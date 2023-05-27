За последние несколько лет туда переехало немало айтишников из Беларуси. Как они обустроились, планируют ли уезжать и чувствуют ли влияние идущих в стране президентских выборов — узнало у шести релокантов издание dev.by.

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«За один год трудно оценить все риски, но как минимум ещё на год я бы остался»

Иван, продуктовый аналитик, Стамбул:

«Работаю на украинскую геймдев-компанию, сам родом из Минска. Переехал в Стамбул в апреле 2022 года по всем известным причинам.

Выбор локации у меня был небольшой: шенген закончился, PBH было не получить из-за ажиотажа, оставались только безвизовые страны — Грузия и Турция. Выбор пал на Стамбул, потому что это отличный город с хорошим климатом (не супержаркая Анталия) и гораздо более высоким сервисом.

В целом всё неплохо. Климат — отличный, с февраля ароматная клубника с ладонь по 40 лир за килограмм, с марта — арбузы, дыни. Цены, конечно, растут, но всё равно ниже, чем во многих других странах. Сервис на высочайшем уровне.

Мы с женой снимаем 1+1 (евродвушка, где зал совмещен с кухней) в ситэ (комплекс с базовой инфраструктурой и охраной территории) за 7 000 лир (350$), сейчас такие стоят 12 000 лир (600$). В доме есть газовое отопление и кондиционер, потому ценник за коммуналку невысокий (900 лир зимой, 500 — летом).

Еда здесь дешевле, чем в Минске, алкоголь дороже. Свинины нет, а если найдешь, цена будет космической, зато говядина и морепродукты в разы дешевле. Медицинские услуги недешёвые, особенно для тех, кто не знает турецкого, но и качество высокое.

Беларусское комьюнити здесь небольшое (хотя, по правде, особо и не искали), в основном общаемся с соседями-мигрантами и дружим с парой турецких семей (познакомились на рынке).

В общем всё хорошо. Если бы не легализация, было бы вообще отлично. Главный минус Турции — беларусам здесь часто отказывают в ВНЖ. Нам с женой тоже отказали, поэтому сейчас мы находимся в процессе суда с Göç — управлением по делам иностранцев.

Почему отказывают? Это всё связывают с турецким рандомом. Россиянам и украинцам ВНЖ выдают лучше (правда в районе Нового года и россиянам перестали выдавать). У беларусов же проблемы начались где-то год назад. Одобренных заявок стало очень мало: кому-то дают, кому-то нет, при этом отказывают по надуманным причинам. Каких-то ярких паттернов нет. Наш знакомый адвокат говорит, что такие кризисы были и раньше, они проходят.

Лично я связываю участившиеся отказы с выборной кампанией. В Турции много мигрантов, в основном сирийцев, турки этим недовольны (кажется, прежде всего из-за роста цен на недвижимость). В Стамбуле мигрантов так много, что некоторые районы просто закрыты для оформления ВНЖ. И вот для привлечения электората используются такие популистские меры, как отказ иностранцам в легализации.

Я не сильно разбираюсь в турецкой политике, но чувствую, что выборы — важный период для Турции. Общество тут разделено пополам: у нас есть знакомые турки, которые за Эрдогана, и те, кто против.

Первые говорят, что при нём стали жить реально богаче, инфрастуктура улучшилась. Я с этим согласен: дороги даже в деревушках отличные, кругом стройка, много дорогих машин, офигенных домов — говорят, доходы их владельцев в основном завязаны на экспорт. В общем за Эрдогана та часть общества, которая живёт хорошо, и она составляет где-то половину.

Те, кто против, говорят больше про управление страной и инфляцию. За последние годы слишком много власти сосредоточилось в одних руках, в том числе управление нацбанком и процентной ставкой, в стране высокая инфляция, и те, у кого доход в лирах, это сильно ощущают. Когда я приехал год назад, евро стоил 14 лир, сейчас — 21,3.



Турция в целом и Стамбул в частности мне очень нравятся своим сервисом. Здесь всё вращается вокруг маленького частного бизнеса, огромная конкуренция, поэтому качество на уровне. Люди приветливые и отзывчивые (исключая таксистов), английский правда не знают, но Google-переводчик решает эту проблему.

