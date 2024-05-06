День 803: в 2023 году в России заработали 35 крупноформатных мультибрендовых магазинов Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 4-6 мая: доллар — 91,69 рубля (на 36 копеек меньше, чем 3 мая), евро — 98,56 рубля (на восемь копеек меньше).
ЦБ разрешил российским инвесторам выводить доходы по ценным бумагам со счетов типа «С», если они смогут подтвердить, что соблюдали требования при совершении сделок с активами, по которым хотят получить выплаты, следует из опубликованного 2 мая 2024 года решения. Внимание на него обратили «Ведомости». Как объяснил газете юрист Владислав Бедросов, изменение направлено на решение ситуаций, «когда резиденты совершали сделки с нерезидентами по бумагам с разрешения властей, но активы всё равно блокировались на спецсчетах».
Какие есть проблемы и трудности
Латвийская пассажирская железнодорожная компания Pasažieru Vilciens попросила местных регуляторов в порядке исключения не запрещать ей закупки материалов и комплектующих из России и Беларуси — они нужны для работы подвижных составов электро- и дизельных поездов, построенных во времена СССР. Последнее — причина, по которой у компании нет возможности использовать комплектующие, произведённые в ЕС.
Контекст
В 2023 году в России открылись 35 крупноформатных мультибрендовых магазинов «с товарами в единой концепции», пишет РБК со ссылкой на аналитиков Core.XP. В 2022 году, для сравнения, в стране открылось лишь шесть таких точек. Прирост связывают с уходом иностранных игроков и появлением свободных площадей, а также развитием российских брендов.
В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России полагают, что на фоне роста импорта мебели объём её выпуска в стране сократится на 19% в 2024 году. Там считают, что помочь может запрет на ввоз мебели из «недружественных» стран и повышение пошлин для импорта из остальных государств — кроме стран ЕАЭС.
По данным аналитиков консалтинговой компании NF Group, с начала 2024 года и по начало мая на российский рынок вышли 11 новых брендов одежды, обуви, электроники и товаров для дома из Турции, Китая, Южной Кореи, Италии, Испании и Германии. Девять из них открыли свои точки в Москве, остальные две компании — в Санкт-Петербурге и Калининграде.
В первом квартале 2024 года количество заявок физлиц на реструктуризацию кредитов выросло на 14,3% по сравнению с четвёртым кварталом 2023 года, достигнув 756,8 тысячи штук, — это самый высокий показатель за последние полтора года, пишет «Ъ» со ссылкой на данные ЦБ. Количество одобренных заявок составило чуть больше 30%, что, наоборот, меньше средних 40%, характерных для 2022-2023 годов.
В апреле 2024 года в России продали 137 тысяч новых легковых автомобилей, что в 1,8 раза больше, чем в том же месяце в 2023 году, но на 6,5% меньше по сравнению с мартом текущего года. Лидеры — «АвтоВАЗ», Haval, Chery и Geely. В «Автостате» допустили, что мартовские продажи стимулировало ожидание роста цен с 1 апреля на фоне ужесточения правил ввоза машин из стран ЕАЭС.
В апреле и начале мая 2024 года в России выросли продажи игровых консолей и ноутбуков, рассказали участники отрасли. В Vengeance Games отметили, что продажи в таких категориях «традиционно» увеличиваются к праздникам.
Новости предыдущего дня, 5 мая — здесь.
Нужно запретить импорт мебели, у нас своего дерева навалом и деньги все в стране останутся
Нужно запретить [здесь что угодно] - и тогда у нас всё заебись сразу будет. Вот те крест!
Запрещать нужно только навязанные западом ценности. Вся эта икеевская мебель навязывает нам западные интерьеры, чтобы заместить самобытность русского быта
Вас в каких пробирках клонируют?
"самобытность русского быта". Это треш, уважаемый. Ты до революции 17ого года хочешь вернуться?
А то, знаешь, после 17ого твоя самобытность Советами была переписана.
Вернемся туда - куда Царь направит. Главное сохранить свою культуру, а не плясать под дудку запада. Вот раньше нормальные табуретки были из дерева, а теперь что? Куда не придешь - везде эти вылизанные поделки из обклеенного ДСП
Твои шутки - говно.
О, ребята с Верхнего Ларса подъехали, заходите, располагайтесь
Надеюсь, Васян, ты один туда вернешься и расскажешь потом, как там.
Странно не хотеть лучшего для себя...
Такое лучшее только для тебя :)
Ну я и говорю - запретить всё.
Любо!
Классный эко коливинг. Туда бы еще вайфай и туалет не на улице
Самобытность русского быта была уничтожена большевиками в 20-30-е годы.
А вот не надо очернять историю большевиков, большевики всех обеспечили своей мебелью
Слова вроде знакомые, но смысл их сокрыт на дне запертого шкафа в заколоченном сортире.
Кто, когда, кому и как их навязывал? Какого запада? Какие ценности?
Ты дурака не включай, все ты понимаешь, десятилетиями нас уничтожали при нашем молчаливом согласии. Наконец-то настало время, когда мы перестали покупать икеевские табуретки
И опять-такиСлова вроде знакомые
Какими десятилетиями? Кого нас? Как уничтожали? Кто молчал и почему?
Мой шкаф еще шумит в лесу
Нельзя шуметь!
Семь бед, один ответ? Вот бы научились делать годную продукцию по конкурентным ценам. Или просто стабильно годную.
Вот и научимся.
Можем повторить?
Дорого, богато, Чехословакии только уже нет (-:
без сервиза как то не так как должен смотрится, нужно добавить кружевных салфеток и фарфоровые фигурки и красота ...
А хрусталь ?
Самое главное, что мы не поворачивается задом, наплевав на свои обязательства перед партнёрами.
Но, похоже, это черта исключительно светлых изрядно-порядочных европейских человечков.
А, Вы из этих. Международная политика — дело такое, если кто-то достаточно силён и развязывает то что нельзя называть, то ему всё сойдёт с рук. Слабых же гнобят за то же самое.
Всё как и с людьми.
Мы поворачиваемся задом только сами к себе, согласен.
Да ну. Может вспомните Газпрем?
И продолжается это из месяца в месяц, ибо ожидание роста цен с 1 числа любого месяца — древняя скрепная традиция.
Ну справедливости ради, ни разу не обманули с ожиданиями. Таки цены растут.
Стабильность!
Запретить
Запретить
Запретить
- Запретить.
- Запретить?
- Запретить!
"Латвийская пассажирская железнодорожная компания Pasažieru Vilciens попросила местных регуляторов в порядке исключения не запрещать ей закупки материалов и комплектующих из России и Беларуси"
Латыши такие: а чочо, Эйрбасу можно, а наш Пасазиеру Вилциенс хуже штоле?
Ну што ш, не могу понять, хорошие новости или так себе ...
Ребят, поправьте, речь ведь про сравнение с апрелем 2023?
Росстат пока с цифрами мухлевал, не там намухлевал)
Санкции только на пользу как выяснилось
Кому надо можно - тому на пользу. Остальные не начинали, так нечего и начинать.
запрет предприятиям мебельной и деревообрабатывающей промышленности получать госдотации и субсидии, реструктуризировать кредиты, повышать цены и ухудшать качество. И в горниле банкротств мы наконец-то получим свою икею.