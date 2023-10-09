День 593: в 2022 году число люксовых машин в России выросло на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 7-9 октября: доллар — 100,49 рубля (на 82 копейки больше, чем 6 октября), евро — 106,01 рубля (на 1,23 рубля больше).
Какие есть проблемы и трудности
Американская инвесткомпания Hines выставила на продажу доли в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге, рассказали источники «Ведомостей».
Кто и как адаптируется
Число новых иностранных брендов в России с начала 2023 года выросло до 16, это рекорд за четыре года, посчитали в NF Group. В основном это бренды из Турции и Беларуси. С 2013 по 2016 год количество новых брендов разнилось от 40 до 68.
Российская «Норси-Транс» начнет выпуск систем хранения данных, серверов и компьютеров на китайских процессорах Loongson. Решение китайских партнеров разрешить ввоз процессоров в Россию связано с попаданием Loongson под блокирующие санкции США, рассказали «Ъ» участники рынка.
«Сбербанк» разрабатывает программы, которые потенциально за счёт ИИ ускорят выпуск микроэлектроники на полупроводниковых фабриках. Банк анонсирует разработку на форуме «Микроэлектроника 2023» на этой неделе.
Контекст
В 2022 году число люксовых автомобилей в России увеличилось на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть, раскрыла ФНС.
Производительность труда в российской экономике за 2022 год снизилась на 3,6% по отношению к 2021 году, посчитал Росстат. Это самое глубокое падение показателя с 2009 года. Сильнее всего производительность труда сократилась в торговле и авторемонте (-12,9%), научной деятельности (-7,7%) и водоснабжении (-7%).
Новости предыдущего дня, 8 октября — здесь.
@C. Steel только выиграле ?
Это от того, что @Олег Ивахнов решил меньше работать.
Вот и взяли соточку. ЦБ, ждём новых рекордов, а то как-то всё неуверенно, вяло и беззубо.
Правильно! Набиуллина - даешь 120 к концу года и 200 к лету 2024 - а то чё как лохи то?
По сути это никак не отрегулировать. Можно, конечно, вздёрнуть ставку до 20-30%, но ничем хорошим это не закончится. Да и дефицит бюджета нужно чем-то покрывать...
Наш геостратех просто взял пари с Венесуэлой и Никарагуа у кого будет больше очков
"В 2022 году число люксовых автомобилей в России увеличилось на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть, раскрыла ФНС." - вот могут же когда хотят, где-то увеличили, где-то и сократить придётся
Просто все подорожало, а граница отсечки осталась та же в абсолютном значении
В 2022 году число люксовых автомобилей в России увеличилось на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть, раскрыла ФНС
С такими ценами и Солярка - люксовое авто
Ахахаха, пока местные бизнес-мэны обсуждали подорожание хэппи-мила
«Сбербанк» разрабатывает программы, которые потенциально за счёт ИИ ускорят выпуск микроэлектроники на полупроводниковых фабриках»
Люди не могут, последняя надежда на нейронки, лол.
Уже сейчас нейросети апскейл видео, делают пересказ видео, помогают писать комментарии
Вот так и будут нам поставлять только то, что уже попало под санкции. Остаётся надеяться что под санкции будет попадать что-то стоящее.
Рост производительности процессоров замедлился, закон Мура больше не работает. Для СХД такие процы вполне подойдут, надо полагать. Такая вот гео сегментация
по производству шильдиков?
Доллар больше 100 наконец то))
Жду 200 за доллар, рубль очень слабая валюта
да, доллар недооценëн
Плохо. А ещё непонятно — до этого производительность росла или падала, просто медленнее?
Kelebek и разный Белдпев замещают одну Икею. Замещают-замешаю, да заместить не смогут.
Они только появились. А в Турции уж мебели-то производится невероятное количество.
А от Беларуси кстати очень достойные продукты питания есть))
Особенно если они не спонсируют синепалого))
У них одежда неплохая, всяко лучше пошив по качеству, чем локальное производство.
Знаменитые беларусские креветки?
С водоснабжением-то что происходит?
Скважина, как была, так и есть. Всё ок.
Эстония? А что, опять не зазорно продавать свои товары "оккупантам"?
В чем суть противоречия по-вашему? В статье нет упоминания Эстонии
на 22% увеличилось число люксовых авто, а говорят про какую-то бедность в России
Понятие Люкс изменилось.
дак пенсионерам же начали выдавать их, не слыхал?
Самые главные новости обошли стороной. Какие прогнозы по нефти?
Пора на ближнем востоке конфликт - рост.