День 593: количество новых иностранных брендов в России выросло до рекорда с 2019-го — большинство из Турции и Беларуси Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 7-9 октября: доллар — 100,49 рубля (на 82 копейки больше, чем 6 октября), евро — 106,01 рубля (на 1,23 рубля больше).
Какие есть проблемы и трудности
Американская инвесткомпания Hines выставила на продажу доли в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге, рассказали источники «Ведомостей».
Кто и как адаптируется
Число новых иностранных брендов в России с начала 2023 года выросло до 16, это рекорд за четыре года, посчитали в NF Group. В основном это бренды из Турции и Беларуси. С 2013 по 2016 год количество новых брендов разнилось от 40 до 68.
Российская «Норси-Транс» начнет выпуск систем хранения данных, серверов и компьютеров на китайских процессорах Loongson. Решение китайских партнеров разрешить ввоз процессоров в Россию связано с попаданием Loongson под блокирующие санкции США, рассказали «Ъ» участники рынка.
«Сбербанк» разрабатывает программы, которые потенциально за счёт ИИ ускорят выпуск микроэлектроники на полупроводниковых фабриках. Банк анонсирует разработку на форуме «Микроэлектроника 2023» на этой неделе.
Контекст
В 2022 году число люксовых автомобилей в России увеличилось на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть, раскрыла ФНС.
Производительность труда в российской экономике за 2022 год снизилась на 3,6% по отношению к 2021 году, посчитал Росстат. Это самое глубокое падение показателя с 2009 года. Сильнее всего производительность труда сократилась в торговле и авторемонте (-12,9%), научной деятельности (-7,7%) и водоснабжении (-7%).
Новости предыдущего дня, 8 октября — здесь.
Доллар больше 100 наконец то))
Жду 200 за доллар, рубль очень слабая валюта
А от Беларуси кстати очень достойные продукты питания есть))
Особенно если они не спонсируют синепалого))
Kelebek и разный Белдпев замещают одну Икею. Замещают-замешаю, да заместить не смогут.
Вот и взяли соточку. ЦБ, ждём новых рекордов, а то как-то всё неуверенно, вяло и беззубо.
Вот так и будут нам поставлять только то, что уже попало под санкции. Остаётся надеяться что под санкции будет попадать что-то стоящее.