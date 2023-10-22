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Источник: Посольство России в Лондоне

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21-23 октября: доллар — 95,90 рубля (на 1,40 рубля меньше, чем 19 октября), евро — 101,42 рубля (на 1,20 рубля меньше).

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Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 20 октября: доллар — 95,32 рубля, евро — 100,85 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 20 октября: доллар — 95,92 рубля, евро — 101,59 рубля.

Контекст

За девять месяцев 2023 года Россия выдала 225 тысяч виз всех категорий в странах Европы, сообщили в МИДе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 10%.

В январе-сентябре 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек, рассказал представитель МИДа. В 2022-м их число составило 4,3 тысячи.

Средняя стоимость отелей на российских горнолыжных курортах в зимний сезон 2024 года выросла на 8-25%, следует из данных сервисов бронирования. Сильнее всего проживание подорожало в Сочи — на 20-30%.