Миграция
Присущий татарин

Россияне смогут оформлять украинские визы в центрах VFS Global — МИД Украины Статьи редакции

Визовый режим вводится с 1 июля.

  • Желающие получить украинскую визу россияне могут обратиться в один из визовых центров компании VFS Global. Такое сообщение появилось на сайте МИД Украины.
  • Речь идёт о центрах в восьми городах России, уточнили в министерстве: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
  • Заявления будут обрабатываться дипломатическими представительствами Украины в третьих странах. Живущие за границей россияне могут обратиться за визой в дипломатические представительства Украины по месту проживания.
  • Наличие визы — не гарантия разрешения на въезд в страну, отметили в МИД. Окончательное решение будут принимать пограничники.
  • О том, что Украина введёт визовый режим с Россией, в середине июня 2022 года рассказал президент страны Владимир Зеленский. До этого россияне могли без визы приехать в Украину и провести в стране до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда.

#новость #визы

1888 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
39 комментариев
Написать комментарий...
Явный ящик

Как перестать орать

Ответить
Развернуть ветку
DxdV

Боюсь, что никак

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Ну успокоительные можно попить

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Что по очередям? Если к 5 утра приехать, есть шанс успеть всё за день подать?)

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Можно податься через военкомат.
Насчет очередей не знаю.

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Samoil

Только со своим пакетом

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

С огромной долей вероятности придет отказ в визе, если с опытом джуна продаваться. Нигде их не любят)

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Смолякова

Отличное чувство юмора.

Ответить
Развернуть ветку
Евгения Рурис

Кто крайний?)

Ответить
Развернуть ветку
Российский производитель

Туда же записываться нужно на определенный день, никаких очередей

Ответить
Развернуть ветку
Николай Викерчук

Ух наконец-то! Ух заживем!

Ответить
Развернуть ветку
Борис Джонсонюк

Раньше Украина была интересна черноморским побережьем и низкими ценами. Сейчас на черноморское побережье безвиз вроде как. Одесса должна скоро безвиз ввести. Какой смысл на материковую часть Украины ехать?

Ответить
Развернуть ветку
From Siberia to London

На побережье обещают очень жаркое лето, просто огонь 🔥

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Как там с одесским пивом?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Dragon Johan

Как же хотелось отдохнуть в Ужгород…

Ответить
Развернуть ветку
Предварительный Филипп

зачем нам виза? мы и так неплохо ходим там =) и летаем

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

Без визы многие там остаются гнить по полям.

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Oleg

Современный мир - это просто какой-то трэш. Интересно станкистов которые вот-вот двинутся из Белгородской области на территорию Украины визы тоже спрашивать будут?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

А это точно не с панорамы?

Ответить
Развернуть ветку
From Siberia to London

А ведь вы зря стегаете. Сами же доживёте и до очередей с 5-и утра и до прочих радостей.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Vasilev

Что бы что?

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Что бы да.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Vasilev

Ну штош, другое дело!

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

UWU

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslav m13

Как там в Лондоне метро еще работает?

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

А где оформить белорусский мастеркард?

Ответить
Развернуть ветку
Artem Petrenkov

В Беларуси? :)

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

Жаль. Люблю Украину.

Ответить
Развернуть ветку
Bublikov Anton

~20% территории точно не коснётся

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

Там уже не Украина будет, а я Украину люблю.

Ответить
Развернуть ветку
alex

в центрах VFS Global, а так же всех военкоматах страны (с путёвкой олл иклюзив + трансфер в один конец)

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Samoil

Главное чтоб семки не забывали выдавать с собой

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Могу, но не буду.

Ответить
Развернуть ветку
Вектореан Элон

(не в тот пост)

Ответить
Развернуть ветку
RegAddress

Упорное нежелание РФ ввести визы в ответ мне лично непонятно.

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

А зачем?

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Ура, каникулы в Украине. 😍🤤🥳

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Ataman

Вы смеетесь, а у многих банально родственники в Украине, и им это актуально.

По состоянию на октябрь 2021 г. Украину посетили граждане из стран:

Молдова - 744 630 (из них туристов - 24,09%); Россия - 411 373 (13,31 % ), Польша - 209 039 (6,76 %); Румыния - 200 370 (6,48 %); Беларусь - 199553 (6,46%); Турция - 171 955 (5,56%); Венгрия - 152 390 (4,93%); Германия - 111 675 (3,61%); Израиль - 96 250 (3,11%); США - 81 581 (2,64%); Саудовская Аравия - 48 660 (1,57%) Италия - 39 499 (1,28%); Великобритания - 37 384 (1,21%), Индия - 34 947 (1,13%); Азербайджан - 33 410 (1,08%).

Ответить
Развернуть ветку
Yur

Пойду оформлять визу чтобы поехать в Крым

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 39 комментариев
null