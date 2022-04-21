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Миграция
Рая Хачатрян

Сооснователь PandaDoc Микита Микадо инвестировал в платформу «Mesto на карте» для релокации на Кипр и Бали Статьи редакции

Вместе с бывшим директором по продуктам Google Андреем Дороничевым и основателем Davidovs VC Николаем Давыдовым.

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Об этом рассказали Микадо и Дороничев Instagram*. Об инвестициях Давыдова написано на сайте компании. Сумма инвестиций и оценка стартапа не указана. На момент написания заметки Микадо не ответил на вопросы vc.ru об этом.

Платформа «Mesto на карте» помогает ИТ-сотрудникам, предпринимателям, «творческим людям» и компаниям переехать на Кипр и Бали, создаёт сообщество уже переехавших и предлагает им коливинги. Стран в будущем будет больше, отметил Микадо. На сайте компании предлагают выбрать варианты для будущих локаций — среди них Турция, Грузия, Португалия, Черногория и другие.

В пакет её услуг по релокации на Бали входят деловая виза на шесть месяцев, визовая поддержка, организация четырёх продлений визы, открытие банковского счета в местном банке, оплата за ночь в сертифицированном отеле, оплата ПЦР-теста по прибытии, платный трансфер из аэропорта в отель, подбор выгодных авиабилетов. Стоит $1170 за одного или $1240 за двоих.

После релокации уехавшим предлагают пакет услуг, куда входит проживание, страховка, коворкинг, фитнес-зал, консьерж-сервис, коммьюнити-менеджер и прачечная. Стоит $1170 за одного и $1240 за двоих в месяц. Есть и другие услуги, которые нужно дополнительно оплачивать.

Желающих уехать на Кипр компания консультирует по открытию визы для въезда, помогает в подборе авиабилетов, получении ВНЖ на год с правом продления, открытии банковского счета и оформлении медицинской страховки на год, встречает в аэропорту и провожает до отеля. Услуги стоят €1937 за одного и €2669 за двоих.

Ежемесячно нужно оплачивать налоги на проживание и НДС, место для работы в коворкинге на одного человека, смену постельного белья и полотенец и уборку – 2 раза в неделю. Стоит €1589 на одного и €1639 на двоих.

*Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией в России.

#новость #инвестиции

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25 комментариев
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Дмитрий Разломов

Я так понял кроме как пилить проекты по выезду из страны современные стартаперы не умеют(((

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Семён Тищенко

Бизнес должен решать проблемы :) Вот и решение подоспело

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Allestor Krei

А что еще стартаперам делать, кроме как помогать вывозить бизнес?

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Арсен Аникян

Появился спрос,появились и предложения

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Mike Espoo

Так были же местные
Jetbrains, офис разработки вроде в Питере был
https://vc.ru/dev/378217-jetbrains-priostanovit-prodazhi-v-rossii-i-belorussii

Miro, офис разработки вроде в Перьми был
https://vc.ru/services/378262-servis-dlya-sovmestnoy-raboty-miro-priostanovit-rabotu-rossiyskogo-ofisa-i-prekratit-prodazhi-v-rossii-i-belorussii

Акронис, офис разработки вроде в Москве был
https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-05_sozdannaya_rossiyanami_znamenitaya

Еще несколько знаю из Томска, Москвы, Питера.
Все уехали, либо в процессе отъезда.

Какие стартапы, вы о чем?

Сервис для совместной работы Miro приостановит…
Сотрудникам предложили работу в других офисах.
vc.ru
Созданная россиянами знаменитая ИТ-компания…
Созданная выпускниками МФТИ ИТ-компания Acronis прекращает работу в Россию. Судьба ее российского…
www.cnews.ru
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Jey Lee Jordan

А просто самим сделать визу на Бали за 259 долларов, купить билет за 625 долларов, оплатить ночь в отеле 50 долларов и заказать такси из аэропорта 10 доллара? Нахера кому за это переплачивать так, при этом билеты они не покупают, жильё на Бали не бронируют (а это самое сложное), со снятием нала не помогают.

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Олег Павлов

Не особо большая переплата при условии, что это нормально будет работать, и ты будешь просто от прилета до заселения втыкать в виды за окном авто. Хотя сайт в лучших традициях скамных ICO :)

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Антон piter

То, что вы предлагаете - это переезд. А в статье речь о релокации. Понимать надо...

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Алексей Скалий

KPI !

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Рая Хачатрян
Автор

ну так они коливинг предоставляют

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Ki Rill

Не пойму, зачем это. Коливинг не является необходимым условием для релокации (в отличие от той же визы). Выглядит больше как агрегация готовых решений для тех, кому лень изучить вопрос и найти жилье.

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BitokMe

Если это экосистема, а не обычный переезд, то вполне интересно. Люди одной группы, интересов и сфере работы.

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Artem Bobtsov

Б. Ох з и. Ща. 6: и Иван ни. Жжоошшлш

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RomanistHere

Кто знает что значит ангел-инвестор? Я только про <запрещённая социальная сеть>-ангелов слышал

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Кипарис Барбос

Это тот, кто говорит, я тебе дам 1 млн руб, чтобы завтра стал единорогом и вернул $1 млрд

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RomanistHere

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB - нашёль

Бизнес-ангел
Бизнес-ангел (англ. angel, business angel, angel investor и пр.) — частный венчурный инвестор…
ru.wikipedia.org
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Johnny Vorony

Как ангел-хранитель, только с деньгами )

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Valentin Dombrovsky

Калька с английского “angel investor”. По-русски «бизнес-ангел», конечно.

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Кипарис Барбос

Были инвесторы, а стали визовыми консультантами

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Алексей Скалий

помогайки.

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Mikhail S

А в чем помощь этих 2х торгашей? И где собственно помощь? За 2,5к евро? Это помощь?

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Eugene Semerenko

Помогалы :)

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Ivan the Not So Terrible

Нормальная тема. Выехать из дурдома и дальше комфортно решать вопросы в своём темпе.

А комментарии странные. Дорого, зачто...
Это же варик для квалифицированных и востребованных работников, а не 15 рублёвых ботов.

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Gustav Trokk123

Эмммм. Сайт помогал называть платформой - это сильно.

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Сергей Леопольдович

Извините, пожалуйста. После просмотра фоточек на главной странице сайта вопросец есть: Если продлять на пару часов, скидочка будет?

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