День 469: автодилеры попросили Минпромторг ускорить оформление электронных ПТС для китайских автомобилей Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Российские автопредприятия смогли импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и разъемы для неё, а также частично — датчики, рассказал «РИА Новости» замглавы Минпромторга Василий Шпак. По его словам, идёт также работа по локализации систем для стабилизации авто ESP, а российские антиблокировочные тормозные системы (ABS) уже начнут поставлять автопроизводителям с 1 июля 2023 года.
Какие есть проблемы и трудности
Производители беспилотников предложили Минпромторгу увеличить реестр производителей беспилотной техники и компонентов как минимум вдвое, узнал «Ъ». Сейчас в списке, который хотят утвердить к осени, числится 106 предприятий. Пока ещё невошедшие компании боятся, что останутся без налоговых льгот, отсрочек от армии и госзаказов.
Источники «Коммерсанта» на рынке электроники рассказали, что с конца мая 2023 года всё чаще сталкиваются с ограничениями от казахских, армянских и гонконгских банков. Те блокируют оплату от российских юрлиц по коду товарной номенклатуры ВЭД 8542 — туда входят, например, процессоры и микросхемы. Собеседники газеты связывают это с введением десятого пакета санкций США, которые угрожают банкам, сотрудничающим с Россией.
Ассоциация «Российские автодилеры» попросила Минпромторг помочь ускорить процесс выпуска электронных паспортов транспортных средств на импортируемые автомобили, сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ. Из-за задержек дистрибьюторы не могут передать автомобили дилерам в оговоренные сроки, а те, следовательно, не могут приступить к их продаже. Это создаёт как финансовые, так и репутационные издержки.
20 июня 2023 года совет директоров «Газпрома» обсудит ликвидацию представительства компании в Латвии — его открыли в 2008 году, чтобы сотрудничать с Латвией, Литвой и Эстонией. Ещё один вопрос на повестке грядущего заседания — это отчуждение акций Gazprom Italia S.P.A., принадлежащих «Газпром экспорт», передаёт ТАСС.
Контекст
Всемирный банк обновил прогноз развития мировой экономики. Прогноз её роста на 2023 год повышен до 2,1% с январского показателя в 1,7%, однако на 2024 год его наоборот понизили — с 2,7% до 2,4%. Прогноз по ВВП России не изменился: в 2023 году он снизится на 0,2%, а в 2024-м вырастет на 1,2%.
Комитет автопроизводителей при Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) рассказал, что в мае 2023 года продажи новых автомобилей в России без учёта тех, что ввезли по параллельному импорту, выросли на 112,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Они составили 51,4 тысячи штук. Лидерами стали Lada Granta и Niva, Geely Coolray и Tugella, Changan CS35 Plus, УАЗ «Патриот» и другие.
На начало 2023 года 47% российских предприятий оценивали зависимость от импортного оборудования как высокую, а 18% сообщали о «крайне высокой» потребности в такой технике, пишет РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. Труднее всего приходится производителям текстиля и одежды, а также деревообработчикам и полиграфическим компаниям.
По итогам мая 2023 года продажи грузовых автомобилей выросли в 2,6 раза — до 11,3 тысячи штук, подсчитал «Автостат». Среди лидеров много марок из Китая вроде Sitrak, Shacman, Faw и Howo, однако возглавляет их список по-прежнему «КамАЗ». Участники рынка говорят, что спрос на грузовую технику стабильно повышается и вместе с этим увеличивается и предложение — отрасль восстанавливается после кризиса.
Новости предыдущего дня, 6 июня — здесь.
Для "отечественных" москвичей не надо? Он же свой, родной (-:
Так скрутили болты то в отечестве и материнстве... ^^
У родных паспортов тоже же проблема с чипами
Уже нет
"Пока ещё невошедшие компании боятся, что останутся без налоговых льгот, отсрочек от армии и госзаказов"
Если вы, не щадя живота своего, пилите беспилотники в эти непростые для Родины времена, когда весь мир почему-то внезапно ополчился против нас, то не нужно бояться отсутствия отсрочек от армии - нужно этим гордиться!
В таком случае, нужно бояться услиленному призыву не у нас :)
Штош, настоящие процы теперь клетчатыми сумками через челночную розницу будут ввозиться.
Вам какие? интел, амд?
Товарищ Шпак (3 портсигара, 3 куртки замшевые) всё импортозаместил?! Спасибо китайским братьям-заместителям.
Вдумайтесь: в одном только очередном (не)нужном реестре 106 (Карл!) предприятий, производителей всяческих беспилотников. А его хотят вдвое расширить!
Россия — беспилотная держава.