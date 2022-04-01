Власти Латвии поддержали в первом чтении временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Белоруссии

Окончательное решение депутаты примут 7 апреля. Будут и исключения.

Сейм Латвии поддержал в первом чтении поправки в закон об иммиграции, которые приостанавливают выдачу первичных разрешений на временное проживание в Латвии гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2023 года.

Документ предусматривает исключения — например, можно будет подать заявку в связи с трудоустройством, учёбой, по «гуманитарным соображением» и в некоторых других случаях.

Сейм должен одобрить поправки во втором, окончательном, чтении. Как пишет Delfi, оно состоится 7 апреля. До этого времени депутаты смогут подать ещё какие-то поправки.