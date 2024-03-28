День 764: «Аэрофлот» перейдёт на планшеты с ОС «Аврора», Wienerberger продал заводы по производству кирпича в России Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 28 марта: доллар — 92,59 рубля (на две копейки больше, чем 27 марта), евро — 100,27 рубля (на 14 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Австрийский Wienerberger продал два завода по производству кирпича, расположенные во Владимирской области и Татарстане, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. В головном офисе Wienerberger информацию о сделке РБК подтвердили.
Одним из пунктов нацпроекта «Экономика данных» может стать покупка 1,1 млн планшетов на базе отечественной ОС «Аврора» за пять лет, выяснил Forbes. По данным издания, они нужны для Минобразования, Минздрава, МВД и МЧС.
«Аэрофлот» переходит на планшеты от Fplus, рассказали «Ведомостям» представители авиакомпании и производителя устройств. К поставке планируются модели планшетов Т1100 на ОС «Аврора».
Арбитражный суд Москвы 21 марта удовлетворил иск бывшего предправления «Уралсиба» Ильдара Муслимова к Euroclear, который тот подавал в интересах более 20 граждан. О результатах рассмотрения дела знает автор Telegram-канала Class Action Lab, юрист Виктор Домшенко, об этом он рассказал «Ведомостям». Иск рассматривался в закрытом режиме.
Дистрибутор «Джамилько» ищет персонал для развития собственной торговой марки по направлению детской одежды, заметил «Ъ». В частности, руководителя группы СТМ по бренду Motherbear, менеджера по производству, конструктора детской одежды.
Контекст
Средняя стоимость табака для кальяна в январе-феврале 2024 года составила 219 рублей за 30 г — это на 9% больше год к году, следует из отчёта Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»). С документом ознакомились «Ведомости». На цене сказались неурожай табачного сырья в мире и усложнение логистики.
Накануне Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей. Собеседник «Ъ» на рынке отмечает, что компетенции для производства игровых консолей есть у холдингов Fplus и GS Group. Источник газеты среди производителей электроники считает, что проект в целом могут поручить «крупному холдингу, вовлечённому в игровую индустрию, например VK».
Новости предыдущего дня, 27 марта — здесь.
Маленькая просьба:
Пишите «отечественное» в кавычках.
Потому что все знают где находится это отечество.
Твоё сектантство сводит тебя с ума - ты близок к превращению в иноагента. Аккуратней.
Вот тебе новость, где нельзя писать слово "отечественное" в кавычках:
«Больше половины отечественных процессоров "Байкал" оказались бракованными».
Аврора это отечественная ОС 💁
В РФ полно крутых программистов. Своя ОС это абсолютно реальная задача.
Кстати говоря, запад реально может поднасрать и навсегда заблокировать все устройства в РФ 💁
А я ничего необычного в этом не вижу. Но я против постоянного использования в текстах выражений, которые в устной речи используются редко
Кавычки можно не ставить, все всё понимают)
Всё ещё смешно.
Произвести-то, произведут, а вот кто для них игры то будет делать? (:
Чё ты ржешь? Ржать надо будет когда они клон PS2 выпустят с игрой Чебурашка, ценой 19999₽ и Путину покажут как революционную новинку.
Моноблок с железом предыдущего поколения на линуксе будут продавать как приставку. Или накатят стимос. Там майки не тянут с иксбоксом, а они хотят на этот рынок влезть как-то. Смешно.
А вообще я не представляю, чтоб у нас сделали какие-то реально классные консоли
Два дня новости - два дня смеха
Ой-ой, китайцам сказали что надо сделать 1,1 млн российских планшетов?
Хоть 10 млн. Ещё одну деревню обеспечат запчастями
Всё проще- на соньках, иксбоксах и ниндендо шильдики переклеят и всё. Так и было в 90х с Дэнди...
