Помогает ли местный ИТ-парк, есть ли «айтишная» тусовка и как обстоят дела с интернетом — рассказывают четыре айтишника изданию dev.by.

{"id":543206,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":543206,"gtm":null} 675 просмотров

Все четыре истории представлены от первого лица.

«Беларусов тут не так и много, россиян — масса»

Живу в Узбекистане с марта 2022 года. На тот момент из Беларуси уже не было билетов ни в Грузию, ни в Армению, так что компания предложила Ташкент.

Первое время нам очень помогал местный IT Park (Технологический парк программных продуктов и информационных технологий). Его представители встретили нас по прилёту, подогнали микроавтобус, развезли по гостиницам. Даже помогли чемодан дотащить до номера, потому что я гость в их стране.

И потом IT Park тоже оказывал поддержку. Выделил юристов, экономистов, чтобы они консультировали приезжих. Например, помогли нашей компании очень быстро открыть здесь офис. Нашли агентство по недвижимости, которое сделало нам скидку. На фоне новой волны релокантов из России проводят всякие конференции для новоприбывших.

Тут есть сайты для поиска работы, в том числе специализированный ресурс по подбору специалистов, где можно размещать резюме и вакансии. Плюс здесь открыли офисы многие компании вроде iTechArt и EPAM.

Что касается налогов: если ты наёмный работник компании-резидента парка, то налог автоматически становится 7,5%. В Беларуси я платил 14%, так что зарплата заметно увеличилась.

Есть общий чат русскоговорящих релокантов-айтишников в Telegram и отдельные чаты по городам. Но беларусов тут не так и много, а вот россиян — масса.

Как сейчас в Узбекистане относятся к новоприбывшим, не знаю — на рынке недвижимости начался сильный кризис. Очень сильно подорожали квартиры, их просто нет. А люди из России продолжают прибывать. Но в марте, куда бы ни зашёл, все считали меня местным, так как здесь много славян с гражданством Узбекистана. Например, я снимал квартиру у русской, которая за свою жизнь так и не выучила узбекский.

Ну а плюсы и минусы везде свои. Многие мои знакомые уехали отсюда в Грузию. По большей части потому, что в Ташкенте, в отличие от Тбилиси, не делают PBH-визу.

Я бы сказал, что не планирую жить долго в Узбекистане или Грузии. Либо буду жить в одной развитой стране, либо по разным, а тут, в Узбекистане, получать зарплату и хранить документы.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

«В Узбекистане одна из самых низких средних зарплат в Средней Азии»

Я подписан на Telegram-чат IT Park и знаю про их мероприятия. Но был только на одном — в ознакомительных целях, и то не до конца. Доклады делали на русском, английском и узбекском. Мероприятие проходило, скорее, для местных. Были доклады от специалистов из разных сфер — рассказывали историю становления в ИТ и про нынешние перспективы и возможности.

Что в Узбекистане может не понравится беларусам? Отсутствие сервисов, к которым привыкли — например, по доставке продуктов. Они тут есть, но на очень-очень ранней стадии развития, и уровень комфорта от их использования ниже, чем в Беларуси. Это можно экстраполировать и на другие сервисы из сферы услуг. Они тут не развиты или отсутствуют.

Качество интернета внутри страны нормальное, но «затык» происходит в российский час пик — это время, когда россияне начинают активно пользоваться интернетом, приблизительно через час после конца рабочего дня. Маршруты на европейские «айпишники» лежат через Россию. Это раздражает, потому что в Беларуси нет такой проблемы. Удалённо работать, в принципе, можно, но вот облачный «гейминг» порой затруднен.

Тут ещё момент. Вместе с какой-то субъективной неудовлетворённостью, которая у каждого своя, присутствует неожиданно высокая цена аренды. Я читал, что за жильё, которое раньше было 700$, теперь хотят 1000$. За такие деньги есть смысл ехать в Польшу и снимать там.

