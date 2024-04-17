Деньги
Артур Томилко

День 784: Мосбиржа планирует провести первое размещение на платформе pre-IPO во втором квартале 2024 года Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото Мосбиржи

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 апреля: доллар — 94,07 рубля (на 49 копеек больше, чем 16 апреля), евро — 99,93 рубля (на 14 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:21 мск: доллар — 94,46 рубля, евро — 100,34 рубля.

Курсы на Forex на 7:36 мск: доллар — 94,3 рубля, евро — 100,15 рубля.

Кто и как адаптируется

Мосбиржа планирует провести первое размещение на своей платформе внебиржевого привлечения капитала (pre-IPO) во втором квартале 2024 года, рассказал управляющий директор фондового рынка торговой площадки Борис Блохин. До конца года биржа ожидает пять новых эмитентов и ориентируется на объём размещений от 200 млн до 1 млрд рублей.

ВТБ тестирует собственную «метавселенную» — платформу для проведения онлайн-мероприятий с эффектом присутствия посредством 3D-аватаров, рассказал «Ведомостям» заместитель председателя правления банка Вадим Кулик. По его словам, разработка является не игровым инструментом, а продуктом корпоративной коммуникации с потенциалом создания «банковских киберофисов».

Какие есть проблемы и трудности

Участники рынка грузоперевозок опасаются замедления или остановки трансграничных расчётов, в особенности с главным торговым партнёром — Китаем, пишет «Ъ». По их словам, деньги в КНР могут идти «месяцами», а около половины платежей отклоняется местными банками. Это влияет как на спрос и цены на перевозки из Китая, так и на объем импорта.

Купить рекламу Отключить

Контекст

Субъекты малого и среднего бизнеса отмечают усиление конкуренции по итогам 2023 года, показал опрос «Опоры России». При этом менее трети предприятий видят конкурентов в крупном бизнесе.

Товарооборот России и Японии в 2023 финансовом году снизился на 42,15% и составил $8,4 млрд, следует из подсчётов ТАСС на основе статистических данных Министерства финансов Японии.

Новости предыдущего дня, 16 апреля — здесь.

#новости

268 показов
433 открытия
0
6 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Метавселенная ВТБ — вот уж куда не хочется попадать. Ещё и кривые аватары будут вокруг сновать и кредиты впартвать, жуть какая-то.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

«ВТБ тестирует собственную «метавселенную»

Того гляди, через пару лет до ВТБ новости и о нейронках дойдут.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Главное, чтобы не о нейтронках(

Ответить
Развернуть ветку
Подментованный кот
Товарооборот России и Японии в 2023 финансовом году снизился на 42,15% и составил $8,4 млрд, следует из подсчётов ТАСС на основе статистических данных Министерства финансов Японии.

Не видать гукам теперь нашего тунца и камчатского краба. Пусть своих фукусимных ловят.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов
остановки трансграничных расчётов

Так пользуйтесь МИРом, он везде работает, в чем проблема???
Не благодарите.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов
отмечают усиление конкуренции

Уже рынок, лять, пустой, во всех сферах дефицит, всех выгнали, оставшихся субсидируют... но чёт тяжело идёт бизнес, надо обязать граждан покупать товары или зарплату продуктом выдавать - вот это была бы помощь бизнесу.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
3 комментария
Раскрывать всегда