День 703: Ангола из-за санкций вынуждает российскую «Алроса» выйти из совместного проекта по добыче алзмазов Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 27-29 января: доллар — 89,51 рубля (на 86 копеек больше, чем 26 января), евро — 97,09 рубля (на 46 копеек больше).
Какие есть проблемы и трудности
Ангола вынуждает российскую компанию «Алроса» покинуть алмазный рудник Катока (на 41% принадлежит «Алросе», на 59% — ангольской госкомпании Endiama), сообщает местное издание Expansao. Совместный проект стал «токсичным» из-за введёных против России санкций. Противостояние длится уже несколько месяцев: «Алроса» хочет компенсацию за развитие месторождения, Endiama — чтобы российская компания ушла без каких-либо требований.
Контекст
В 2023 году власти провели 350 тысяч проверок бизнеса (против 1,5 млн в 2019-м и 339 тысяч в 2022 году). Половина из них пришлась на частный сектор (на контроль зданий — 23%, соцобъекты — 20%, госпредприятия — 7%).
Доля кредитов, выданных на покупку подержанных автомобилей, в 2023 году составила 15% от общего объёма их продаж в России, следует из исследования «Открытие Авто». Всего на автомобили с пробегом россияне потратили 5,8 трлн рублей, при этом выданные автокредиты на такие машины составили почти 890 млрд рублей. В 2022-м доля автокредитов в этом сегменте составляла всего 8%: общий объём покупок составил 4,3 трлн рублей при объёме оформленных кредитов 361 млрд рублей.
Азербайджан в 2024 году возобновит в России работу представительства госагентства по туризму, сообщил ТАСС посол страны в России Полад Бюльбюль оглы. Оно прекратило работу из-за пандемии Covid-19.
Новости предыдущего дня, 27 января — здесь.
В чем проблема Анголе пойти на встречу Алросе? Все же дружественная страна! Пусть компенсируются 1 рубль на основе международного опыта из россии 😃
С возможностью вернуться, когда санкции снимут? А пока они передадут долю "Алроса" племяннику местного вождя-генерала?
Да, они наши друзья, но больше дружат с деньгами. Дружба дружбой... Деньги лучше.
Мне много раз патриотично настроенные товарищи с пеной у рта доказывали, что в 90-х США незаконно заставила таки подписать СРП (Сахалины-1/2), и вообще паразитировали на российском народном достоянии, уничтожали страну и «выкачивали ресурсы». Как это несправедливо и бла бла бла.
Но когда в этом уравнении на место США становится российская АЛРОСА, а на место РФ 90-х африканская Ангола, то риторика сразу меняется, верно? И уже забываем о национальных достояниях других стран, и вспоминаем про контракты
Циничные западные компании выкачивают за копейки ресурсы из колониальных стран, и на этом зиждется благополучие Запада!
Это Вы еще не вспомнили про "безвозмездную помощь" СССР странам Африки. Подождите немного и Вам расскажут, как в Африке за "просто так" строили больницы, школы, АЭС, да чуть ли не с деревьев бедных африканцев сняли, только из-за "интернационального долга".
А потом начинаешь копать глубже и обнаруживаешь, что это "безвозмездная помощь" оказывается имела вполне ощутимую выгоду, как экономическую, так и геополитическую.
Хотел найти мем «это другое», но лень
И никаких требований, токсичные, слышали?!
Какое доброе лицо - кто он?
Какие хитровыдуманные ангольцы эти. За "спасибо" россияне поработали и типа свалили? Это они попутали нас с европейцами, те свалят поджав хвост, а наши за рубль подерутся еще.
Как раз наоборот, перенимают наши стратегии - впустить инвестиции, а потом цап-царап
Они - на своей земле, мы на чужой.
Примут какой-нибудь закон задним числом, и все, пишите письма. В Басманный суд не пойдешь. А уж что-что, воевать они тоже умеют, если что ..
О, и Ангола показала свой оскал.
Она теперь дружественная или это «временные сложности»?
"Когда санкции будут сняты".
А ангольские пацаны - ребята с юмором! ))
Т.е если мы их - это закон такой, все норм. Если они нас - то это недружественный захват.
Санкции все таки работают, я так понимаю. Алроса теперь на своей шкуре почувствует, что ощущают компании, которые хотели бы выйти из российского бизнеса.
Пусть готовятся к деанголизации!
Осталось только Сомали требования выставить и требовать дань 300 лет.
А вот саммит был который, где правительство налаживало контакт. Оно для чего было? Или Ангола в сделку не входила?
Налажало
"Азербайджан в 2024 году возобновит в России работу представительства госагентства по туризму, сообщил ТАСС посол страны в России Полад Бюльбюль оглы."
Отличным был певцом и таким остался - сладко поёт.
Дружественная Ангола дружественно пихает залуп за воротник Алросе и дружественно водит по губам
Ну только выиграли же.
ага, потом зайдет туда вместо алросы демократическая французская компания