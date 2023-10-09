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Деньги
Маша Цепелева

День 593: в 2022 году число люксовых машин в России выросло на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Авилон» / Autonews

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7-9 октября: доллар — 100,49 рубля (на 82 копейки больше, чем 6 октября), евро — 106,01 рубля (на 1,23 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 07:46 мск: доллар — 100,36 рубля, евро — 105,85 рубля.

Курсы на Forex на 07:54 мск: доллар — 100,35 рубля, евро — 106,33 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Американская инвесткомпания Hines выставила на продажу доли в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге, рассказали источники «Ведомостей».

Кто и как адаптируется

Число новых иностранных брендов в России с начала 2023 года выросло до 16, это рекорд за четыре года, посчитали в NF Group. В основном это бренды из Турции и Беларуси. С 2013 по 2016 год количество новых брендов разнилось от 40 до 68.

Инфографика РБК

Российская «Норси-Транс» начнет выпуск систем хранения данных, серверов и компьютеров на китайских процессорах Loongson. Решение китайских партнеров разрешить ввоз процессоров в Россию связано с попаданием Loongson под блокирующие санкции США, рассказали «Ъ» участники рынка.

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«Сбербанк» разрабатывает программы, которые потенциально за счёт ИИ ускорят выпуск микроэлектроники на полупроводниковых фабриках. Банк анонсирует разработку на форуме «Микроэлектроника 2023» на этой неделе.

Контекст

В 2022 году число люксовых автомобилей в России увеличилось на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть, раскрыла ФНС.

Производительность труда в российской экономике за 2022 год снизилась на 3,6% по отношению к 2021 году, посчитал Росстат. Это самое глубокое падение показателя с 2009 года. Сильнее всего производительность труда сократилась в торговле и авторемонте (-12,9%), научной деятельности (-7,7%) и водоснабжении (-7%).

Новости предыдущего дня, 8 октября — здесь.

#новость

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93 комментария
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 Роман Вячеславович
Сильнее всего производительность труда сократилась в торговле и авторемонте (-12,9%), научной деятельности (-7,7%)

@C. Steel только выиграле ?

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Sergei Timofeyev

Это от того, что @Олег Ивахнов решил меньше работать.

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15 комментариев
Вадим Д.

Вот и взяли соточку. ЦБ, ждём новых рекордов, а то как-то всё неуверенно, вяло и беззубо.

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Altair

Правильно! Набиуллина - даешь 120 к концу года и 200 к лету 2024 - а то чё как лохи то?

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3 комментария
Murder of Sorrow

По сути это никак не отрегулировать. Можно, конечно, вздёрнуть ставку до 20-30%, но ничем хорошим это не закончится. Да и дефицит бюджета нужно чем-то покрывать...

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3 комментария
Максим Степанов

Наш геостратех просто взял пари с Венесуэлой и Никарагуа у кого будет больше очков

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1 комментарий
Илья Разбашин

"В 2022 году число люксовых автомобилей в России увеличилось на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть, раскрыла ФНС." - вот могут же когда хотят, где-то увеличили, где-то и сократить придётся

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Юрий Б.

Просто все подорожало, а граница отсечки осталась та же в абсолютном значении

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Дмитрий

В 2022 году число люксовых автомобилей в России увеличилось на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть, раскрыла ФНС

С такими ценами и Солярка - люксовое авто

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Док

Ахахаха, пока местные бизнес-мэны обсуждали подорожание хэппи-мила

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

«Сбербанк» разрабатывает программы, которые потенциально за счёт ИИ ускорят выпуск микроэлектроники на полупроводниковых фабриках»

Люди не могут, последняя надежда на нейронки, лол.

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Юрий Б.

Уже сейчас нейросети апскейл видео, делают пересказ видео, помогают писать комментарии

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7 комментариев
Вадим Д.
Решение китайских партнеров разрешить ввоз процессоров в Россию связано с попаданием Loongson под блокирующие санкции США

Вот так и будут нам поставлять только то, что уже попало под санкции. Остаётся надеяться что под санкции будет попадать что-то стоящее.

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Юрий Б.

Рост производительности процессоров замедлился, закон Мура больше не работает. Для СХД такие процы вполне подойдут, надо полагать. Такая вот гео сегментация

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8 комментариев
Вадим Д.
ускорят выпуск микроэлектроники на полупроводниковых фабриках

по производству шильдиков?

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Юрий Б.
Источники “Ъ” говорят, что «Сбер» проявляет интерес к широкому спектру полупроводниковых технологий, а в его структурах уже работают специалисты из американской Intel.
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2 комментария
ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

Доллар больше 100 наконец то))

Жду 200 за доллар, рубль очень слабая валюта

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illusive man

да, доллар недооценëн

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3 комментария
Вадим Д.
Производительность труда в российской экономике за 2022 год снизилась на 3,6%

Плохо. А ещё непонятно — до этого производительность росла или падала, просто медленнее?

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Юрий Б.
2021 г. производительность труда выросла на 3,7%, а в пандемийный 2020 год сократилась на 0,4%. До этого показатель рос темпами около 3% в год, последнее падение было зафиксировано в 2015 г. (на 1,3%) – следующем году после введения санкций из-за присоединения Крыма.
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3 комментария
Вадим Д.

Kelebek и разный Белдпев замещают одну Икею. Замещают-замешаю, да заместить не смогут.

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Юрий Б.

Они только появились. А в Турции уж мебели-то производится невероятное количество.

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ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

А от Беларуси кстати очень достойные продукты питания есть))

Особенно если они не спонсируют синепалого))

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Нейрослав Жепетеев

У них одежда неплохая, всяко лучше пошив по качеству, чем локальное производство.

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Alex Nosov
А от Беларуси кстати очень достойные продукты питания есть))

Знаменитые беларусские креветки?

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igotosochi

С водоснабжением-то что происходит?

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Sergei Timofeyev

Скважина, как была, так и есть. Всё ок.

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Степан Фадеев

Эстония? А что, опять не зазорно продавать свои товары "оккупантам"?

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Юрий Б.

В чем суть противоречия по-вашему? В статье нет упоминания Эстонии

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4 комментария
Star Chill

на 22% увеличилось число люксовых авто, а говорят про какую-то бедность в России

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Sergei Timofeyev

Понятие Люкс изменилось.

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9 комментариев
fullstackoff

дак пенсионерам же начали выдавать их, не слыхал?

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Док

Самые главные новости обошли стороной. Какие прогнозы по нефти?

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Sergei Timofeyev

Пора на ближнем востоке конфликт - рост.

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90 комментариев
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