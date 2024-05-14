{"id":14284,"url":"\/distributions\/14284\/click?bit=1&hash=82a231c769d1e10ea56c30ae286f090fbb4a445600cfa9e05037db7a74b1dda9","title":"\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u043d\u0446\u044b \u0441 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0430\u043c\u0438","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Артур Томилко

День 811: ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 17% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости» 

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 мая: доллар — 91,63 рубля (на 19 копеек меньше, чем 13 мая), евро — 98,84 рубля (на 10 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:12 мск: доллар — 91,41 рубля, евро — 98,64 рубля.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 91,36 рубля, евро — 98,6 рубля.

Кто и как адаптируется

Разработчики ОС «Аврора» создают мобильный браузер на основе движка Chromium, пишет «Ъ». Компания нанимает профильных специалистов и тестирует разработку «в рамках пилотных проектов с заказчиками». Сейчас в ОС используются технологии Firefox, который хуже справляется с работой веб-приложений, поясняют эксперты.

«АвтоВАЗ» повысил на 7% цены на Lada Granta Cross, до 1,012 млн рублей. Базовая версия Lada Niva Legend выросла в цене на 6%, до 881 тысячи рублей, Niva Legend Bronto — на 4,7%, до 1,365 млн рублей, а Niva Travel — на 4,3%, до 1,25 млн рублей.

Какие есть проблемы и трудности

ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 17%, следует из резюме обсуждения на совете директоров регулятора. Среди аргументов в пользу такого сценария приводятся низкая безработица, высокие бюджетные расходы, сохранение высоких темпов кредитования и потребительской активности. Февральский прогноз ЦБ предполагал быстрое охлаждение спроса при высоких ставках.

Купить рекламу Отключить

Посещаемость российских кинотеатров, которые решили отказаться от «теневого проката» в период с 18 апреля по 12 мая 2024 года, снизилась по сравнению с уровнем 2023-го. По данным Фонда кино, со 2 по 5 она составила 0,9 млн человек, а с 9 по 12 мая — 1,4 млн зрителей. Участники рынка связывают это с отсутствием популярного контента и недостаточным продвижением российских картин.

Английский суд запретил ВЭБу судиться с банком Barclays в России. Согласно решению, споры о соглашения по валютным свопам должны рассматриваться только в Лондонском международном арбитражном суде.

Контекст

Доля российских брендов в общем объеме продаж на Lamoda достигла 45%, рассказал гендиректор маркетплейса Максим Гришаков. До 2022 года более 60% приходилась на иностранные марки.

Суд в Курске арестовал активы связанные с основателем алкогольного холдинга Global Spirits (бренд «Хортиця») Евгением Черняком, который внесён в российский список террористов и экстремистов. Речь идет о крымских винных компаниях и двух водочных заводах.

Новости предыдущего дня, 13 мая — здесь.

#новости

1.2K показов
3K открытий
0
42 комментария
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Браузер Аврориум, похоже, ждёт нас.

Засунут в каждый утюг, поставят скрепные сертификаты и вход в квартиру через авторизацию на госуслугах строго в этой поделке.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr

не пойму, у вас на аватарке справа муха или клещ ?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Там только буквы О_о Или вы про Ъуъ справа от ника?

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Это кот же (-: Герой мема Ъуъ.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr

аааа

Ответить
Развернуть ветку
Иван Хаманн
Английский суд запретил ВЭБу судиться с банком Barclays в России.

Пися ещё не выросла на Барклайс наехать))

Ответить
Развернуть ветку
Петр

Госпади этот ботовод когда-нибудь успокоится. Просто уже в какой-то идиотизм превращается.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Почему ботовод? Добавь меня в ЧС, раз настолько тонкая душевная организация не позволяет видеть аж три коммента.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

У него генерация комментов прикручена по API на потоке.

Но надежды, что VC закроет его по своим же правилам 1.4.1 за флуд, очень мало. Надо сплотиться.

Ответить
Развернуть ветку
Walenok

Зато вчера мой коммент о том, что его контент словно раковая опухоль, моментально потерли. Непредвзято и честно.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr

а что Вас так беспокоит?
можно конкретику

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta
Доля российских брендов в общем объеме продаж на Lamoda достигла 45%. До 2022 года более 60% приходилась на иностранные марки.

