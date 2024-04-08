День 775: экспорт из Турции в Россию просел, российские структуры Apple, TikTok и Gucci отчитались об убытках по РСБУ Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 6-8 апреля: доллар — 92,41 рубля (на 11 копеек больше, чем 5 апреля), евро — 100,12 рубля (на 6 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Учредитель компании-производителя бытовой техники Jackie's Гусейн Иманов купил 30% в другом производителе — Schaub Lorenz (ООО «Шмит Компани»). Он видит перспективы роста российского рынка бытовой техники на фоне ухода иностранных поставщиков, рассказал «Ъ». Собеседник «Ъ» на рынке оценил всё ООО в 1 млрд рублей.
Белорусские предприятия получат заказы на изготовление узлов российских самолётов, сообщило «Интерфакс» со ссылкой на посла России в Беларуси.
В Госдуме предложили повысить для золотодобывающих компаний налог на добычу полезных ископаемых на 78 тысяч рублей за 1 кг добытого золота с 1 июня 2024 года по 31 декабря. По словам первого зампреда комитета по налогам Ольги Ануфриевой, Россия практически прекратила поставки золота на внешние рынки. Из-за невыполнения плана по взиманию экспортных экспортных пошлин бюджет недополучил деньги. Поправка позволит это компенсировать.
Какие есть проблемы и трудности
Литовская Viciunai Group, выпускающая сурими, рыбные полуфабрикаты и другие продукты, отчиталась, что в феврале 2024 года получила одобрение правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями на сделку по продаже российского завода мощностью более 120 тысяч тонн продукции в год.
Консорциум «Вычислительная техника» («Аквариус», Yadro, Depo и другие) предложил запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков любых брендов, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ и двоих собеседников на рынке электроники.
Контекст
В 2023 году количество импортированных в Россию базовых станций связи и их компонентов выросло до $205 млн (+56% год к году) и 85,7 тысячи штук (+15), сообщил «Ъ» со ссылкой на таможенную статистику. В основном завозили оборудование Huawei, Ericsson и Nokia по параллельному импорту. Опрошенные газетой эксперты также рассказали, что операторы перешли с длинных контрактов на «закупки в розничном формате».
Из-за угрозы вторичных санкций и проблем с платежами экспорт из Турции в Россию по итогам первого квартала 2024 года упал на 32,1% в сравнении с 2023 годом. Основной спад наблюдался в табачной промышленности и секторах кожевенных и ювелирных изделий. О том, что проблемы с платежами сохраняются, рассказал и источник «РИА Новости» в одном из турецких госбанков.
В 2023 году основное юрлицо AliExpress в России ООО «Алибаба.ком (РУ)» получило 10 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ после 11,7 млрд рублей убытков в 2022 году. Компания отметила, что фактической прибыли не было: «В данных отображён бухгалтерский доход, "виртуальная прибыль", которая образовалась за счёт прощения выданного в 2021 году внутреннего займа от другой компании группы».
Выручка Apple в России по итогам 2023 года составила 3,6 млрд рублей — это примерно в 23,6 раза меньше, чем в 2022 году (тогда она превысила 85 млрд рублей), пишет ТАСС со ссылкой на отчётность Apple для ФНС. Чистый убыток оценили в чуть более 1 млрд рублей (в 2022 году он равнялся 6,5 млрд рублей).
С 2020 года — момента, когда TikTok начал предоставлять ФНС отчётность о работе в России, — российская структура соцсети впервые ушла в убыток. В 2023 году чистый убыток от деятельности в стране составил 427 млн рублей при прибыли в 530 млн рублей в 2022 году. Выручка — 681 млн рублей против 2,36 млрд годом ранее.
По итогам 2023 года российское подразделение Gucci показало убыток в 1,7 млрд рублей против 1,55 млрд рублей в 2022 году. Выручка по РСБУ составила 1,02 млн рублей. Компания прекратила продажи в России ещё в 2022 году и сократила персонал, но источник «Ведомостей» говорит, что она продолжает торговлю «вне собственной розницы» и продаёт косметику и парфюмерию стоимостью до €300 через мультибрендовые магазины и в duty-free-зонах аэропортов — в рамках санкционного законодательства.
Переводы из России в Казахстан даже в рублях и тенге обрабатывают с задержками до нескольких недель, заявил «Известиям» вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. Проблема существует с января 2024 года подчеркнули в «Национальном платёжном совете», потому что банки проводят более тщательные проверки клиентских операций, чтобы избежать вторичных санкций.
По итогам первого квартала 2024 года выручка российских фитнес-клубов составила 48,7 млрд рублей — это на 12% больше показателей того же периода в 2023 году, следует из данных Национального фитнес-сообщества (более 2700 фитнес-клубов из 85 регионов). Это произошло на фоне роста посещаемости и продаж клубных карт, которые к тому же подорожали.
С апреля 2024 года российские компании, которые покупают электронные услуги у контрагентов из стран ЕАЭС, начали уплачивать НДС в российский бюджет в качестве налоговых агентов. Страны-участницы ЕАЭС договорились об этом ещё в конце 2022 года, но процедура затянулась.
РБК в инфографике показало, как доходы россиян от предпринимательства росли с 2014 года по 2023 год.
Новости предыдущего дня, 7 апреля — здесь.
