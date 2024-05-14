День 811: ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 17% Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 14 мая: доллар — 91,63 рубля (на 19 копеек меньше, чем 13 мая), евро — 98,84 рубля (на 10 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Разработчики ОС «Аврора» создают мобильный браузер на основе движка Chromium, пишет «Ъ». Компания нанимает профильных специалистов и тестирует разработку «в рамках пилотных проектов с заказчиками». Сейчас в ОС используются технологии Firefox, который хуже справляется с работой веб-приложений, поясняют эксперты.
«АвтоВАЗ» повысил на 7% цены на Lada Granta Cross, до 1,012 млн рублей. Базовая версия Lada Niva Legend выросла в цене на 6%, до 881 тысячи рублей, Niva Legend Bronto — на 4,7%, до 1,365 млн рублей, а Niva Travel — на 4,3%, до 1,25 млн рублей.
Какие есть проблемы и трудности
ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 17%, следует из резюме обсуждения на совете директоров регулятора. Среди аргументов в пользу такого сценария приводятся низкая безработица, высокие бюджетные расходы, сохранение высоких темпов кредитования и потребительской активности. Февральский прогноз ЦБ предполагал быстрое охлаждение спроса при высоких ставках.
Посещаемость российских кинотеатров, которые решили отказаться от «теневого проката» в период с 18 апреля по 12 мая 2024 года, снизилась по сравнению с уровнем 2023-го. По данным Фонда кино, со 2 по 5 она составила 0,9 млн человек, а с 9 по 12 мая — 1,4 млн зрителей. Участники рынка связывают это с отсутствием популярного контента и недостаточным продвижением российских картин.
Английский суд запретил ВЭБу судиться с банком Barclays в России. Согласно решению, споры о соглашения по валютным свопам должны рассматриваться только в Лондонском международном арбитражном суде.
Контекст
Доля российских брендов в общем объеме продаж на Lamoda достигла 45%, рассказал гендиректор маркетплейса Максим Гришаков. До 2022 года более 60% приходилась на иностранные марки.
Суд в Курске арестовал активы связанные с основателем алкогольного холдинга Global Spirits (бренд «Хортиця») Евгением Черняком, который внесён в российский список террористов и экстремистов. Речь идет о крымских винных компаниях и двух водочных заводах.
Новости предыдущего дня, 13 мая — здесь.
Браузер Аврориум, похоже, ждёт нас.
Засунут в каждый утюг, поставят скрепные сертификаты и вход в квартиру через авторизацию на госуслугах строго в этой поделке.
не пойму, у вас на аватарке справа муха или клещ ?
Там только буквы О_о Или вы про Ъуъ справа от ника?
Это кот же (-: Герой мема Ъуъ.
аааа
Пися ещё не выросла на Барклайс наехать))
Госпади этот ботовод когда-нибудь успокоится. Просто уже в какой-то идиотизм превращается.
Почему ботовод? Добавь меня в ЧС, раз настолько тонкая душевная организация не позволяет видеть аж три коммента.
У него генерация комментов прикручена по API на потоке.
Но надежды, что VC закроет его по своим же правилам 1.4.1 за флуд, очень мало. Надо сплотиться.
Зато вчера мой коммент о том, что его контент словно раковая опухоль, моментально потерли. Непредвзято и честно.
а что Вас так беспокоит?
можно конкретику
Вот она, настоящая работа журналиста.
Если написать, что доля была 40%, а стала 45%, ну такой себе рост при ушедших брендах. А тут аж гордость распирает!
Правильно! Тут ведь как подать информацию. Раньше было плохо, но теперь-то вообще благодать настала. И электорат радуется.
Позиция администрации VC довольно прозрачна, новости подаются в соответствующем контексте.
С блэкджеком и шлюхами?
Ой, простите товарищ майор
Прощаю. Однако, в следующий раз, будьте любезны употреблять выражение "с мамзелями и преферансом".
С автоматической постановкой на электронный учёт и высылкой повестки для "сверки данных"=))
Это хорошо.
Плохо, что теперь вместо футболок Юникло за 10-15 $, футболки Твоё за такую же цену.
Потому и Твоё за 10-15$, что доля рос брендов взлетела до половины.
Причина - и следствие
Российский бренд-это лишь место регистрации. Страна производителя-Китай.
Ну вданном случае (я про футболки) скорее Бангладеш
Узбекистан вообще-то
Твое торгует основой какой придется, сама футболка может быть сделана где угодно, и Китай, и Бангладеш и Вьетнам и СНГ. Видать где партия подешевле там и берут.
Представляешь, Zara тоже где-нибудь в Китае может производиться.
В одежде главное это дизайн. А где отшивается, уже неважно.
Ммммм. Как же он нужен (нет)
Не нужен, но придётся 🤷🏼♂️
Надо потерпеть. Привыкнуть
Терпите, карлики
Терпите карлика*
* За лайк этого коммента дают иноагента.
Ну так они просто прекратили показ фильмов, которые возможно смотреть. Тут не снизилась, а прекратилась, скорее, не Новый год, чай, когда и чёрный экран неплохо собирает.
"Участники рынка связывают это с отсутствием популярного контента и недостаточным продвижением российских картин"
Да закрывайтесь уже окончательно, чего страдаете. А мы как-нибудь по старинке торрентами обойдёмси.
Суды запрещают что-то друг другу, суд продолжает отжимать активы — обычный вторник.
«АвтоВАЗ» повысил на 7% цены на Lada Granta Cross, до 1,012 млн рублей. Базовая версия Lada Niva Legend выросла в цене на 6%- наши автомобили итак особым спросом не пользуются, а они цены задирают
В параллельной реальности живёшь?
Сейчас гайки подзакрутят и не такое можно будет написать. Можете посмотреть на стоянки у автосалонов, автомобили вцелом продаются плохо, а АвтоВАЗ тем более по таким ценникам.
@День 811: ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 17%@
Мало! Хотя бы 21 надо!
@«АвтоТАЗ» повысил цены@
Только на пользу!
@Доля российских шильдиков в общем объеме продаж на Lamoda достигла 45%@
...
Чето вы занижаете малость. 24 год, значит 24%, нужно идти в ногу с временем.
Так до конца года не одно заседание же! Повысят и до 24% за несколько раз...
Страна возможностей
было бы что продвигать, 1-2 фильма которые посмотреть можно, остальное после трейлера уничтожить хочется