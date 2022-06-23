Россияне смогут оформлять украинские визы в центрах VFS Global — МИД Украины Статьи редакции
Визовый режим вводится с 1 июля.
- Желающие получить украинскую визу россияне могут обратиться в один из визовых центров компании VFS Global. Такое сообщение появилось на сайте МИД Украины.
- Речь идёт о центрах в восьми городах России, уточнили в министерстве: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
- Заявления будут обрабатываться дипломатическими представительствами Украины в третьих странах. Живущие за границей россияне могут обратиться за визой в дипломатические представительства Украины по месту проживания.
- Наличие визы — не гарантия разрешения на въезд в страну, отметили в МИД. Окончательное решение будут принимать пограничники.
- О том, что Украина введёт визовый режим с Россией, в середине июня 2022 года рассказал президент страны Владимир Зеленский. До этого россияне могли без визы приехать в Украину и провести в стране до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда.
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Как перестать орать
Боюсь, что никак
Ну успокоительные можно попить
Что по очередям? Если к 5 утра приехать, есть шанс успеть всё за день подать?)
Можно податься через военкомат.
Насчет очередей не знаю.
Только со своим пакетом
С огромной долей вероятности придет отказ в визе, если с опытом джуна продаваться. Нигде их не любят)
Отличное чувство юмора.
Кто крайний?)
Туда же записываться нужно на определенный день, никаких очередей
Ух наконец-то! Ух заживем!
Раньше Украина была интересна черноморским побережьем и низкими ценами. Сейчас на черноморское побережье безвиз вроде как. Одесса должна скоро безвиз ввести. Какой смысл на материковую часть Украины ехать?
На побережье обещают очень жаркое лето, просто огонь 🔥
Как там с одесским пивом?
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Как же хотелось отдохнуть в Ужгород…
зачем нам виза? мы и так неплохо ходим там =) и летаем
Без визы многие там остаются гнить по полям.
Современный мир - это просто какой-то трэш. Интересно станкистов которые вот-вот двинутся из Белгородской области на территорию Украины визы тоже спрашивать будут?
А это точно не с панорамы?
А ведь вы зря стегаете. Сами же доживёте и до очередей с 5-и утра и до прочих радостей.
Что бы что?
Что бы да.
Ну штош, другое дело!
UWU
Как там в Лондоне метро еще работает?
А где оформить белорусский мастеркард?
В Беларуси? :)
Жаль. Люблю Украину.
~20% территории точно не коснётся
Там уже не Украина будет, а я Украину люблю.
в центрах VFS Global, а так же всех военкоматах страны (с путёвкой олл иклюзив + трансфер в один конец)
Главное чтоб семки не забывали выдавать с собой
Могу, но не буду.
(не в тот пост)
Упорное нежелание РФ ввести визы в ответ мне лично непонятно.
А зачем?
Ура, каникулы в Украине. 😍🤤🥳
Вы смеетесь, а у многих банально родственники в Украине, и им это актуально.
По состоянию на октябрь 2021 г. Украину посетили граждане из стран:
Молдова - 744 630 (из них туристов - 24,09%); Россия - 411 373 (13,31 % ), Польша - 209 039 (6,76 %); Румыния - 200 370 (6,48 %); Беларусь - 199553 (6,46%); Турция - 171 955 (5,56%); Венгрия - 152 390 (4,93%); Германия - 111 675 (3,61%); Израиль - 96 250 (3,11%); США - 81 581 (2,64%); Саудовская Аравия - 48 660 (1,57%) Италия - 39 499 (1,28%); Великобритания - 37 384 (1,21%), Индия - 34 947 (1,13%); Азербайджан - 33 410 (1,08%).
Пойду оформлять визу чтобы поехать в Крым