"Консорциум «Вычислительная техника» («Аквариус», Yadro, Depo и другие) предложил запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков любых брендов"
Данная просьба в адрес Минцифры - это однозначно пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола. Считаю, компетентные органы должны очень тщательно проверить Консорциум АНО «Вычислительная техника» на предмет пропаганды экстремистского международного общественного движения ЛГБТ.
Проси как можно больше, чтобы дали хоть что-то. Отсыпят им в итоге барьеров на +5-10% к цене - и ладушки :)
Ну т.е. всё, импортозаместили? Можно предъявлять те же требования, что и к Эплу, Самсунгу и Хуавею?
Нет, они просто сказочные … из деревни
О, в среду 777.Из-за невыполнения плана по взиманию экспортных пошлин
Правильно, бей своих, раз чужих не можете раскошелить.
Хотел было откомментировать что-нибудь остроумно, с цитатами. Да только заметка вся состоит из каких-то невеселых новостей. Когда уже дно?
Новое? Завтра обязательно будет!
А ты когда видишь дерьмо, тоже хочешь остроумно его откомментить? Или уходишь вдаль, прикрывая нос?
Ну, полное название рубрики "День Х / ХХ / ХХХ / ХХХХ невесёлых новостей", так что... ошиблись рубрикой!(((
Всё, нескрепная Apple совершенно точно убыточная в РФ компания. Штраф за это наверняка уже готовится.
Вот сразу видно, что не умеют западные компании вести бизнес. Убытки какие-то показывают на растущем рынке. Надо бы их продать кому надо, и прибыль пойдёт в гору🙈
кому-то с более выгодным предложением
— Вот вам отечественная оргтехника. Распространите среди жильцов нашего жэка.
— А если не будут брать?
— А если не будут брать, запретим параллельный импорт!
судя по этим новостям скоро будут новые заголовки о продаже российских подразделений, завод по производству крабовых палок уже продают.
78к за 1кг золота не так уж и дорого с учетом того сколько сейчас стоит кг золота )
В России (у нас) золото дешевле в магазине не стало... И ещё пошлину теперь платить на импорт товаров 15%, опять цены на всë пойдут вверх
Не с чего ему дешеветь в магазинах . Цены на закупку металла устремились в космос(
Не "пойдут вверх", а "устремятся к потолку равновесных рыночных показателей"
Так это не цена 1 кг золота. Это дополнительный налог в цене.
"Он видит перспективы роста российского рынка бытовой техники на фоне обнищания большей части населения России"
А-а-а...
"Белорусские предприятия получат заказы на изготовление узлов российских самолётов"
А они умеют в самолёты? Ну или хотя бы в эти узлы?
"В Госдуме предложили повысить для золотодобывающих компаний налог на добычу полезных ископаемых"
Зачем?
"Россия практически прекратила поставки золота на внешние рынки. Из-за невыполнения плана по взиманию экспортных пошлин бюджет недополучил деньги."
А куда тогда его девать то будут? Всех россиян покупать заставят?
"Литовская Viciunai Group, отчиталась, что в феврале 2024 года получила одобрение на сделку по продаже российского завода мощностью более 120 тысяч тонн продукции в год."
Все нас покидают...
"Консорциум «Вычислительная техника» («Аквариус», Yadro, Depo и другие) предложил запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков любых брендов"
Чтобы что? Сидеть без нихера? Пусть н...й идут!!!
"операторы перешли с длинных контрактов на «закупки в розничном формате»."
На Али с купонами на скидку и бесплатной доставкой...
"С 2020 года — момента, когда TikTok начал предоставлять ФНС отчётность о работе в России, — российская структура соцсети впервые ушла в убыток."
Ха-ха!
"Переводы из России в Казахстан даже в рублях и тенге обрабатывают с задержками до нескольких недель"
Чё творят...
"По итогам первого квартала 2024 года выручка российских фитнес-клубов составила 48,7 млрд рублей — это на 12% больше показателей того же периода в 2023 году"
"Это произошло на фоне роста продаж клубных карт, которые к тому же подорожали."
Всё растёт...
Зря смеетесь насвет золота. Где-то год назад была везде реклама, что надо покупать золото
Интересные сегодня новости! Спасибо.
Я боюсь, что Apple как-нибудь наплюет на всё это и прикроется от нас всех.
Наконец то уже обяжут Apple включить Apple Pay в РФ!
Ну или вас обяжут перейти на Yadro ;)
Почему под каждой новостью все время такой сарказм?
Насчёт экспорта из Турции думаю то это не сильно удивительно. Всё таки есть проблемы с платежами, да и угрозу вторичных санкций никто не отменял. Но зато нация здоровее должна стать, ведь основной спад наблюдается в табачной промышленности. Так может что-то и к лучшему.
Уже проходили. Хоть акциз на 50% на сиги повысится люди курить меньше не станут
В проблемах с платежами сами же обе стороны и виноваты. Ибо недостаточно проявляют изобретательности в уходе от санкций.
Большинство электронных услуг из стран ЕАЭС итак не платили в своей стране НДС так как на упрощенке были. Т. Е. Итак покупатель из России был обязан заплатить НДС. В чем прикол, кто знает? Теперь НДС ники будут списывать НДС так как экспорт. Итак списывали. Должны были. О чем тогда договорились.