Разработчик российской ОС Astra Linux привлёк 3,5 млрд рублей на IPO Статьи редакции
Рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд рублей.
- Группа компаний «Астра» рассказала об итогах первичного публичного размещения акций, пишет Forbes. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона — акции стоили 333 рубля за штуку. Торги начнутся 13 октября 2023 года на Мосбирже.
- Действующие акционеры продали 10,5 млн акций или 5% от общего количества. Компания привлекла 3,5 млрд рублей, с учётом акций на 350 млн рублеи для возможной стабилизации цены на вторичных торгах.
- Компания утверждает, что совокупный спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз. Количество новых владельцев акций превысило 120 тысяч человек.
- Разработчик российской операционной системы Astra Linux в июле 2022 года объявил, что планирует провести IPO. Тогда аналитики оценивали возможную капитализацию компании в 17 млрд рублей.
- В ГК «Астра» также входит диспетчер виртуальных рабочих мест Termidesk, комплекс средств резервного копирования RuBackup, система корпоративной почты RuPost. ПО в основном используется в госорганизациях, промышленности и на объектах критической информационной инфраструктуры.
- По собственным данным компании, выручка ГК «Астра» в 2022 году составила 5,4 млрд рублей, чистая прибыль — 3 млрд рублей. По итогам первой половины 2023 года выручка — 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 1,16 млрд рублей.
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По собственным данным компании, выручка ГК «Астра» в 2022 году составила 5,4 млрд рублей, чистая прибыль — 3 млрд рублей. По итогам первой половины 2023 года выручка — 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 1,16 млрд рублей.
Ахахахахаха
Ска это прям уникум взять бесплатный дистрибутив, сделать "своим". И начать "продажи" в госсектор, а далее фиксировать "прибыль". Хотя система просто не нужна просто нахер.
В итоге бюджет как обычно сливают на очередную хероту ради тупых амбиций руководства.
5,4 млрд оборот 3 прибыль пздц.
Предлагаю все-таки изучить, что именно входит в дистрибутивы "Астры". Успокоитесь и сэкономите нервы.
Astra Linux («А́стра Ли́нукс», от лат. astra — «звезда») — операционная система на базе ядра Linux, которая внедряется в России в качестве альтернативы Microsoft Windows в государственных организациях. Обеспечивает степень защиты обрабатываемой информации до уровня государственной тайны «особой важности» включительно.
На словах в гос организациях становится абсолютно все равно.
— Ахахахахаха ска это прям уникум не нужна просто нахер пздц
— Изучал, что это?
— Абсолютно все равно
Ну прям русская душа.
Дак я про траты на нее, а не внутрянку системы. Она создана для распила денег, как рос фоны и прочее. Делайте пожалуйста развивайтесь, только рад буду. А это очередная коррупционная ширма.
Зачем делать систему только для госсектора? У нас госсектора больше чем учителей в школах. А толку ноль.
Поэтому весь вопрос за чей счёт банкет. А так если из 5 ярдов 3 прибыль, а внутри это Линукс, это Линукс сколько сил ты туда бы не убил. Это все равно распил.
Потому что он ее заказал.
Зачем именно — ни от кого не скрывалось: независимость от зарубежных поставщиков и защита в соответствии со стандартами.
Коррупция и распил.
Они заказывают и платят, ради защиты по стандартам, которые сами и придумали. Крч мы всё-таки о разном ) я про очередной парадокс "управления" Вы про астру как компанию.
Но радоваться таким успехам это двоякое зрелище. Радоваться, что потратили и не более. Платишь миллионы налогов как предприниматель, а государство "заказывает" себе систему, с разработчиком, который отчитывается о 50% прибыли, вау класс
Теперь небожители в безопасности.
Эффективность бы ещё этих любителей безопасности проверять, ах да, ее же не заказали
Я правильно понимаю, что нынче эффективный госзаказ — это тот, где исполнитель ничего не заработал?
Ну или заработал, но чем меньше — тем лучше?
Эффективный? Эффективность? Это что за слово? Не наблюдается в одном предложении слово госзаказ и эффективность )) не готов серьезно об этом говорить. Госзаказ это себестоимость+откат+прибыль, эффективность это вообще не сюда.
