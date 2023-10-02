Производитель обуви Birkenstock запланировал выйти на биржу при оценке в $8,3-9,2 млрд Статьи редакции
В ходе IPO компания собирается привлечь от $1,4 млрд до $1,6 млрд.
- Немецкая обувная компания Birkenstock Holding подала заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже. Фирма планирует разместить не меньше 32 млн акций, торговаться они будут под тикером BIRK.
- Диапазон размещения — $44 до $49 за акцию. Таким образом, компания планирует привлечь от $1,4 млрд до $1,6 млрд при оценке всей компании в от $8,3 млрд до $9,2 млрд.
- Дата размещения пока неизвестна, но, по данным источников Bloomberg, 10 октября 2023 года компания определит цену размещения, 11 октября — начнёт торги. Среди организаторов листинга — Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.
- Birkenstock начала выпускать фирменные сандалии c гибкой подошвой в 1960-х годах. Трое братьев Биркеншток унаследовали бизнес в 2002 году, но не справились с управлением. В итоге в 2013 году один из них, Стефан, продал долю двум другим за несколько сотен миллионов долларов, а те передали управление бизнесом наёмным руководителям.
- В 2021 году Алекс и Кристиан Биркеншток продали L Catterton 70% в семейном бизнесе. Тогда компанию оценили в $4,87 млрд. В июле 2023-го Bloomberg сообщил, что Birkenstock вывести компанию на биржу при оценке в $6 млрд.
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Очень кайфовая и качественная обувь у них. Удачи.
IPO... Миллиарды... Но... это же... сраные тапки!
Это самые кайфовые тапки. Еще и недорогие, порядка 120-140 евро за пару.
Вспоминается еще одно известное обувное IPO
ну или так