Деньги
Полина Лааксо

ЦБ третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых Статьи редакции

До этого регулятор пять раз её повышал.

  • Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остаётся высоким, говорится в сообщении Банка России. Инфляционные ожидания населения в апреле 2024 года снижались, а вот ценовые ожидания предприятий, наоборот, «немного выросли».
  • Внутренний спрос по-прежнему повышенный — на фоне «существенного роста доходов и уверенных потребительских настроений», однако он «превышает возможности расширить предложение». Увеличить выпуск трудно из-за дефицита кадров в большинстве отраслей.
  • Достичь целевых показателей инфляции не получится так быстро, как регулятор прогнозировал в феврале 2024 года. Чтобы стабилизировать инфляцию «вблизи 4%», потребуется «более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике».
Эльвира Набиуллина. Источник фото: телеканал «Санкт-Петербург»
  • Большинство аналитиков, опрошенных изданиями «Интерфакс», ТАСС, РБК, Forbes и «Ведомости» предполагали, что ставка останется на уровне 16%.
  • Темпы инфляции замедлились в марте 2024 года, но проинфляционные риски сохранились и могут быть усилены скачками цен на бензин.
  • Безработица обновила исторические минимумы, в феврале составив 2,8%. Дефицит кадров сохраняется. Замедление темпов роста цен «заметное», но положительная динамика в основном наблюдается в товарах. В услугах она отрицательная.
  • Некоторые эксперты допускают, что эти условия подтолкнут регулятора к повышению ставки «в будущем». Но в основном рассчитывают, что летом-осенью ЦБ начнёт смягчать денежно-кредитную политику и снизит ставку к концу 2024 года — возможно, вплоть до 12%.
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.
  • В феврале 2022 года регулятор повысил ставку с 9,5% до 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал постепенно снижать её до 7,5%.
  • В июле 2023 года ставку стали поднимать: сначала до 8,5%, а затем до 12%, 13%, 15% и 16% годовых. В феврале и марте 2024 года ЦБ сохранил её на уровне 16%.

#новости #цб

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55 комментариев
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 Walenok

Ипотеки еще отменяйте все льготные. Нужно, что бы рынок жилья обвалился.

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Владислав Горбачёв

Кому нужно? Застройщикам это не надо)

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1 комментарий
Julie Nguyen

чтоб по хардкору надо ставку до 100% поднять

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3 комментария
Стас Киселя
Но в основном рассчитывают, что летом-осенью ЦБ начнёт смягчать денежно-кредитную политику и снизит ставку к концу 2024 года — вплоть до 12%.

Не верится мне в это

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Anton

Скорее всего поднимут до 16,5

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Слегка Придурковатый

Эльвира, как же так. Ты же мне обещала, что 16,5% сделаешь.

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Киприан Лейн

Обещанного три года ждут :)

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Вася Пражкин

Мне кажется, тебя ник подвел. Вот если б был ты «Слегка умный», то Эльвира бы сразу обратила внимание, таких там не хватает.

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Кузя

Плохо уговаривал)) недорабатываешь

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судя по тому что не опускают похоже на то что не хотят вверх но увы, как минимум не поднимают

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Запопу Кусь

Я не иксперт, но мне кажется что 16% это мало 🙄
В Турции ставка 50% и нормально 💁‍♀️

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Твой друг и товарищ

Нормально, поому что ты не в Турции.
А так реально хорошо живем, можно и 75% бахнуть, лвл хардкор

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3 комментария
Вадим Д.

Да-да, в Туриции прям отлично, население пищит от восторга.

Сегодня без тиктока, а завтра двойная смена? (-:

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Пётр Иванов

Залупакусь 146%

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OZZ

Кому нормально, вы там были ???

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5 комментариев
Not Botox Did

Вот именно, что ты не эксперт.

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A V

Какой большой труд, наверное там все устали от таких сложных задач

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Айтизавр

Не уверен, что они там все на 100% выкладываются, однако это и правда большой труд. Вряд ли бы вы лучше справились на посту главы ЦБ

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OZZ

Задача отжать бизнес как тряпку ;)

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Вадим Д.

Какие мудрые решения. Наверное долго думали. Комитеты, подкомитеты, совещания, отчёты... Бедолаги.
Но справились, умнички, не зря икру едят.

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Walenok

Это точно сложней, чем рекламировать мессенджер Компасс.
Уверен, поменяй ставку, Вадим все равно был бы недоволен)

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Пётр Иванов

Я тут хотел в Подмосковье 2 недели отдохнуть домик с завтраками и комарами на берегу лужи… Миллион на 5х на 2 недели. А турция 5* всё включено на 5х на 2 недели 400к деревянных вместе с перелётом и проживаем и бесплатным аквапарком . И что выбрал? Остаться дома

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Aleksandr Van-Zaam

ура, ставка 16%, хотя банки в начале года ожидали постепенного снижения ставки и рекомендовали скупать облигации, никому нельзя верить)

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debil
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Я дико извиняюсь

Летом - осенью:
-понизим ставку до 12%?
-оставим 16

Новости на вс: ЦБ снова не повысил ставку! Болгары восхитились, Белгородцы сплотились, Москвичи купились

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debil
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Walenok

В целом норм. Понижать ставку, это значит что и так мощная инфляция ускорится еще сильней. Повышать и смысла нет, кредиты и так дорогие.
Осталось убрать льготные ипотеки и заживем.

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OZZ

Кому норм ?

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4 комментария
debil
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Марина Рассказова

Нет слов - одни эмоции. Пальцы гнутся только в свою сторону. Честно говоря, не совсем понимаю, куда мы катимся...?!

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Иван Иванов

главное, не рухнум

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OZZ

Стабилизец бизнеса придет писец !!!!

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Mikhail Medvedev

Не подняли, и то хорошо

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Невкусно и грустно

Инфляция, кстати, успешные 4% :)

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OZZ

За какой период и как считал ???

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Денис Смолянинов

Ну в принципе это было ожидаемо что всё останется как и было. Так что пока наслаждаемся именно такой ключевой ставкой.

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Пётр Иванов

А что не 146%?

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Пётр Иванов
Внутренний спрос по-прежнему повышенный — на фоне «существенного роста доходов и уверенных потребительских настроений», однако он «превышает возможности расширить предложение». Увеличить выпуск трудно из-за дефицита кадров в большинстве отраслей.

Ржали всей маршруткой

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Томский Сибирячок

Не страшно.

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52 комментария
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