Власти Хорватии запланировали увеличить срок разрешения на работу для иностранцев с одного года до трёх лет — Bloomberg Статьи редакции
И позволить им оставаться в стране после завершения одного контракта и до начала следующего.
- Ещё в 2015 году Хорватия выдала лишь 2500 разрешений на работу для граждан стран, которые не входят в ЕС. В 2023 году оно рассчитывает оформить 180 тысяч штук, пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра местного МИД Зарко Катича.
- Правительство страны планирует продлить срок действия разрешений до конца 2023 года, чтобы увеличить долю иностранных работников до 10% и более. Они нужны для поддержки туристической отрасли, которая составляет 20% от экономики страны и в 2023-м, по прогнозам чиновников, получит рекордную выручку.
- Потребность в зарубежной рабочей силе возникла, после того как Хорватия вступила в Шенгенскую зону и перешла на евро. Туристов стало больше, а своих работников, на которых она полагалась 30 лет, не хватает — в том числе потому, что сокращается численность местного населения.
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Хорватия ждёт трудолюбивых!
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Есть гайд по хорватским зарплатам и стоимости жизни?
Я там не жил, но будучи туристом (причем приехавшим из дорогой Франции), показалось не соответствие цена/качество. Запомнилась цена на дорадо 50 евро в небольшом ресторанчике в хорватском селе. С учётом, что хорватская кухня - это рыба и морепродукты. В Каннах и прочем PACA дешевле будет, не говоря про Испанию
Видел тут где-то на просторах ВС.
Это уборщики, повара и официанты. Думаю в сезон до 1000-1500 евро при ненормированном графике, которые полностью уйдут в расходы на питание и жилье, если не готов жить как непалец в общаге.
Numbeo
Местные поехали работать в более хлебные места.
Хорватия хочет поднять бюджет за счет приезжих