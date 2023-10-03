Португалия в 2024 году отменит льготный налоговый режим для иностранцев Статьи редакции
Он давал право в течение десяти лет платить налоги по фиксированной ставке в 20%.
- Принимать заявления перестанут в 2024 году. Те, кто успел податься до этого времени, смогут воспользоваться льготами, сообщил в интервью CNN Portugal премьер-министр страны Антониу Кошта.
- Он сообщил, что мера больше «не имеет смысла» — он был, когда налоговый режим ввели в 2009 году, но теперь это приводит к «налоговой несправедливости и раздуванию рынка жилья». В общем льготой воспользовались 89 тысяч человек, отмечает Bloomberg.
- Речь о налоговом режиме Non-Habitual Residents — податься на него могут иностранцы и португальцы, которые больше пяти лет проживали вне страны. Он вводит фиксированную ставку налога в 20% на доходы физлиц в Португалии вместо прогрессивной, которая может составить до 48%. Доходы от иностранных источников налогами не облагаются, налог на пенсионные выплаты — 10%. Режим действует в течение десяти лет.
- В феврале 2023 года Португалия также закрыла программу «золотых виз», которые выдавались за инвестиции в недвижимость в стране. Тогда Кошта говорил, что программа «выполнила свою задачу».
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Смотрю, Португалия о себе дохуя серьезного мнения, что предлагает платить аж 48%))
Это мнение жителя Шебекино?
Шемякино
Ну там да конечно, губу раскатали, до 48% ндфл + 12% социалка + 2,5-5% налог солидарности(максимум), но с другой стороны, кто-то вообще там получает столько наёмным рабочим чтобы ставка дошла до 48%? А если и есть какой-то дохуя бизнесмен то он выведет через дивиденды под ~40% налога
Любой диджитал номад с гросс ЗП овер 2к в месяц. При том что аренда приличной хаты обойдётся в минимум 1-1.5к.
Жиза
А к этому ещё плюс 11% соцвзносы)
После такой обдираловки я бы как получил паспорт принципиально уволился и жил на пособия )
ты просто не знаешь сколько в РФ платишь налогов с зарплаты)
ИП без сотрудников в РФ платит 7%, а там по прогрессивной шкале
Как, вообще, такая статья пролезла на VC? Какое-то серьезное отклонение от повестки
Счас боты налетят, приплетут рашку и так далее
Го писать заявления! Спецы по португальскому?
Сам нашёл почти всё, что нужно (-:
Похоже на допрос..
😂 Уточняющие вопросы.
Казна пустеет, милорд!
А запрет на въезд она еще не делала?
Вечные враги Испанцев
Пока речь идет только про пенсов с 10%. Не ясно отменят ли 20%. сурс https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/governo-acaba-com-taxa-de-irs-especial-para-reformados-estrangeiros
Как говорил великий португальский классик: сууууууууу