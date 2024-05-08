FTX вернёт большинству пострадавших клиентов на 18% больше средств, чем они потеряли Статьи редакции
Деньги переведут в течение 60 дней после утверждения плана судом.
- 98% клиентов FTX получат 118% от стоимости активов, которые они хранили на криптобирже. Оставшимся возместят 100%, рассказали в компании.
- На компенсации уйдёт от $14,5 млрд до $16,3 млрд, это стоимость практически всех активов, которые были у FTX на момент банкротства в 2022 году.
- План должен одобрить суд. Бывшие клиенты криптобиржи получат деньги в течение 60 дней после этого.
- В ноябре 2022 года FTX подала заявление о банкротстве в США. В декабре того же года Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Предприниматель согласился на экстрадицию, а двое бывших руководителей FTX и связанной с биржей платформой Alameda заключили сделку со следствием и признали себя виновными в мошенничестве.
- В январе 2024 года новое руководство FTX отказалось от попыток возобновить работу, решив ликвидировать все активы и вернуть средства клиентам.
- В марте суд приговорил Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре.
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Что такое FTX, Маша?
Биржа криптовалют, которая обанкротилась в 22 году
Что такое биржа, Маша?
я не Маша, но вот ответ - Криптовалютная биржа представляет собой площадку, на которой осуществляется торговля и обмен одной цифровой валюты на другую либо на разные мировые валюты, включая доллары, евро, рубли и юани.
Российские рубли? Что за сказка
ну раньше точно было можно
если у них хватало денег на всех, то чего они банкротились? или просто крипта подросла и теперь денег хватает?
Потому что произошел банкран, а деньги клиентов он выводил, инвестировал в крипту как венчур, покупал акции в том числе ии стартапов, ну и крипта выросла, вернут вроде как в долларах.
Если бы меня посадили на 25 лет, то никому ничего не вернула бы)
не думаю ,что это он захотел вернуть всем деньги)Тем более с учетом историю его задержания
Пухляш хочет, чтобы ему скостили срок?
Было бы здорово, если так. Еще не видел новостей об этом сегодня
Звучит, как продолжение аферы, так что:
Привет, клиент FTX! Хочешь попасть в число тех везунчиков, кому вернут 118%? Всего за 1 % от суммы возврата я научу, как это сделать!
а оставшиеся 2% получат по 82%
Математика не сойдется всё равно.