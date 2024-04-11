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Деньги
Полина Лааксо

День 778: Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк из-за инфляции и роста затрат на выпуск Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «360»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 апреля: доллар — 93,22 рубля (на 48 копеек больше, чем 10 апреля), евро — 101,23 рубля (на 49 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:45 мск: доллар — 93,62 рубля, евро — 100,69 рубля.

Курсы на Forex на 8:02: доллар — 93,54 рубля, евро — 100,61 рубля.

Кто и как адаптируется

Мигрантов хотят обязать регистрироваться на «Госуслугах» с использованием биометрии, чтобы покупать SIM-карты российских операторов. Законопроект подготовило Минцифры. МВД, ФСБ, РКН и другие ведомства должны согласовать его до 15 апреля 2024 года.

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил внести правки в закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия (это, например, «Газпром», ВТБ, «Аэрофлот», РЖД), которые смягчили бы ответственность за его нарушение. Они позволят избежать конфискации актива государством, если сделку совершили с нарушениями, но только при условии, что покупатель добровольно вернёт его прежнему владельцу. Документ дорабатывают совместно с правительством, пишут «Ведомости».

Китайский ритейлер одежды и аксессуаров Happy Easy Anyway откроет первые магазины в России в 2024 году. Первый запустят в Перми, второй — в Уфе.

Какие есть проблемы и трудности

ЦБ в частном порядке уведомил профессиональных участников рынка ценных бумаг о запрете замещать еврооблигации, которые российские инвесторы купили у «недружественных» иностранцев, рассказали «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из брокеров и близкого к ЦБ собеседника. Скорее всего, для замещения таких бумаг потребуется получать разрешение ЦБ или правкомиссии, предполагает один из источников газеты.

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В торговых сетях почти не осталось алкогольной продукции марок Bacardi, Grey Goose и Bombay Sapphire компании Bacardi Limited, обратило внимание РБК. В X5 Group рассказали, что компания прекратила поставки. В AST — что некоторые напитки завозят по параллельному импорту, но поставки «носят хаотичный характер».

С начала 2024 года гонконгская Smart International Distribution Limited подала в суд по интеллектуальным правам более десяти исков к правообладателям брендов Amazon, Michelin, NEC, Shiseido, Victoria’s Secret и Xiaomi. По словам «Ведомостей», компания пытается ограничить охрану их знаков по причине неиспользования в стране. В 2023 году она рассчитывала перерегистрировать на себя марку Lenovo.

Контекст

Российский производитель бытовой техники Kuppersberg ведёт переговоры о продаже бизнеса компании Merlion, сообщил «Ъ» со ссылкой на источники. По словам одного из них, на актив претендуют ещё два предприятия, а сумма сделки может составить 5 млрд рублей. Повод для продажи — конфликт между собственниками, говорят собеседники газеты.

Минфин предложил с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк, а также минимальные закупочные цены на этиловый спирт. Индексацию связывают с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкоголь и ростом затрат на его производство. Так, цена на водку составит 299 рублей за 0,5 л, бренди — 403 рубля, коньяк — 556 рублей за 0,5 литра.

Новости предыдущего дня, 10 апреля — здесь.

#новости

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 Слегка Придурковатый

"Минфин предложил с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк, а также минимальные закупочные цены на этиловый спирт"

Минфин, я знаю, что ты это прочтёшь. Так вот что я тебе скажу. Ублюдок, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а? Сдуру решил ко мне лезть, ты? Засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть — я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чёртов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью! Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа!

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Вадим Д.

Фигасе, жёстко за мигрантов взялись, сразу к госуслугам приговорили.

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Доктор Шкутко

Видимо следующим будем закон о рассылке повесток мигрантам. Удобно

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Вадим Д.
позволят избежать конфискации актива государством

А государству надо, чтобы они избегали? Здесь всё наоборот ведь.

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S.Capusta

Толку от этих поправок, если на поправку можно задним числом внести новую поправку..

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Вадим Д.

Это да, просто поправлятели зачем-то пытаются создавать видимость законности. Хренью занимаются, в общем-то.

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Укладчик стекловаты
повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк

Фанаты телевизора немножко напряглись и познакомились реальной инфляцией)

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Andrey Gordeev

Пфф, очевидно, что это происки Байдена и украинцев

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Альвар

КБ готовить в банкротству

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Вадим Д.
Минфин предложил с 1 июня повысить МРЦ

Ну так что ещё может предложить министерство пустой казны?

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Отоночо

Государство итак нас грабит на каждом шагу.

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Доктор Шкутко

Мигранты-госуслуги-повестки, отжим импортных брендов и марок пиратами 21 века из Гонконга, алкашка - печаль рядового хомяка и радость самогонщика.
Мой саммари круче, чем ИИ, потому что прогнозирует будущее, а не просто пересказывает статью :)

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Вадим Д.
напитки Bacardi завозят по параллельному импорту, но поставки «носят хаотичный характер»

Так он весь такой челночно-параллельный, дикий и хаотичный.

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Илюша

Ну это уже ни в какие ворота! 🍷

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Евгений Филин

ой вспомнили про мигрантов

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Skankhunt42
Так, цена на водку составит 299 рублей за 0,5 л, бренди — 403 рубля, коньяк — 556 рублей за 0,5 литра.

Папа, ты станешь меньше пить?

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Сергей И

За шатание скреп что будет?

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Сергей Леопольдович

Не пили нормальный алкоголь недорого, можно и не начинать (с) Я

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Рвущий гармонь

Вот так вот покусились на святое уже ,не хватило им хлеба и молоко,у кого то последнюю радость хотят отобрать и повысить цены 🤣🤣🤣Еще и Бакарди не будет на полках

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