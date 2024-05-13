Суд приостановил корпоративные права кипрской ABH Financial в «Альфа-банке» Статьи редакции
До этого аналогичные решения приняли в отношении иностранных акционеров X5 и «Азбуки вкуса».
- Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минфина о приостановке корпоративных прав ABH Financial Ltd в отношении «АБ Холдинг» (владеет «Альфа-банком»), следует из картотеки арбитражных дел. Заседания прошло в закрытом режиме.
- Заявление о приостановке корпоративных прав кипрской компании Минфин подал 24 апреля 2024 года. В ведомстве заявили, что в условиях антироссийских санкций иностранные владельцы «совершают действия, препятствующие деятельности системно значимого банка».
- 25 апреля суд по заявлению Минпромотрга приостановил акционерные права X5 Group в её российском подразделении. Ведомство указывало, что нидерландская компания владеет более 50% российской «дочки», и это создаёт «риски причинения вреда российскому подразделению, России и её гражданам».
- 26 апреля Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление гендиректора ООО «Городской супермаркет» (юрлицо «Азбуки вкуса») Дениса Сологуба о приостановке корпоративных прав кипрской Demanor Investments Limited, владеющей компанией.
- В августе 2023 года в России вступил в силу закон, который вводит понятие «экономически значимых организаций», наделяет правительство правом формировать их перечень и позволяет конечным российским бенефициарам этих компаний через суд получить их акции в прямое владение.
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Ничего себе, так можно что ли.
Т.е. иностранцам в принципе теперь опасно владеть долей в рос бизнесе ?
Опасно было всегда. Теперь до них, надеюсь, начнет это доходить и второй раз они сюда уже не зайдут.
Расскажи это "демократии" которая заблокировала у миллионов инвесторов из РФ все активы в депозитарии.
Не хотите сперва разобраться с «замороженной» накопительной частью пенсии и долларами, которые нельзя с собственного счета в российском банке снять?
Ушел разбираться. Доллары я кстати менял в своем банке, проблем небыло, только курс был невыгодный.
Это не на ровном месте произошло
Это так работает? Твоя собственность и твои активы больше не твои если есть политические разногласия у запада с твоей страной?
Ну, да, сравни с аналогией:Твоя территория и твои активы больше не твои если есть политические разногласия у России с твоей страной?
Ну так причина и следствие. Когда ты блокируешь бабки миллионов людей (не зависимо от их позиции и т д) по беспределу, зачем удивляться, что на твои права плюют?
Сначала был отжим территорий, а потом уже блокировка денег
По вашей логике в случае вторжения в Ирак например, надо было у пенсионера Джона из Техаса заблокировать в Бельгии все сбережения, потому что он живет в США.
Условный американский брокер IB напрямую дает покупать активы с иностранныхбирж и Джон из Техаса так же владел бы своими активами в Бельгии или Франции даже если бы условный Буш попал бы под санкции. Потому что это нормалтный брокер и биржа. И тоже самое было бы в РФ, если бы вы покупали бумаги напрямую на условном Euronext. Но в нашем случае это было через прокладки, которые размыли ответственность. Вас просто взяли в заложники и сказали "мы своих террорюг не отдаем, пусть все стралают, раз нашим сечиным с прочими роттенбергами прилетело". В развитых странах такая история не могла быть просто по причине что они по другому работают. Вот вам когда нибудь приходил запрос от какого нибудь Apple о том, что нужно проголосовать? На спб бирже они и не приходят, потому что вы в реестре Apple вообще не числитесь, там упрощенно "10 млн акций на спб бирже". И все. Поэтому и блокировка была не миллионов россиян, а конкретных юрлиц, которые спряиали подсанкционных
Нет, вторжение в Ирак было ответом на действия Ирака, поэтому правильной аналогией здесь было бы вторжение в Россию, но мир изменился и была выбрана более щадящая линия поведения с блокировкой активов
США вторглись в Ирак под надуманным предлогом химического оружия, которое там не нашли. Смешно наблюдать за вами, все оправдать действия страны-террориста пытаетесь.
Для вас это все одно государство? Те, кто заблокировал деньги не "сторона конфликта", о чем они постоянно любят напоминать. И даже не один политический блок (ЕС) и не военный (НАТО). Это гоп-стоп и беспредел.
Сторона конфликта может попросить помощи у любой третьей стороны, не вижу противоречий
Они и не блокировали бабкм людей, прием, они попросили выдать владельцев акциц для блокировки подсанкционных. Теья твои же власти помазали и сказали что ты вместе с ними дичь творил
Да, это именно так и работает. Подтверждений практических тому масса.
Ага, при этом наши братья китайские как несли инвестиции в "демократию" так и несут. А к нам перестали. Может что-то случилось? Или они глупее тебя?
Не миллионов инвесторов а юрлиц типо спб биржи. О вас депозитарий европейский даже не знает. Почему? Потому что плевать спб биржа хотела на вас, она у себя учет ведет кто чем владеет, это как адр, только бесполезней. Она просто размазала ответственность подсанкционных лиц между всеми. Но зато хоть раз вы в одной лодке с условным сечином. Естественно в плане убытков.
Иностранец - иностранцу рознь https://xwik.me/post/2882_garrett-dzhonston-v-byuro-spikerov-topspiker-vystuplenie-na-biznes-forumah-konsu.html
Это не иностранцы, владельцы ABH Financial Ltd Авен и Фридман, через карманный российский суд они свои активы от санкций прячут
Мешают работать нашему банку - нафиг с пляжа, деньги, видимо, лишние
Как мешают?
Заседание прошло в закрытом режиме
Так а мешают чем? Ты ж судя по всему был на заседании
Я-то откуда знаю, я не в Минфине работаю
Ну нифига себе, ты только что сказал что они мешают работать нашему (вашему? У тебя в нем какая доля?) банку. Ты ж не просто так взболтнул?
И раздаешь напутствия как поступать собственно его владельцам, которые защитились юрлицом в надежной юрисдикции (как почти любой большой бизнес в подобном государстве делает)
Нашему (российскому), естественно я буду раздавать напутствия если это задевает интересы моей страны
о, ты еще и страну приобрел? ниче се ты магнат.
Так а как задевают интересы то? И почему не задевали раньше? И почему например НЛМК не задевает, которым через такую же кипрскую компанию владеют?
У тебя проблемы с русским языком, из Украины что ли?
Нет аргументов - переходи на оскорбления
Не знал, что вопрос о гражданстве Украины является оскорблением, учту. Как мне с ним разговаривать, если он начинает с дурацкого вопроса про страну? Моя страна, наша страна, наш банк - не подразумевают владение страной или банком. Пришлось опустить до его уровня
Когда @Альфа-Банк вернет украденные деньги?
https://vc.ru/claim/756091-alfa-kapital-kinul-na-evro?ysclid=lw4vhsj316226064559
а какие именно действия они совершают?
АБХ Холдинг — это кипрский офшор Фридмана и Авена, ни у каких иностранцев ничего не отжали, ровно наоборот, это Фридман и Авен в Европе скажут, что по решению российского суда европейский Альфа-Банк с российским больше не связаны