Вот она, настоящая работа журналиста.
Если написать, что доля была 40%, а стала 45%, ну такой себе рост при ушедших брендах. А тут аж гордость распирает!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Правильно! Тут ведь как подать информацию. Раньше было плохо, но теперь-то вообще благодать настала. И электорат радуется.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Sniper

Позиция администрации VC довольно прозрачна, новости подаются в соответствующем контексте.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
Разработчики ОС «Аврора» создают мобильный браузер на основе движка Chromium

С блэкджеком и шлюхами?
Ой, простите товарищ майор

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Volosnikov

Прощаю. Однако, в следующий раз, будьте любезны употреблять выражение "с мамзелями и преферансом".

Ответить
Развернуть ветку
Филипп Хорват

С автоматической постановкой на электронный учёт и высылкой повестки для "сверки данных"=))

Ответить
Развернуть ветку
Anton
Доля российских брендов в общем объеме продаж на Lamoda достигла 45%

Это хорошо.
Плохо, что теперь вместо футболок Юникло за 10-15 $, футболки Твоё за такую же цену.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Хаманн

Потому и Твоё за 10-15$, что доля рос брендов взлетела до половины.
Причина - и следствие

Ответить
Развернуть ветку
sashun111

Российский бренд-это лишь место регистрации. Страна производителя-Китай.

Ответить
Развернуть ветку
Yury Kornev

Ну вданном случае (я про футболки) скорее Бангладеш

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Узбекистан вообще-то

Ответить
Развернуть ветку
Boby Fisher

Твое торгует основой какой придется, сама футболка может быть сделана где угодно, и Китай, и Бангладеш и Вьетнам и СНГ. Видать где партия подешевле там и берут.

Ответить
Развернуть ветку
Walenok

Представляешь, Zara тоже где-нибудь в Китае может производиться.
В одежде главное это дизайн. А где отшивается, уже неважно.

Ответить
Развернуть ветку
Какер Тарлсон
Разработчики ОС «Аврора» создают мобильный браузер на основе движка Chromium

Ммммм. Как же он нужен (нет)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не нужен, но придётся 🤷🏼‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Какер Тарлсон

Надо потерпеть. Привыкнуть

Ответить
Развернуть ветку
Дневник стартапера

Терпите, карлики

Ответить
Развернуть ветку
Случай

Терпите карлика*

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

* За лайк этого коммента дают иноагента.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
Посещаемость российских кинотеатров ... снизилась ...

Ну так они просто прекратили показ фильмов, которые возможно смотреть. Тут не снизилась, а прекратилась, скорее, не Новый год, чай, когда и чёрный экран неплохо собирает.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"Участники рынка связывают это с отсутствием популярного контента и недостаточным продвижением российских картин"

Да закрывайтесь уже окончательно, чего страдаете. А мы как-нибудь по старинке торрентами обойдёмси.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Суды запрещают что-то друг другу, суд продолжает отжимать активы — обычный вторник.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Мурзин

«АвтоВАЗ» повысил на 7% цены на Lada Granta Cross, до 1,012 млн рублей. Базовая версия Lada Niva Legend выросла в цене на 6%- наши автомобили итак особым спросом не пользуются, а они цены задирают

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

В параллельной реальности живёшь?

Ответить
Развернуть ветку
Boby Fisher

Сейчас гайки подзакрутят и не такое можно будет написать. Можете посмотреть на стоянки у автосалонов, автомобили вцелом продаются плохо, а АвтоВАЗ тем более по таким ценникам.

Ответить
Развернуть ветку
Po...

@День 811: ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 17%@
Мало! Хотя бы 21 надо!

@«АвтоТАЗ» повысил цены@
Только на пользу!

@Доля российских шильдиков в общем объеме продаж на Lamoda достигла 45%@
...

Ответить
Развернуть ветку
Sedoy

Чето вы занижаете малость. 24 год, значит 24%, нужно идти в ногу с временем.

Ответить
Развернуть ветку
Po...

Так до конца года не одно заседание же! Повысят и до 24% за несколько раз...

Ответить
Развернуть ветку
Я дико извиняюсь

Страна возможностей

Ответить
Развернуть ветку
Марк Кац
недостаточным продвижением российских картин

было бы что продвигать, 1-2 фильма которые посмотреть можно, остальное после трейлера уничтожить хочется

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
39 комментариев
Раскрывать всегда