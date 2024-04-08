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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6-8 апреля: доллар — 92,41 рубля (на 11 копеек больше, чем 5 апреля), евро — 100,12 рубля (на 6 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 8:09 мск: доллар — 92,46 рубля, евро — 100,10 рубля.

Курсы на Forex на 8:26 мск: доллар — 92,48 рубля, евро — 100,16 рубля.

Кто и как адаптируется

Учредитель компании-производителя бытовой техники Jackie's Гусейн Иманов купил 30% в другом производителе — Schaub Lorenz (ООО «Шмит Компани»). Он видит перспективы роста российского рынка бытовой техники на фоне ухода иностранных поставщиков, рассказал «Ъ». Собеседник «Ъ» на рынке оценил всё ООО в 1 млрд рублей.

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Белорусские предприятия получат заказы на изготовление узлов российских самолётов, сообщило «Интерфакс» со ссылкой на посла России в Беларуси.

В Госдуме предложили повысить для золотодобывающих компаний налог на добычу полезных ископаемых на 78 тысяч рублей за 1 кг добытого золота с 1 июня 2024 года по 31 декабря. По словам первого зампреда комитета по налогам Ольги Ануфриевой, Россия практически прекратила поставки золота на внешние рынки. Из-за невыполнения плана по взиманию экспортных экспортных пошлин бюджет недополучил деньги. Поправка позволит это компенсировать.

Какие есть проблемы и трудности

Литовская Viciunai Group, выпускающая сурими, рыбные полуфабрикаты и другие продукты, отчиталась, что в феврале 2024 года получила одобрение правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями на сделку по продаже российского завода мощностью более 120 тысяч тонн продукции в год.

Консорциум «Вычислительная техника» («Аквариус», Yadro, Depo и другие) предложил запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков любых брендов, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ и двоих собеседников на рынке электроники.

Контекст

В 2023 году количество импортированных в Россию базовых станций связи и их компонентов выросло до $205 млн (+56% год к году) и 85,7 тысячи штук (+15), сообщил «Ъ» со ссылкой на таможенную статистику. В основном завозили оборудование Huawei, Ericsson и Nokia по параллельному импорту. Опрошенные газетой эксперты также рассказали, что операторы перешли с длинных контрактов на «закупки в розничном формате».

Из-за угрозы вторичных санкций и проблем с платежами экспорт из Турции в Россию по итогам первого квартала 2024 года упал на 32,1% в сравнении с 2023 годом. Основной спад наблюдался в табачной промышленности и секторах кожевенных и ювелирных изделий. О том, что проблемы с платежами сохраняются, рассказал и источник «РИА Новости» в одном из турецких госбанков.

В 2023 году основное юрлицо AliExpress в России ООО «Алибаба.ком (РУ)» получило 10 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ после 11,7 млрд рублей убытков в 2022 году. Компания отметила, что фактической прибыли не было: «В данных отображён бухгалтерский доход, "виртуальная прибыль", которая образовалась за счёт прощения выданного в 2021 году внутреннего займа от другой компании группы».

Выручка Apple в России по итогам 2023 года составила 3,6 млрд рублей — это примерно в 23,6 раза меньше, чем в 2022 году (тогда она превысила 85 млрд рублей), пишет ТАСС со ссылкой на отчётность Apple для ФНС. Чистый убыток оценили в чуть более 1 млрд рублей (в 2022 году он равнялся 6,5 млрд рублей).

С 2020 года — момента, когда TikTok начал предоставлять ФНС отчётность о работе в России, — российская структура соцсети впервые ушла в убыток. В 2023 году чистый убыток от деятельности в стране составил 427 млн рублей при прибыли в 530 млн рублей в 2022 году. Выручка — 681 млн рублей против 2,36 млрд годом ранее.

По итогам 2023 года российское подразделение Gucci показало убыток в 1,7 млрд рублей против 1,55 млрд рублей в 2022 году. Выручка по РСБУ составила 1,02 млн рублей. Компания прекратила продажи в России ещё в 2022 году и сократила персонал, но источник «Ведомостей» говорит, что она продолжает торговлю «вне собственной розницы» и продаёт косметику и парфюмерию стоимостью до €300 через мультибрендовые магазины и в duty-free-зонах аэропортов — в рамках санкционного законодательства.

Переводы из России в Казахстан даже в рублях и тенге обрабатывают с задержками до нескольких недель, заявил «Известиям» вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. Проблема существует с января 2024 года подчеркнули в «Национальном платёжном совете», потому что банки проводят более тщательные проверки клиентских операций, чтобы избежать вторичных санкций.

По итогам первого квартала 2024 года выручка российских фитнес-клубов составила 48,7 млрд рублей — это на 12% больше показателей того же периода в 2023 году, следует из данных Национального фитнес-сообщества (более 2700 фитнес-клубов из 85 регионов). Это произошло на фоне роста посещаемости и продаж клубных карт, которые к тому же подорожали.

С апреля 2024 года российские компании, которые покупают электронные услуги у контрагентов из стран ЕАЭС, начали уплачивать НДС в российский бюджет в качестве налоговых агентов. Страны-участницы ЕАЭС договорились об этом ещё в конце 2022 года, но процедура затянулась.

РБК в инфографике показало, как доходы россиян от предпринимательства росли с 2014 года по 2023 год.

Новости предыдущего дня, 7 апреля — здесь.