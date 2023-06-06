Комиссия по ценным бумагам США подала в суд на криптобиржу Coinbase Статьи редакции
За день до этого ведомство подало в суд на Binance.
- Комиссия по ценным бумагам и биржа США (SEC) обвинила Coinbase в работе без регистрации в качестве биржи ценных бумаг и торговле незарегистрированными ценными бумагами. Ведомство требует запретить криптобиржу, возместить «незаконно полученную прибыль» плюс проценты и выплатить штрафы. На момент публикации акции компании упали на 15%.
- В поданной в суд Нью-Йорка жалобе SEC утверждает, что как минимум 13 криптовалют, торгуемых на бирже, были признаны ценными бумагами, отмечает CNBC. Но Coinbase обменивала такие активы без соответствующей регистрации.
- Ведомство считает программу стейкинга Coinbase инвестиционным контрактом — незарегистрированной ценной бумагой, поскольку «инвестор получает прибыль, благодаря управленческим усилиям Coinbase». SEC опирается на определение ценной бумаги как инвестиции в компанию с ожиданием прибыли за счёт работы других.
- 5 июня 2023 года SEC подала в суд на Binance. Комиссия обвинила компанию в «управлении незарегистрированными биржами и продаже незарегистрированных ценных бумаг». В течение 24 часов после этого пользователи вывели с Binance около $791,6 млн, сообщила исследовательская компания Nansen.
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Пошла жара!
Крипто«инвесторы», всё отрастёт? (-:
Отрастет. Они специально бьют по "китам", чтобы другие "учились на ошибках особо умных".
TO THE MOON! СУКА! TO THE MOON!
Криптаны уже массово пишут жалобы в Apple из-за отказа Face ID узнавать владельца =)
Ооо, вот это прямо серьезно. SEC похоже решил идти войной против крипты. Я бы вышел из криптоактивов если бы они у меня были.
И фиксанул бы убыток?)
Классека
Только вот очень жаль что у вас их нету
Блин. Вот я раньше хэйтил крипту, а теперь думаю что штаты загнутся быстрее.
Главное чтоб штаты не пережили всех остальных
Штаны уже загнулись.
Уу
Да как бы Binance это компания, которая состоит из десятка мелких. И они уже в разных странах зарегистрированы. Как может SEC им командовать?
Да и вообще нужно криптобиржам переставать торговать всяким хламом, от которого можно пробоину получить.
С "серым" Бинансом им сложно справится, но в данном случае Coinbase, а он "белый" и в американской юрисдикции.
Да они уже прямо на всех решили в суд подать
Настолько разное у всех отношение к крипте. По-прежнему отношусь с недоверием. Но с другой стороны, как еще можно деньги выводить из страны