Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":871360,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":871360,"gtm":null} 13 показов 357 открытий

Магазин турецкого бренда мебели Kelebek в Москве, фото «РИА Новости»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7-9 октября: доллар — 100,49 рубля (на 82 копейки больше, чем 6 октября), евро — 106,01 рубля (на 1,23 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 07:46 мск: доллар — 100,36 рубля, евро — 105,85 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Forex на 07:54 мск: доллар — 100,35 рубля, евро — 106,33 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Американская инвесткомпания Hines выставила на продажу доли в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге, рассказали источники «Ведомостей».

Кто и как адаптируется

Число новых иностранных брендов в России с начала 2023 года выросло до 16, это рекорд за четыре года, посчитали в NF Group. В основном это бренды из Турции и Беларуси. С 2013 по 2016 год количество новых брендов разнилось от 40 до 68.

Инфографика РБК

Российская «Норси-Транс» начнет выпуск систем хранения данных, серверов и компьютеров на китайских процессорах Loongson. Решение китайских партнеров разрешить ввоз процессоров в Россию связано с попаданием Loongson под блокирующие санкции США, рассказали «Ъ» участники рынка.

«Сбербанк» разрабатывает программы, которые потенциально за счёт ИИ ускорят выпуск микроэлектроники на полупроводниковых фабриках. Банк анонсирует разработку на форуме «Микроэлектроника 2023» на этой неделе.

Контекст

В 2022 году число люксовых автомобилей в России увеличилось на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть, раскрыла ФНС.

Производительность труда в российской экономике за 2022 год снизилась на 3,6% по отношению к 2021 году, посчитал Росстат. Это самое глубокое падение показателя с 2009 года. Сильнее всего производительность труда сократилась в торговле и авторемонте (-12,9%), научной деятельности (-7,7%) и водоснабжении (-7%).