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Таня Боброва

День 764: «Аэрофлот» перейдёт на планшеты с ОС «Аврора», Wienerberger продал заводы по производству кирпича в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «Аэрофлот»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 марта: доллар — 92,59 рубля (на две копейки больше, чем 27 марта), евро — 100,27 рубля (на 14 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск 28 марта: доллар — 92,03 рубля, евро — 99,7 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 27 марта: доллар — 92,3 рубля, евро — 99,88 рубля.

Кто и как адаптируется

Австрийский Wienerberger продал два завода по производству кирпича, расположенные во Владимирской области и Татарстане, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. В головном офисе Wienerberger информацию о сделке РБК подтвердили.

Одним из пунктов нацпроекта «Экономика данных» может стать покупка 1,1 млн планшетов на базе отечественной ОС «Аврора» за пять лет, выяснил Forbes. По данным издания, они нужны для Минобразования, Минздрава, МВД и МЧС.

«Аэрофлот» переходит на планшеты от Fplus, рассказали «Ведомостям» представители авиакомпании и производителя устройств. К поставке планируются модели планшетов Т1100 на ОС «Аврора».

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Арбитражный суд Москвы 21 марта удовлетворил иск бывшего предправления «Уралсиба» Ильдара Муслимова к Euroclear, который тот подавал в интересах более 20 граждан. О результатах рассмотрения дела знает автор Telegram-канала Class Action Lab, юрист Виктор Домшенко, об этом он рассказал «Ведомостям». Иск рассматривался в закрытом режиме.

Дистрибутор «Джамилько» ищет персонал для развития собственной торговой марки по направлению детской одежды, заметил «Ъ». В частности, руководителя группы СТМ по бренду Motherbear, менеджера по производству, конструктора детской одежды.

Контекст

Средняя стоимость табака для кальяна в январе-феврале 2024 года составила 219 рублей за 30 г — это на 9% больше год к году, следует из отчёта Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»). С документом ознакомились «Ведомости». На цене сказались неурожай табачного сырья в мире и усложнение логистики.

Накануне Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей. Собеседник «Ъ» на рынке отмечает, что компетенции для производства игровых консолей есть у холдингов Fplus и GS Group. Источник газеты среди производителей электроники считает, что проект в целом могут поручить «крупному холдингу, вовлечённому в игровую индустрию, например VK».

Новости предыдущего дня, 27 марта — здесь.

#новости

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84 комментария
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 Невероятный Блондин

Маленькая просьба:
Пишите «отечественное» в кавычках.

Потому что все знают где находится это отечество.

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Слегка Придурковатый

Твоё сектантство сводит тебя с ума - ты близок к превращению в иноагента. Аккуратней.

Вот тебе новость, где нельзя писать слово "отечественное" в кавычках:
«Больше половины отечественных процессоров "Байкал" оказались бракованными».

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3 комментария
Запопу Кусь

Аврора это отечественная ОС 💁

В РФ полно крутых программистов. Своя ОС это абсолютно реальная задача.

Кстати говоря, запад реально может поднасрать и навсегда заблокировать все устройства в РФ 💁

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1 комментарий
Krem-brulee

А я ничего необычного в этом не вижу. Но я против постоянного использования в текстах выражений, которые в устной речи используются редко

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Арсений

Кавычки можно не ставить, все всё понимают)

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1 комментарий
Вадим Д.
Вождь поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей

Всё ещё смешно.

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Алекс Д.

Произвести-то, произведут, а вот кто для них игры то будет делать? (:

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6 комментариев
Хитрый Чен

Чё ты ржешь? Ржать надо будет когда они клон PS2 выпустят с игрой Чебурашка, ценой 19999₽ и Путину покажут как революционную новинку.

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2 комментария
Ri Kha

Моноблок с железом предыдущего поколения на линуксе будут продавать как приставку. Или накатят стимос. Там майки не тянут с иксбоксом, а они хотят на этот рынок влезть как-то. Смешно.

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кiт

А вообще я не представляю, чтоб у нас сделали какие-то реально классные консоли

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кiт

Два дня новости - два дня смеха

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Вадим Д.
1,1 млн планшетов на базе отечественной ОС «Аврора» за пять лет

Ой-ой, китайцам сказали что надо сделать 1,1 млн российских планшетов?

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Доктор Шкутко

Хоть 10 млн. Ещё одну деревню обеспечат запчастями

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Алекс Д.

Всё проще- на соньках, иксбоксах и ниндендо шильдики переклеят и всё. Так и было в 90х с Дэнди...

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1 комментарий
Ефим Ш.

вот тоже подумал не обидятся китайцы за такой нож в спину) Планшеты эти совсем слабенькие, ну и цена соответствующая

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тёма

Ну за пять лет китайцы могли и больше сделать

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Слегка Придурковатый

"Накануне Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей"

Отечественная игровая приставка уже есть. Но бюджетные деньги освоить всё-таки нужно, ящетаю.