Если в Турции часто заходишь в какие-то места и тебя там узнают, то начинают предлагать скидки или даже предъявлять «обиды», мол, почему так долго не приходил. В заведении обязательно нужно перекинуться парой слов с хозяином или продавцом, спросить, как дела. Только тогда ритуал приветствия завершён.

Из минусов:

Бюрократия и великий турецкий рандом . Все документы за чиновниками нужно перепроверять, они могут напороть ошибок.

. Все документы за чиновниками нужно перепроверять, они могут напороть ошибок. Сейсмоопасность. Землетрясение вместе с бедой принесло нации объединение, сборы помощи были на каждом углу, мигранты тоже помогали. Но страх перед стихией заставил многих ребят уехать.



Не могу сказать, что чувствую себя в Турции уверенно. Это всё же другая страна с другими законами и нестабильной миграционной политикой (ВНЖ то дают, то не дают). Чтобы инвестировать в недвижимость, нужно быть уверенным, что завтра тебя не выгонят. За один год трудно оценить все риски. Но как минимум ещё на год я бы остался».

«Слежу за выборами, так как от них может зависеть судьба релокантов»

Артём Русов, тестировщик и блогер, туристический город в провинции Айдын:

«Я переехал в Турцию из Киева в марте 2022 года. Это не был запланированный переезд, просто так сложились обстоятельства. Сейчас живу в одной из провинций Айдына, у моря.

Условия жизни в Турции меняются ежедневно в зависимости от цен и курса доллар-лира:

Первую квартиру 1+1 я снял за 5 000 лир при курсе 15 лир за $1. Причём цену не меняли в течение года (было приятно), а курс вырос до 19,5. То есть в апреле 2022 она мне обходилась в $330 долларов, а в марте 2023-го — в $260.

Со вторым арендодателем мы договорились на фиксированную цену в долларах, чтобы все были застрахованы. Это $330 плюс коммуналка за квартиру 2+1 (2 спальни и гостиная-кухня).



Коммунальные платежи зависят от сезона: от $30 до $100 в месяц за воду и электричество. Центральное отопление есть не везде, вместо него может быть кондиционер — и летом, и зимой. В некоторых домах нужно платить ещё за обслуживание и «плюшки» в виде бассейна, тренажёрного зала.

Интернет дорогой и не везде быстрый. Очень часто лимитируется. В среднем это $15-20 за не самые лучшие условия.

Цены на еду в магазинах и кафе тоже постоянно растут. Больше всего меня удивляет говядина. За килограммовый кусок мяса нужно отдать $20. Это очень дорого для местных. Большой плюс — дешёвые овощи и фрукты круглый год. Советую покупать их на рынке.

В Турции очень расслабленные и необязательные люди. Это накладывает большой отпечаток на всю сферу услуг. Договорились, что мастер придёт что-то починить в определённое время — он придёт в любое, а может, и на следующий день. Ждёте курьера — ждите весь день, фиксированного времени нет. И так везде. Это не хорошо и не плохо, просто надо привыкать.

Для социализации в Турции вам точно понадобится турецкий язык. Английский здесь хорошо знают только в туристических местах. Поэтому социализация у меня пока минимальная, изучение турецкого не входит в планы, но если решу, что остаюсь на ПМЖ, то буду учить.

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Я полюбил Турцию за большое количество достопримечательностей — природных, исторических, архитектурных. В первый месяц я обошёл все главные музеи Стамбула, после был в Эфесе, в Памуккале, в крепости в Анталье, и мест для посещения осталось ещё много. Для обладателей ВНЖ есть очень дешёвая карта, которая открывает бесплатный доступ ко многим музеям и местам. Мне кажется, здесь каждый день можно куда-то ехать и находить новое.

Политический вопрос здесь стоит очень остро. Это один из пунктов, почему я до сих пор сомневаюсь, выбирать это место для постоянного жительства. Турки сейчас поляризованы: есть очевидно демократический кандидат и тот, кто сидит у власти более 20 лет. Землетрясения, инфляция, сирийские беженцы — всё это накалило общество, а учитывая опыт предыдущих митингов и попыток свергнуть власть, не знаешь, чего ожидать после второго тура.

