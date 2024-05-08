Деньги
Маша Цепелева

FTX вернёт большинству пострадавших клиентов на 18% больше средств, чем они потеряли Статьи редакции

Деньги переведут в течение 60 дней после утверждения плана судом.

  • 98% клиентов FTX получат 118% от стоимости активов, которые они хранили на криптобирже. Оставшимся возместят 100%, рассказали в компании.
  • На компенсации уйдёт от $14,5 млрд до $16,3 млрд, это стоимость практически всех активов, которые были у FTX на момент банкротства в 2022 году.
  • План должен одобрить суд. Бывшие клиенты криптобиржи получат деньги в течение 60 дней после этого.
Фото FTX
  • В ноябре 2022 года FTX подала заявление о банкротстве в США. В декабре того же года Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Предприниматель согласился на экстрадицию, а двое бывших руководителей FTX и связанной с биржей платформой Alameda заключили сделку со следствием и признали себя виновными в мошенничестве.
  • В январе 2024 года новое руководство FTX отказалось от попыток возобновить работу, решив ликвидировать все активы и вернуть средства клиентам.
  • В марте суд приговорил Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре.

#новости #ftx

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15 комментариев
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 Fred Han

Что такое FTX, Маша?

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Платон Дмитриев

Биржа криптовалют, которая обанкротилась в 22 году

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Fred Han

Что такое биржа, Маша?

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Платон Дмитриев

я не Маша, но вот ответ - Криптовалютная биржа представляет собой площадку, на которой осуществляется торговля и обмен одной цифровой валюты на другую либо на разные мировые валюты, включая доллары, евро, рубли и юани.

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Fred Han

Российские рубли? Что за сказка

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Платон Дмитриев

ну раньше точно было можно

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Марат

если у них хватало денег на всех, то чего они банкротились? или просто крипта подросла и теперь денег хватает?

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Grinders11

Потому что произошел банкран, а деньги клиентов он выводил, инвестировал в крипту как венчур, покупал акции в том числе ии стартапов, ну и крипта выросла, вернут вроде как в долларах.

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Лара Бёрд
В марте суд приговорил Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре.

Если бы меня посадили на 25 лет, то никому ничего не вернула бы)

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Nikolay Ilyakov

не думаю ,что это он захотел вернуть всем деньги)Тем более с учетом историю его задержания

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Слегка Придурковатый

Пухляш хочет, чтобы ему скостили срок?

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Платон Дмитриев

Было бы здорово, если так. Еще не видел новостей об этом сегодня

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Griby Lenina
98% клиентов FTX получат 118% от стоимости активов, которые они хранили на криптобирже. Оставшимся возместят 100%

Звучит, как продолжение аферы, так что:

Привет, клиент FTX! Хочешь попасть в число тех везунчиков, кому вернут 118%? Всего за 1 % от суммы возврата я научу, как это сделать!

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Курильщик

а оставшиеся 2% получат по 82%

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Anton Kuchumov

Математика не сойдется всё равно.

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