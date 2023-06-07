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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 июня: доллар — 81,25 рубля, евро — 86,95 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:48 мск: доллар — 81,46 рубля, евро — 87,17 рубля.

Курсы на Forex на 07:49 мск: доллар — 81,48 рубля, евро — 87,12 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,35 рубля.

Кто и как адаптируется

Российские автопредприятия смогли импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и разъемы для неё, а также частично — датчики, рассказал «РИА Новости» замглавы Минпромторга Василий Шпак. По его словам, идёт также работа по локализации систем для стабилизации авто ESP, а российские антиблокировочные тормозные системы (ABS) уже начнут поставлять автопроизводителям с 1 июля 2023 года.

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Какие есть проблемы и трудности

Производители беспилотников предложили Минпромторгу увеличить реестр производителей беспилотной техники и компонентов как минимум вдвое, узнал «Ъ». Сейчас в списке, который хотят утвердить к осени, числится 106 предприятий. Пока ещё невошедшие компании боятся, что останутся без налоговых льгот, отсрочек от армии и госзаказов.

Источники «Коммерсанта» на рынке электроники рассказали, что с конца мая 2023 года всё чаще сталкиваются с ограничениями от казахских, армянских и гонконгских банков. Те блокируют оплату от российских юрлиц по коду товарной номенклатуры ВЭД 8542 — туда входят, например, процессоры и микросхемы. Собеседники газеты связывают это с введением десятого пакета санкций США, которые угрожают банкам, сотрудничающим с Россией.

Ассоциация «Российские автодилеры» попросила Минпромторг помочь ускорить процесс выпуска электронных паспортов транспортных средств на импортируемые автомобили, сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ. Из-за задержек дистрибьюторы не могут передать автомобили дилерам в оговоренные сроки, а те, следовательно, не могут приступить к их продаже. Это создаёт как финансовые, так и репутационные издержки.

Источник: «Ведомости»

20 июня 2023 года совет директоров «Газпрома» обсудит ликвидацию представительства компании в Латвии — его открыли в 2008 году, чтобы сотрудничать с Латвией, Литвой и Эстонией. Ещё один вопрос на повестке грядущего заседания — это отчуждение акций Gazprom Italia S.P.A., принадлежащих «Газпром экспорт», передаёт ТАСС.

Контекст

Всемирный банк обновил прогноз развития мировой экономики. Прогноз её роста на 2023 год повышен до 2,1% с январского показателя в 1,7%, однако на 2024 год его наоборот понизили — с 2,7% до 2,4%. Прогноз по ВВП России не изменился: в 2023 году он снизится на 0,2%, а в 2024-м вырастет на 1,2%.

Комитет автопроизводителей при Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) рассказал, что в мае 2023 года продажи новых автомобилей в России без учёта тех, что ввезли по параллельному импорту, выросли на 112,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Они составили 51,4 тысячи штук. Лидерами стали Lada Granta и Niva, Geely Coolray и Tugella, Changan CS35 Plus, УАЗ «Патриот» и другие.

На начало 2023 года 47% российских предприятий оценивали зависимость от импортного оборудования как высокую, а 18% сообщали о «крайне высокой» потребности в такой технике, пишет РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. Труднее всего приходится производителям текстиля и одежды, а также деревообработчикам и полиграфическим компаниям.

Источник: РБК

По итогам мая 2023 года продажи грузовых автомобилей выросли в 2,6 раза — до 11,3 тысячи штук, подсчитал «Автостат». Среди лидеров много марок из Китая вроде Sitrak, Shacman, Faw и Howo, однако возглавляет их список по-прежнему «КамАЗ». Участники рынка говорят, что спрос на грузовую технику стабильно повышается и вместе с этим увеличивается и предложение — отрасль восстанавливается после кризиса.