Так как я живу в более светском западном районе, то кандидат для всех очевиден. И здесь все-таки живётся свободнее. Конечно же, слежу за выборами и риторикой кандидатов, так как от этого может зависеть и судьба всех релокантов, так как проблемы с выдачей ВНЖ здесь постоянные и могут усилиться.

Из общих наблюдений: у Турции огромный потенциал, и очень обидно видеть, что им не пользуются. Что меня радует, так это прозрачность выборов, открытая агитация, сплочённость аудитории кандидатов. Так что есть надежда на честные выборы».

«Местных рост цен сильно раздражает, многие винят иностранцев»

Кирилл, ИТ-архитектор, Анталья:

«Переехал в Турцию год назад с помощью компании: зарубежные заказчики перестали работать с Беларусью.

Условия жизни в Турции сильно зависят от города и образа жизни. Я выбрал Анталью, потому что тут достаточно неплохие русско- и англоязычные школы и колледжи, больницы, торговые центры. Ну, и конечно, климат и море повлияли на выбор.

Почему не Европа? Если коротко: налоги и стоимость жилья. Если в деталях: в каждой европейской стране есть свои нюансы, а Турция показалась мне компромиссом с отличным климатом, прямыми рейсами в Беларусь, русскоязычным комьюнити, неплохой, даже по европейским меркам, медициной и относительно дешёвой стоимостью жизни.

Я купил виллу в ситэ, поэтому проблем с ВНЖ нет (сейчас это основная проблема релокантов). Пока что иностранец может купить недвижимость без проблем, хотя и не везде. Например, для россиян и грузин существует запрет на черноморское побережье. Для граждан Беларуси ограничений нет. Есть только районы, закрытые для получения ВНЖ. Купив там квартиру, вы не сможете в ней прописаться, а значит, и получить ВНЖ.

Ещё полтора года назад недвижимость здесь была очень недорогой. По цене квартиры в Минске можно было купить жильё большей площади в пешей доступности от моря. Сейчас цены сильно выросли. В Анталье новые квартиры начинаются от $90-100 тысяч за 1+1, в пригородах Аланьи есть варианты от $70 тысяч. Старые дома-виллы стоят от $200 тысяч, новые — от $350-400 тысяч.

Кстати, для получения ВНЖ есть требование по минимальной стоимости жилья. В Анталье, Измире, Стамбуле оценочная стоимость (она может отличаться от рыночной) должна быть не ниже $75 тысяч.

Раньше получить ВНЖ в Турции можно было лишь на основании долгосрочной аренды квартиры. Его выдавали на срок до двух лет. Затем по понятным причинам беларусам стали часто отказывать или выдавать разрешение всего на шесть месяцев, а то и меньше. В каких-то городах отказывают чаще, в каких-то реже. Мы пока не нашли закономерностей — чистая случайность.

С учётом того, что очередь на подачу составляет пару месяцев (потом несколько недель ждешь решения, которое с 70% вероятностью будет отказом), привлекательность Турции для долгой релокации снизилась. Есть и другие виды ВНЖ (обучение, поручительство, брак), но их также непросто получить.

Коммуналка дороже, чем в Беларуси. Там я за свой дом 170 м² с учётом отопления зимой платил около $200. Тут одно лишь электричество зимой может вытянуть на $300 (газа нет, отапливал дом электрическими обогревателями). Вода примерно $15-50 в зависимости от того, как часто принимать ванну и поливать сад. Коллеги, живущие в квартирах, платят $50-100 за всё.

Основная проблема с питанием — дороговизна или «сложнодоступность» привычных мясных продуктов. Смена рациона помогает.

Социализация — это сложная задача. Хоть регион и туристический и многие говорят по-русски или по-английски, без знания турецкого иногда бывает сложно. Пытаюсь учить через Duolinguo. У нас есть дружное белорусское комьюнити, в котором все друг другу помогают. Уже появляются турецкие друзья — в основном соседи и коллеги по работе.

