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Фото РБК

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 апреля: доллар — 94,32 рубля (на 25 копеек больше, чем 17 апреля), евро — 100,27 рубля (на 34 копейки больше).

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Курсы на Мосбирже на 7:1 мск: доллар — 94,25 рубля, евро — 100,66 рубля.

Курсы на Forex на 7:27 мск: доллар — 94,26 рубля, евро — 100,68 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры предложило изменить эксперимент по созданию в России национального репозитория открытого кода. Вместо разработки новой платформы ведомство планирует использовать решение одного из участников рынка, а деньги направить на проекты с открытым исходным кодом. Условием их финансирования будет размещение в репозитории.

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация банков России попросила ЦБ и правительство продлить сроки импортозамещения зарубежного ПО, обеспечивающего информационную безопасность, узнал Forbes. Согласно действующему закону, банки должны завершить переход на отечественный софт к 1 января 2025 года. При этом с 2022-го в России так и не появились ИТ-решения, рассчитанные на высоконагруженные банковские системы, отмечают участники рынка.

Контекст

Доля продаж легковых автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, в марте 2024 года составила 15% от всех сделок (157,2 тысячи) с легковыми и лёгкими коммерческими машинами, следует из исследования банка «Открытия» и компании «Автомаркетолог».

В 2023 году российские рекламодатели потратили на рекламу в Telegram 3,7 млрд рублей, сообщили в Роскомнадзоре со ссылкой на данные Единого реестра интернет-рекламы. Наибольшую динамку по росту рекламной выручки показали авторские блоги, отметили в Ассоциации блогеров и агентств.

Новости предыдущего дня, 17 апреля — здесь.