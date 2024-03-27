Приложение Mir Pay пропало из Google Play Статьи редакции
Оператор карт «Мир» попал под блокирующие санкции США в конце февраля 2024 года.
- О том, что Mir Pay больше недоступно в Google Play, пишет ТАСС. Приложение можно скачать из RuStore.
- «РИА Новости» указывает, что из Google Play также исчезли приложения «СБПэй» и «Привет!». Из App Store эти сервисы удалили в конце февраля 2024 года, когда Национальная система платёжных карт (НСПК, оператор платёжной системы «Мир») попала под санкции США.
- В марте НСПК получила уведомление от платёжной системы Армении, что с 30 марта банки-участники Armenian Card прекращают обслуживание карт «Мир». С ними продолжит работать только «ВТБ Армения».
- Samsung сообщила, что с 3 апреля добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay станет недоступно.
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Теперь весь мир увидел их лицемерие. Они - ПРОТИВ МИРА!
Модерация висишки тоже походу в доле 💁
Спецом оставляют только либеральные комменты всепрапальщиков чтобы манипулировать общественным мнением.
Причём здесь либерализм-то? Хоть бы со значением термина ознакомились, прежде чем использовать 🤡
некогда, она по 8 часов в день в тикток залипает
И чё? Тикток веселее чем висишка 😝
Тут про бизнес 1%, а 99% это бестолковая политота 😒
Лучше танцевать и зарабатывать деньги, чем стрессовать и вот это всё 💁
От этого вообще можно умереть 💁
Заметил что вы как раз и аппелируете к около-политическим темам что в свою очередь приводит к подобным дискуссиям. И такие обсуждения уже входят в указанные вами 99%.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
не "прИчем", а "при чЁм" !
Учи наш русский язык
Благодарю, что поправили. Да, здесь допустил ошибку и не проверил после публикации комментария
Во всем виноваты клятые либералы.
То, что им власть в нашей стране никто и никогда не давал — вопрос отдельный.
PS: мне смешно слышать, как Ельцина и в целом власть 90-х, называют "либеральной", ведь коммунистическая партия и советская система, то и дело выращивала либералов.
Какуля все о своих теориях заговора, строчит в перерывах между просмотром соловьева
Я назвала какулей Какера. В этом и был юмор что он Какер, поэтому он и переделал Такера в Какера 💁
А вы мало того что ябида корябида, так ещё и глупый без чувства юмора 💁
Ха-ха-ха. Вата удивляется что не все поддерживают деструктивный курс псевдолидера. И не все хотят жить в северной Корее.
Даже любопытно стало, какие комменты затирают, давайте откажемся от всех технологий буржуйских и будем ходить в валенках?
Тебе никто не запрещает радоваться подобным новостям и писать что-то в стиле: нам это только на пользу. Вы можете позориться сколько угодно.
Аккуратнее, а то могут и самокатом сбить и наорать, как в Магните!
Поебать + Поебать. Установил что нужно без Google Pay через рустор
А рустор не смогут заблочить за санкционку?
оно как бы с апк ставится, как и всё остальное при желании
Демократия она такая
Кто о чем а житель самой демократичной страны мира продолжает разоблачать западный тотатлитаризм.
Да. Демократия это выбор. Хочешь, живи мирно, соблюдай законы, веди сотрудничество со всем миром и пользуйся всеми технологииями человечества.
Либо начни войну и получи изоляцию как Северная Корея.
извините, а с кем начала войну Северная Корея?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Корейская_война
Ну эта война де-факто закончилась еще 70 лет назад, хотя перемирия они и не подписали. А изоляцию корейцы устроили сами себе. У других тоталитарных и социалистических государств внешняя торговля шла успешно. Что же касается международных санкций, то их вообще ввели только в 2006 году.
И гуглу Мир не нужен.
У них там свой мирок)
Да и хрен на них
Странный цвет для классического. В моем понимании он белый должен быть. Это уже хреновина какая-то
В японском стиле.
Ну хотя иллюзии все о "партнерах" рассеяны наконец
Иллюзии были лишь у наивных, верящих кремлепропагандистам 😃
Mir Pay пропало из Google Play
К-к-к-комбо!
думаете владельцы самсунгов не осилят поставить рустор?
Владельцы самсунгов осилят приклеить стикер на камеру
Скоро будут приложения "Звёздный мир", "Старо как мир", "Мир как иллюзия" и т.п. Игру БейСБОЛ уже не остановить.
Ой БЯДА БЯДА. ОГОРЧЕНИЕ !
Мир уже не будет прежним!
первый
Кто-нибудь расстроился?
Комментарий удален модератором
Да пора возвращаться к бартерным площадкам. А не вот это ваше все непонятное.
Бумажные деньги не отключат, не запретят, не заблокируют!
Ну нечего поставим ручками его. Хотя не понятно зачем это приложение вообще нужно.
Так будут ставить с официальных сайтов апк на прямую, в чем проблема то
Так для ведроидов проблемы и нет
Как бы есть. Ставь рустор с вирусами, троянами и нулевой модерацией приложений
Будешь ставить с рустора только. Как, например, сделал ВТБ. Апк больше не выкладывает на своем сайте
Никогда не было и вот опять.
А что случилось?!
А когда-то были популярные разговоры о том, что США никогда не будут использовать своё влияние в неблаговидных целях в области экономики, культуры, спорта, технологий. Они же оплот демократии, лидер "цивилизованного мира".
Ладно, запрет на поставку изделий двойного назначения ещё можно было бы оправдать либералам, но запрет на использование НСПК?
Откровенная экономическая война в целях ухудшения положения населения чужой страны. Ничего хорошего для США. Положительное отношение к США может сохраниться только у отмороженной политоты.