Капитализация Nvidia за день увеличилась на $277 млрд — это рекордный суточный прирост для фондового рынка США Статьи редакции
На момент публикации рыночная капитализация компании составляет $1,998 трлн.
- 22 февраля 2024 года скачок стоимости акций сразу на 16% помог Nvidia побить предыдущий рекорд, установленный Meta* в начале этого же месяца, — тогда компания Марка Цукерберга получила за сутки плюс $197 млрд к стоимости.
- Бумаги первой на момент публикации торгуются по цене $800 за штуку, второй продаются за $487.
- Котировки Nvidia выросли, помимо прочего, на фоне хорошей отчётности: выручка за четвёртый фискальный квартал составила $22,1 млрд, что на 22% больше квартал к кварталу и на 265% больше год к году, а чистая прибыль равнялась $12,3 млрд. За фискальный год, завершившийся 28 января 2024-го, компания выручила $60,9 млрд — на 126% больше, чем годом ранее.
- Nvidia остаётся одним из основных «выгодоприобретателей» в эпоху развития ИИ-разработок, так как доминирует на рынке микрочипов для ИИ.
- По словам FT, глава компании Дженсен Хуанг осознал широту потенциала искусственного интеллекта ещё в 2012 году, когда с помощью технологий Nvidia учёные Алекс Крижевский, Илья Суцкевер (сооснователь OpenAI) и Джеффри Хинтон обучали нейросеть AlexNet распознавать изображения. Уже спустя четыре года Хуанг поставил OpenAI первый суперкомпьютер.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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$277 млрд за день - неплохо. У нас вся страна на $370 млрд год жить будет(доходы бюджета в этом году). Зажрались америкосы у себя там, конечно.
Это бумажная прибыль, как же люди любят чужие деньги считать. Это просто цифра ниачом - количество акций умноженное на текущую цену
Загнивают совсем
Пора в Брюссель на ту-160, разблокировать клиры
Ух мы им, ууух
минус второй А50 сегодня
скоро не останется (
Разблокировалка не выросла.
Они же видеокарты делают, а не ИИ чипы. 🙄
Они делают проф линейку которую как раз и используют для обучения ИИ
Ликеро-водочный завод "Кристал" обзавидовался уже, нельзя так делать😂
А ведь тоже дают доступ в виртуальную реальность.
Но он поднял сколько можно в своей нише. Поимел по полной.
Приравняют к демонстрации флага в публичном месте. Эх, в какое интересное время живём!
О, за день одна компания подорожала на сумму, большую, чем стоит большинство очень некислых организаций.
Да что там, некоторые страны вместе с населением куда дешевле стоят.
Вовремя часть бывших коллег перешла из Intel в Nvidia
Ты такой крутой
Туземун йопт
Охренеть! Вроде ещё GTA VI не вышла, чтобы народ стал сметать новые видяхи..
Зато ллмки появляются каждый день, как грибы после дождя
А нахрена их сметать, если на ПК года через 2 выйдет только? Сначала ПС5 и Хбокс
не на видяхах у них основной профит
Не пузырь, а пузырищще
Сказал чувак у которого с 50% вероятностью в компе стоит карта от Nvidia.