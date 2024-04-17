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Фото Мосбиржи

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 апреля: доллар — 94,07 рубля (на 49 копеек больше, чем 16 апреля), евро — 99,93 рубля (на 14 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:21 мск: доллар — 94,46 рубля, евро — 100,34 рубля.

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Курсы на Forex на 7:36 мск: доллар — 94,3 рубля, евро — 100,15 рубля.

Кто и как адаптируется

Мосбиржа планирует провести первое размещение на своей платформе внебиржевого привлечения капитала (pre-IPO) во втором квартале 2024 года, рассказал управляющий директор фондового рынка торговой площадки Борис Блохин. До конца года биржа ожидает пять новых эмитентов и ориентируется на объём размещений от 200 млн до 1 млрд рублей.

ВТБ тестирует собственную «метавселенную» — платформу для проведения онлайн-мероприятий с эффектом присутствия посредством 3D-аватаров, рассказал «Ведомостям» заместитель председателя правления банка Вадим Кулик. По его словам, разработка является не игровым инструментом, а продуктом корпоративной коммуникации с потенциалом создания «банковских киберофисов».

Какие есть проблемы и трудности

Участники рынка грузоперевозок опасаются замедления или остановки трансграничных расчётов, в особенности с главным торговым партнёром — Китаем, пишет «Ъ». По их словам, деньги в КНР могут идти «месяцами», а около половины платежей отклоняется местными банками. Это влияет как на спрос и цены на перевозки из Китая, так и на объем импорта.

Контекст

Субъекты малого и среднего бизнеса отмечают усиление конкуренции по итогам 2023 года, показал опрос «Опоры России». При этом менее трети предприятий видят конкурентов в крупном бизнесе.

Товарооборот России и Японии в 2023 финансовом году снизился на 42,15% и составил $8,4 млрд, следует из подсчётов ТАСС на основе статистических данных Министерства финансов Японии.

Новости предыдущего дня, 16 апреля — здесь.