Деньги
Артур Томилко

Росфинмониторинг предложил подключить оператора СБП и карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег Статьи редакции

Ведомство хочет запрашивать напрямую у НСПК данные об операциях, которые пока предоставляют банки.

  • Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платёжных карт (НСПК) в число субъектов «национальной антиотмывочной системы», пишет РБК.
  • Решение позволит ведомству запрашивать у НСПК данные об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Сейчас эти сведения предоставляют банки, которые неоднократно обращались в Росфинмониторинг с предложением оптимизировать процесс передачи информации.
  • Среди данных, которые ведомство сможет получать от НСПК, — суммы и даты переводов, информацию о получателях денег и платёжных инструментах, говорят эксперты. По их словам, сведения оператора «Мир» и СБП в том числе помогут улучшить выявляемость подозрительных операций и сбор статистики.
  • При этом для работы с Росфинмониторингом НСПК может потребоваться система приёма и обработки заявок с определёнными механизмами защиты информации. Её создание приведёт к росту затрат оператора на хранение данных.

#новости #нспк #росфинмониторинг

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13 комментариев
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 pavel

Да вы задолбали. Отвалите от наших денег

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Evgeny Kartashov

Это не ваши деньги, если что )

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Родитель 1

Вокруг враги, террористы и отмыватели денег. Нужно сплотиться вокруг Вождя.

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Бинарный Ёж

Нужно освободить население от тягости владения грязных, неотмытых денег. Только Партия и Вождь способны определить справедливую норму миски риса для каждого должника отечества!

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Слегка Придурковатый

Деньги нужно взять и отменить, ящетаю.

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Альвар

признать инагентом?

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Цифровые комплексы

Всем начислять трудодни, оплата за продукты по талонам. Паспорта отобрать, ибо нефиг.

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Вадим Д.

Если получится как с коррупцией — будет новый смешной сериал.

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Иван Иванов

А что с коррупцией не так? Она, наверное, единственное, что прекрасно получается.

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Роман Леонтьев

Ну все, арбитражников опять жать будут.

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Альвар

Деньги это навязанные ценности Запада. Настоящий Русский человек всегда был крепостным и никогда не имел денег

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Griby Lenina
Ведомство хочет запрашивать напрямую у НСПК данные об операциях, которые пока предоставляют банки.

Зачем это им, если могут запросить у банков?
А так плодят сущности без необходимости.

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Альвар

Щас люди придут и пояснят почему это хорошо и во благо

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