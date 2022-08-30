Киргизия, в силу природных и геополитических факторов, может стать страной, где «цифровым кочевникам» будет удобно и приятно работать. Это выгодно с точки зрения развития туристического потенциала нашей страны, инвестиционных перспектив и создания новых рабочих мест. Положение помогает упорядочить и упростить множество нюансов взаимодействия цифровых кочевников с государством. А наш гайд станет путеводителем для людей, стремящихся получить этот статус.