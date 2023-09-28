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Деньги
Полина Лааксо

День 582: в России выросли продажи рекламы на радиостанциях и спрос на видеопроекторы Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: History Computer

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 сентября: доллар — 96,5 рубля (на 37 копеек больше, чем 27 сентября), евро — 101,97 рубля (на 1 копейку меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 96,98 рубля, евро — 101,98 рубля.

Курсы на Forex на 7:48 мск: доллар — 96,97 рубля, евро — 102,03 рубля.

Кто и как адаптируется

Одёжный ритейлер из Италии OVS откроет в ноябре 2023 года первый магазин в России — в ТЦ «Vegas Крокус Сити» в Москве. Всего до конца года надеются развернуть ещё шесть точек в стране. Компания уже пыталась выйти на российский рынок в начале 2010-х, но бизнес тогда пострадал из-за сильных скачков валютных курсов.

В начале 2024 года в московском ТЦ «Метрополис» откроется два магазина сети оптики и обуви «Слепая курица». Обувной расположится на площади, которую занимала ушедшая из России Victoria's Secret. Оптика — на месте закрывшегося магазина товаров для дома Zara Home.

Какие есть проблемы и трудности

В июне 2023 года УК «Первая» попросила взыскать с депозитария Euroclear 184,8 млрд рублей. «Ведомости» выяснили суть претензий: они касаются убытков, которые клиенты компании понесли из-за блокировки ценных бумагах. УК «Первая» покупала последние на деньги клиентов, которые те передали ей в доверительное управление.

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Фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII обсуждает продажу 50% ТРК «Галерея» в Санкт-Петербурге совладельцу — арабской структуре Mubadala Investment Company, сообщили источники «Ведомостей», знакомые с ходом переговоров.

Контекст

За январь-июнь 2023 года продажи рекламы на российских радиостанциях выросли по разным оценкам на 20-57% год к году, рассказали «Ъ» участники рынка. Самыми популярными категориями остаются торговля, финансы и недвижимость, считают в коммуникационной АДВ. В «ГПМ Радио» (Energy, «Авторадио», «Юмор FM», Comedy Radio, Like FM и другие) замечают, что раньше было больше объявлений от фармацевтических фирм и госсектора, а сейчас — от автобрендов и поставщиков цифровых продуктов. По данным «Газпром-медиа», среди основных рекламодателей — «СберМаркет», «Яндекс», «Самокат», «Ростелеком» и «Суточно.ру». Некоторые аналитики связывают рост показателей с «эффектом низкой базы», другие — с появлением новых брендов, в том числе китайских.

Турецкая авиакомпания Pegasus сообщила, что атаки беспилотников в России — это «ежедневный вызов», поскольку они вынуждают российские службы вводить ограничения, а это «приводит к сбоям в работе». По словам главы авиаперевозчика Гюлиз Озтюрк, полёты в Россию составляют 3% от всего трафика Pegasus.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что не навязывают компаниям уход из России — те должны сами решать, хотят ли они работать на российском рынке при наличии репутационных и других рисков, пишет РБК со ссылкой на выступление Мэттью Миллера.

Магазины бытовой техники и электроники рассказали о росте спроса на видеопроекторы в России. По данным «М.видео-Эльдорадо», штучные продажи по итогам восьми месяцев 2023 года выросли в пять раз год к году. На Ozon и «Мегамаркете» — на 330%. Ажиотаж заметили также в Wildberries и «Ситилинке». В холдинге Fplus говорят, что за первое полугодие россияне купили 64,7 тысячи проекторов, что на 82%, чем за тот же период 2022 года. Среди марок-лидеров — китайские Wanbo, Xgimi, Hisense и Nebula, тайваньская Acer, южнокорейская Samsung. Спрос объясняют по-разному: одни говорят, что проектор дешевле большого телевизора и занимает меньше места, другие — что голливудских премьер в кинотеатрах стало меньше, поэтому россияне пытаются оборудовать свои собственные кинотеатры дома.

Новости предыдущего дня, 27 сентября — здесь.

#новость

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2 комментария
Mr Black

Че,хотите как в 90е?)90е идут к вам)
Реклама по радио для зумеров прям так актуальна сейчас)🤣

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Слегка Придурковатый

"В Госдепартаменте США подчеркнули, что не навязывают компаниям уход из России — те должны сами решать, хотят ли они работать на российском рынке при наличии репутационных и других рисков"

Как-то поздно он это озвучил, когда почти все съебались. гг

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