных людей, в данном вопросе.
Гейтс, Маск, Цукерберг уже бегут подавать на ВНЖ.
Маск не проходит по условиям, у него зарплата $1 (
Я конечно далек от мастодонтов бизнеса, но насколько Россия привлекательнее Кремниевой Долины для переезда, ума не приложу…
У вас мир замкнулся на IT, есть еще другие области где работают иностранные специалисты.
Не могу не согласиться 😅 проипался значитсо… ИТ головного мозга у меня 😂
Видимо можно сегодня сделать дополнительный выходной)
Отличная хохма от правительства)) Уже предвижу очереди таких специалистов, жаждущих получить ВНЖ
Почти поверил 😏
Не удивлюсь, если это не шутка
Сейчас все специалисты из кремниевый долины побегут в 🇷🇺
Теперь менеджеры клининговых служб, а так же менеджеры строительной отрасли будут получать хорошие деньги.
иметь определенный набор навыков, но и зарабатывать не менее 750 тысяч рублей за квартал вместо нынешних 167 тысяч
Они им еще и условия ставят =)