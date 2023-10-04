Сеть складов «Даркстор у дома» привлекла 34 млн рублей на запуск курьерской службы Статьи редакции
Сервис предлагает брендам аренду мест от одной полки и доставку — но пока за неё отвечают партнёры.
- Инвесторами стали венчурная компания 2FISH Capitals и группа частных инвесторов iZBA VC, сообщил сервис. Раунд поддержали и существующие инвесторы — например, сооснователь и бывший гендиректор логистической компании Master Delivery Игорь Шиянов. Оценка компании превысила 160 млн рублей.
- Привлечённые средства «Даркстор у дома» направит на масштабирование складской инфраструктуры, запуск курьерской службы и дополнительную разработку ПО. Это второй раунд для компании — первые инвестиции она привлекла в августе 2022 года, но их сумму не раскрывала. Она составила 9 млн рублей.
- «Даркстор у дома» — это сеть мини-складов для работы с экспресс-доставкой и инфраструктура для управления ими. Сервис позволяет арендовать места в уже открытых дарксторах — 3000 рублей за полку. Можно управлять заказами, смотреть остатки товаров на полке и выбирать способы доставки.
- Основые клиенты — ритейлеры, онлайн-магазины, маркетплейсы и частные продавцы с оборотом больше 1 млн рублей в месяц. Логистические партнёры — службы доставки «Яндекса» и Dostavista. Также у сервиса есть партнёрство с Ozon.
- Стартап основали в 2021 году серийные предприниматели Кирилл Чеканов и Григорий Тареев. Сейчас он предлагает клиентам разместиться на 12 складах в девяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Краснодаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске. Общая вместимость — 6000 полок.
- По данным Rusprofile, по 35,9% в юрлице компании ООО «Еком Глобал» принадлежит Чеканову и Тарееву, 12,76% — у ООО «Аст-Холдинг», 2,99% — у Шиянова, 2,84% — у Владимира Урбанского, 2,78% — у Алексея Дмитриева, 2,57% — ООО «Самолёт Плюс», 2,23% принадлежит Сергею Шершеню, 1,28% — Тимуру Мяльдзину, 0,75% — ООО «Изба Академия Дарк». Выручка компании за 2022 год — 76 тысяч рублей, убыток — 5,1 млн рублей.
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Держите в курсе, очень интересно
ооочень интересно
«Дарнет в подъезде»
А ну-ка, скажи, сколько денег им удалось собрать на запуск этой курьерской службы? Как это все работает? Я бы тоже хотела иметь такую удобную доставку!