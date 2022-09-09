Миграция
Маша Цепелева

Зарубежный роуминг у российских операторов подорожал до 40%, допуслуги — до 60% Статьи редакции

Это может быть связано с ростом расходов на оборудование и сокращением поездок россиян за границу.

  • Цены на услуги международного роуминга крупнейших российских операторов сравнил «Ъ». У «Мегафона» в 2021 году действовал пакет по умолчанию (60 минут, 1 Гб) за 399 рублей в сутки. Теперь 60 минут на 14 дней стоят 699 рублей, 10 ГБ интернета — 999 рублей в сутки. По умолчанию на сутки действует схема: минута звонков — 69 рублей, 100 Кб трафика — 6,9 рубля.
  • МТС увеличила цены в популярных странах (Турции, Узбекистане, Южной Корее, Испании и других) — исходящие и входящие звонки в Россию стоят 85 рублей за минуту, было 60 рублей. Звонки в другие страны стоят 155 рублей в минуту. Опция «Забугорище» подорожала с 390–450 рублей до 450–490 рублей в зависимости от страны. Цена на пакет входящих звонков выросла с 125 до 170 рублей. В МТС заявили, что «изменение цен на роуминг коснулось небольшого количества абонентов и ниже уровня инфляции».
  • У «билайна» на популярных направлениях (Великобритания, Грузия, Турция и другие) минута входящего или исходящего звонков стоит 45 рублей, было 35 рублей. Пакет интернета в 1 Гб на сутки — 450 рублей, было 350 рублей. Цены поменяли в апреле из-за «нестабильного курса национальной валюты» и скидки, которая действовала относительно других операторов, пояснили в «билайне».

  • В Tele2 тарифы изменились в июне — минута разговора в Армении, Турции и Казахстане и других странах стоит 39 рублей, стоила 15 рублей.

  • Рост цен на роуминг связан с увеличившимися расходами на оборудование и сокращением поездок россиян за границу — теперь покупать трафик у зарубежных партнёров большими объёмами невыгодно. При этом операторы ищут новые возможности нарастить выручку, считают опрошенные изданием эксперты «ТМТ Консалтинга» и TelecomDaily.

#новость #связь

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 Вадим Д.

Бедолаги ОпСоСы – коварные россияне меньше ездят за границу. Надо компенсировать такие чудовищные потери. Ну а как же иначе?

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Dmitrii Alekseevich

Да, теперь сложнее будет выставить счёт на пару сотен тысяч за серию Лунтинка, просмотренного в роуминге

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NotFop

Меня МТС подставила сильно в этот раз. Прилетел я в узбекистан. У меня забугорище подключено. Самолет приземляется, мне МТС радостно рапортует что сняли с меня 600 рублей и у меня безграничные условия по связи. Из самолета выхожу, приходит смс, что у меня ограничен интернет тк закончился пакет (всегда было 500 мб в сутки). И я остаюсь без интернета, мессенджеры не работают, такси вызвать не могу. Еле нашёл вайфай бесплатный. И в личном кабинете вижу что мне дали 30 мегабайт интернета.... Спасибо МТС! А денег не вернули. Вот такиеи выгодные пакеты у них. На сайте ничего нет про узбекистан и такие условия.

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Кот учённый

Кто-то правда не покупает симку на отдыхе?

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Alex

Очень многие пользуются wifi и этого хватает. Чаще всего кейс - люди отзваниваются со своего номера домой, что долетели нормально, еще принимают входящие звонки, но реже.
Но довольно многие просто учитывают эти траты в отпускных и пополняют счет перед отлетом в отпуск и не парятся.

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Alex Lee

Покупайте eSim с трафиком, у сервисов типа Айрало. А звонки по стандартной схеме,не через ВатсАпп, проходят по домашнему тарифу в приложении типа МТС Коннект, можно звонить на номера в России и из Россиизю звонки доходят по внутреннему тарифу, как будто вы дома. Не знаю точно, думаю у Мегафона и Билайна есть что то подобное. Единственное затруднение конечно это оплата, но у меня карта казахская, но думаю это не проблема, кто ездит заграницу тому по умолчанию карта нужна и приходится ее делать.