Мне кажется, в Узбекистане не так сильно ощущается приезд россиян, так как с Россией нет прямой границы — и не каждый русский может себе позволить двинуться дальше Казахстана. К тому же в Узбекистане одна из самых низких средних зарплат в Средней Азии. Так что «неайтишникам» тут делать нечего.

Зато тут дешевле электричество, тёплая погода большую часть года, большой выбор для внутреннего туризма. Относительно недорогие услуги.

«Один раз даже был большой банкет для приезжих»

IT Park сильно помогал крупным компаниям с релокацией на первых порах. Приезжих встречали с самолёта, помогали с билетами (или даже чартером), поиском мест в гостинице, жильём, медициной, садами и школами и другими вопросами. Сильно помогло то, что они отменили получение разрешения на работу для сотрудников резидентов парка.

Часто IT Park сам мне пишет о каких-то своих мероприятиях. Раньше таких было много.

В марте–апреле парк организовывал экскурсии, и один раз даже был большой банкет для приезжих. Сейчас мероприятий стало поменьше, и они больше рекламного характера — или направлены на руководителей компаний.

В основном объявления об айтишных мероприятиях можно найти в чате ИТ-релокантов «Релокейшн — IT», но там очень много флуда, и приглашения теряются. Ещё есть канал IT Park Livechat и «Релокейшн в Узбекистан» — там обычно проскакивают объявления о мероприятиях. Об айтишной тусовке не слышал: думаю, все попытки собраться не увенчались успехом.

Сейчас больше половины моих знакомых разъехалось. Но часть по-прежнему живёт в Узбекистане. Почему уехали? Сколько людей, столько и мнений. Мне лично тут нравятся горы. Можно каждые выходные посещать водопады, ущелья и пики.

Что касается минусов, то бывают проблемы с электричеством и интернетом. Языкового барьера нет только в Ташкенте и, может, ещё в Самарканде. А ещё думаю, что не всем нравятся восточные тонкости. Везде нужно торговаться на рынках, магазинов нормальных нет, авто — только Chevrolet и по космической цене. Нет и каршеринга — только немного велосипеды и самокаты.

Банки — отдельный разговор. В каждом банке, в каждой кассе — свои правила, и часто это не закон, а отсутствие знаний сотрудников.

Например, захочешь снять доллары. Сегодня не выдали, а завтра, если повезло, дадут. Или же завтра их уже и нет в наличии. И так во всем — издают новый указ, а старые не меняют. Неразбериха полная в законах, бухгалтерии, финансах.

В целом инфраструктура развивается быстро, строят школы и сады (правда, с учителями беда). Лет через пять Ташкент станет большим современным мегаполисом. Но я бы не хотел задерживаться тут надолго. Страна всё же словно отстала лет на 10-15 от той же Беларуси.

«Нет неприязни и шовинизма вообще»

Живу в Узбекистане с конца апреля 2022 года — только на 1,5 месяца ездил домой. Переехал по релокации в крупной аутсорсинговой компании, причём в моём случае релокация означала устройство на работу. Раньше я не был айтишником.

Утверждение, будто в Узбекистане мало беларусов, потому что все уехали, поставлю под сомнение. Беларусов тут меньше, потому что их просто в мире меньше, примерно в 16 раз, чем россиян. Плюс в сторону Беларуси чуть меньше санкций — и пока нет мобилизации.

Я тут окуклился в свой тусовке человек на десять. Знаю только, что был хакатон внутри нашей компании. У нас этакое государство внутри государства.

По поводу интернета — он несколько хуже, чем в Минске. Но плохим бы я его не назвал. Тут локальные различия, в конкретном доме, офисе есть места, где связь хуже. В общем, «хороший», «плохой» — это относительные понятия.

Но тут почти нет оптоволоконного интернета. Скорость намного ниже заявленной, чем в Минске, обрывы случаются чаще — и сервис в случае проблем хуже. От того, как выглядит прокладка проводов, волосы на голове шевелятся. Но видеосвязь работает хорошо — это как показатель скорости.

И охотно поверю, что со стороны Узбекистана отношение к приезжим более трепетное. Нет неприязни и шовинизма вообще.