вот тоже подумал не обидятся китайцы за такой нож в спину) Планшеты эти совсем слабенькие, ну и цена соответствующая
Ну за пять лет китайцы могли и больше сделать
"Накануне Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей"
Отечественная игровая приставка уже есть. Но бюджетные деньги освоить всё-таки нужно, ящетаю.
Вообще, это тоже "переклееный шильдик" с ниндендо :)
Дизайн изменят немного - и в массы!
Ну что, любители позитивных новостей, чем перекрывать будете ?
Таможенная пошлина выросла? Так это неплохо. Цена, кстати тоже выросла - снова хорошо.
Вот этим:
Суд арестовал замруководителя ФТС Елену Ягодкину. Замруководителя ФТС Ягодкину обвинили в превышении полномочий при выдаче акцизных марок, что повлекло ущерб на 1,228 млрд руб. Елена Ягодкина вину не признала.
Щас их всех посадят, и сразу будет порядок!
АХАХАХХА
Отечественные планшеты.
Звучит как.
Ну, в принципе, в СССР не плохие планшеты делали. Можем повторить!
Статья рассказывает о курсах валют, продаже заводов Wienerberger в России, планах на закупку планшетов "Аврора", адаптации "Аэрофлота" к отечественной электронике, иске против Euroclear, развитии бренда одежды "Джамилько", изменении стоимости табака для кальяна и планах по производству игровых приставок в России.
Саммари:
- Курс доллара и евро по ЦБ и Мосбирже.
- Wienerberger продал заводы в России.
- План покупки планшетов "Аврора" для госструктур.
- "Аэрофлот" переходит на планшеты от Fplus.
- Суд удовлетворил иск против Euroclear.
- "Джамилько" развивает новый бренд детской одежды.
- Рост стоимости табака для кальяна.
- Инициатива производства игровых приставок.
Стараюсь выделять самое важное для вас.
Опять хуёво вышло, даже курс не осилил.
Проценты и цены тоже не осилил.
Хуёво твой саммари работает.
Прекрати стараться и займись делом.
Даже евро с каждым днём сдаёт позиции перед рублём, а "грязная зелёная бумажка", всё никак не обрушится...
"Накануне Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей."
Я так вижу ваш, как наш, скоро будет картоплю в прямом эфире перебирать. Мастер на все руки :) Я то думал руководитель должен руководить, а не дырки собственной системы собой затыкать.
Руководитель должен руководить. Но не царёк. Царёк должен помавать ручками, а челядь должна улавливать все нюансы его настроения.
Как можно принять решение о внедрении того, чего нет? Написание софта для пилотов под Аврору может занять годы
Ну главное деньги выделить, а там действительно можно будет годами разрабатывать, а потом и пенсия и руководитель (ака ответственный) сменится и будет отчитываться о работе.
да зачем заводы? реальность такая, что скоро каждый сам себе кремль построит, при чем из собственного кирпича
Поправьте, если ошибаюсь: Аврора - это такая ось для чиновников, на базе спизженой Sailfish, в которой любой тап по экрану сразу отсылается к чекистам?
Всё так
Все! Россия без кирпичей
Отложите ещё. Год будет благоприятный.
Когда у Путина было детство - никаких приставок и в помине не было.
«Отечественные» планшеты Аэрофлоту будут собирать не на бывших ли кирпичных заводах Wienerberger?
Класть кирпичи теперь будут эти собиратели планшетов прямо из-под штанов
Планшеты нужно продавать строго за цифровой рубль.
Отечество чье?
Кстати про вчерашнюю новостьПутин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России
Почему никто не вспомнил про отечественную Gs Gamekit ? Ах да, наверное, потому что она на хуй ни кому не нужна была целых восимь лет (см. дату видео)
https://www.youtube.com/watch?v=uFPlwlqZ6jA
Интересно до сих пор бесплатные игры каждую неделю выходят))))
О у нас появятся свои игровые приставки?) охота посмотреть
Я думаю это будет полезно в будущем
На табак цена маловато выросла. Всего 9%..
Подождите, потерпите немного - вырастет больше.