Так как я знал, куда еду, у меня здесь не было разочарования, скорее наоборот. Многим коллегам Турция не зашла из-за бюрократии, повышения цен, южного раздолбайства.

После выборов для релоканта жизнь вряд ли сильно изменится. Правда, оппозиционный кандидат призывает запретить продавать жильё иностранцам, но это выглядит популистским лозунгом.

Ожидается, что лира опять ослабнет, и уже сейчас это ожидание закладывается в цены. Потому сильно растёт не только аренда, но и цены на продукты (причём даже в валюте). Местных это сильно раздражает, и многие винят иностранцев. Хотя цены растут не только в Измире, Анталье и Стамбуле, но и в Аксарае, Ване и Газиантепе».

«Быть туристом тут лучше, чем релокантом»

Георгий, Java-backend-разработчик, Анкара:

«Моя жизнь в Турции начиналась в два этапа. Первый раз я приехал в Стамбул в августе 2022 года из Польши, чтобы подать документы на PBH. Ближе к сентябрю в визе мне отказали из-за того, что паспорту больше десяти лет. Чтобы собраться с мыслями, на месяц перебрался в Грузию. А потом вернулся в Турцию и заказал в консульстве паспорт.

Я понимал, что комьюнити беларусов сосредоточено ближе к морю. Но я был стеснён в финансах, поэтому выбрал Анкару, где жильё подешевле. И вот я живу в Турции, жду новый паспорт и визу.

Аренда жилья в Турции — особенный вид искусства, который меня поверг в шок. Квартиры тут предпочитают сдавать на длительный срок. Причём оплату требуют сразу за весь период проживания — плюс залог и плата риелтору. Если квартира стоит 7 000 лир в месяц, то заплатить придется: 12×7000 + 10 000 (залог) + 8000 (примерно за риелтора) = 92 000 лир, или $4650.

С квартирами тут нужен глаз да глаз. Например, нужно обязательно проверять, принадлежит ли она жилому фонду. Если нет, вы не сможете зарегистрироваться в ней и податься на ВНЖ. И обязательно нужно прописывать условия расторжения договора. Так как иначе вы не сможете претендовать на возврат денег.

Живу один, сам себе готовлю, цены на еду тут обычные. Только вкус продуктов несколько отличается, а некоторых и вовсе нет. Очень соскучился по сметане, нормальному мясу, пельменям и сосискам.

Услуги, на мой взгляд, тут экзотика. Порой непонятны правила. Как-то я пытался отправить документы в другую страну, а на почте отказались принять их без заранее купленного конверта. Где его купить, никто объяснить не смог.

А ещё в Анкаре, в отличие от курортных городов, мало кто говорит по-английски. Приходится пользоваться переводчиком. А это долго и неловко. К тому же онлайн-переводчики не очень хорошо переводят на турецкий и обратно.

Если честно, никак не социализируюсь. Отношение людей в Турции очень хорошее: всегда выслушают и помогут, если попросить. Просто я домосед и очень скромный. Поэтому все мои походы в город — это вылазки в магазин и обратно.

В чём-то мне нравится здешняя жизнь: хороший климат, вкусный чай, уже привык к йогурту. И даже к песням из мечетей. Но с другой стороны, очень не нравится грязь, отсутствие мусорных баков. Колбасы невкусные. Могу сказать точно: быть туристом в Турции намного лучше, чем простым релокантом.

Получу паспорт с визой и уеду. Не скажу, что с радостью. Но и жалеть не буду. Нетуристическая Турция неплоха, но на любителя».

«Я не представляю, как с такой инфляцией выживают турки»

Джек, старший бэкенд-разработчик, Анталья:

«Я работаю на аутсорс-компанию. Переехал в 2021 году, так как психологически оставаться в Беларуси было невозможно. Весной провёл в Турции месяц, проехал по побережью от Измира до Антальи, а осенью переехал в Анталью. Просто тут были знакомые.

