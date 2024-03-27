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Таня Боброва

Приложение Mir Pay пропало из Google Play Статьи редакции

Оператор карт «Мир» попал под блокирующие санкции США в конце февраля 2024 года.

Обновлено в 14:03 мск. В НСПК сообщили «Ъ», что Mir Pay и «СБПэй» остаются доступными для скачивания в магазинах RuStore и AppGаllery. Уже установленные на Android-смартфоны приложения продолжают работать.
  • О том, что Mir Pay больше недоступно в Google Play, пишет ТАСС. Приложение можно скачать из RuStore.
  • «РИА Новости» указывает, что из Google Play также исчезли приложения «СБПэй» и «Привет!». Из App Store эти сервисы удалили в конце февраля 2024 года, когда Национальная система платёжных карт (НСПК, оператор платёжной системы «Мир») попала под санкции США.
  • В марте НСПК получила уведомление от платёжной системы Армении, что с 30 марта банки-участники Armenian Card прекращают обслуживание карт «Мир». С ними продолжит работать только «ВТБ Армения».
  • Samsung сообщила, что с 3 апреля добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay станет недоступно.

#новости #googleplay

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 Андрей Вечерний

Теперь весь мир увидел их лицемерие. Они - ПРОТИВ МИРА!

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Запопу Кусь

Модерация висишки тоже походу в доле 💁
Спецом оставляют только либеральные комменты всепрапальщиков чтобы манипулировать общественным мнением.

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Maxim Sergeevich

Причём здесь либерализм-то? Хоть бы со значением термина ознакомились, прежде чем использовать 🤡

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4 shizzle ma nizzle

некогда, она по 8 часов в день в тикток залипает

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Запопу Кусь

И чё? Тикток веселее чем висишка 😝
Тут про бизнес 1%, а 99% это бестолковая политота 😒
Лучше танцевать и зарабатывать деньги, чем стрессовать и вот это всё 💁
От этого вообще можно умереть 💁

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milkminer

Заметил что вы как раз и аппелируете к около-политическим темам что в свою очередь приводит к подобным дискуссиям. И такие обсуждения уже входят в указанные вами 99%.

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Дарья Максимова

не "прИчем", а "при чЁм" !
Учи наш русский язык

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Maxim Sergeevich

Благодарю, что поправили. Да, здесь допустил ошибку и не проверил после публикации комментария

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Николай Верегин

Во всем виноваты клятые либералы.

То, что им власть в нашей стране никто и никогда не давал — вопрос отдельный.

PS: мне смешно слышать, как Ельцина и в целом власть 90-х, называют "либеральной", ведь коммунистическая партия и советская система, то и дело выращивала либералов.

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Случай

Какуля все о своих теориях заговора, строчит в перерывах между просмотром соловьева

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Запопу Кусь

Я назвала какулей Какера. В этом и был юмор что он Какер, поэтому он и переделал Такера в Какера 💁
А вы мало того что ябида корябида, так ещё и глупый без чувства юмора 💁

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Optimus

Ха-ха-ха. Вата удивляется что не все поддерживают деструктивный курс псевдолидера. И не все хотят жить в северной Корее.

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Sergei N

Даже любопытно стало, какие комменты затирают, давайте откажемся от всех технологий буржуйских и будем ходить в валенках?

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Продюсер душнила

Тебе никто не запрещает радоваться подобным новостям и писать что-то в стиле: нам это только на пользу. Вы можете позориться сколько угодно.

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Stas Sokolov

Аккуратнее, а то могут и самокатом сбить и наорать, как в Магните!

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reazzon

Поебать + Поебать. Установил что нужно без Google Pay через рустор

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Giraffe

А рустор не смогут заблочить за санкционку?

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неформат

оно как бы с апк ставится, как и всё остальное при желании

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Альвар

Демократия она такая

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Марат Яз

Кто о чем а житель самой демократичной страны мира продолжает разоблачать западный тотатлитаризм.

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Optimus

Да. Демократия это выбор. Хочешь, живи мирно, соблюдай законы, веди сотрудничество со всем миром и пользуйся всеми технологииями человечества.
Либо начни войну и получи изоляцию как Северная Корея.

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Эмиль

извините, а с кем начала войну Северная Корея?

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Юрий Б.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Корейская_война

Корейская война
Корейская война — война, которая велась между Северной частью Корейского полуострова и Южной…
ru.m.wikipedia.org
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Эмиль

Ну эта война де-факто закончилась еще 70 лет назад, хотя перемирия они и не подписали. А изоляцию корейцы устроили сами себе. У других тоталитарных и социалистических государств внешняя торговля шла успешно. Что же касается международных санкций, то их вообще ввели только в 2006 году.

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Вадим Д.

И гуглу Мир не нужен.

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Семен Подкопаев

У них там свой мирок)

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Илларион Колесников

Да и хрен на них

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Григорий Красильников

Странный цвет для классического. В моем понимании он белый должен быть. Это уже хреновина какая-то

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Чайка О.

В японском стиле.

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Руслан Астафьев

Ну хотя иллюзии все о "партнерах" рассеяны наконец

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Maxim Sergeevich

Иллюзии были лишь у наивных, верящих кремлепропагандистам 😃

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Griby Lenina
использование карт «Мир» в Samsung Pay станет недоступно.
Mir Pay пропало из Google Play

К-к-к-комбо!

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Таир Бакиев

думаете владельцы самсунгов не осилят поставить рустор?

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ZuDwa

Владельцы самсунгов осилят приклеить стикер на камеру

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Слегка Придурковатый

Скоро будут приложения "Звёздный мир", "Старо как мир", "Мир как иллюзия" и т.п. Игру БейСБОЛ уже не остановить.

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Abnatop Sky

Ой БЯДА БЯДА. ОГОРЧЕНИЕ !

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Борис Интеграторов

Мир уже не будет прежним!

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Максим Ростокин

первый

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ZuDwa

Кто-нибудь расстроился?

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ZuDwa

Да пора возвращаться к бартерным площадкам. А не вот это ваше все непонятное.

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TheGeerav

Бумажные деньги не отключат, не запретят, не заблокируют!

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Станислав

Ну нечего поставим ручками его. Хотя не понятно зачем это приложение вообще нужно.

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debil
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Ян Земских

Так будут ставить с официальных сайтов апк на прямую, в чем проблема то

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Альвар

Так для ведроидов проблемы и нет

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Котик Котиков

Как бы есть. Ставь рустор с вирусами, троянами и нулевой модерацией приложений

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Котик Котиков

Будешь ставить с рустора только. Как, например, сделал ВТБ. Апк больше не выкладывает на своем сайте

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Константин Афанасьев

Никогда не было и вот опять.

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Котик Котиков

А что случилось?!

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Азер Гарягды

А когда-то были популярные разговоры о том, что США никогда не будут использовать своё влияние в неблаговидных целях в области экономики, культуры, спорта, технологий. Они же оплот демократии, лидер "цивилизованного мира".

Ладно, запрет на поставку изделий двойного назначения ещё можно было бы оправдать либералам, но запрет на использование НСПК?

Откровенная экономическая война в целях ухудшения положения населения чужой страны. Ничего хорошего для США. Положительное отношение к США может сохраниться только у отмороженной политоты.

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