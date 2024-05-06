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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 мая: доллар — 91,69 рубля (на 36 копеек меньше, чем 3 мая), евро — 98,56 рубля (на восемь копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:22: доллар — 91,95 рубля, евро — 98,98 рубля.

Курсы на Forex на 7:36 мск: доллар — 91,93 рубля, евро — 98,99 рубля.

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ЦБ разрешил российским инвесторам выводить доходы по ценным бумагам со счетов типа «С», если они смогут подтвердить, что соблюдали требования при совершении сделок с активами, по которым хотят получить выплаты, следует из опубликованного 2 мая 2024 года решения. Внимание на него обратили «Ведомости». Как объяснил газете юрист Владислав Бедросов, изменение направлено на решение ситуаций, «когда резиденты совершали сделки с нерезидентами по бумагам с разрешения властей, но активы всё равно блокировались на спецсчетах».

Какие есть проблемы и трудности

Латвийская пассажирская железнодорожная компания Pasažieru Vilciens попросила местных регуляторов в порядке исключения не запрещать ей закупки материалов и комплектующих из России и Беларуси — они нужны для работы подвижных составов электро- и дизельных поездов, построенных во времена СССР. Последнее — причина, по которой у компании нет возможности использовать комплектующие, произведённые в ЕС.

Контекст

В 2023 году в России открылись 35 крупноформатных мультибрендовых магазинов «с товарами в единой концепции», пишет РБК со ссылкой на аналитиков Core.XP. В 2022 году, для сравнения, в стране открылось лишь шесть таких точек. Прирост связывают с уходом иностранных игроков и появлением свободных площадей, а также развитием российских брендов.

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России полагают, что на фоне роста импорта мебели объём её выпуска в стране сократится на 19% в 2024 году. Там считают, что помочь может запрет на ввоз мебели из «недружественных» стран и повышение пошлин для импорта из остальных государств — кроме стран ЕАЭС.

По данным аналитиков консалтинговой компании NF Group, с начала 2024 года и по начало мая на российский рынок вышли 11 новых брендов одежды, обуви, электроники и товаров для дома из Турции, Китая, Южной Кореи, Италии, Испании и Германии. Девять из них открыли свои точки в Москве, остальные две компании — в Санкт-Петербурге и Калининграде.

В первом квартале 2024 года количество заявок физлиц на реструктуризацию кредитов выросло на 14,3% по сравнению с четвёртым кварталом 2023 года, достигнув 756,8 тысячи штук, — это самый высокий показатель за последние полтора года, пишет «Ъ» со ссылкой на данные ЦБ. Количество одобренных заявок составило чуть больше 30%, что, наоборот, меньше средних 40%, характерных для 2022-2023 годов.

В апреле 2024 года в России продали 137 тысяч новых легковых автомобилей, что в 1,8 раза больше, чем в том же месяце в 2023 году, но на 6,5% меньше по сравнению с мартом текущего года. Лидеры — «АвтоВАЗ», Haval, Chery и Geely. В «Автостате» допустили, что мартовские продажи стимулировало ожидание роста цен с 1 апреля на фоне ужесточения правил ввоза машин из стран ЕАЭС.

Источник графика: «Паспорт промышленный консалтинг», «Ведомости»

В апреле и начале мая 2024 года в России выросли продажи игровых консолей и ноутбуков, рассказали участники отрасли. В Vengeance Games отметили, что продажи в таких категориях «традиционно» увеличиваются к праздникам.

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