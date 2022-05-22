Что бесит и радует в новых странах: Латвия, Нидерланды, Германия, Кипр, Канада Статьи редакции
Релоканты из разных локаций высказывают субъективное мнение, что им нравится в новой стране, что — не нравится, чего не хватает. Эмоциональную анкету с тремя открытыми вопросами заполнили 860 человек. Материал издания dev.by.
Составили топ-10 самых популярных стран. Объединяем локации с небольшими выборками: Латвия, Германия, Нидерланды, Кипр, Канада. Поучаствовали 860 ИТ-специалистов. 40% — разработчики, более 50% — в возрасте 26-35 лет.
Латвия
В Латвию переехали 7 участников анкеты (мидлы и сеньоры). Все специалисты в возрасте 26-35 лет.
Только два специалиста хотят остаться в стране надолго или навсегда, трое планируют переехать.
Что нравится
- Море, природа, вкусные продукты. По сравнению с Минском здесь везде немного людей, фактическое двуязычие: почти все в сфере услуг (включая медицину) могут говорить на русском языке.
- Отличная молочка, хлебушек, красивые природные места (природа практически такая, как в Беларуси, но подача на другом уровне).
- Свобода.
Что не нравится
- Все медленно.
- Бесит нытьё других релокантов из Беларуси. Как будто не знали, куда едут.
- Отсутствие английского языка на упаковках и других табличках. Многое не работает в нерабочее время. Ужасный интернет-банкинг.
- Не нравятся очень высокие налоги и сложный латышский язык.
Кого (чего) не хватает
- Родных, близких и друзей.
- Беларуского языка в транспорте.
- Хороших спорт-залов, нормального спа, крытых парковок перед торговыми центрами.
Кипр
9 участников анкетирования переехали на Кипр. Все в возрасте 26-35 лет. Половина — сеньоры. 4 специалиста планируют остаться на Кипре надолго или навсегда.
Что нравится
- Климат, доброжелательная атмосфера, безопасность, море и горы.
- Природа, люди, еда, история.
- Хорошее впечатление от взаимодействия с полицией.
Что не нравится
- Более ленивый народ, чем местные, не встречала. Никогда не сдерживают слово, все делают абы-как. И если ты русскоязычная девушка, пытаются тебя «снять» на каждом шагу. Могут ехать, перегородить дорогу, выскочить из машины и «знакомиться».
- Бесит бюрократия в миграционных вопросах.
- Полная необязательность местных. Ни одному слову верить нельзя.
- Бесит высокая стоимость жизни, жара.
- Плохая медицина и медленные процессы везде.
Кого (чего) не хватает
- Родных и близких, беларусов.
- Машины.
- Медицины.
Канада
В Канаду релоцировались 7 специалистов — участников анкетирования. Почти все — мидлы и сеньоры. 6 из 7 специалистов планируют остатся в стране надолго или навсегда.
Что нравится
- Работа чиновников, уровень сервиса, безопасные дороги, расслабленные и доброжелательные жители, чистые улицы.
- В восторге от менталитета людей, качества жизни, погоды.
- Нравится открытость людей и свобода выбора, которой не было в Беларуси.
Что не нравится, бесит
- Цены на все указаны без налогов.
- Стресс.
Кого (чего) не хватает
- Друзей.
- Низких цен на топливо.
- Относительно доступной медицины.
Нидерланды
Из 12 ИТ-специалистов, переехавших в Нидерланды, 8 — в возрасте 26-35 лет, 6-сеньоры. 10 специалистов планируют остаться в стране надолго или навсегда.
Что нравится
- Образование, простая интеграция в интернациональные коллективы, великолепная еда, доступность кредитов и местных сервисов, передвижение по ЕС без хлопот.
- Очень приятные люди. Большой выбор продуктов. Дешевые сыры, дешевые перелёты.
- Экология, свобода самовыражения, качество продуктов. Доступность продуктов первой необходимости.
Что не нравится
- Сервис отвратительный. Крайне дорого. Жилищный кризис (крыша над головой — базовая потребность). Поиски аренды могут затянуться на 3 месяца. Все нужно планировать на месяцы вперед.
- Есть сложности с местным языком.
Кого (чего) не хватает
- Семьи, друзей.
- Доступности ресторанов и кафе высокого класса на фоне айтишной зарплаты, вкусных сезонных фруктов и овощей.
- Дешёвого жилья с хорошим ремонтом.
- Не хватает спонтанности (поехать в строительный магазин в 10 вечера, договориться встретиться с другом сегодня вечером). Леса и деревьев.
Германия
15 участников анкеты переехали в Германию. Большинство — разработчики. 11 специалистов планируют остаться в стране надолго или навсегда.
Что нравится
- Отличная экология (воздух, вода, городская среда), очень много мест для туризма (как природного, так и городского). Очень вежливые и обходительные люди. Демократическое государство, нет произвола чиновников и силовиков.
- Нравится мультикультурное общество (и коллективы на работе), чувство безопасности, еда, природа, культурная жизнь.
- Работают законы.
Что не нравится
- Очень медленно решаются все вопросы, никто никуда не спешит. Очень сложный немецкий язык.
- Огромные налоги. «Немецкий ордунг».
- Бюрократия, отсталость технологий, контракты, налоги.
- Старое консервативное общество.
Кого (чего) не хватает
- Родных, близких, друзей.
- Некоторых привычных продуктов и сервисов (ручная автомойка, сервис по продаже автозапчастей).
- Лекарств.
- Не хвататет качества сервиса. Тут всё очень рано закрывается. По воскресеньям магазины не работают. Необходимо пересдавать экзамен для получения водительского удостоверения.
Материал белорусского издания про ИТ — dev.by. Другие материалы:
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Было бы интересно почитать анкеты тех же людей через год.