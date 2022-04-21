Сооснователь PandaDoc Микита Микадо инвестировал в платформу «Mesto на карте» для релокации на Кипр и Бали Статьи редакции
Вместе с бывшим директором по продуктам Google Андреем Дороничевым и основателем Davidovs VC Николаем Давыдовым.
Об этом рассказали Микадо и Дороничев Instagram*. Об инвестициях Давыдова написано на сайте компании. Сумма инвестиций и оценка стартапа не указана. На момент написания заметки Микадо не ответил на вопросы vc.ru об этом.
Платформа «Mesto на карте» помогает ИТ-сотрудникам, предпринимателям, «творческим людям» и компаниям переехать на Кипр и Бали, создаёт сообщество уже переехавших и предлагает им коливинги. Стран в будущем будет больше, отметил Микадо. На сайте компании предлагают выбрать варианты для будущих локаций — среди них Турция, Грузия, Португалия, Черногория и другие.
В пакет её услуг по релокации на Бали входят деловая виза на шесть месяцев, визовая поддержка, организация четырёх продлений визы, открытие банковского счета в местном банке, оплата за ночь в сертифицированном отеле, оплата ПЦР-теста по прибытии, платный трансфер из аэропорта в отель, подбор выгодных авиабилетов. Стоит $1170 за одного или $1240 за двоих.
После релокации уехавшим предлагают пакет услуг, куда входит проживание, страховка, коворкинг, фитнес-зал, консьерж-сервис, коммьюнити-менеджер и прачечная. Стоит $1170 за одного и $1240 за двоих в месяц. Есть и другие услуги, которые нужно дополнительно оплачивать.
Желающих уехать на Кипр компания консультирует по открытию визы для въезда, помогает в подборе авиабилетов, получении ВНЖ на год с правом продления, открытии банковского счета и оформлении медицинской страховки на год, встречает в аэропорту и провожает до отеля. Услуги стоят €1937 за одного и €2669 за двоих.
Ежемесячно нужно оплачивать налоги на проживание и НДС, место для работы в коворкинге на одного человека, смену постельного белья и полотенец и уборку – 2 раза в неделю. Стоит €1589 на одного и €1639 на двоих.
*Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией в России.
На платформе представлено программное обеспечение и оборудование от российских компаний, способное полноценно заменить иностранные решения. У пользователей есть возможность выбора ПО и оборудования по областям применения и отраслям.
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Я так понял кроме как пилить проекты по выезду из страны современные стартаперы не умеют(((
Бизнес должен решать проблемы :) Вот и решение подоспело
А что еще стартаперам делать, кроме как помогать вывозить бизнес?
Появился спрос,появились и предложения
Так были же местные
Jetbrains, офис разработки вроде в Питере был
https://vc.ru/dev/378217-jetbrains-priostanovit-prodazhi-v-rossii-i-belorussii
Miro, офис разработки вроде в Перьми был
https://vc.ru/services/378262-servis-dlya-sovmestnoy-raboty-miro-priostanovit-rabotu-rossiyskogo-ofisa-i-prekratit-prodazhi-v-rossii-i-belorussii
Акронис, офис разработки вроде в Москве был
https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-05_sozdannaya_rossiyanami_znamenitaya
Еще несколько знаю из Томска, Москвы, Питера.
Все уехали, либо в процессе отъезда.
Какие стартапы, вы о чем?
А просто самим сделать визу на Бали за 259 долларов, купить билет за 625 долларов, оплатить ночь в отеле 50 долларов и заказать такси из аэропорта 10 доллара? Нахера кому за это переплачивать так, при этом билеты они не покупают, жильё на Бали не бронируют (а это самое сложное), со снятием нала не помогают.
Не особо большая переплата при условии, что это нормально будет работать, и ты будешь просто от прилета до заселения втыкать в виды за окном авто. Хотя сайт в лучших традициях скамных ICO :)
То, что вы предлагаете - это переезд. А в статье речь о релокации. Понимать надо...
KPI !
ну так они коливинг предоставляют
Не пойму, зачем это. Коливинг не является необходимым условием для релокации (в отличие от той же визы). Выглядит больше как агрегация готовых решений для тех, кому лень изучить вопрос и найти жилье.
Если это экосистема, а не обычный переезд, то вполне интересно. Люди одной группы, интересов и сфере работы.
Б. Ох з и. Ща. 6: и Иван ни. Жжоошшлш
Кто знает что значит ангел-инвестор? Я только про <запрещённая социальная сеть>-ангелов слышал
Это тот, кто говорит, я тебе дам 1 млн руб, чтобы завтра стал единорогом и вернул $1 млрд
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB - нашёль
Как ангел-хранитель, только с деньгами )
Калька с английского “angel investor”. По-русски «бизнес-ангел», конечно.
Были инвесторы, а стали визовыми консультантами
помогайки.
А в чем помощь этих 2х торгашей? И где собственно помощь? За 2,5к евро? Это помощь?
Помогалы :)
Нормальная тема. Выехать из дурдома и дальше комфортно решать вопросы в своём темпе.
А комментарии странные. Дорого, зачто...
Это же варик для квалифицированных и востребованных работников, а не 15 рублёвых ботов.
Эмммм. Сайт помогал называть платформой - это сильно.
Извините, пожалуйста. После просмотра фоточек на главной странице сайта вопросец есть: Если продлять на пару часов, скидочка будет?