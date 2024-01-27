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Деньги
Евгения Евсеева

День 703: Ангола из-за санкций вынуждает российскую «Алроса» выйти из совместного проекта по добыче алзмазов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Алмазный рудник Катока в Анголе 

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27-29 января: доллар — 89,51 рубля (на 86 копеек больше, чем 26 января), евро — 97,09 рубля (на 46 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 26 января: доллар — 89,73 рубля, евро — 97,41 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 89,73 рубля, евро — 97,46 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Ангола вынуждает российскую компанию «Алроса» покинуть алмазный рудник Катока (на 41% принадлежит «Алросе», на 59% — ангольской госкомпании Endiama), сообщает местное издание Expansao. Совместный проект стал «токсичным» из-за введёных против России санкций. Противостояние длится уже несколько месяцев: «Алроса» хочет компенсацию за развитие месторождения, Endiama — чтобы российская компания ушла без каких-либо требований.

Контекст

В 2023 году власти провели 350 тысяч проверок бизнеса (против 1,5 млн в 2019-м и 339 тысяч в 2022 году). Половина из них пришлась на частный сектор (на контроль зданий — 23%, соцобъекты — 20%, госпредприятия — 7%).

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Доля кредитов, выданных на покупку подержанных автомобилей, в 2023 году составила 15% от общего объёма их продаж в России, следует из исследования «Открытие Авто». Всего на автомобили с пробегом россияне потратили 5,8 трлн рублей, при этом выданные автокредиты на такие машины составили почти 890 млрд рублей. В 2022-м доля автокредитов в этом сегменте составляла всего 8%: общий объём покупок составил 4,3 трлн рублей при объёме оформленных кредитов 361 млрд рублей.

Азербайджан в 2024 году возобновит в России работу представительства госагентства по туризму, сообщил ТАСС посол страны в России Полад Бюльбюль оглы. Оно прекратило работу из-за пандемии Covid-19.

Новости предыдущего дня, 27 января — здесь.

#новости

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56 комментариев
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 Михаил
«Алроса» хочет компенсацию за развитие месторождения, Endiama — чтобы российская компания ушла без каких-либо требований.

В чем проблема Анголе пойти на встречу Алросе? Все же дружественная страна! Пусть компенсируются 1 рубль на основе международного опыта из россии 😃

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Андрей Новиков

С возможностью вернуться, когда санкции снимут? А пока они передадут долю "Алроса" племяннику местного вождя-генерала?

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1 комментарий
Илья Попов

Да, они наши друзья, но больше дружат с деньгами. Дружба дружбой... Деньги лучше.

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Kruason
Судя по данным Expansão, русские воздвигают барьеры для выхода. Но власти Анголы исключают возможную финансовую компенсацию. "Наследие ангольское, и будем ли мы все равно вынуждены платить компенсацию? Этого не может быть".

Мне много раз патриотично настроенные товарищи с пеной у рта доказывали, что в 90-х США незаконно заставила таки подписать СРП (Сахалины-1/2), и вообще паразитировали на российском народном достоянии, уничтожали страну и «выкачивали ресурсы». Как это несправедливо и бла бла бла.
Но когда в этом уравнении на место США становится российская АЛРОСА, а на место РФ 90-х африканская Ангола, то риторика сразу меняется, верно? И уже забываем о национальных достояниях других стран, и вспоминаем про контракты

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Иван Помидоров

Циничные западные компании выкачивают за копейки ресурсы из колониальных стран, и на этом зиждется благополучие Запада!

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10 комментариев
Андрей Новиков

Это Вы еще не вспомнили про "безвозмездную помощь" СССР странам Африки. Подождите немного и Вам расскажут, как в Африке за "просто так" строили больницы, школы, АЭС, да чуть ли не с деревьев бедных африканцев сняли, только из-за "интернационального долга".

А потом начинаешь копать глубже и обнаруживаешь, что это "безвозмездная помощь" оказывается имела вполне ощутимую выгоду, как экономическую, так и геополитическую.

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3 комментария
Мальдивский трудоголик

Хотел найти мем «это другое», но лень

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Депрессивный Опоссум
Ангола вынуждает российскую компанию «Алроса» покинуть алмазный рудник Катока
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Вадим Д.

И никаких требований, токсичные, слышали?!

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2 комментария
Илья Попов

Какое доброе лицо - кто он?

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Вася Пражкин
Endiama — чтобы российская компания ушла без каких-либо требований

Какие хитровыдуманные ангольцы эти. За "спасибо" россияне поработали и типа свалили? Это они попутали нас с европейцами, те свалят поджав хвост, а наши за рубль подерутся еще.

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Похер

Как раз наоборот, перенимают наши стратегии - впустить инвестиции, а потом цап-царап

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12 комментариев
S.Capusta

Они - на своей земле, мы на чужой.
Примут какой-нибудь закон задним числом, и все, пишите письма. В Басманный суд не пойдешь. А уж что-что, воевать они тоже умеют, если что ..

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1 комментарий
Вадим Д.

О, и Ангола показала свой оскал.
Она теперь дружественная или это «временные сложности»?

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S.Capusta
Судя по данным Expansão, русские воздвигают барьеры для выхода. Но власти Анголы исключают возможную финансовую компенсацию. "Наследие ангольское, и будем ли мы все равно вынуждены платить компенсацию? Этого не может быть". В практическом плане одним из способов облегчить это соглашение мог бы стать уход из страны сейчас, но гарантирующий принцип соглашения о возвращении в будущем, когда санкции будут сняты.
"Когда санкции будут сняты".

А ангольские пацаны - ребята с юмором! ))

Т.е если мы их - это закон такой, все норм. Если они нас - то это недружественный захват.
Санкции все таки работают, я так понимаю. Алроса теперь на своей шкуре почувствует, что ощущают компании, которые хотели бы выйти из российского бизнеса.

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5 комментариев
Невкусно и грустно

Пусть готовятся к деанголизации!

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Maxim Fox

Осталось только Сомали требования выставить и требовать дань 300 лет.
А вот саммит был который, где правительство налаживало контакт. Оно для чего было? Или Ангола в сделку не входила?

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Похер

Налажало

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Илья Попов

"Азербайджан в 2024 году возобновит в России работу представительства госагентства по туризму, сообщил ТАСС посол страны в России Полад Бюльбюль оглы."
Отличным был певцом и таким остался - сладко поёт.

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Я сказал свое имя машине

Дружественная Ангола дружественно пихает залуп за воротник Алросе и дружественно водит по губам

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Психиатрическая неотложка

Ну только выиграли же.

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oasis

ага, потом зайдет туда вместо алросы демократическая французская компания

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53 комментария
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