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Источник: «Аэрофлот»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 марта: доллар — 92,59 рубля (на две копейки больше, чем 27 марта), евро — 100,27 рубля (на 14 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск 28 марта: доллар — 92,03 рубля, евро — 99,7 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии 27 марта: доллар — 92,3 рубля, евро — 99,88 рубля.

Кто и как адаптируется

Австрийский Wienerberger продал два завода по производству кирпича, расположенные во Владимирской области и Татарстане, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. В головном офисе Wienerberger информацию о сделке РБК подтвердили.

Одним из пунктов нацпроекта «Экономика данных» может стать покупка 1,1 млн планшетов на базе отечественной ОС «Аврора» за пять лет, выяснил Forbes. По данным издания, они нужны для Минобразования, Минздрава, МВД и МЧС.

«Аэрофлот» переходит на планшеты от Fplus, рассказали «Ведомостям» представители авиакомпании и производителя устройств. К поставке планируются модели планшетов Т1100 на ОС «Аврора».

Арбитражный суд Москвы 21 марта удовлетворил иск бывшего предправления «Уралсиба» Ильдара Муслимова к Euroclear, который тот подавал в интересах более 20 граждан. О результатах рассмотрения дела знает автор Telegram-канала Class Action Lab, юрист Виктор Домшенко, об этом он рассказал «Ведомостям». Иск рассматривался в закрытом режиме.

Дистрибутор «Джамилько» ищет персонал для развития собственной торговой марки по направлению детской одежды, заметил «Ъ». В частности, руководителя группы СТМ по бренду Motherbear, менеджера по производству, конструктора детской одежды.

Контекст

Средняя стоимость табака для кальяна в январе-феврале 2024 года составила 219 рублей за 30 г — это на 9% больше год к году, следует из отчёта Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»). С документом ознакомились «Ведомости». На цене сказались неурожай табачного сырья в мире и усложнение логистики.

Накануне Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей. Собеседник «Ъ» на рынке отмечает, что компетенции для производства игровых консолей есть у холдингов Fplus и GS Group. Источник газеты среди производителей электроники считает, что проект в целом могут поручить «крупному холдингу, вовлечённому в игровую индустрию, например VK».

Новости предыдущего дня, 27 марта — здесь.