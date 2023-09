За январь-июнь 2023 года продажи рекламы на российских радиостанциях выросли по разным оценкам на 20-57% год к году, рассказали «Ъ» участники рынка. Самыми популярными категориями остаются торговля, финансы и недвижимость, считают в коммуникационной АДВ. В «ГПМ Радио» (Energy, «Авторадио», «Юмор FM», Comedy Radio, Like FM и другие) замечают, что раньше было больше объявлений от фармацевтических фирм и госсектора, а сейчас — от автобрендов и поставщиков цифровых продуктов. По данным «Газпром-медиа», среди основных рекламодателей — «СберМаркет», «Яндекс», «Самокат», «Ростелеком» и «Суточно.ру». Некоторые аналитики связывают рост показателей с «эффектом низкой базы», другие — с появлением новых брендов, в том числе китайских.

