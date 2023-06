Комитет автопроизводителей при Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) рассказал , что в мае 2023 года продажи новых автомобилей в России без учёта тех, что ввезли по параллельному импорту, выросли на 112,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Они составили 51,4 тысячи штук. Лидерами стали Lada Granta и Niva, Geely Coolray и Tugella, Changan CS35 Plus, УАЗ «Патриот» и другие.

