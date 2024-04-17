День 784: Мосбиржа планирует провести первое размещение на платформе pre-IPO во втором квартале 2024 года Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 17 апреля: доллар — 94,07 рубля (на 49 копеек больше, чем 16 апреля), евро — 99,93 рубля (на 14 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Мосбиржа планирует провести первое размещение на своей платформе внебиржевого привлечения капитала (pre-IPO) во втором квартале 2024 года, рассказал управляющий директор фондового рынка торговой площадки Борис Блохин. До конца года биржа ожидает пять новых эмитентов и ориентируется на объём размещений от 200 млн до 1 млрд рублей.
ВТБ тестирует собственную «метавселенную» — платформу для проведения онлайн-мероприятий с эффектом присутствия посредством 3D-аватаров, рассказал «Ведомостям» заместитель председателя правления банка Вадим Кулик. По его словам, разработка является не игровым инструментом, а продуктом корпоративной коммуникации с потенциалом создания «банковских киберофисов».
Какие есть проблемы и трудности
Участники рынка грузоперевозок опасаются замедления или остановки трансграничных расчётов, в особенности с главным торговым партнёром — Китаем, пишет «Ъ». По их словам, деньги в КНР могут идти «месяцами», а около половины платежей отклоняется местными банками. Это влияет как на спрос и цены на перевозки из Китая, так и на объем импорта.
Контекст
Субъекты малого и среднего бизнеса отмечают усиление конкуренции по итогам 2023 года, показал опрос «Опоры России». При этом менее трети предприятий видят конкурентов в крупном бизнесе.
Товарооборот России и Японии в 2023 финансовом году снизился на 42,15% и составил $8,4 млрд, следует из подсчётов ТАСС на основе статистических данных Министерства финансов Японии.
Новости предыдущего дня, 16 апреля — здесь.
Метавселенная ВТБ — вот уж куда не хочется попадать. Ещё и кривые аватары будут вокруг сновать и кредиты впартвать, жуть какая-то.
«ВТБ тестирует собственную «метавселенную»
Того гляди, через пару лет до ВТБ новости и о нейронках дойдут.
Главное, чтобы не о нейтронках(
Не видать гукам теперь нашего тунца и камчатского краба. Пусть своих фукусимных ловят.
Так пользуйтесь МИРом, он везде работает, в чем проблема???
Не благодарите.
Уже рынок, лять, пустой, во всех сферах дефицит, всех выгнали, оставшихся субсидируют... но чёт тяжело идёт бизнес, надо обязать граждан покупать товары или зарплату продуктом выдавать - вот это была бы помощь бизнесу.