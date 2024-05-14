Росфинмониторинг предложил подключить оператора СБП и карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег Статьи редакции
Ведомство хочет запрашивать напрямую у НСПК данные об операциях, которые пока предоставляют банки.
- Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платёжных карт (НСПК) в число субъектов «национальной антиотмывочной системы», пишет РБК.
- Решение позволит ведомству запрашивать у НСПК данные об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Сейчас эти сведения предоставляют банки, которые неоднократно обращались в Росфинмониторинг с предложением оптимизировать процесс передачи информации.
- Среди данных, которые ведомство сможет получать от НСПК, — суммы и даты переводов, информацию о получателях денег и платёжных инструментах, говорят эксперты. По их словам, сведения оператора «Мир» и СБП в том числе помогут улучшить выявляемость подозрительных операций и сбор статистики.
- При этом для работы с Росфинмониторингом НСПК может потребоваться система приёма и обработки заявок с определёнными механизмами защиты информации. Её создание приведёт к росту затрат оператора на хранение данных.
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Да вы задолбали. Отвалите от наших денег
Это не ваши деньги, если что )
Вокруг враги, террористы и отмыватели денег. Нужно сплотиться вокруг Вождя.
Нужно освободить население от тягости владения грязных, неотмытых денег. Только Партия и Вождь способны определить справедливую норму миски риса для каждого должника отечества!
Деньги нужно взять и отменить, ящетаю.
признать инагентом?
Всем начислять трудодни, оплата за продукты по талонам. Паспорта отобрать, ибо нефиг.
Если получится как с коррупцией — будет новый смешной сериал.
А что с коррупцией не так? Она, наверное, единственное, что прекрасно получается.
Ну все, арбитражников опять жать будут.
Деньги это навязанные ценности Запада. Настоящий Русский человек всегда был крепостным и никогда не имел денег
Зачем это им, если могут запросить у банков?
А так плодят сущности без необходимости.
Щас люди придут и пояснят почему это хорошо и во благо