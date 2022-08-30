Власти Киргизии ввели статус «цифрового кочевника» для ИТ-специалистов из России, Беларуси и других стран Статьи редакции
Статус оформляется бесплатно, позволяет жить в стране без регистрации и оформить счёт в местном банке.
Кабинет министров Киргизии ввёл специальный режим для иностранных специалистов, релоцирующихся в страну.
Статус «цифрового кочевника» позволяет:
- Жить в Киргизии без регистрации по месту пребывания.
- Не оформлять разрешение на работу, а при желании получить его на срок до 12 месяцев с возможностью продления до одного года.
- Открывать и пользоваться счетами в республиканских банках.
- Автоматически получить персональный идентификационный номер.
Статус «цифрового кочевника» могут получить граждане России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и Молдовы. Его готовы предоставить специалистам, работающим в определённых сферах:
- Разработка программного обеспечения.
- Поставка и документирование ПО.
- Анализ, проектирование и программирование информационных систем и программных продуктов.
- Анализ информационных потребностей и проблем пользователей.
- Внесение изменений в ПО по пользовательским задачам.
- Экспорт информационных технологий, информационных систем и программного обеспечения.
- Создание виртуальной и дополненной реальности, смешанной реальности.
- Медиа искусства, включая цифровое искусство.
- Графический дизайн, дизайн мультимедиа, 3D-дизайн, анимация.
- Разработка искусственного интеллекта, робототехника.
- Создание компьютерных и мобильных игр, киберспорт.
Для облегчения получения особого статуса Минэкономкоммерции страны разработало пошаговую инструкцию. Заявки нужно оставить на сайте portal.tunduk.kg, а затем подать пакет документов в «уполномоченный орган в сфере труда и занятости». Заявка рассматривается в течение трёх рабочих дней. Платы за присвоение статуса нет.
Даже Киргизия наметила переманивать ИТ специалистов России :)
Я бы в таком it-кластере покочевал
Кто поедет в Киргизию, когда можно в нормальные страны
Приглашают в Орду?
Подумал про название солдат российской армии в украинских СМИ
Так и есть
А чему удивляться, в Киргизии всю жизнь кочевники были))
Неплохая инициатива. Особенно если учесть, что нет вообще никакого языкового барьера с местными, пожить и поработать в этой интересной стране — вполне себе прикольно.
Это хуже, чем беженец. Цифровой-цыган. Так и рисуется в воображении типичный английский цыган-кочевеик с ноутом в фургончике.
Кто такой «типичный английский цыган-кочевеик»?
Криптокачевники
Корованы разрешат грабить?
и уводить в полон белокурых селянок!11
А жителям ЕС и США почему не сделали?
Все молодцы. Все в плюсе. А мы что?) я как айтишник скажу - работу я не потерял, но работаю теперь больше. За чуть меньшие деньги (процентов 20-30 потерял). К тому же цены в магазинах вынимают еще столько же из кармана. Это ппц.
Цифровой абориген, цифровые индейцы….
Цифровые кочевники. Киберпанк прям.
Сожео ходить по улицам, заходить в магазины, жить в сьемных квартирах, ... ну нормально БОМ-жи нового уровня... когда из своей страны выгнали... ну ясно понятно интересный статус...
Додик
Что за бессмысленная последовательность слов?