Первоначальным планом было побыть тут до лета, но после 24 февраля решил в Беларусь не возвращаться. Пожил пару месяцев в Тбилиси и Батуми — не понравилось.

На момент переезда стоимость жизни в Турции была заметно ниже, чем в Беларуси. После 24 февраля аренда резко поднялась. Квартира 1+1, которую я снял в 2021-м за $400, подорожала до $1200. Мобилизация принесла ещё одно повышение. Сейчас снимаю 3+1 в пяти минутах от моря за $900.

С продуктами в магазине проблем нет, ассортимент не такой, как в Беларуси, но всё необходимое есть. Очень высокие цены на импортное вино и сыры меня расстраивают. Также высокие налоги на авто и технику. С заведениями всё сложно: большинство европейских и азиатских блюд адаптированы под предпочтения местных жителей. Но поток эмигрантов из России простимулировал открытие новых заведений с более привычной кухней.



За последний год заметно выросли цены в стоматологиях. Профгигиена в клинике с русскоязычным персоналом в начале 2022-го стоила $35, сейчас — $75. Но оказалось, что в хорошей клинике у дома эту же процедуру можно сделать за $50.

Я не представляю, как с такой инфляцией выживают турки. Доллар когда-то был 10 лир, сейчас — почти 20, а цены иногда выглядят так, будто доллар уже по 30. Цены на некоторые продукты выросли на 200-300% за год, дорожает тренажёрный зал, массажист уже дважды или трижды с начала года поднял цены.



Открыть счёт в банке становится чуть сложнее: раньше хватало ВНЖ, теперь просят как минимум депозит на один-три месяца. Условия сильно отличаются в разных отделениях одного банка: чем ближе к туристическим местам, тем дороже. Некоторые операции бесплатно можно сделать только в своем отделении.

Про социализацию. Ещё до переезда случайно попал в чат белорусов Антальи и познакомился с прекрасными людьми. Сюда же переехали некоторые друзья и знакомые.

Последствия землетрясения в Анталье незаметны, но, например в Мерсине, который гораздо ближе к эпицентру, было много палаток и резко взлетели цены на недвижимость. В приложениях доставки и банковских приложениях появилась опция пожертвовать деньги пострадавшим.

Выборы на моей жизни почти никак не сказываются. Хотя на улицах много агитации, по городу ездят автобусы с динамиками на крыше и громко поют про кандидатов.

В целом Турция — прекрасная страна с прекрасными людьми, которые всегда стараются прийти на помощь. Есть только два нюанса, которые немного раздражают:

Решение многих вопросов зависит не от норм или законов, а от настроения конкретного человека. Неопределённость с ВНЖ в последнее время тому пример.

Риэлторы, особенно русскоговорящие. Минимальное знание турецкого языка позволяет сэкономить деньги и нервы».



«Хороший климат, но развиваться здесь некуда»

Алексей, QA, Аланья:

«Я — тестировщик ПО, в декабре 2021 года с семьёй переехали в Аланью: хотели перезимовать в тёплой стране. Но потом случилось то, что случилось. С тех пор тут и живём.

Сейчас всё очень дорого, после объявления мобилизации в Турцию приехало много людей. Цены на аренду выросли. Если доход в долларах или евро, то инфляция тебя не задевает, а местным приходится туго.

Еда вкусная, но разнообразием не отличается. Быстро приедается. Услугами местных лучше не пользоваться (особенно в бьюти), а наши здесь стоят дорого.

Стараемся общаться в основном с русскоговорящими, но ребёнок ходит в турецкий сад, говорит и понимает по-турецки.

В целом это хорошая страна в плане климата, но в плане развития здесь двигаться некуда. Турция — аграрная страна, местное ИТ находится в упадке, отстало от мира лет на 20. И, кажется, особого желания развиваться в этом направлении тут нет. Такси вызывают с помощью радиокнопки на столбе, мобильные приложения по UI/UX отстают от наших лет на десять.

Опять же угроза землетрясения. В Аланье были слышны только отголоски, трясло совсем немного, местные даже не обращают на это внимание. Но нам страшно. Пожить здесь — хороший опыт, но со временем начинаешь скучать по родным».