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Алексей

Айрало 😁😁😁 Название доставляет...

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Pavel Pavel

Зачем, если у того же Мегафона есть услуга "как дома" с интернетом и звонками. Для второй симки нужно либо телефон отдельный возить, что геморр, либо работать на такой работе, где тебя особо искать не будут.

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Кот учённый

"Как дома" действует на территории рф, за территорией плати 990руб в сутки у этого же мегафона. Симку же можно купить у любого оператора по пути, заплатив эти 990р единоразово.

С работой хз, всё общение веду в мессенджерах и прочем 🤷‍♂️ По телефону лишь пару раз созванивался по работе)

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Пришелец 11

Зачем вообще роуминг у российских операторов в недружественных (т.е. всех нормальных) странах? Сразу бы отрубали связь при пересечении границы, как предателю родины.

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Алексей

Не подсказывайте им идеи...

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Слегка Придурковатый

"...до 40%, допуслуги — до 60%"
"...стоит 39 руб., ранее стоила 15 руб"

«Повышение тарифов на услуги связи останется в пределах инфляции, изменение цен не должно быть ощутимым для абонентов и позволит сохранить качество связи» (Максут Шадаев)

Максут, кажется ты взболтнул лишнего.

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lindex

Даже за старые цены это не имело особого экономического смысла, проще купить сим карту местную или в esim выпустить

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Сергей С.

1. Приезжаешь за границу, включаешь телефон с "не использовать интернет в роуминге", дзинь, вы скачали 10кб, вам активирован пакет.

2. Приезжаешь за границу, интернет отключен как услуга, тебе звонит робот от оператора с предложением услуги, включается автоответчик, дзинь, вам активирован пакет.

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Alex

Я так думаю скоро отменят пакетные предложения для недружественных стран и введут старый формат потребления за 1 минуту / 1 мб, а с операторами тех стран будут рассчитываться по факту. Поскольку как раньше закупать объем кажется бессмысленным занятием.

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Noblesse. tv
По умолчанию на сутки действует схема: минута звонков — 69 рублей, 100 Кб трафика — 6,9 рубля.

только не за 1 Мб, а за 100 Кб :)

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Слегка Придурковатый

А за один байт вообще копейки будут!

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Alex

там ведь берут за трафик в сессию и округляют его, если очень нужно будет - будут округлять до 1 Мб

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Philips

Че за роуминг? Есть еще какие то страны?

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Кот учённый

Для жителей рф скоро не будет)

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Philips

Вот я и не делю заграничный паспорт. Жду пока Россия везде будет!

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Кот учённый

🤷‍♂️👍

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Dmitrii Alekseevich

Оборудование вроде в России у них, причём тот рост цен на него?

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Вадим Д.

Обновление, замена, расширение – нужно новое.

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Герман Кузнецов

Ну какая замена, за 10ьлет последние , сколько вышек поставили, в Москве и СПб есть мертвые зоны до сих пор . Они должны показывать инвесторам , акционерам сверх прибыли , деньги дорогие , зп большие , вот где деньги и повышение

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Герман Кузнецов

Да нет, просто Porsche подорожал сильно, нужно новый ))

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Айрат Галиуллин

40% - борщ

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Инкогнито
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Марта Сапожонкова

Только звонки подорожали, а как же смс?

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Андрей Ковалевский

Давно ведь можно скачать одно из многих приложений виртуальных операторов и получить eSIM в приложении (поддерживается на всех iPhone выпущенных последние несколько лет и многих новых Android). Цены от пары долларов за гигабайт в роуминге в Европе, Азии, США. И никаких лишних списаний. Подключаться часто можно к нескольким операторам в стране присутсвия.

Звонки и SMS на российский номер продолжают приходить через интернет за счёт eSIM.

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Sergeant Ding

Почему роуминг? Границы России не заканчиваются нигде. Путин сказал.

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