День 606: с начала 2023 года Россия выдала 225 тысяч виз в странах Европы Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 21-23 октября: доллар — 95,90 рубля (на 1,40 рубля меньше, чем 19 октября), евро — 101,42 рубля (на 1,20 рубля меньше).
Контекст
За девять месяцев 2023 года Россия выдала 225 тысяч виз всех категорий в странах Европы, сообщили в МИДе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 10%.
В январе-сентябре 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек, рассказал представитель МИДа. В 2022-м их число составило 4,3 тысячи.
Средняя стоимость отелей на российских горнолыжных курортах в зимний сезон 2024 года выросла на 8-25%, следует из данных сервисов бронирования. Сильнее всего проживание подорожало в Сочи — на 20-30%.
Новости предыдущего дня, 21 октября — здесь.
Если есть на свете рай - это Краснодарский край!
@igotosochi
Если есть на свете рай - это Краснодарский край! - вспомнил пересмотрел)) эх эх эх, ох ох ох))
А есть ли в России услуги-продукты, которые подешевели? Государственные или частные? Стало в этом году что-то доступнее?
Без сарказма спрашиваю.
Стало доступно быть убитым/покалеченным из-за словесной перепалки не только с мигрантами из ближней Азии, а и с вернувшимися с СВО соотечественниками
Рубль.
как вы не понимаете, в стране с растущей экономикой и богатеющим населением цены в рыночной экономике не могут снижаться, так как предложение не успевает за растущим спросом!
(ответил с сарказмом :)
Обещания властей.
Бензин же, ну! В долларах он сколько до СВО стоил? И сколько стоит сейчас?
Жизнь и здоровье подешевело...
Не скажу за всех, но по моим наблюдениям - нет.
В валюте почти все подешевело)Выдача туристических виз выросла на 57%, до 141 тыс.
Может поэтому турвиз выдали сильно больше.
В этой стране стабильно дешевеет только твой труд
Интересно сохранится ли количество отказавшихся от гражданства через 3-4 года, когда в приличном количестве стран куда уехали релоканты, подойдёт срок получения гражданства.
то есть, по вашей логике, эти тысячи людей отказались от российского гражданства и сидят теперь в других странах совсем без какого-либо гражданства? как вы себе представляете такое существование?
Кто хотел - уже отказался. А вот желающих получить гражданство будет гораздо меньше.
Не будьте голословным. В каком таком "приличном количестве стран" раздают гражданство за такой короткий срок?
вряд ли имхо, паспорт не лишний. тут им и пенсия хоть пару сотен баксов будет и на медицину можно приехать и вообще запасной аэродром.
если только кому международный бизнес вести будет мешать или какие-то валютные, налоговые ограничения.
Это какое-то новое летоисчисление?
Да
По старому стилю день 8978, как вариант.
"В январе-сентябре 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек"
"В 2022-м их число составило 4,3 тысячи."
Т.е. за неполный этот год уже больше чем за полный прошлый? Идём правильным курсом...
"Всё растёт! Всё развивается!"
Беги Лола, беги.......
Берёт разгон модный тренд.
Бля, Сочи то куда еще дороже? Итак ценник был неадекватным по сравнению с заграницей до 24.02.22, а теперь еще на 20-30% больше🤦🏻♂️