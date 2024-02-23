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Деньги
Полина Лааксо

Капитализация Nvidia за день увеличилась на $277 млрд — это рекордный суточный прирост для фондового рынка США Статьи редакции

На момент публикации рыночная капитализация компании составляет $1,998 трлн.

  • 22 февраля 2024 года скачок стоимости акций сразу на 16% помог Nvidia побить предыдущий рекорд, установленный Meta* в начале этого же месяца, — тогда компания Марка Цукерберга получила за сутки плюс $197 млрд к стоимости.
  • Бумаги первой на момент публикации торгуются по цене $800 за штуку, второй продаются за $487.
Рекордные суточные приросты капитализации на фондовом рынке США — дата, название, сумма
  • Котировки Nvidia выросли, помимо прочего, на фоне хорошей отчётности: выручка за четвёртый фискальный квартал составила $22,1 млрд, что на 22% больше квартал к кварталу и на 265% больше год к году, а чистая прибыль равнялась $12,3 млрд. За фискальный год, завершившийся 28 января 2024-го, компания выручила $60,9 млрд — на 126% больше, чем годом ранее.
Сооснователь Nvidia Дженсен Хуанг. Источник: Reuters
  • Nvidia остаётся одним из основных «выгодоприобретателей» в эпоху развития ИИ-разработок, так как доминирует на рынке микрочипов для ИИ.
  • По словам FT, глава компании Дженсен Хуанг осознал широту потенциала искусственного интеллекта ещё в 2012 году, когда с помощью технологий Nvidia учёные Алекс Крижевский, Илья Суцкевер (сооснователь OpenAI) и Джеффри Хинтон обучали нейросеть AlexNet распознавать изображения. Уже спустя четыре года Хуанг поставил OpenAI первый суперкомпьютер.
Деньги
Полина Лааксо
Американский «индекс широкого рынка» S&P 500 впервые закрылся на отметке выше 5000 пунктов Статьи редакции

Но аналитики говорят, что это ещё ничего не значит.

Точка на графике — индекс на закрытии торгов 9 февраля 2024 года

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #nvidia

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59 комментариев
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 Вася Пражкин

$277 млрд за день - неплохо. У нас вся страна на $370 млрд год жить будет(доходы бюджета в этом году). Зажрались америкосы у себя там, конечно.

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Aleksei M

Это бумажная прибыль, как же люди любят чужие деньги считать. Это просто цифра ниачом - количество акций умноженное на текущую цену

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3 комментария
Продюсер душнила

Загнивают совсем

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Иван

Пора в Брюссель на ту-160, разблокировать клиры

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Aleksei M

Ух мы им, ууух

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8 комментариев
Jack O Neill

минус второй А50 сегодня
скоро не останется (

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8 комментариев
Император Нолимоций

Разблокировалка не выросла.

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5 комментариев
Запопу Кусь

Они же видеокарты делают, а не ИИ чипы. 🙄

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Aleksei M

Они делают проф линейку которую как раз и используют для обучения ИИ

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8 комментариев
Илья Миронов

Ликеро-водочный завод "Кристал" обзавидовался уже, нельзя так делать😂

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Фоксик

А ведь тоже дают доступ в виртуальную реальность.

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1 комментарий
Иванов Иван

Но он поднял сколько можно в своей нише. Поимел по полной.

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debil
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SM

Приравняют к демонстрации флага в публичном месте. Эх, в какое интересное время живём!

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Вадим Д.

О, за день одна компания подорожала на сумму, большую, чем стоит большинство очень некислых организаций.
Да что там, некоторые страны вместе с населением куда дешевле стоят.

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Denis Bystruev

Вовремя часть бывших коллег перешла из Intel в Nvidia

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Серж

Ты такой крутой

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1 комментарий
Я сказал свое имя машине

Туземун йопт

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Stas Dyakonov

Охренеть! Вроде ещё GTA VI не вышла, чтобы народ стал сметать новые видяхи..

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Иван

Зато ллмки появляются каждый день, как грибы после дождя

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ник

А нахрена их сметать, если на ПК года через 2 выйдет только? Сначала ПС5 и Хбокс

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1 комментарий
Zzz Zzz

не на видяхах у них основной профит

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Dan

Не пузырь, а пузырищще

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Stas Dyakonov

Сказал чувак у которого с 50% вероятностью в компе стоит карта от Nvidia.

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56 комментариев
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