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Источник фото: «360»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 апреля: доллар — 93,22 рубля (на 48 копеек больше, чем 10 апреля), евро — 101,23 рубля (на 49 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:45 мск: доллар — 93,62 рубля, евро — 100,69 рубля.

Курсы на Forex на 8:02: доллар — 93,54 рубля, евро — 100,61 рубля.

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Кто и как адаптируется

Мигрантов хотят обязать регистрироваться на «Госуслугах» с использованием биометрии, чтобы покупать SIM-карты российских операторов. Законопроект подготовило Минцифры. МВД, ФСБ, РКН и другие ведомства должны согласовать его до 15 апреля 2024 года.

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил внести правки в закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия (это, например, «Газпром», ВТБ, «Аэрофлот», РЖД), которые смягчили бы ответственность за его нарушение. Они позволят избежать конфискации актива государством, если сделку совершили с нарушениями, но только при условии, что покупатель добровольно вернёт его прежнему владельцу. Документ дорабатывают совместно с правительством, пишут «Ведомости».

Китайский ритейлер одежды и аксессуаров Happy Easy Anyway откроет первые магазины в России в 2024 году. Первый запустят в Перми, второй — в Уфе.

Какие есть проблемы и трудности

ЦБ в частном порядке уведомил профессиональных участников рынка ценных бумаг о запрете замещать еврооблигации, которые российские инвесторы купили у «недружественных» иностранцев, рассказали «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из брокеров и близкого к ЦБ собеседника. Скорее всего, для замещения таких бумаг потребуется получать разрешение ЦБ или правкомиссии, предполагает один из источников газеты.

В торговых сетях почти не осталось алкогольной продукции марок Bacardi, Grey Goose и Bombay Sapphire компании Bacardi Limited, обратило внимание РБК. В X5 Group рассказали, что компания прекратила поставки. В AST — что некоторые напитки завозят по параллельному импорту, но поставки «носят хаотичный характер».

С начала 2024 года гонконгская Smart International Distribution Limited подала в суд по интеллектуальным правам более десяти исков к правообладателям брендов Amazon, Michelin, NEC, Shiseido, Victoria’s Secret и Xiaomi. По словам «Ведомостей», компания пытается ограничить охрану их знаков по причине неиспользования в стране. В 2023 году она рассчитывала перерегистрировать на себя марку Lenovo.

Контекст

Российский производитель бытовой техники Kuppersberg ведёт переговоры о продаже бизнеса компании Merlion, сообщил «Ъ» со ссылкой на источники. По словам одного из них, на актив претендуют ещё два предприятия, а сумма сделки может составить 5 млрд рублей. Повод для продажи — конфликт между собственниками, говорят собеседники газеты.

Минфин предложил с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк, а также минимальные закупочные цены на этиловый спирт. Индексацию связывают с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкоголь и ростом затрат на его производство. Так, цена на водку составит 299 рублей за 0,5 л, бренди — 403 рубля, коньяк — 556 рублей за 0,5 литра.

Новости предыдущего дня, 10 апреля — здесь.