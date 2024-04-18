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Деньги
Артур Томилко

День 785: банки попросили ЦБ и правительство продлить сроки импортозамещения зарубежного ПО Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 апреля: доллар — 94,32 рубля (на 25 копеек больше, чем 17 апреля), евро — 100,27 рубля (на 34 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 7:1 мск: доллар — 94,25 рубля, евро — 100,66 рубля.

Курсы на Forex на 7:27 мск: доллар — 94,26 рубля, евро — 100,68 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры предложило изменить эксперимент по созданию в России национального репозитория открытого кода. Вместо разработки новой платформы ведомство планирует использовать решение одного из участников рынка, а деньги направить на проекты с открытым исходным кодом. Условием их финансирования будет размещение в репозитории.

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация банков России попросила ЦБ и правительство продлить сроки импортозамещения зарубежного ПО, обеспечивающего информационную безопасность, узнал Forbes. Согласно действующему закону, банки должны завершить переход на отечественный софт к 1 января 2025 года. При этом с 2022-го в России так и не появились ИТ-решения, рассчитанные на высоконагруженные банковские системы, отмечают участники рынка.

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Контекст

Доля продаж легковых автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, в марте 2024 года составила 15% от всех сделок (157,2 тысячи) с легковыми и лёгкими коммерческими машинами, следует из исследования банка «Открытия» и компании «Автомаркетолог».

В 2023 году российские рекламодатели потратили на рекламу в Telegram 3,7 млрд рублей, сообщили в Роскомнадзоре со ссылкой на данные Единого реестра интернет-рекламы. Наибольшую динамку по росту рекламной выручки показали авторские блоги, отметили в Ассоциации блогеров и агентств.

Новости предыдущего дня, 17 апреля — здесь.

#новости

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 debil
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Слегка Придурковатый

"При этом с 2022-го в России так и не появились ИТ-решения, рассчитанные на высоконагруженные банковские системы"

Айтишники, вы охуели там все штоле? Вам 300 тыщ в секунду платят, а вы так ничего толком и не импортозаместили. Стыд и срам.

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Pavel Loginov

300 тыщ в секунду мало, надо хотя б 900... и ипотеку под 1%... тогда может чего и получится (но это неточно)

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Андрей

У на страна с самым лучшим финтехом

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ЯжПрограммист
Минцифры предложило изменить эксперимент по созданию в России национального репозитория открытого кода. Вместо разработки новой платформы ведомство планирует использовать решение одного из участников рынка

Ничосе, во-первых идея здравая (ну и хорошо что наконец-то она добралась до нужных умов, долго шла), а во-вторых, неужели астра продавит гитфлик, который предусмотрительно купили недавно.

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

астра это ...

В кабинет проктолога заходит больной. Врач отрывается от заполнения истории болезни и устало спрашивает: "Что у Вас, голубчик?" Пациент, смущаясь говорит, что у него колет в заднем проходе. Еще более устало врач говорит: "Раздевайтесь, нагнитесь, я посмотрю". Посмотрев, доктор в полном смятении говорит:
- Господи, да у Вас же там астра!
- Это Вам, доктор...

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Danila Poyarkov

Прикалываетесь что ли? Это в который раз уже.
https://vc.ru/1084402

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Невероятный Блондин

Ты упускаешь главное в этой конструкции

Условием их финансирования будет размещение в репозитории

Угадай сколько “кого надо” разместится в нем, и на какие суммы.
Смотри глубже 😉

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Вадим Д.
Ассоциация банков России попросила ЦБ и правительство продлить сроки импортозамещения зарубежного ПО

Могли бы и простимулировать разработки своим поистине бесконечным баблом, глядишь, не к 25-у, конечно, но к 2030-у уже что-то да появилось бы.

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Не знаю чем там руководствуются "производители" "отечественных ОС". Но самое хорошее что они могли бы дать рынку это лицензировать редхат или центос или на худой конец убунту, БЕЗ изменений. Чтобы блин можно было использовать нормальные проверенные системы, не 5 летней давности и без внесенного кода не прошедшего нормальное тестирование. Потому что в противном случае нас будут ждать еще более регулярные сливы данных.

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Микс из мусоровоза

А в чем проблема использовать дебиан, фрибсд, и еще кучу актуальных систем? Бесплатно, без смс, и регистрации. Обязательно надо выдумать какую то коммерческую внутреннюю херню и просить бюджеты под это

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Зульфия Арефьева

Интересно, как можно попасть на мероприятие? На каких условиях?

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Вадим Д.

Ну вот же, на кой городить невнятную поделку за дохренилиард денег, если есть готовые решения? Это дело, деньги можно более удачно потратить.

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местный житель

Я думаю этим летом всё решится.

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Алексей Самбуров

Пачка евро за монету в пять рублей
100 баксов в обмен на 15 копеек

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Подментованный кот
правительство продлить сроки импортозамещения зарубежного ПО, обеспечивающего информационную безопасность
так и не появились ИТ-решения, рассчитанные на высоконагруженные банковские системы

Журналисты Forbes совсем не разбираются в вопросе.

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ЯжПрограммист

Ну если даже газпром шевелится уже https://habr.com/ru/news/806441/

«Газпром» приобрела 134 тыс. лицензий на «Ред ОС»
Государственная компания «Газпром» приобрела 134 тыс. лицензий на операционную систему «Ред ОС…
habr.com
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ahuliard

Почему "даже", как раз газпрому деваться некуда, менее государственное ждет когда ишак или падишах

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Александр Привалов

ОС "Ишак" от ИП Падишах Р.С. ?)

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Невероятный Блондин
Условием их финансирования будет размещение в репозитории

Хаха, гениально!!!
Все-таки придумали как их освоить быстрее и эффективнее.
Изначально половина ушла бы на сам проект.
А тут финансирование разных участников.

Всё же они не дураки, гении 💸

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Я сказал свое имя машине

Ну слушай, так-то логично же.
Фактически платят производителям контента для своей платформы - вполне рабочий вариант

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Невероятный Блондин

Угадай сколько “кого надо” разместится в нем, и на какие суммы

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