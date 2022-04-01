Власти Латвии поддержали в первом чтении временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Белоруссии Статьи редакции
Окончательное решение депутаты примут 7 апреля. Будут и исключения.
Сейм Латвии поддержал в первом чтении поправки в закон об иммиграции, которые приостанавливают выдачу первичных разрешений на временное проживание в Латвии гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2023 года.
Документ предусматривает исключения — например, можно будет подать заявку в связи с трудоустройством, учёбой, по «гуманитарным соображением» и в некоторых других случаях.
Сейм должен одобрить поправки во втором, окончательном, чтении. Как пишет Delfi, оно состоится 7 апреля. До этого времени депутаты смогут подать ещё какие-то поправки.
После 24.02.2022 ЦБ РФ было принято решение о временой приостановке торгов на московской бирже, в результате чего Российские инвесторы находились в неопределенности до 28.03.2022, наблюдая за стремительным ростом доллара/падением рубля, а затем столь же стремительным укреплением национальной валюты.
Новые разработки российских специалистов значительно удешевляют аддитивное производство и повышают его доступность. Так, инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета разработали технологию электродугового выращивания, обеспечивающую высокую производительность. Компания «Цифра» поговорила с заведующим лабораторией легких материалов…
Относительно недавно в «Спринтхост» ввели возможность поблагодарить техподдержку материально. Рассказываем, как мы это придумали.
29 марта 2022 года Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении ввоза импортных товаров на территорию России без согласия правообладателей. Список таких товаров составит Минпромторг.
Собираем новости и события тридцать седьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
- Почему организм так стремится к сладкому и почему наука ругает сахар;
- Аспартам — царь замены сахару;
- Если сахар вреден, то почему фруктоза полезна;
- Аспартам против стевии: почему натуральное не значит безопасное;
- Блок для тех, кто сразу листает в конец статьи
Его книги завоевали любовь богатейших людей мира. Илон Маск назвал в честь персонажей две плавучие платформы для SpaceX, Марк Цукерберг хвалил автора за убедительное изображение общества, а Джефф Безос пытался экранизировать первый роман.
"Документ предусматривает исключения — например, можно будет подать заявку в связи с трудоустройством, учёбой, по «гуманитарным соображением» и в некоторых других случаях."
—--
Я не совсем в теме, но если честно думал всегда плюс минус так и было. Или любой белорус или русский мог прийти и взять ВНЖ просто так без работы, учебы или "в некоторых других случаях"?
Раньше выдавали ВНЖ за покупку жилья на определенную сумму
Тоже не понял, написана какая-то чушь, либо тема не раскрыта. Я не в курсе, но что, в Латвии выдавали внж всем желающим? На безвозмездной основе, так сказать?
Плюс были программы для стартапов, инвестиции в бизнес и тд – надо смотреть что будет с ними
Прибалты с момента распада СССР особо никогда не проявляли "любовь" ко всему русскому, так что я не удивлен. Особенно Лавтия
Да ладно, еще недавно вся Юрмала была россиянами обжита. Уж Рига с окрестностями была явно не чужда россиянам.
Эстония исключение, но и там по личному мнению
А то за "любовь" ко всему русскому? В Литве всем выдали гражданство, в Латвии русскоязычного населения навалом, в Эстонии тоже есть и не мало.
Особых страданий у них я не увидел.
Власти Латвии поддержали в первом чтении временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Белоруссии
Ну вот теперь мы точно видим, что санкции направлены исключительно на власти, путена, и с целью остановки всяких операций. А не против простого народа
Санкции направлены против РФ.
Кто бы еще логику объяснил этих действий
У них и так много русскоязычного населения, больше не надо. Думаю они поэтому и закрывают визы, а то сейчас все либералы к ним поедут, и русский язык станет популярнее
Когда от тебя каждый день требуют делать всё новую и новую каку в адрес РФ, а ты маленький и очень зависимый, и уже исчерпал все возможности, вот и приходится искать что-то новое, иначе обвинят в поддержке России ))
Всем известно тактика российских властей - отдадут российские паспорта налево, направо и по причине защиты своих граждан начнут войну. Разумеется, боятся.
Баночку закатывают, скоро будем как огурцы в банке мариноваться. Ну или как вино на дне океана, кому как больше нравиться )
А до этого тебя очень ждали в какой-нибудь латвии, конечно же. И ты, конечно же, туда собирался переехать, просто не сложилось. Там же такая свобода, что не надышишься. Такой бред. Лишь бы плюсиков побольше собрать) Ты живешь в самой большой стране в мире, тебя в ней закроют как банке? Купи билет, езжай на Алтай, в другие места. Нет, он о шпротах переживает. О таких как ты говорят "в чужих руках х всегда тольще".
Это ошибка со стороны ЕС. У нас в стране 15% русских европейцев по ментальности и какая-то часть имеет высокую квалификацию в своём деле, молодые, полезные и работоспособные, а главное мечтающие избавиться от российского гражданства. Я не знаю всех тонкостей по защите рынка труда в Европе, как например в Англии, но предположу что такие люди полезны для любой Западной экономики и было бы правильней создать специальные эмиграционные программы для них. Сам бы уехал и даже отслужил в европейской армии, если бы было такое условие. Кстати перед войной в Чехии выдвигались такие предложения и даже были статьи в СМИ...
При трудоустройстве ВНЖ будут давать по прежнему, в тексте новости про это есть.
Французский иностранный легион вас ждёт, гражданство автоматом.
Сволочи, а ведь я к ним собирался переехать!
Становись дальнобойщиком и вперед. Им внж всегда готовы дать в прибалтике
Кто не успел - тот опоздал. Например, я.
Повезло