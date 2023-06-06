Деньги
Артур Томилко

Комиссия по ценным бумагам США подала в суд на криптобиржу Coinbase Статьи редакции

За день до этого ведомство подало в суд на Binance.

  • Комиссия по ценным бумагам и биржа США (SEC) обвинила Coinbase в работе без регистрации в качестве биржи ценных бумаг и торговле незарегистрированными ценными бумагами. Ведомство требует запретить криптобиржу, возместить «незаконно полученную прибыль» плюс проценты и выплатить штрафы. На момент публикации акции компании упали на 15%.
  • В поданной в суд Нью-Йорка жалобе SEC утверждает, что как минимум 13 криптовалют, торгуемых на бирже, были признаны ценными бумагами, отмечает CNBC. Но Coinbase обменивала такие активы без соответствующей регистрации.
  • Ведомство считает программу стейкинга Coinbase инвестиционным контрактом — незарегистрированной ценной бумагой, поскольку «инвестор получает прибыль, благодаря управленческим усилиям Coinbase». SEC опирается на определение ценной бумаги как инвестиции в компанию с ожиданием прибыли за счёт работы других.
  • 5 июня 2023 года SEC подала в суд на Binance. Комиссия обвинила компанию в «управлении незарегистрированными биржами и продаже незарегистрированных ценных бумаг». В течение 24 часов после этого пользователи вывели с Binance около $791,6 млн, сообщила исследовательская компания Nansen.

#новость #coinbase #binance

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17 комментариев
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 Вадим Д.

Пошла жара!
Крипто«инвесторы», всё отрастёт? (-:

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Kiss1nger

Отрастет. Они специально бьют по "китам", чтобы другие "учились на ошибках особо умных".

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Иван Серик
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Ivan Cato

TO THE MOON! СУКА! TO THE MOON!

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Darth Swordman

Криптаны уже массово пишут жалобы в Apple из-за отказа Face ID узнавать владельца =)

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Labeling

Ооо, вот это прямо серьезно. SEC похоже решил идти войной против крипты. Я бы вышел из криптоактивов если бы они у меня были.

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Sergei Akopyan

И фиксанул бы убыток?)

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Den

Классека

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Кира Понс

Только вот очень жаль что у вас их нету

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Алексей С

Блин. Вот я раньше хэйтил крипту, а теперь думаю что штаты загнутся быстрее.

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Артём Дубков

Главное чтоб штаты не пережили всех остальных

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C. Steel

Штаны уже загнулись.

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Alex Ishere

Уу

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Станислав

Да как бы Binance это компания, которая состоит из десятка мелких. И они уже в разных странах зарегистрированы. Как может SEC им командовать?

Да и вообще нужно криптобиржам переставать торговать всяким хламом, от которого можно пробоину получить.

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Labeling

С "серым" Бинансом им сложно справится, но в данном случае Coinbase, а он "белый" и в американской юрисдикции.

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Роман Славутин

Да они уже прямо на всех решили в суд подать

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Надежда Швырева

Настолько разное у всех отношение к крипте. По-прежнему отношусь с недоверием. Но с другой стороны, как еще можно деньги выводить из страны

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17 комментариев
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