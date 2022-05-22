Релоканты из разных локаций высказывают субъективное мнение, что им нравится в новой стране, что — не нравится, чего не хватает. Эмоциональную анкету с тремя открытыми вопросами заполнили 860 человек. Материал издания dev.by.

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Берлин, фото Unsplash

Составили топ-10 самых популярных стран. Объединяем локации с небольшими выборками: Латвия, Германия, Нидерланды, Кипр, Канада. Поучаствовали 860 ИТ-специалистов. 40% — разработчики, более 50% — в возрасте 26-35 лет.

Латвия

В Латвию переехали 7 участников анкеты (мидлы и сеньоры). Все специалисты в возрасте 26-35 лет.

Только два специалиста хотят остаться в стране надолго или навсегда, трое планируют переехать.

Что нравится

Море, природа, вкусные продукты. По сравнению с Минском здесь везде немного людей, фактическое двуязычие: почти все в сфере услуг (включая медицину) могут говорить на русском языке.

Отличная молочка, хлебушек, красивые природные места (природа практически такая, как в Беларуси, но подача на другом уровне).

Свобода.

Что не нравится

Все медленно.

Бесит нытьё других релокантов из Беларуси. Как будто не знали, куда едут.

Отсутствие английского языка на упаковках и других табличках. Многое не работает в нерабочее время. Ужасный интернет-банкинг.

Не нравятся очень высокие налоги и сложный латышский язык.

Кого (чего) не хватает

Родных, близких и друзей.

Беларуского языка в транспорте.

Хороших спорт-залов, нормального спа, крытых парковок перед торговыми центрами.

Кипр

9 участников анкетирования переехали на Кипр. Все в возрасте 26-35 лет. Половина — сеньоры. 4 специалиста планируют остаться на Кипре надолго или навсегда.

Что нравится

Климат, доброжелательная атмосфера, безопасность, море и горы.

Природа, люди, еда, история.

Хорошее впечатление от взаимодействия с полицией.

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Что не нравится

Более ленивый народ, чем местные, не встречала. Никогда не сдерживают слово, все делают абы-как. И если ты русскоязычная девушка, пытаются тебя «снять» на каждом шагу. Могут ехать, перегородить дорогу, выскочить из машины и «знакомиться».

Бесит бюрократия в миграционных вопросах.

Полная необязательность местных. Ни одному слову верить нельзя.

Бесит высокая стоимость жизни, жара.

Плохая медицина и медленные процессы везде.

Кого (чего) не хватает

Родных и близких, беларусов.

Машины.

Медицины.

Канада

В Канаду релоцировались 7 специалистов — участников анкетирования. Почти все — мидлы и сеньоры. 6 из 7 специалистов планируют остатся в стране надолго или навсегда.

Что нравится

Работа чиновников, уровень сервиса, безопасные дороги, расслабленные и доброжелательные жители, чистые улицы.

В восторге от менталитета людей, качества жизни, погоды.

Нравится открытость людей и свобода выбора, которой не было в Беларуси.

Что не нравится, бесит

Цены на все указаны без налогов.

Стресс.

Кого (чего) не хватает

Друзей.

Низких цен на топливо.

Относительно доступной медицины.

Нидерланды

Из 12 ИТ-специалистов, переехавших в Нидерланды, 8 — в возрасте 26-35 лет, 6-сеньоры. 10 специалистов планируют остаться в стране надолго или навсегда.

Что нравится

Образование, простая интеграция в интернациональные коллективы, великолепная еда, доступность кредитов и местных сервисов, передвижение по ЕС без хлопот.

Очень приятные люди. Большой выбор продуктов. Дешевые сыры, дешевые перелёты.

Экология, свобода самовыражения, качество продуктов. Доступность продуктов первой необходимости.

Что не нравится

Сервис отвратительный. Крайне дорого. Жилищный кризис (крыша над головой — базовая потребность). Поиски аренды могут затянуться на 3 месяца. Все нужно планировать на месяцы вперед.

Есть сложности с местным языком.

Кого (чего) не хватает

Семьи, друзей.

Доступности ресторанов и кафе высокого класса на фоне айтишной зарплаты, вкусных сезонных фруктов и овощей.

Дешёвого жилья с хорошим ремонтом.

Не хватает спонтанности (поехать в строительный магазин в 10 вечера, договориться встретиться с другом сегодня вечером). Леса и деревьев.

Германия

15 участников анкеты переехали в Германию. Большинство — разработчики. 11 специалистов планируют остаться в стране надолго или навсегда.

Что нравится

Отличная экология (воздух, вода, городская среда), очень много мест для туризма (как природного, так и городского). Очень вежливые и обходительные люди. Демократическое государство, нет произвола чиновников и силовиков.

Нравится мультикультурное общество (и коллективы на работе), чувство безопасности, еда, природа, культурная жизнь.

Работают законы.

Что не нравится

Очень медленно решаются все вопросы, никто никуда не спешит. Очень сложный немецкий язык.

Огромные налоги. «Немецкий ордунг».

Бюрократия, отсталость технологий, контракты, налоги.

Старое консервативное общество.

Кого (чего) не хватает

Родных, близких, друзей.

Некоторых привычных продуктов и сервисов (ручная автомойка, сервис по продаже автозапчастей).

Лекарств.

Не хвататет качества сервиса. Тут всё очень рано закрывается. По воскресеньям магазины не работают. Необходимо пересдавать экзамен для получения водительского удостоверения.