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Алекс Д.

Вообще, это тоже "переклееный шильдик" с ниндендо :)

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2 комментария
тёма

Дизайн изменят немного - и в массы!

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Роман Вячеславович

Ну что, любители позитивных новостей, чем перекрывать будете ?

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Santiago

Таможенная пошлина выросла? Так это неплохо. Цена, кстати тоже выросла - снова хорошо.

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Вот этим:

Суд арестовал замруководителя ФТС Елену Ягодкину. Замруководителя ФТС Ягодкину обвинили в превышении полномочий при выдаче акцизных марок, что повлекло ущерб на 1,228 млрд руб. Елена Ягодкина вину не признала.

Щас их всех посадят, и сразу будет порядок!

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5 комментариев
Юрий Б.
Сегодня все очень позитивно

АХАХАХХА

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местный житель

Отечественные планшеты.
Звучит как.

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Hox
Звучит как.

Ну, в принципе, в СССР не плохие планшеты делали. Можем повторить!

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2 комментария
GINIX - отзывы для бизнеса

Статья рассказывает о курсах валют, продаже заводов Wienerberger в России, планах на закупку планшетов "Аврора", адаптации "Аэрофлота" к отечественной электронике, иске против Euroclear, развитии бренда одежды "Джамилько", изменении стоимости табака для кальяна и планах по производству игровых приставок в России.

Саммари:
- Курс доллара и евро по ЦБ и Мосбирже.
- Wienerberger продал заводы в России.
- План покупки планшетов "Аврора" для госструктур.
- "Аэрофлот" переходит на планшеты от Fplus.
- Суд удовлетворил иск против Euroclear.
- "Джамилько" развивает новый бренд детской одежды.
- Рост стоимости табака для кальяна.
- Инициатива производства игровых приставок.

Стараюсь выделять самое важное для вас.

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Невероятный Блондин

Опять хуёво вышло, даже курс не осилил.
Проценты и цены тоже не осилил.

Хуёво твой саммари работает.

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8 комментариев
Дед Мазай и стекловата

Прекрати стараться и займись делом.

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Алекс Д.
Курсы ЦБ на 28 марта: доллар — 92,59 рубля (на две копейки больше, чем 27 марта), евро — 100,27 рубля (на 14 копеек меньше).

Даже евро с каждым днём сдаёт позиции перед рублём, а "грязная зелёная бумажка", всё никак не обрушится...

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Доктор Шкутко

"Накануне Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей."
Я так вижу ваш, как наш, скоро будет картоплю в прямом эфире перебирать. Мастер на все руки :) Я то думал руководитель должен руководить, а не дырки собственной системы собой затыкать.

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Дед Мазай и стекловата

Руководитель должен руководить. Но не царёк. Царёк должен помавать ручками, а челядь должна улавливать все нюансы его настроения.

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Дмитрий Зима

Как можно принять решение о внедрении того, чего нет? Написание софта для пилотов под Аврору может занять годы

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Алекс

Ну главное деньги выделить, а там действительно можно будет годами разрабатывать, а потом и пенсия и руководитель (ака ответственный) сменится и будет отчитываться о работе.

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Alex Melnikoff

да зачем заводы? реальность такая, что скоро каждый сам себе кремль построит, при чем из собственного кирпича

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Дед Мазай и стекловата

Поправьте, если ошибаюсь: Аврора - это такая ось для чиновников, на базе спизженой Sailfish, в которой любой тап по экрану сразу отсылается к чекистам?

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Лысый

Всё так

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Арсений

Все! Россия без кирпичей

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Виктор Петров

Отложите ещё. Год будет благоприятный.

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Сообщество vc.ru
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Santiago

Когда у Путина было детство - никаких приставок и в помине не было.

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1 комментарий
Вадим Д.

«Отечественные» планшеты Аэрофлоту будут собирать не на бывших ли кирпичных заводах Wienerberger?

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Krem-brulee

Класть кирпичи теперь будут эти собиратели планшетов прямо из-под штанов

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Хитрый Чен

Планшеты нужно продавать строго за цифровой рубль.

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A V

Отечество чье?

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Роман Вячеславович

Кстати про вчерашнюю новость

Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России

Почему никто не вспомнил про отечественную Gs Gamekit ? Ах да, наверное, потому что она на хуй ни кому не нужна была целых восимь лет (см. дату видео)
https://www.youtube.com/watch?v=uFPlwlqZ6jA

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Nikita L.

Интересно до сих пор бесплатные игры каждую неделю выходят))))

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Укладчик стекловаты

О у нас появятся свои игровые приставки?) охота посмотреть

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Зин Кравец

Я думаю это будет полезно в будущем

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Юрий Б.

На табак цена маловато выросла. Всего 9%..

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Santiago

Подождите, потерпите немного - вырастет больше.

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81 комментарий
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