В общем, давайте честно: вы с госзаказами знакомы по ютубу :-)
В этом, вообще говоря, нет ничего плохого, но не стоит на подобной базе строить такие точные и категоричные мнения.
Не, не ) я как раз-таки знаком гораздо побольше чем Ютуб, поэтому и могу сделать выводы о цифрах. Это ненормально так тратить бюджет. Без вариантов. Свои заработанные хоть на Винду хоть на донаты барышням тратьте, Ваше лично дело.
Что будет с этим "заработком", когда в госухе другой клан перехватит власть, и станет заключать контракты с какой-нибудь ГастроЛинукс (со своим убунту-форком)?
Маловероятный сценарий, на разработку подобного форка уйдет еще несколько лет.
Закрытый исходный код никто не откроет. А людям можно вешать лапшу на уши всякую. И не нужно несколько лет, уйдет работы всё за один день
Так однодневный форк не покроет даже тысячную часть требований.
Это или бот, или далекий от реальности человек. У него контракты российской госухи отдаются исходя из требований, да-да %)))))))))
Отдаются они по разным принципам, в том числе коррупционным.
Но в любом случае будет ТЗ с требованиями. В 99% ты не можешь просто взять, забрать миллиард и проигнорировать их.
Ещё лестницы по гостам строят и сталь плавят, нет предела коварству режима!
а что туда входит? взяли линукс, взяли софт от сторонних разработчиков, который можно поставить в любой дистрибутив, предустановили его, отечественная разработка готова
Поэтому нужно срочно АПИО, чтобы в ластовый разочек пилануть и исчезнуть
Опять эксперты которые решают что все херота. Это бизнес. Бабки приносит? Приносит. Значит нужно госухе
воровство тоже приносит деньги. это обычный распил государственных денег компанией, у которой нет своего продукта, вместо него она продает свою "отечественность", а качестве продукта идет бесплатный софт как платный
Ну эти хоть что-то туда добавили. Во-первых написали свою собственную десктопную оболочку. Ну и по безопасности сделали видимые доработки. Из российских коммерческих проектов по воровству чужих технологий и продаже за деньги самый треш что я видел, это UncomOS. Это просто обычная убунту, в которой просто поменяли иконки, в настройках перенесли док вниз, добавили свои обои на рабочий стол и сделали окно для активации. И все, продают обычную убунту 22.04 в МВидео за 4к.
А вот если бы в своё время не затравили Дениса Попова, сегодняшняя новость могла выглядеть так:
"Разработчик принципиально новой революционной российской ОС Bolgenos с нескучными обоями привлёк 88 млрд рублей на IPO".
Ну у Дениски там ничего своего не было, кроме названия
А здесь прям флешка-маркер?
А с гусями что делать?
Ай вы какой юморист. И с возрастом принципиально новой революционной российсикой ОС цифры красивые подобрали!
ты что, не поучаствовал, что ли?
Когда знаешь куда идёшь , и что делаешь , а главное для кого.
Ага, превышает. Некоторые гос компании силой заставили их устанавливать. Сами названия с приставкой Ру вызывают отвращение
Это уже другая история, главное в новостях могут с гордостью писать, что превышают
С (блэкджеком – зачёркнуто) бэкдором и шлюхами
Зато бэкдоры свои, скрепные )
лучше давайте демократические бекдоры, чтобы когда началась ядерка - нам отрубили все системы
Если отрубить всю Россию от внешнего интернета, то не смогут
С начала торгов скакнет до 10% от изначальной стоимости, или ниже пойдет?
На 40 вроде скакнул
Скакнет конечно... А что будет дальше увидим.
Им точно рубли нужны?
А прибыль-то падает, судя по всему.
Будет расти. Они на гос.предприятия заточены
Это ты с чего взял, что падает?😦
Ну че, как ВТБ теперь?
А шо так можно было? Взять Линух и продать государству? Гениально же!
а на IPO можно купить сразу в шорт?
блин, а ведь нормальная была бы тема - к размещению добавить шортистов-плечевиков сразу, было бы намного честнее
уже в стакане заявки на покупку +40%
Наконец-то что то свое появится