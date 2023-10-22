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Деньги
Артур Томилко

День 606: с начала 2023 года Россия выдала 225 тысяч виз в странах Европы Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Посольство России в Лондоне

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21-23 октября: доллар — 95,90 рубля (на 1,40 рубля меньше, чем 19 октября), евро — 101,42 рубля (на 1,20 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 20 октября: доллар — 95,32 рубля, евро — 100,85 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 20 октября: доллар — 95,92 рубля, евро — 101,59 рубля.

Контекст

За девять месяцев 2023 года Россия выдала 225 тысяч виз всех категорий в странах Европы, сообщили в МИДе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 10%.

В январе-сентябре 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек, рассказал представитель МИДа. В 2022-м их число составило 4,3 тысячи.

Средняя стоимость отелей на российских горнолыжных курортах в зимний сезон 2024 года выросла на 8-25%, следует из данных сервисов бронирования. Сильнее всего проживание подорожало в Сочи — на 20-30%.

Новости предыдущего дня, 21 октября — здесь.

#новость

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55 комментариев
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 Вася Пражкин
Сильнее всего проживание подорожало в Сочи — на 20-30%.

Если есть на свете рай - это Краснодарский край!

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Андрей Вечерний

@igotosochi

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3 комментария
Назар Ефремов

Если есть на свете рай - это Краснодарский край! - вспомнил пересмотрел)) эх эх эх, ох ох ох))

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1 комментарий
S.Capusta

А есть ли в России услуги-продукты, которые подешевели? Государственные или частные? Стало в этом году что-то доступнее?
Без сарказма спрашиваю.

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Забыл Эмейлов
Стало в этом году что-то доступнее?

Стало доступно быть убитым/покалеченным из-за словесной перепалки не только с мигрантами из ближней Азии, а и с вернувшимися с СВО соотечественниками

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2 комментария
Император Нолимоций

Рубль.

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sf

как вы не понимаете, в стране с растущей экономикой и богатеющим населением цены в рыночной экономике не могут снижаться, так как предложение не успевает за растущим спросом!
(ответил с сарказмом :)

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5 комментариев
Kiss1nger

Обещания властей.

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Alexey Arhipov

Бензин же, ну! В долларах он сколько до СВО стоил? И сколько стоит сейчас?

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Премудрый пискарь

Жизнь и здоровье подешевело...

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4 комментария
Tanur

Не скажу за всех, но по моим наблюдениям - нет.

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Бублик static void

В валюте почти все подешевело)
Может поэтому турвиз выдали сильно больше.

Выдача туристических виз выросла на 57%, до 141 тыс.
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Gorbun iz Notr Dama

В этой стране стабильно дешевеет только твой труд

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1 комментарий
Андрей Иванов

Интересно сохранится ли количество отказавшихся от гражданства через 3-4 года, когда в приличном количестве стран куда уехали релоканты, подойдёт срок получения гражданства.

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sf

то есть, по вашей логике, эти тысячи людей отказались от российского гражданства и сидят теперь в других странах совсем без какого-либо гражданства? как вы себе представляете такое существование?

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2 комментария
Black7

Кто хотел - уже отказался. А вот желающих получить гражданство будет гораздо меньше.

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3 комментария
М M

Не будьте голословным. В каком таком "приличном количестве стран" раздают гражданство за такой короткий срок?

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5 комментариев
Ware Wow

вряд ли имхо, паспорт не лишний. тут им и пенсия хоть пару сотен баксов будет и на медицину можно приехать и вообще запасной аэродром.

если только кому международный бизнес вести будет мешать или какие-то валютные, налоговые ограничения.

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4 комментария
Eli
День 606

Это какое-то новое летоисчисление?

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Александр Смирнов

Да

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Evgeny

По старому стилю день 8978, как вариант.

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Премудрый пискарь

"В январе-сентябре 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек"
"В 2022-м их число составило 4,3 тысячи."
Т.е. за неполный этот год уже больше чем за полный прошлый? Идём правильным курсом...
"Всё растёт! Всё развивается!"

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оля янко

Беги Лола, беги.......

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Вадим Д.
от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек

Берёт разгон модный тренд.

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Продюсер душнила

Бля, Сочи то куда еще дороже? Итак ценник был неадекватным по сравнению с заграницей до 24.02.22, а теперь еще на 20-30% больше🤦🏻‍♂️

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52 комментария
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