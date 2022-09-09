Зарубежный роуминг у российских операторов подорожал до 40%, допуслуги — до 60% Статьи редакции
Это может быть связано с ростом расходов на оборудование и сокращением поездок россиян за границу.
- Цены на услуги международного роуминга крупнейших российских операторов сравнил «Ъ». У «Мегафона» в 2021 году действовал пакет по умолчанию (60 минут, 1 Гб) за 399 рублей в сутки. Теперь 60 минут на 14 дней стоят 699 рублей, 10 ГБ интернета — 999 рублей в сутки. По умолчанию на сутки действует схема: минута звонков — 69 рублей, 100 Кб трафика — 6,9 рубля.
- МТС увеличила цены в популярных странах (Турции, Узбекистане, Южной Корее, Испании и других) — исходящие и входящие звонки в Россию стоят 85 рублей за минуту, было 60 рублей. Звонки в другие страны стоят 155 рублей в минуту. Опция «Забугорище» подорожала с 390–450 рублей до 450–490 рублей в зависимости от страны. Цена на пакет входящих звонков выросла с 125 до 170 рублей. В МТС заявили, что «изменение цен на роуминг коснулось небольшого количества абонентов и ниже уровня инфляции».
- У «билайна» на популярных направлениях (Великобритания, Грузия, Турция и другие) минута входящего или исходящего звонков стоит 45 рублей, было 35 рублей. Пакет интернета в 1 Гб на сутки — 450 рублей, было 350 рублей. Цены поменяли в апреле из-за «нестабильного курса национальной валюты» и скидки, которая действовала относительно других операторов, пояснили в «билайне».
В Tele2 тарифы изменились в июне — минута разговора в Армении, Турции и Казахстане и других странах стоит 39 рублей, стоила 15 рублей.
- Рост цен на роуминг связан с увеличившимися расходами на оборудование и сокращением поездок россиян за границу — теперь покупать трафик у зарубежных партнёров большими объёмами невыгодно. При этом операторы ищут новые возможности нарастить выручку, считают опрошенные изданием эксперты «ТМТ Консалтинга» и TelecomDaily.
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Бедолаги ОпСоСы – коварные россияне меньше ездят за границу. Надо компенсировать такие чудовищные потери. Ну а как же иначе?
Да, теперь сложнее будет выставить счёт на пару сотен тысяч за серию Лунтинка, просмотренного в роуминге
Меня МТС подставила сильно в этот раз. Прилетел я в узбекистан. У меня забугорище подключено. Самолет приземляется, мне МТС радостно рапортует что сняли с меня 600 рублей и у меня безграничные условия по связи. Из самолета выхожу, приходит смс, что у меня ограничен интернет тк закончился пакет (всегда было 500 мб в сутки). И я остаюсь без интернета, мессенджеры не работают, такси вызвать не могу. Еле нашёл вайфай бесплатный. И в личном кабинете вижу что мне дали 30 мегабайт интернета.... Спасибо МТС! А денег не вернули. Вот такиеи выгодные пакеты у них. На сайте ничего нет про узбекистан и такие условия.
Кто-то правда не покупает симку на отдыхе?
Очень многие пользуются wifi и этого хватает. Чаще всего кейс - люди отзваниваются со своего номера домой, что долетели нормально, еще принимают входящие звонки, но реже.
Но довольно многие просто учитывают эти траты в отпускных и пополняют счет перед отлетом в отпуск и не парятся.
Покупайте eSim с трафиком, у сервисов типа Айрало. А звонки по стандартной схеме,не через ВатсАпп, проходят по домашнему тарифу в приложении типа МТС Коннект, можно звонить на номера в России и из Россиизю звонки доходят по внутреннему тарифу, как будто вы дома. Не знаю точно, думаю у Мегафона и Билайна есть что то подобное. Единственное затруднение конечно это оплата, но у меня карта казахская, но думаю это не проблема, кто ездит заграницу тому по умолчанию карта нужна и приходится ее делать.
Айрало 😁😁😁 Название доставляет...
Зачем, если у того же Мегафона есть услуга "как дома" с интернетом и звонками. Для второй симки нужно либо телефон отдельный возить, что геморр, либо работать на такой работе, где тебя особо искать не будут.
"Как дома" действует на территории рф, за территорией плати 990руб в сутки у этого же мегафона. Симку же можно купить у любого оператора по пути, заплатив эти 990р единоразово.
С работой хз, всё общение веду в мессенджерах и прочем 🤷♂️ По телефону лишь пару раз созванивался по работе)
Зачем вообще роуминг у российских операторов в недружественных (т.е. всех нормальных) странах? Сразу бы отрубали связь при пересечении границы, как предателю родины.
Не подсказывайте им идеи...
"...до 40%, допуслуги — до 60%"
"...стоит 39 руб., ранее стоила 15 руб"
«Повышение тарифов на услуги связи останется в пределах инфляции, изменение цен не должно быть ощутимым для абонентов и позволит сохранить качество связи» (Максут Шадаев)
Максут, кажется ты взболтнул лишнего.
Даже за старые цены это не имело особого экономического смысла, проще купить сим карту местную или в esim выпустить
1. Приезжаешь за границу, включаешь телефон с "не использовать интернет в роуминге", дзинь, вы скачали 10кб, вам активирован пакет.
2. Приезжаешь за границу, интернет отключен как услуга, тебе звонит робот от оператора с предложением услуги, включается автоответчик, дзинь, вам активирован пакет.
Я так думаю скоро отменят пакетные предложения для недружественных стран и введут старый формат потребления за 1 минуту / 1 мб, а с операторами тех стран будут рассчитываться по факту. Поскольку как раньше закупать объем кажется бессмысленным занятием.
только не за 1 Мб, а за 100 Кб :)
А за один байт вообще копейки будут!
там ведь берут за трафик в сессию и округляют его, если очень нужно будет - будут округлять до 1 Мб
Че за роуминг? Есть еще какие то страны?
Для жителей рф скоро не будет)
Вот я и не делю заграничный паспорт. Жду пока Россия везде будет!
🤷♂️👍
Оборудование вроде в России у них, причём тот рост цен на него?
Обновление, замена, расширение – нужно новое.
Ну какая замена, за 10ьлет последние , сколько вышек поставили, в Москве и СПб есть мертвые зоны до сих пор . Они должны показывать инвесторам , акционерам сверх прибыли , деньги дорогие , зп большие , вот где деньги и повышение
Да нет, просто Porsche подорожал сильно, нужно новый ))
40% - борщ
Только звонки подорожали, а как же смс?
Давно ведь можно скачать одно из многих приложений виртуальных операторов и получить eSIM в приложении (поддерживается на всех iPhone выпущенных последние несколько лет и многих новых Android). Цены от пары долларов за гигабайт в роуминге в Европе, Азии, США. И никаких лишних списаний. Подключаться часто можно к нескольким операторам в стране присутсвия.
Звонки и SMS на российский номер продолжают приходить через интернет за счёт eSIM.
Почему роуминг? Границы России не заканчиваются нигде. Путин сказал.