Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Алмазный рудник Катока в Анголе

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27-29 января: доллар — 89,51 рубля (на 86 копеек больше, чем 26 января), евро — 97,09 рубля (на 46 копеек больше).

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Мосбирже на закрытии 26 января: доллар — 89,73 рубля, евро — 97,41 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 89,73 рубля, евро — 97,46 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Ангола вынуждает российскую компанию «Алроса» покинуть алмазный рудник Катока (на 41% принадлежит «Алросе», на 59% — ангольской госкомпании Endiama), сообщает местное издание Expansao. Совместный проект стал «токсичным» из-за введёных против России санкций. Противостояние длится уже несколько месяцев: «Алроса» хочет компенсацию за развитие месторождения, Endiama — чтобы российская компания ушла без каких-либо требований.

Контекст

В 2023 году власти провели 350 тысяч проверок бизнеса (против 1,5 млн в 2019-м и 339 тысяч в 2022 году). Половина из них пришлась на частный сектор (на контроль зданий — 23%, соцобъекты — 20%, госпредприятия — 7%).

Доля кредитов, выданных на покупку подержанных автомобилей, в 2023 году составила 15% от общего объёма их продаж в России, следует из исследования «Открытие Авто». Всего на автомобили с пробегом россияне потратили 5,8 трлн рублей, при этом выданные автокредиты на такие машины составили почти 890 млрд рублей. В 2022-м доля автокредитов в этом сегменте составляла всего 8%: общий объём покупок составил 4,3 трлн рублей при объёме оформленных кредитов 361 млрд рублей.

Азербайджан в 2024 году возобновит в России работу представительства госагентства по туризму, сообщил ТАСС посол страны в России Полад Бюльбюль оглы. Оно прекратило работу из-за пандемии Covid-19.

Новости предыдущего дня, 27 января — здесь.