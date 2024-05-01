В России заработал закон, который разрешает бесплатно переводить между своими счетами до 30 млн рублей в месяц через СБП Статьи редакции
Прежний месячный лимит — 100 тысяч рублей.
- Закон, благодаря которому переводы самому себе через систему быстрых платежей (СБП) стали бесплатными в пределах 30 млн рублей, вступил в силу с 1 мая 2024 года.
- Банк России пояснял: делать такие переводы можно по номеру счёта в приложении или на сайте банка, а также по номеру телефона через СБП. Список банков-участников системы быстрых платежей доступен на сайте её оператора. На момент публикации их 206.
- За одну операцию через СБП можно перевести максимум 1 млн рублей, так что большую сумму придётся дробить на несколько транзакций.
- Перекинуть себе же деньги без комиссии не получится в двух случаях: при переводе в офлайн-отделении банка, потому что тот несёт больше затрат, и при переводах по номеру карты («невозможно однозначно определить получателя»).
- Банкам запрещено ограничивать лимит в 30 млн рублей, но они могут предлагать клиентам возможность самостоятельно устанавливать и отменять лимиты.
- Максимальный размер переводов без комиссии другому человеку остался прежним — 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия при превышении порога — 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
- ЦБ рассказал о планах отменить комиссии за переводы самому себе в ноябре 2021 года. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении в декабре 2022-го как одну из мер в борьбе против «зарплатного рабства»: ситуации, когда сотрудник не может выбрать зарплатный банк самостоятельно и вынужден оформлять счёт в нужном работодателю.
- Изначально обсуждали лимит в 1,4 млн рублей, но крупные банки — в том числе «Сбер» и ВТБ — предлагали снизить его до 200-600 тысяч рублей. Ко второму чтению максимальную сумму перевода без комиссии увеличили до 30 млн рублей. Госдума одобрила поправки в июле 2023 года. В том же месяце законопроект приняли, а в августе его подписал Владимир Путин.
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Кто нить знает а если переводишь с ИП через сбп самому себе этот закон работает?
115фз заработает :)
Не заработает. С ИП на физ счёт переводить себе по сбп (или любыми другими способами) любые суммы абсолютно легально.
А даже если банк получатель блокнет платёж, что происходит очень редко, то можно просто в поддержке объяснить что "ИП Кабаныч" это ты сам, и тебе всё разблокируют.
Блокнет скорее банк где у вас ИП. Выводить деньги из ИП- прямой путь к блокировке. Ни один банк не любит транзит, и у ИП требования по обналу горазде жестче чем у физлиц
при чем тут перевод со своего ИП на свой счет в другом банке? 115 работает, когда ты обналичиваешь слишком много со своего ИП (если при этом есть какая то закономерность, периодичность). особенно если у тебя деньги хей пойми откуда пришли. но я не понимаю зачем столько налички, если у тебя белый доход
Перевод денег на счет в другой банк = обналичивание для банка. Если вы переведите условно с тинек бизнес на личный тинек, то не заблокируют. А если же в другой банк, либо же потом с личного тинька в другой банк то привет 115
Альфа, к примеру, даже в своих тарифах для ИП указывает, что выводить со счёта ИП в альфе на свой же счёт физ лица в альфе дешевле, чем куда-то ещё.
Чем это плохо - не понятно.
Речь про ИП на УСН.
Тут важно процентное соотношение, на 30млн обнала у вас трат должно быть условно несколько сотен млн
Ага, поэтому банки устанавливают лимиты в сотни тысяч (а то миллионы) на вывод денег со своего счета ИП на свою карту физика. Типо можно, но нельзя, да?
Да, так и есть. И это не только в России. Это будет работать, если у вас доход ИП условно 1млрд и вы вывели всего 30млн, а остальное потратили используя счет ИП
30 млн в день кажется капля в море для нынешних ИПшников )
Так в техподдержке поинтересуйтесь.
ответ "Точки":
новые правила не будут распространятся на счета ИП 👇
В законе указано про то, что это будет применяться только в рамках переводов от физлица - физлицу: «с банковского счета (вклада) физического лица, открытого в этой кредитной организации, на банковский счет (вклад) указанного физического лица, открытый в другой кредитной организации».
💡 Таким статусом обладают только счета 40817 - счета физлиц, но не 40802, то есть счета индивидуальных предпринимателей.
да, в точке жопошники сами в саппорте форсили тему, что мол выгребаете основной лимит по тарифу, а потом еще сотен через сбп. а сейчас сами все свернули
сам так делал. 575 "на круг" получалось бесплатные. теперь 475 получится по идее по их новым правилам. подумываю о переходе в втб, если ничего не изменится. подожду пару месяцев, посмотрю, как банки начнут реагировать на перетоки ип-клиентов
В Сбере сегодня чёрный день
В России: заработал закон, который разрешает бесплатно переводить между своими счетами до 30 млн рублей в месяц через СБП
Каменты на виси: делают brrrrrrrrr
Теперь нужно найти 30 миллионов.
Это чтобы 40 тыщ ЗП по кэшбекным картам сюда-туда гонять
Надо еще Сберу запретить темные паттерны интерфейса, но кто ж ему запретит?
Ура, отменили "Банковское рабство"
Прежний месячный лимит — 100 тысяч рублей, а теперь так существенно сумму увеличили. Но это хорошо. Ведь сам себе переводишь, а не кому-то. Так что теперь переводим без комиссии.
А наличку еще можно использовать?
Свершилось! Маловато, конечно, но уже хоть что-то.
Противоречие? «За одну операцию через СБП можно перевести максимум 1 млн рублей, так что большую сумму придётся дробить на несколько транзакций.»
И тут февраль с 28 днями = 28млн
Отлично!