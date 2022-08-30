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Миграция
TJ

Власти Киргизии ввели статус «цифрового кочевника» для ИТ-специалистов из России, Беларуси и других стран Статьи редакции

Статус оформляется бесплатно, позволяет жить в стране без регистрации и оформить счёт в местном банке.

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Кабинет министров Киргизии ввёл специальный режим для иностранных специалистов, релоцирующихся в страну.

Статус «цифрового кочевника» позволяет:

  • Жить в Киргизии без регистрации по месту пребывания.
  • Не оформлять разрешение на работу, а при желании получить его на срок до 12 месяцев с возможностью продления до одного года.
  • Открывать и пользоваться счетами в республиканских банках.
  • Автоматически получить персональный идентификационный номер.

Статус «цифрового кочевника» могут получить граждане России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и Молдовы. Его готовы предоставить специалистам, работающим в определённых сферах:

  • Разработка программного обеспечения.
  • Поставка и документирование ПО.
  • Анализ, проектирование и программирование информационных систем и программных продуктов.
  • Анализ информационных потребностей и проблем пользователей.
  • Внесение изменений в ПО по пользовательским задачам.
  • Экспорт информационных технологий, информационных систем и программного обеспечения.
  • Создание виртуальной и дополненной реальности, смешанной реальности.
  • Медиа искусства, включая цифровое искусство.
  • Графический дизайн, дизайн мультимедиа, 3D-дизайн, анимация.
  • Разработка искусственного интеллекта, робототехника.
  • Создание компьютерных и мобильных игр, киберспорт.

Киргизия, в силу природных и геополитических факторов, может стать страной, где «цифровым кочевникам» будет удобно и приятно работать. Это выгодно с точки зрения развития туристического потенциала нашей страны, инвестиционных перспектив и создания новых рабочих мест. Положение помогает упорядочить и упростить множество нюансов взаимодействия цифровых кочевников с государством. А наш гайд станет путеводителем для людей, стремящихся получить этот статус.

Муса Катаганов, начальник управления бизнес-среды МЭК КР

Для облегчения получения особого статуса Минэкономкоммерции страны разработало пошаговую инструкцию. Заявки нужно оставить на сайте portal.tunduk.kg, а затем подать пакет документов в «уполномоченный орган в сфере труда и занятости». Заявка рассматривается в течение трёх рабочих дней. Платы за присвоение статуса нет.

#новость #киргизия

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20 комментариев
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 Айрат Галиуллин

Даже Киргизия наметила переманивать ИТ специалистов России :)

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ЯжПрограммист

Я бы в таком it-кластере покочевал

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Alex R

Кто поедет в Киргизию, когда можно в нормальные страны

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15 сантиметров в обхвате

Приглашают в Орду?

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Andre Macareno

Подумал про название солдат российской армии в украинских СМИ

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Dmitry

Так и есть

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Виктория Никанорова

А чему удивляться, в Киргизии всю жизнь кочевники были))

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Ivan

Неплохая инициатива. Особенно если учесть, что нет вообще никакого языкового барьера с местными, пожить и поработать в этой интересной стране — вполне себе прикольно.

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Технологический космос

Это хуже, чем беженец. Цифровой-цыган. Так и рисуется в воображении типичный английский цыган-кочевеик с ноутом в фургончике.

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Dmitry

Кто такой «типичный английский цыган-кочевеик»?

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Влад Эфиров

Криптокачевники

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Kirill Sidorov

Корованы разрешат грабить?

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Мимопрохожий

и уводить в полон белокурых селянок!11

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Aman Medetbekov

А жителям ЕС и США почему не сделали?

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Zloy Sonic

Все молодцы. Все в плюсе. А мы что?) я как айтишник скажу - работу я не потерял, но работаю теперь больше. За чуть меньшие деньги (процентов 20-30 потерял). К тому же цены в магазинах вынимают еще столько же из кармана. Это ппц.

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Сергей Коробейников

Цифровой абориген, цифровые индейцы….

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ЯжПрограммист

Цифровые кочевники. Киберпанк прям.

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Необходимый звук

Сожео ходить по улицам, заходить в магазины, жить в сьемных квартирах, ... ну нормально БОМ-жи нового уровня... когда из своей страны выгнали... ну ясно понятно интересный статус...

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Влад Эфиров

Додик

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Dmitry

Что за бессмысленная последовательность слов?

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