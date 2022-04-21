Вместе с бывшим директором по продуктам Google Андреем Дороничевым и основателем Davidovs VC Николаем Давыдовым.

{"id":407424,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":407424,"gtm":null} 3868 просмотров

Об этом рассказали Микадо и Дороничев Instagram*. Об инвестициях Давыдова написано на сайте компании. Сумма инвестиций и оценка стартапа не указана. На момент написания заметки Микадо не ответил на вопросы vc.ru об этом.

Платформа «Mesto на карте» помогает ИТ-сотрудникам, предпринимателям, «творческим людям» и компаниям переехать на Кипр и Бали, создаёт сообщество уже переехавших и предлагает им коливинги. Стран в будущем будет больше, отметил Микадо. На сайте компании предлагают выбрать варианты для будущих локаций — среди них Турция, Грузия, Португалия, Черногория и другие.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В пакет её услуг по релокации на Бали входят деловая виза на шесть месяцев, визовая поддержка, организация четырёх продлений визы, открытие банковского счета в местном банке, оплата за ночь в сертифицированном отеле, оплата ПЦР-теста по прибытии, платный трансфер из аэропорта в отель, подбор выгодных авиабилетов. Стоит $1170 за одного или $1240 за двоих.

После релокации уехавшим предлагают пакет услуг, куда входит проживание, страховка, коворкинг, фитнес-зал, консьерж-сервис, коммьюнити-менеджер и прачечная. Стоит $1170 за одного и $1240 за двоих в месяц. Есть и другие услуги, которые нужно дополнительно оплачивать.

Желающих уехать на Кипр компания консультирует по открытию визы для въезда, помогает в подборе авиабилетов, получении ВНЖ на год с правом продления, открытии банковского счета и оформлении медицинской страховки на год, встречает в аэропорту и провожает до отеля. Услуги стоят €1937 за одного и €2669 за двоих.

Ежемесячно нужно оплачивать налоги на проживание и НДС, место для работы в коворкинге на одного человека, смену постельного белья и полотенец и уборку – 2 раза в неделю. Стоит €1589 на одного и €1639 на двоих.