@День 811: ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 17%@

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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 мая: доллар — 91,63 рубля (на 19 копеек меньше, чем 13 мая), евро — 98,84 рубля (на 10 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:12 мск: доллар — 91,41 рубля, евро — 98,64 рубля.

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Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 91,36 рубля, евро — 98,6 рубля.

Кто и как адаптируется

Разработчики ОС «Аврора» создают мобильный браузер на основе движка Chromium, пишет «Ъ». Компания нанимает профильных специалистов и тестирует разработку «в рамках пилотных проектов с заказчиками». Сейчас в ОС используются технологии Firefox, который хуже справляется с работой веб-приложений, поясняют эксперты.

«АвтоВАЗ» повысил на 7% цены на Lada Granta Cross, до 1,012 млн рублей. Базовая версия Lada Niva Legend выросла в цене на 6%, до 881 тысячи рублей, Niva Legend Bronto — на 4,7%, до 1,365 млн рублей, а Niva Travel — на 4,3%, до 1,25 млн рублей.

Какие есть проблемы и трудности

ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 17%, следует из резюме обсуждения на совете директоров регулятора. Среди аргументов в пользу такого сценария приводятся низкая безработица, высокие бюджетные расходы, сохранение высоких темпов кредитования и потребительской активности. Февральский прогноз ЦБ предполагал быстрое охлаждение спроса при высоких ставках.

Посещаемость российских кинотеатров, которые решили отказаться от «теневого проката» в период с 18 апреля по 12 мая 2024 года, снизилась по сравнению с уровнем 2023-го. По данным Фонда кино, со 2 по 5 она составила 0,9 млн человек, а с 9 по 12 мая — 1,4 млн зрителей. Участники рынка связывают это с отсутствием популярного контента и недостаточным продвижением российских картин.

Английский суд запретил ВЭБу судиться с банком Barclays в России. Согласно решению, споры о соглашения по валютным свопам должны рассматриваться только в Лондонском международном арбитражном суде.

Контекст

Доля российских брендов в общем объеме продаж на Lamoda достигла 45%, рассказал гендиректор маркетплейса Максим Гришаков. До 2022 года более 60% приходилась на иностранные марки.

Суд в Курске арестовал активы связанные с основателем алкогольного холдинга Global Spirits (бренд «Хортиця») Евгением Черняком, который внесён в российский список террористов и экстремистов. Речь идет о крымских винных компаниях и двух водочных заводах.

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