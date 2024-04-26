ЦБ третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых Статьи редакции
До этого регулятор пять раз её повышал.
- Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остаётся высоким, говорится в сообщении Банка России. Инфляционные ожидания населения в апреле 2024 года снижались, а вот ценовые ожидания предприятий, наоборот, «немного выросли».
- Внутренний спрос по-прежнему повышенный — на фоне «существенного роста доходов и уверенных потребительских настроений», однако он «превышает возможности расширить предложение». Увеличить выпуск трудно из-за дефицита кадров в большинстве отраслей.
- Достичь целевых показателей инфляции не получится так быстро, как регулятор прогнозировал в феврале 2024 года. Чтобы стабилизировать инфляцию «вблизи 4%», потребуется «более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике».
- Большинство аналитиков, опрошенных изданиями «Интерфакс», ТАСС, РБК, Forbes и «Ведомости» предполагали, что ставка останется на уровне 16%.
- Темпы инфляции замедлились в марте 2024 года, но проинфляционные риски сохранились и могут быть усилены скачками цен на бензин.
- Безработица обновила исторические минимумы, в феврале составив 2,8%. Дефицит кадров сохраняется. Замедление темпов роста цен «заметное», но положительная динамика в основном наблюдается в товарах. В услугах она отрицательная.
- Некоторые эксперты допускают, что эти условия подтолкнут регулятора к повышению ставки «в будущем». Но в основном рассчитывают, что летом-осенью ЦБ начнёт смягчать денежно-кредитную политику и снизит ставку к концу 2024 года — возможно, вплоть до 12%.
- Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.
- В феврале 2022 года регулятор повысил ставку с 9,5% до 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал постепенно снижать её до 7,5%.
- В июле 2023 года ставку стали поднимать: сначала до 8,5%, а затем до 12%, 13%, 15% и 16% годовых. В феврале и марте 2024 года ЦБ сохранил её на уровне 16%.
1.2K показов
1.1K открытий
Ипотеки еще отменяйте все льготные. Нужно, что бы рынок жилья обвалился.
Кому нужно? Застройщикам это не надо)
чтоб по хардкору надо ставку до 100% поднять
Не верится мне в это
Скорее всего поднимут до 16,5
Эльвира, как же так. Ты же мне обещала, что 16,5% сделаешь.
Обещанного три года ждут :)
Мне кажется, тебя ник подвел. Вот если б был ты «Слегка умный», то Эльвира бы сразу обратила внимание, таких там не хватает.
Плохо уговаривал)) недорабатываешь
судя по тому что не опускают похоже на то что не хотят вверх но увы, как минимум не поднимают
Я не иксперт, но мне кажется что 16% это мало 🙄
В Турции ставка 50% и нормально 💁♀️
Нормально, поому что ты не в Турции.
А так реально хорошо живем, можно и 75% бахнуть, лвл хардкор
Да-да, в Туриции прям отлично, население пищит от восторга.
Сегодня без тиктока, а завтра двойная смена? (-:
Залупакусь 146%
Кому нормально, вы там были ???
Вот именно, что ты не эксперт.
Какой большой труд, наверное там все устали от таких сложных задач
Не уверен, что они там все на 100% выкладываются, однако это и правда большой труд. Вряд ли бы вы лучше справились на посту главы ЦБ
Задача отжать бизнес как тряпку ;)
Какие мудрые решения. Наверное долго думали. Комитеты, подкомитеты, совещания, отчёты... Бедолаги.
Но справились, умнички, не зря икру едят.
Это точно сложней, чем рекламировать мессенджер Компасс.
Уверен, поменяй ставку, Вадим все равно был бы недоволен)
Я тут хотел в Подмосковье 2 недели отдохнуть домик с завтраками и комарами на берегу лужи… Миллион на 5х на 2 недели. А турция 5* всё включено на 5х на 2 недели 400к деревянных вместе с перелётом и проживаем и бесплатным аквапарком . И что выбрал? Остаться дома
ура, ставка 16%, хотя банки в начале года ожидали постепенного снижения ставки и рекомендовали скупать облигации, никому нельзя верить)
Летом - осенью:
-понизим ставку до 12%?
-оставим 16
Новости на вс: ЦБ снова не повысил ставку! Болгары восхитились, Белгородцы сплотились, Москвичи купились
В целом норм. Понижать ставку, это значит что и так мощная инфляция ускорится еще сильней. Повышать и смысла нет, кредиты и так дорогие.
Осталось убрать льготные ипотеки и заживем.
Кому норм ?
Нет слов - одни эмоции. Пальцы гнутся только в свою сторону. Честно говоря, не совсем понимаю, куда мы катимся...?!
главное, не рухнум
Стабилизец бизнеса придет писец !!!!
Не подняли, и то хорошо
Инфляция, кстати, успешные 4% :)
За какой период и как считал ???
Ну в принципе это было ожидаемо что всё останется как и было. Так что пока наслаждаемся именно такой ключевой ставкой.
А что не 146%?
Ржали всей маршруткой
Не страшно.